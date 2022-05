Bằng Chứng Mới Về Vụ Lính Nga Hành Quyết 9 Người Ở Bucha

Lời khai của nhân chứng và video do trang The New York Times thu được cho thấy cách lính dù Nga hành quyết ít nhất 8 người Ukraine ở ngoại ô Kyiv vào ngày 4 tháng 3, năm 2022, tiềm tàng tội ác chiến tranh. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

BUCHA - Trong hai đoạn video, lính dù Nga dùng súng bắt họ đi dọc theo một con phố ở Bucha, ngoại ô Kyiv. Một số người Ukraine bị bắt đang khom lưng, người sau giữ thắt lưng của những trước. Những người khác thì 2 tay ôm đầu. “Xích qua bên phải coi, đồ chó!” một trong những người lính ra lệnh cho họ.





Các đoạn video được camera an ninh và một nhân chứng ở một ngôi nhà gần đó quay vào ngày 4 tháng 3 năm 2022, và trang The New York Times đã có được, là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy những người dân Ukraine đã bị quân lính Nga giam giữ trước khi hành quyết.





Người quay video cho biết: “Các con tin bị bắt nằm đó, dựa vào hàng rào. Một, hai, ba, chắc chắn, bốn, năm, sáu…” Tổng cộng, có 9 người bị bắt. Họ bị ép xuống đất, trong đó có một người mặc áo trùm đầu màu xanh sáng đặc biệt.





Video đến đó là hết. Nhưng có 8 nhân chứng đã kể lại cho NYTimes những gì xảy ra tiếp theo. Lính Nga đưa những người đó ra phía sau một tòa nhà văn phòng gần đó. Có tiếng súng nổ. Không một ai trở lại.





Một video quay bằng drone một ngày sau đó, vào ngày 5 tháng 3, cũng là bằng chứng hình ảnh đầu tiên xác nhận lời của các nhân chứng. Nó cho thấy những xác chết nằm trên mặt đất bên cạnh tòa nhà văn phòng ở số 144 đường Yablunska, có hai binh lính Nga đứng canh bên cạnh. Giữa những cái xác, có một chiếc áo len màu xanh lam.





Hình ảnh chụp lại xác những người bị hành quyết nằm trong sân, một số vẫn còn bị trói tay, là 1 trong số những hình ảnh đã khiến toàn thế giới dậy sóng hồi đầu tháng 4, sau khi lực lượng Nga rút khỏi Bucha. Các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Nga đã nhiều lần phủ nhận hành vi sai trái ở Bucha, và gọi những hình ảnh này là “giả mạo và mang tính khiêu khích.”



Nhưng theo cuộc điều tra của trang NYTimes, đã có những bằng chứng mới - bao gồm cả 3 đoạn video - rằng lính Nga đã cố ý bắt giữ và hành quyết những người đó, đây có khả năng là một tội ác chiến tranh. Các Bộ Ngoại Giao và Quốc Phòng của Nga đã không trả lời yêu cầu bình luận về phát hiện mới.





NYTimes đã dành nhiều tuần ở Bucha để phỏng vấn một người sống sót, các nhân chứng, nhân viên điều tra, cũng như các viên chức cảnh sát và quân đội. Họ cũng đã lùng sục trên mạng xã hội các báo cáo về những người mất tích, nói chuyện với các thành viên gia đình nạn nhân, và lần đầu tiên xác định được tất cả những người bị hành quyết và lý do tại sao hầu hết họ là mục tiêu.





Họ là những người chồng và người cha, nhân viên cửa hàng tạp hóa và công nhân nhà máy, là thường dân trước chiến tranh. Nhưng với quyết tâm bảo vệ gia đình và đất nước, hầu hết đàn ông đã tham gia các lực lượng phòng vệ khác nhau trong những ngày trước khi bị giết hại. Gần như tất cả họ đều sống trong khu vực xung quanh nơi mà họ đã nằm xuống.





Trở lại Bucha





Những người lính Nga lần đầu tiên tiến vào Bucha vào cuối tháng 2 năm 2022, vài ngày sau khi cuộc chiến bắt đầu, khi họ tiến về phía Kyiv. Lực lượng Ukraine đã sẵn sàng đối đầu. Họ đã tấn công lính tiên phong của Nga trong một trận phục kích. Thông báo tử vong và các cuộc phỏng vấn tù binh Nga cho thấy ít nhất hai đơn vị lính dù - Trung Đoàn Lính Dù Xung Kích số 104 và 234 - đã bị tổn thất.





