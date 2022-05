Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg Vinh Danh Các Tổ Chức và Nhà Lãnh Đạo Cộng Đồng Gốc Á Châu Tiêu Biểu Trong Năm 2022

Thông cáo báo chí





TNS Tom Umberg cùng các vị lãnh đạo cộng đồng tiêu biểu trong ngày lễ trao giải thưởng “API Leadership Awards”

(Sacramento, CA) - Cuối tuần vừa qua, Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Umberg (D-Santa Ana) đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Lãnh đạo API hàng năm lần thứ hai của mình tại Trung tâm Le-Jao tại Trường Đại học Cộng đồng Coastline ở Westminster để vinh danh 5 tổ chức và 20 nhà lãnh đạo cộng đồng với danh hiệu “2022 API Leadership Awards – Senate District 34”

California là tiểu bang đa dạng nhất trong cả nước - một thực tế cho phép nền kinh tế của tiểu bang phát triển mạnh mẽ trong mọi ngành - từ nông nghiệp đến các ngành công nghiệp thẩm mỹ, giải trí, và xây dựng. Người dân Hoa Kỳ gốcÁ Châu chiếm khoảng 16% dân số của tiểu bang và tiếp tục nằm trong số các nhóm sắc tộc và chủng tộc phát triển nhanh nhất. Trên thực tế, California là nơi sinh sống của khoảng một phần ba dân số gốc Á Châu trên toàn quốc.

Thượng Nghị Sĩ Umberg nói: “Nhiều người trong chúng ta đã được định hình hoặc bị ảnh hưởng bởi một người gốc Châu Á Thái Bình Dương, là người đã soi đường cho người khác, cải thiện cộng đồng của họ, hoặc người thường xuyên vượt lên trong cuộc sống hàng ngày của họ. Đây là niềm vinh dự đặc biệt của tôi khi được công nhận và vinh danh một số nhà lãnh đạo API ấn tượng nhất của các quận hạt Long Beach và Orange County.”

Như truyền thống hằng năm, để vinh danh tháng Năm được quy định là Tháng Di sản của Người Hoa Kỳ gốc châi Á và đảo Thái Bình Dương, Thượng Nghị Sĩ Umberg đã nhận được hơn 50 đề cử từ khắp các thành phố thuộc địa hạt Thượng viện 34 nhằm tôn vinh các tổ chức và cá nhân từ cộng đồng API đã có những đóng góp đáng kể cho địa phương của họ.

Trong một ngày nắng nóng, Buổi lễ trao giải thưởng “2022 API Leadership Awards” đã được tổ chức đơn giản và trang trọng. Tên và hình ảnh của 25 tổ chức xuất sắc và lãnh đạo cộng đồng tiêu biểu này sẽ được lần lượt giới thiệu trên các trang mạng xã hội của Thượng Nghị Sĩ Umberg trong những ngày sắp tới. Trong số 5 tổ chức và 20 cá nhân được trao Giải thưởng “API Leadership Awards” năm nay, chúng ta nhận thấy có những tổ chức và nhân vật cộng đồng tiêu biểu như:

Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ: (the Vietnamese Artists Friendship Development Center) được thành lập vào năm 2010 bởi Nhạc sĩ Anh Bằng và Nhạc sĩ/ Nha sĩ Cao Minh Hưng, và là một tổ chức phi lợi nhuận với các thành viên từ khắp Hoa Kỳ và một số quốc gia khác. Được biết đến trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với những hoạt động và đóng góp trong các sự kiện văn hóa, xã hội với mục đích kép là bảo tồn văn hóa Việt Nam và khuyến khích, phát huy những tài năng mới về âm nhạc, nghệ thuật và văn học. Như một ví dụ, tổ chức cung cấp Chương trình Phát triển Tài năng Trẻ miễn phí để dạy các sinh viên trẻ tiếng Việt thông qua âm nhạc và khiêu vũ, đồng thời giáo dục các em về văn hóa và lịch sử Việt Nam.

Tổng Hội Sinh viên Việt Nam (UVSA): là một tổ chức phi lợi nhuận phi đảng phái, dựa vào cộng đồng và hướng đến thanh niên được thành lập nhằm mang lại tiếng nói thống nhất cho giới trẻ và các nhà lãnh đạo chuyên nghiệp từ khắp Nam California. UVSA được thành lập vào năm 1982 như một phương tiện để cộng đồng người Việt hải ngoại tổ chức về mặt xã hội và chính trị.

