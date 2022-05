Vụ Xả Súng Ở Buffalo: Các Trang Mạng Xã Hội Chạy Đua Xóa Video Bạo Lực

Vụ xả súng ở thành phố Buffalo, New York, được chính nghi phạm phát trực tiếp trên nền tảng trò chơi Twitch, thuộc sở hữu của Amazon. Phát ngôn nhân của Twitch cho biết video đã bị gỡ xuống trong vòng chưa tới 2 phút. (Nguồn: YouTube)

NEW YORK – Những năm qua, các nền tảng xã hội đã học cách xóa các video bạo lực về các vụ xả súng cực đoan nhanh chóng hơn, theo trang APnews đưa tin ngày Chủ Nhật, 15 tháng 5 năm 2022.





Trong vụ xả súng ở thành phố Buffalo, New York, nghi phạm đã phát sóng trực tiếp khi xả súng vào một siêu thị, khiến ít nhất 10 người chết. Cảnh sát cho biết nghi phạm mặc áo chống đạn bên ngoài bộ đồ kiểu quân đội, xông vào siêu thị Tops Friendly Market ở Buffalo vào chiều ngày Thứ Bảy, 14 tháng 5 năm 2022, dùng súng trường bắn vào những người đang có mặt tại đây. Vụ xả súng được nghi phạm phát trực tiếp qua một camera gắn trên nón của mình.





Nghi phạm được xác định là Payton Gendron, ở Conklin, New York. Ủy viên cảnh sát thành phố Joseph Gramaglia cho biết trong một cuộc họp báo: “Hắn ra khỏi xe của mình, mang theo rất nhiều vũ khí. Hắn có cả các trang thiết bị chiến thuật và mang camera để phát trực tiếp những gì đang diễn ra.”

Nghi phạm đã bắn 4 người bên ngoài siêu thị và 3 nạn nhân chết ngay tại chỗ. Sau đó, hắn bước vào bên trong và bắn nhiều nạn nhân khác. Một nhân viên bảo vệ là cảnh sát Buffalo về hưu bắn nhiều phát vào tay súng nhưng trúng áo chống đạn nên không thể cản hắn. Sau đó, nhân viên bảo vệ cũng bị hắn giết hại.





Cảnh sát trưởng quận Erie John Garcia gọi vụ xả súng là tội ác thù ghét. Ông nói: “Đây là hành vi tàn ác, bắt nguồn từ động cơ phân biệt chủng tộc.”

Vụ tấn công được phát trực tiếp trên nền tảng trò chơi Twitch, thuộc sở hữu của Amazon. Phát ngôn viên của Twitch cho biết video đã bị gỡ xuống trong vòng chưa tới 2 phút. Khoảng thời gian đó nhanh hơn đáng kể so với 17 phút mà Facebook cần để gỡ một video tương tự, do một người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng đã giết chết 51 người tại 2 nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand vào năm 2019.





Tuy nhiên, các phiên bản của video về vụ xả súng ở Buffalo vẫn nhanh chóng lan truyền sang các nền tảng khác, và không phải lúc nào chúng cũng biến mất nhanh chóng.

Tháng 4 năm 2022, Twitter đã ban hành một chính sách mới về “thủ phạm của các cuộc tấn công bạo lực” để xóa các tài khoản được duy trì bởi “cá nhân là thủ phạm của các cuộc tấn công khủng bố, cực đoan bạo lực hoặc bạo lực hàng loạt,” cùng với các tweet và tài liệu khác do thủ phạm của các cuộc tấn công tạo ra.





Tại một cuộc họp báo sau vụ xả súng, Thống đốc New York Kathy Hochul cho biết các công ty truyền thông xã hội phải cẩn trọng hơn trong việc theo dõi những gì xảy ra trên nền tảng của họ. Bà nói trong chương trình “This Week” của ABC: “Các giám đốc điều hành của những công ty đó cần phải chịu trách nhiệm và đảm bảo rằng họ đang thực hiện mọi bước có thể trong khả năng con người để có thể theo dõi thông tin. Làm thế nào mà những ý tưởng đồi trụy đó lại đầy rẫy trên các phương tiện truyền thông xã hội, và lan nhanh như một loại vi rút.”





Tại châu Âu, một viên chức cấp cao của Liên minh châu Âu về các vấn đề kỹ thuật số của khối 27 quốc gia cho biết, việc phát trực tiếp vụ xả súng trên Twitch cho thấy các quản trị viên cần phải tiếp tục làm việc với các nền tảng trực tuyến để mọi chương trình phát sóng về vụ giết người trong tương lai có thể nhanh chóng bị ngăn chặn.





Tuy nhiên, Margrethe Vestager, Ủy viên châu Âu phụ trách cạnh tranh, cũng nói rằng để loại bỏ hoàn toàn những chương trình phát sóng như vậy sẽ là một thách thức cam go.





Meta, công ty sở hữu Facebook và Instagram, cho biết họ đã nhanh chóng xếp vụ xả súng vào dạng “cuộc tấn công khủng bố,” kích hoạt quy trình nội bộ xác định tài khoản của nghi phạm, cũng như bản sao các bài đăng của hắn và bất kỳ bản sao hoặc liên kết nào tới video về cuộc tấn công.





Công ty cho biết đã xóa video ra khỏi nền tảng và nói thêm rằng có nhiều trường hợp video vẫn được chia sẻ thông qua các liên kết dẫn đến các trang web phát trực tuyến. Những liên kết cũng đã bị chặn và “bôi đen,” có nghĩa là chúng không thể được tải lên lại.





Nhưng các liên kết mới vẫn liên tục được tạo ra, mọi người tải bản sao video lên các trang khác bên ngoài. Nếu muốn chặn dứt điểm, công ty sẽ phải chọn chặn toàn bộ trang web phát trực tuyến khỏi nền tảng của mình. Điều này khó có thể xảy ra.