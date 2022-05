Chùa Bát Nhã Long Trọng Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2566 Dương Lịch 2022

Nghi thức chào cờ

- HT. Nguyên Trí cảm tạ và tuyên bố khai mạc

Santa Ana (Thanh Huy)- - Lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật ngày 15 tháng 5 năm 2022 (nhằm ngày Rằm tháng Tư âm lịch năm Nhâm Dần) Chùa Bát Nhã tọa lạc tại 4717 W. First, Santa Ana, CA 92703 do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (HĐĐH-GHPGVNTN/HK) Viện Chủ Chùa Bát Nhã (Đây cũng là Trụ Sở Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK) đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2566-DL.2022.Tham dự buổi lễ có hàng trăm Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử.Chư Tôn Giáo Phẩm chứng minh có: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ; HT Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều hành GHPGVNTNHK Viện chủ Chùa Bát Nhã; HT. Thích Nhật Quang, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK; HT. Thích Huệ Minh; HT. Thích Thông Hải, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK Viện Chủ Tu Viện Chơn Không Hawaii và Tu Viện An Lạc Ventura; HT. Thích Minh Mẫn, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN/HK Viện Chủ Trung Tâm Phật Giáo Chùa Huệ Quang; HT. Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK; Viện Chủ Chùa Phật Đà; HT. Thích Nhật Huệ, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự GHPGVNTNHK; HT. Thích Tuệ Uy, Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông; HT. Thích Quảng Mẫn; Ni trưởng Như Tịnh, Viện Chủ Tu Viện Đại Bi, cùng các chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni giữ các chức vụ trong các tổng vụ thuộc GHPGVNTNHK Đạo Hữu Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế GHPGVNTN/HK , Phụ Tá Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK cùng một số các chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni đến từ các chùa và Tự Viện Nam California, qúy huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức, một số đại diện các hội đoàn, đoàn thể Phật Giáo, các cơ quan truyền thông.