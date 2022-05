New York Điều Tra Các Mạng Xã Hội Mà Nghi Phạm Xả Súng Ở Buffalo Sử Dụng

Các nhà chức trách ở bang New York đã mở một cuộc điều tra đối với một số nền tảng mạng xã hội được nghi phạm trong vụ xả súng ở Buffalo sử dụng để lên kế hoạch, tuyên truyền và phát trực tiếp vụ tấn công của mình. (Nguồn: YouTube)

NEW YORK - Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James cho biết, các nhà chức trách bang New York đã mở một cuộc điều tra đối với một số nền tảng mạng xã hội được nghi phạm trong vụ xả súng ở Buffalo sử dụng để lên kế hoạch, tuyên truyền và phát trực tiếp vụ tấn công của mình, theo trang Reuters đưa tin ngày Thứ Tư, 18 tháng 5 năm 2022.

Thống đốc Kathy Hochul tiết lộ một số biện pháp bổ sung nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố trong nước, bao gồm thắt chặt luật về súng ở New York và chỉ thị cho cảnh sát tiểu bang thực hiện quyền hạn tước vũ khí của những cá nhân được coi là mối đe dọa công khai.

Trả lời thư của bà Hochul về cuộc điều tra vai trò của mạng xã hội trong vụ xả súng Buffalo, bà James cho biết cuộc điều tra sẽ tập trung vào Twitch, thuộc sở hữu của Amazon.com (AMZN.O), cũng như trang web chat Internet Discord, các bảng tin trực tuyến 4chan và 8chan, và các nền tảng khác mà “kẻ xả súng đã sử dụng để tuyên truyền rộng rãi về vụ tấn công của hắn.”

Bà James nói: “Cuộc tấn công khủng bố một lần nữa cho thấy chiều sâu và sự nguy hiểm của những nền tảng làm lan rộng và thúc đẩy sự căm thù mà không phải gánh chịu hậu quả gì. Chúng tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn ngay những hành vi nguy hiểm, và đảm bảo chúng không bao giờ tái diễn.”

FBI cho biết Payton Gendron, người gốc da trắng, đã có hành vi “bạo lực cực đoan, với cơ kỳ thị chủng tộc” khi sử dụng súng trường bán tự động bắn vào 13 người tại một cửa hàng tạp hóa ở khu phố Buffalo có đa số người gốc Phi, làm 10 người chết. Hầu hết các nạn nhân là người gốc da đen.

Các nhà chức trách cho biết Gendron, 18 tuổi, đã phát trực tiếp vụ tấn công trên Twitch, và đã đăng trên mạng xã hội tuyên ngôn chủ nghĩa da trắng thượng đẳng cùng một danh sách dài những việc cần làm để chuẩn bị cho vụ xả súng.

Twitch cho biết họ đã xóa phần phát trực tiếp của Gendron trong vòng chưa tới 2 phút kể từ khi bắt đầu, và đang làm việc để đảm bảo nội dung đó không được đăng lại nữa. Tuy nhiên, hình ảnh chụp màn hình từ phần phát trực tiếp đó đã lan truyền trên các trang mạng xã hội, trong đó có một số ảnh còn cho thấy tay súng đứng trên một cái xác trong cửa hàng tạp hóa.

Một bản kế hoạch dài 589 trang do nghi phạm viết dưới một tên người dùng khác đã được đăng trên Discord. Discord cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi sẽ hợp tác với cuộc điều tra của Bộ Tư Pháp New York.”

Thống đốc Hochul cũng đã chỉ đạo cảnh sát tiểu bang xin tòa lệnh khẩn cấp theo luật ‘cờ đỏ’ của New York, để giữ súng ngoài tầm tay những người được coi là nguy hiểm đối với chính bản thân họ hoặc những người khác.

Trung tâm Southern Poverty Law Center (SPLC), chuyên theo dõi các nhóm cực đoan và thù ghét, cho biết nghi phạm trong vụ xả súng ở Buffalo “có lịch sử sinh hoạt online trực tuyến đáng kể cộng với các đồng độc hại hợp với hắn.”

Bà Hochul cũng công bố một gói luật về an toàn súng đạn, bao gồm các biện pháp mở rộng định nghĩa về vũ khí theo các quy định về vũ khí hiện hành, tăng cường yêu cầu báo cáo thu hồi súng đối với cơ quan thực thi pháp luật và cải thiện việc lần theo dấu các loại súng được sử dụng để phạm tội.

Ngoài ra, thống đốc New York cũng đã ký lệnh thành lập một đơn vị mới để chống khủng bố trong nước ở tiểu bang, và thành lập một đơn vị cảnh sát tiểu bang chuyên theo dõi và đối phó với các mối đe dọa bạo lực cực đoan trên các phương tiện thông xã hội.