Quân Nga rút lui và tập hợp lại trước khi quay trở lại vào ngày 3 tháng 3, tiến đến Phố Yablunska, một con phố dài chạy qua thành phố. Cảnh quay camera an ninh cho thấy các binh lính Nga, giống như những người từng bị phục kích vào cuối tháng Hai, là lính dù. Họ đang lái các phương tiện như BMD-2, BMD-3 và BMD-4, những thứ hầu như chỉ được sử dụng bởi Lực Lượng Lính Dù Nga, theo các chuyên gia từ Viện International Institute for Strategic Studies và Royal United Services Institute.





Lính dù Nga tuần tra trong khu vực, tiến hành khám xét từng nhà và hoạt động trong và ngoài 144 Yablunska Street, một tòa nhà văn phòng bốn tầng được biến thành căn cứ và bệnh viện dã chiến.





Cách đó khoảng 300 thước, tại số 31 đường Yablunska, Ivan Skyba, một thợ xây 43 tuổi, và 5 người lính khác đã ở trạm kiểm soát tạm thời khi người Nga quay trở lại. Ông Skyba nói rằng họ có một quả lựu đạn, áo chống đạn và một khẩu súng trường.





Được cảnh báo qua radio rằng lính Nga đã trở lại Bucha và di chuyển về hướng của họ, họ trốn trong ngôi nhà bên cạnh trạm kiểm soát, cùng với chủ nhà, Valera Kotenko, 53 tuổi.





Sau đó có thêm 2 người khác gia nhập, Andriy Dvornikov và Denys Rudenko, người đàn ông mặc áo xanh trong video. 9 người đàn ông lẩn trốn, họ đã nhắn tin và gọi điện cho người thân. Họ đã trú ẩn ở đó qua đêm. Đến sáng ngày 4 tháng 3, họ nhận ra mình sẽ không thể thoát thân. Rudenko nhắn cho bạn thân: “Chúng tôi đang bị bao vây. Chúng tôi đang lẩn trốn. Họ bắn từ xe bọc thép với súng nòng hạng nặng.”





Ông Dvornikov, một tài xế giao hàng, đã gọi cho vợ mình, Yulia Truba, lúc 10:20 sáng, người vợ kể lại: “Tụi anh không thể thoát ra. Khi nào được thì anh gọi cho, Yêu em,” anh còn dặn cô xóa tất cả tin nhắn của họ và chuẩn bị sơ tán đi.





Khoảng một giờ sau, các binh lính Nga đã tìm thấy họ và buộc tất cả 9 người trong số họ, bao gồm cả chủ nhà, ra khỏi đó. Sau đó, họ bị dẫn đến căn cứ của Nga ở số 144 đường Yablunska. Ông Skyba và bảy nhân chứng kể lại, họ đã nhìn thấy nhóm người bị bắt trong bãi đậu xe trước căn cứ của Nga, bị kéo áo lên trùm kín đầu. Các binh lính Nga bắt họ quỳ xuống và gần như ngay lập tức, bắn Vitaliy Karpenko, 28 tuổi.





Ông Skyba và một người khác bị giam giữ, Andriy Verbovyi, sau đó được đưa vào bên trong tòa nhà. Họ bị thẩm vấn và đánh đập trước khi ông Verbovyi bị bắn chết. Những người lính đưa ông Skyba trở lại bãi đậu xe, nơi những người khác vẫn đang bị giam giữ.





Ông Skyba cho biết có một người đã thú nhận với lính Nga rằng họ là binh lính Ukraine, và người đó đã được thả ra. Hiện anh ta đang bị chính quyền Ukraine điều tra với “tội phản quốc.” Những người lính tranh luận về việc phải làm gì với những người còn lại. Một tên nói: “Loại chúng đi, nhưng không phải ở đây, khỏi mất công xác tụi nó nằm lây lất xung quanh.”





Cuộc hành quyết trong sân





Ông Skyba cho biết hai binh lính Nga đã đưa ông và những người còn lại đến một sân trong bên hông tòa nhà, nơi có sẵn thi thể của một người khác. Trang NYTimes đã xác định được người đó là Andriy Matviychuk, 37 tuổi, một binh lính đã mất tích một ngày trước đó. Anh bị bắn vào đầu.

Ông Razhik và các nhân chứng khác đang bị giam giữ bên ngoài tòa nhà văn phòng kể lại khi lính Nga dẫn họ đi khỏi tầm mắt, sau đó có tiếng súng vang lên.





Ông Skyba nói: “Tôi đã bị bắn và ngã xuống. Viên đạn đã găm vào sườn tôi. Tôi ngã xuống và nằm giả chết luôn. Tôi không động đậy, thở cũng không. Lúc đó đang ở bên ngoài, trời lạnh lắm, thở ra là thấy hơi thở liền.”