Hãng Điện Lực Edison Nam California / Southern California Edison (SCE): đã có những đóng góp đáng kể cho các cộng đồng AAPI ở Quận Cam và hơn thế nữa. Đây là một trong những nhà tài trợ doanh nghiệp đầu tiên của Liên minh Cộng đồng Cư dân Châu Á Thái Bình Dương của Quận Cam và các tổ chức khác phục vụ AAPI bao gồm Hiệp hội Văn học Mỹ gốc Việt, Phòng Thương mại Hàn Mỹ, UVSA, Viet Rainbow, và APIs Mobilize. Trong thời kỳ cao điểm của đại dịch, SCE’s Ascend Employee Resource Group đã tổ chức các buổi diễn đàn trực tuyến để nâng cao nhận thức và ngăn chặn tệ trạng thù ghét ngườo gốc Á. Đáng chú ý là Ban lãnh đạo SCE và các thành viên trong nhóm là những người ủng hộ mạnh mẽ AAPI đã có những đóng góp có giá trị với tư cách là nhà tài trợ và tình nguyện viên.

Hội Cao Niên Á Mỹ: Trong 31 năm qua, Hội Cao Niên Á Mỹ (AASCA) đã tổ chức hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống của Việt Nam. AASCA tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm với hàng nghìn người tham dự và nhiều tiết mục truyền thống rất trang trọng.

Vietnamese League of Orange County (VLOC) được thành lập vào năm 1976 bởi các "nhà hoạt động" người tị nạn chính trị Việt Nam mới đến. VLOC làm việc để cung cấp các dịch vụ cho người tị nạn Việt Nam để họ có thể có một cuộc tái định cư suôn sẻ và thu hẹp khoảng cách văn hóa giữa người Việt Nam và các nhóm sắc tộc khác ở Quận Cam.

Paul Hoàng: là Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Moving Forward Psychological Institute. Ông đã tích cực làm việc trong các lĩnh vực sức khỏe tâm thần, tâm linh, xây dựng và tổ chức cộng đồng, và phát triển / nâng cao nguồn lực trong gần 20 năm. Kể từ năm 2008, Paul chuyên về các Dịch vụ Ứng phó Thảm họa và Sức khỏe Tâm thần Khẩn cấp cũng như đào tạo các chuyên gia và những người không chuyên về Can thiệp và Phòng ngừa Khủng hoảng. Ngoài kinh nghiệm thực địa sâu rộng và kỹ năng lâm sàng, phương pháp tiếp cận tập trung vào giải pháp và tổng thể của Paul giúp anh có hiệu quả trong việc huy động và tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan, đối tác cộng đồng, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các nhà lãnh đạo cộng đồng để xác định và giải quyết các lĩnh vực để tăng trưởng và nâng cao.





Christian Ngọc Huỳnh: cô giáo Huỳnh Thị Ngọc là một trong những người sáng lập Trung tâm Văn hóa Hồng Bàng, nơi dạy tiếng Việt và hoạt động nhằm quảng bá và bảo tồn văn hóa Việt Nam và các giá trị truyền thống tại Hoa Kỳ.





Anthony Cao Minh Hưng thành lập Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ một tổ chức phi lợi nhuận, vào năm 2010 với mục đích bảo tồn văn hóa Việt Nam, khuyến khích và phát huy những tài năng mới trong âm nhạc, nghệ thuật và văn chương. Dưới sự lãnh đạo của ông, các thành viên Trung tâm có cơ hội quảng bá các khía cạnh khác nhau của di sản Việt Nam và tham gia nhiều sự kiện văn hóa, xã hội trong cộng đồng.





Niki Hoàng: là giáo viên của Học khu Ocean View trong 18 năm qua. Cô dạy Đại số, Hình học và Toán 8 tại Trường Trung học Cơ sở Vista View. Cô trao quyền cho tất cả học sinh nỗ lực hết mình, đồng thời giúp các em cân bằng và giảm bớt áp lực học tập mà nhiều học sinh tiên tiến đặt lên mình.





Janice Bùi: là Giám đốc Chương trình của Vietnamese League of Orange County. Với cương vị này, cô phụ trách việc cung cấp các dịch vụ cho những người ở Quận Cam bị khuyết tật về phát triển / trí tuệ. Cô ấy là một nhà lãnh đạo cộng đồng được các gia đình mà cô ấy phục vụ rất tôn trọng.





