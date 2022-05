Vắc-xin COVID-19: Một Cách để Tôn Vinh Di Sản, Cộng Đồng và Gia Đình Trong Tháng Di Sản AANHPI

Được viết bởi: Nhân viên

Khi các cộng đồng Người Mỹ Gốc Á, Người Hawaii Bản Địa và Người Dân Đảo Thái Bình Dương (AANHPI) trên khắp cả nước tôn vinh và chúc mừng những đóng góp đa dạng tại Hoa Kỳ, chúng ta cần nhớ rằng vắc-xin COVID-19 và các mũi tăng cường vẫn tạo điều kiện để chúng ta có thể tập trung an toàn ở cả nơi công cộng và riêng tư.

Mặc dù các cộng đồng AANHPI nói chung có khả năng đã tiêm ít nhất một liều vắc-xin COVID-19 cao hơn so với dân số Hoa Kỳ nhưng khoảng 39% người gốc Á đủ điều kiện và hơn 52% Người Hawaii Bản Địa và Người Dân Đảo Thái Bình Dương vẫn cần tiêm mũi tăng cường.

Webb cho biết: “Nếu đã tiêm vắc-xin và tiêm mũi tăng cường thì quý vị được bảo vệ hiệu quả chống lại các biến chủng [COVID-19] mà tính đến thời điểm này chúng ta đã phát hiện được. Chúng ta có các công cụ để bảo vệ tính mạng … và chúng ta đã thấy [rằng] các mũi tăng cường vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ mọi người an toàn”.

Cả nước đã thành công trong việc bảo vệ các cộng đồng an toàn nhưng dữ liệu liên tục cho thấy các cộng đồng người da màu vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề do COVID-19 và những bất bình đẳng về y tế đối với các cộng đồng AANHPI vẫn là một vấn đề quan trọng trong việc đạt được công bằng về y tế. Trên thực tế, một số nhóm AANHPI đang có nguy cơ cao hơn do có tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường, chứng huyết áp cao và béo phì cao hơn.