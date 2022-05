Ngày Thế Giới Không Thuốc Lá 2022

Thông báo cộng đồng









Để nâng cao nhận thức về sự ảnh hưởng của thuốc lá đối với môi trường, Tổ Chức Sức Khỏe Thế Giới (WHO) công bố chương trình cổ động toàn cầu năm 2022 cho Ngày Thế Giới Không Thuốc Lá, ngày 31 tháng 5: "Thuốc lá: Mối nguy hại đối với môi trường."

Nhiều người biết rằng thuốc lá có hại đối với sức khỏe. Nhưng sau đây là những điều ít được biết đến, dựa theo trang web của tổ chức WHO:

Những người hút thuốc lá có nguy cơ bị triệu chứng bệnh Covid-19 trở nên nghiêm trọng hơn và tỷ lệ tử vong cao hơn.

Hơn 1 triệu người trên toàn thế giới qua đời mỗi năm vì tiếp xúc với khói thuốc do người khác hút. Những người không hút thuốc mà hít khói thuốc do người khác hút có nguy cơ bị ung thư phổi cao hơn.

Theo trang WalletHub, những người hút thuốc tốn trung bình 1.4 triệu đô la cho các chi tiêu tài chánh bao gồm luôn cả tiền thuốc lá, chi phí y tế và tiền lương thấp hơn bởi hút thuốc và tiếp xúc với khói thuốc do người khác hút.

Đầu lọc thuốc lá là một trong những loại rác được vứt bỏ nhiều nhất trên toàn cầu và cũng là loại rác được nhặt thường xuyên nhất trên các bãi biển và đường bờ biển trên toàn thế giới. Hơn nữa, các chất độc hại như thạch tín, chì, nicotine và khí formaldehyde đã được tìm thấy trong đầu lọc thuốc. Những chất này rỉ ra từ đầu lọc thuốc bị vứt bỏ ngấm nước và tiếp tục gây ô nhiễm môi trường nước và đất.

Khói thuốc lá chứa ba loại khí nhà kính chính là carbon dioxide, methane và nitrous oxide, góp phần gây ra tình trạng ô nhiễm không khí và thúc đẩy hiện tượng trái đất bị hâm nóng.

Vì những ảnh hưởng này, bỏ hút thuốc không chỉ vì sức khỏe của người hút mà còn là hành động bảo vệ những người xung quanh và môi trường. Điều đáng mừng là có chương trình giúp cai thuốc lá cho những người muốn bỏ thuốc lá. ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt là một dịch vụ giúp cai thuốc lá miễn phí, dựa trên nghiên cứu, do Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) tài trợ. Đây là dịch vụ giúp cai thuốc dành cho những người sử dụng thuốc lá nói tiếng Việt cư ngụ tại Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, hầu hết những người hút thuốc lá đều hội đủ điều kiện được nhận miếng dán nicotine miễn phí đủ dùng trong hai tuần sau ghi danh vào chương trình.

Xin vui lòng liên lạc ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt để tham khảo về hành trình bỏ thuốc lá của bạn! Bất cứ ai đều có thể liên lạc với trung tâm bằng cách nhắn tin, ghi danh qua trang mạng và gọi điện thoại để được giúp đỡ cai thuốc lá. Tất cả thông tin sẽ được bảo mật và mọi dịch vụ là hoàn toàn miễn phí.



Nhắn tin

Người hút thuốc lá có thể gửi tin nhắn với 3 chữ “Bỏ hút thuốc” đến số 66819 để nhận tin nhắn hỗ trợ cai thuốc bằng tiếng Việt mỗi ngày trong những tuần quan trọng đầu tiên của quá trình cai thuốc từ ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt. Tin nhắn bao gồm những chỉ dẫn thích hợp với từng cá nhân trong những giai đoạn cần thiết của quá trình cai thuốc và duy trì việc cai thuốc lâu dài. Bạn cũng có thể nhắn tin những câu hỏi và nhân viên tư vấn sẽ trả lời cho bạn. (Để ngưng nhận tin nhắn bất cứ lúc nào, xin nhắn “STOP” đến số 66819. Hãng điện thoại của bạn có thể tính chi phí cho dịch vụ nhắn tin.)

Ghi danh trên trang mạng

Bạn cũng có thể ghi danh tại www.asq-viet.org và tài liệu hướng dẫn cai thuốc lá sẽ được gửi đến bạn qua email sau khi ghi danh. Đồng thời nhân viên tư vấn cũng sẽ gọi bạn để xem bạn có hội đủ điều kiện được nhận miếng dán nicotine miễn phí đủ dùng trong 2 tuần lễ đầu cai thuốc.



Gọi điện thoại

Các dịch vụ miễn phí của ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt không chỉ dành riêng cho người hút thuốc lá. Chúng tôi khuyến khích người thân và bạn hữu của người hút thuốc lá gọi vào số điện thoại tiếng Việt 1-800-778-8440 để được nhân viên của Trung tâm tư vấn cách giúp người khác cai thuốc lá hữu hiệu. Nếu gọi trong giờ làm việc, bạn có thể nói chuyện với một trong những nhân viên tư vấn nói tiếng Việt.





Chi Tiết về ASQ



ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt là một dịch vụ của Asian Smokers’ Quitline (ASQ) và được tài trợ bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) từ năm 2012. ASQ cung cấp các dịch vụ cai thuốc lá dựa trên nghiên cứu, hoàn toàn MIỄN PHÍ, bằng tiếng Quảng Đông, Quan Thoại, Đại Hàn và Việt Nam, cho hơn 18,000 người tại Hoa Kỳ. Những người hút thuốc hội đủ điều kiện có thể nhận được miếng dán nicotine miễn phí đủ dùng trong hai tuần. Nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc mà ghi danh vào các dịch vụ của chương trình ASQ tăng cơ hội gấp đôi để cai thuốc lá thành công.

Giờ làm việc của ASQ: Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối giờ miền Tây Hoa Kỳ (10 giờ sáng đến 12 giờ đêm giờ miền Đông Hoa Kỳ). Liên lạc với chúng tôi bằng một trong những cách sau đây:

Gọi điện thoại hoặc ghi danh qua trang mạng

• Tiếng Việt Nam 1-800-778-8440 www.asq-viet.org • Tiếng Quảng Đông và Quan Thoại 1-800-838-8917 www.asq-chinese.org • Tiếng Đại Hàn 1-800-556-5564 www.asq-korean.org

Dịch vụ bằng tin nhắn





Gửi tin nhắn "Bỏ hút thuốc" đến số 66819 để nhận những tin nhắn giúp đỡ bằng tiếng Việt. *Để ngưng nhận tin nhắn bất cứ lúc nào, xin nhắn “STOP” đến số 66819. Hãng điện thoại của quý vị có thể tính chi phí cho dịch vụ nhắn tin.

To learn more about ASQ, visit www.asiansmokersquitline.org/