Lam Chau Nguyen: Với tư cách là Giám đốc điều hành của Hội Cao Niên Á Mỹ, Lam Châu Nguyễn tổ chức hàng năm nhiều sự kiện từ thiện cộng đồng, trong đó có Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với hàng nghìn người tham dự và nhiều tiết mục truyền thống.





Jonathan Lee: là Giám đốc Chương trình của Trung tâm SOS của Thuyền nhân (BPSOS-CCA) ở Westminster, nơi anh hiện đang quản lý tất cả các chương trình từ giáo dục và sức khỏe tâm thần đến các dịch vụ nhập cư. Kể từ khi tham gia BPSOS-CCA vào năm 2020 với tư cách là Giám đốc Chương trình, anh đã mở rộng các quy trình và cơ sở hạ tầng của Trung tâm.





Lisa Kim: Là một chuyên gia được công nhận ở Nam California trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, quy hoạch và xây dựng, Lisa Kim đã ghi dấu ấn không thể phai mờ trong bối cảnh kinh doanh của Quận Cam kể từ khi đạt được thành công trong sự nghiệp phục vụ công cộng với các Thành phố Garden Grove, Orange, West Covina và Pomona. Với tư cách là Trợ lý Giám đốc Thành phố và Giám đốc Phát triển Kinh tế và Cộng đồng của Garden Grove, kiến ​​thức sâu sắc, kinh nghiệm và niềm đam mê của Lisa đối với Garden Grove đã dẫn đến một số phát triển thương mại thành công, nỗ lực hồi sinh cộng đồng, các sáng kiến ​​nhà ở giá cả phải chăng, nguồn lực tiếp cận người vô gia cư và các dự án giao thông tích cực trong đó kết quả của tập thể là nâng cao chất lượng cuộc sống lâu dài của cộng đồng.





Phong Thu Bui: Cô Phong Thu công tác tại trường Hồng Bàng từ năm 1997, ban đầu là giáo viên cấp 2, sau đó là hiệu trưởng. Bùi nhấn mạnh với các sinh viên của mình tầm quan trọng của sự hợp tác của sinh viên trong giáo dục, khuyến khích họ trở thành những công dân hữu ích và sau này áp dụng vai trò lãnh đạo.





Khang Nguyen: Khang “Joseph” Nguyễn là nhà phân tích hành vi được hội đồng chứng nhận và hiện là Giám đốc điều hành và người sáng lập Hearts of ABA, cung cấp dịch vụ điều trị chứng tự kỷ cho các cá nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi Rối loạn phổ tự kỷ (ASD). Ông cam kết giảng dạy và cố vấn học sinh về phân tích hành vi để cung cấp liệu pháp điều trị sức khỏe hành vi chất lượng cao cho các gia đình, đặc biệt là cho các cộng đồng kém may mắn và kém may mắn.





Linda Nguyễn: là Chuyên gia phân tích hành vi được Hội đồng chứng nhận, người đã làm việc với các cá nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi chứng tự kỷ trong hơn 15 năm. Linda thành lập Quỹ LOLA vào năm 2019 với sứ mệnh nâng cao cuộc sống của các cá nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi chứng Tự kỷ.





Uyên Hoàng: thuộc thế hệ thứ hai, người Mỹ gốc Việt gốc Garden Grove. Họ hiện là Giám đốc Điều hành của Viet Rainbow of Orange County (VROC), một tổ chức cơ sở hoạt động dựa trên công bằng, chữa bệnh, niềm vui và công bằng xã hội, xây dựng cộng đồng và huy động giữa các thế hệ. Uyên có bằng M.A về Nghiên cứu người Mỹ gốc Á, bằng M.P.H. trong Khoa học Sức khỏe Cộng đồng, và bằng B.A. trong Nghiên cứu Phát triển Quốc tế của UCLA.





Brandon Nguyễn: là sinh viên tốt nghiệp Đại học California Irvine với bằng cử nhân Tâm lý học. Anh là Giám đốc sự kiện của UCI Liên hiệp Hội Sinh viên Việt Nam (UVSA) và hoạt động tích cực với Hội Sinh viên Công giáo Việt Nam.