Ông Skyba nằm đó, lính Nga bắn một loạt đạn khác vào những người bị thương vẫn còn động đậy, rồi bỏ đi. Ông đợi khoảng 15 phút cho đến khi không còn nghe thấy tiếng của binh lính Nga nữa. Sau đó ông chạy đi khỏi đó.





Tetyana Chmut, nhà bà có khu vườn giáp sân với số 144 đường Yablunska, là một trong những dân bị lính Nga giam giữ và sau đó được thả ra cùng với gia đình. Khi bà Chmut chạy khỏi nhà để trú ẩn trong tầng hầm của hàng xóm sau đó vào ngày 4 tháng 3, bà nhìn thấy các thi thể nằm trong sân.

Xác những người chết nằm trong bãi đậu xe và bên trong tòa nhà đã được đưa ra sân trong và cùng với 6 nạn nhân khác, tất cả nằm đó gần một tháng.





Bằng chứng về tội ác chiến tranh





Bốn tuần sau, sau khi lực lượng Nga rút khỏi Bucha, các phóng viên của NYTimes đã đến hiện trường các vụ hành quyết. Bức tường và bậc thềm của tòa nhà bị thủng lỗ chỗ vết đạn. Ở phía bên kia của sân, rải rác cách nơi các thi thể nằm vài bước chân, là các vỏ hộp đạn 7,62x54R, được sử dụng cho súng máy dòng PK do Liên Xô thiết kế và súng bắn tỉa Dragunov thường được quân đội Nga sử dụng.

Các bằng chứng khác do người Nga để lại chỉ ra hai đơn vị lính dù cụ thể có thể đã chiếm đóng tòa nhà. Phiếu đóng gói cho các thùng vũ khí và đạn dược liệt kê các Đơn vị 32515 và 74268, tương ứng với các Trung Đoàn Lính Dù Xung Kích 104 và 234. Cả hai đơn vị đều bị tổn thất nặng nề trong nỗ lực đầu tiên tiến vào Bucha của Nga hồi tháng 2.





Các nhà điều tra của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cũng cung cấp hình ảnh về một tấm bản nhặt được từ bên trong tòa nhà có biểu tượng của Trung đoàn 104 và danh sách binh lính Nga thu được trong tòa nhà. Có ít nhất 5 trong số những người lính được nêu tên có liên kết rõ ràng với Trung đoàn 104. Những người khác đăng hình ảnh họ cầm cờ lính dù hoặc mặc đồng phục lính dù. Một số chỉ ra vị trí của họ là Pskov, thành phố là đại bản doanh của cả trung đoàn 104 và 234.





Stephen Rapp, cựu đại sứ Hoa Kỳ về các vấn đề tội phạm chiến tranh, cho biết: “Vụ hành quyết các binh lính và chủ nhà ở Bucha có thể trở thành chứng cỡ mạnh mẽ để truy tố tội phạm chiến tranh.” Theo ông Rapp, những người bị bắt, đã bị tước vũ khí và tạm giữ bởi lính Nga, là những người “không tham chiến,” theo luật chiến tranh, theo Liên Hiệp Quốc và Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế, như vậy có nghĩa là các tù binh phải được đối xử nhân đạo và không bị ngược đãi trong mọi hoàn cảnh.





Ngoài những binh lính đã bắn những người này, chỉ huy của họ cũng có thể bị buộc tội nếu có biết về vụ việc mà không ngăn chặn hoặc trừng phạt hành vi đó.





Tìm kiếm trong tuyệt vọng





Vào ngày 4 tháng 3, sau khi những người đàn ông ngừng trả lời cuộc gọi và tin nhắn, anh em, vợ, mẹ và bạn bè của họ bắt đầu tìm kiếm họ. Lực lượng Nga vẫn tuần tra trên đường phố Bucha, nên họ đã lên mạng, tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội.





Valentina Butenko, dì của ông Rudenko, đăng trên Facebook: “Cháu trai tôi Denys (đội mũ lưỡi trai và đeo kính) đã không có tin tức gì từ ba ngày trước. Có ai biết gì về nó không?”





Elena Shyhan viết kèm theo một bức ảnh của chồng cô, Vitaliy: “Xin hãy giúp tôi tìm người này với. Gia đình đang rất lo lắng, nhưng chúng tôi không mất hy vọng.”





Trong khi đó, xác của họ vẫn còn nằm đó, trong sân. Một tháng sau lính Nga rút, hình ảnh hiện trường đã làm dấy lên hoang mang và giận dữ trên toàn thế giới - và các gia đình cũng đang chật vật tìm kiếm.





Liudmyla Nakonechnaya, mẹ của ông Dvornikov, đã nhìn thấy hình ảnh trên Facebook. Bà thảng thốt: “Chúa ơi! Ôi lạy Chúa! Con trai yêu dấu của tôi!”