Thông báo của Hiệp hội Bình đẳng cho Dân AAPI: Cùng Nhau Đi Bầu!

Thông báo cộng đồng







Los Angeles (10 tháng Năm, 2022)–Các cộng đồng người Mỹ gốc Châu Á và Đảo Thái Bình Dương – và những lá phiếu của họ – rất quan trọng! Đó là thông điệp rõ ràng do AAPI Equity Alliance (Hiệp Hội Bình Đẳng cho Dân AAPI) gửi ra khi các vị dân biểu và lãnh đạo cộng đồng có cuộc họp báo trên mạng để nhắc nhở cử tri rằng trong tuần này, phiếu bầu cho cuộc Bầu Cử Sơ Bộ ngày 7 tháng Sáu sẽ đến tay cử tri.

Bà Nancy Yap, Giám Đốc Điều hành, Trung Tâm Sức Mạnh Đoàn Kết người Mỹ gốc Châu Á (Center for Asian Americans United for Self- Empowerment, CAUSE) cho biết: “Tiếng nói và phiếu bầu của chúng ta là rất quan trọng, nên chúng ta phải sử dụng điều đó. Cuộc bầu cử sơ bộ 2022 sắp tới là đặc biệt quan trọng. Do việc tái định khu… những người có tên trong phiếu bầu của chúng ta trong năm nay có thể khác vì các đường phân chia và ranh giới xung quanh chúng ta bị dịch chuyển. Đây là cơ hội để chúng ta tự tìm hiểu về các đại biểu đang muốn đại diện cho chúng ta và cho họ biết rằng họ cần lắng nghe tiếng nói của chúng ta.”

Bà Manjusha P. Kulkarni, Giám Đốc Điều Hành của Hiệp Hội Bình Đẳng cho Dân AAPI (AAPI Equity Alliance) cho biết: “Chúng ta muốn mọi cử tri đều gửi trả lại phiếu qua đường bưu điện hoặc tới bỏ lại thùng phiếu.” Nhắc tới buổi họp mặt trên mạng, bà Kulkarni nói rằng bà lo ngại rằng các đại biểu và cuộc vận động có thể không nhằm tới các cử tri người AAPI qua quảng cáo hoặc gửi thư trực tiếp, nên một số người trong các cộng đồng AAPI có thể không biết tới cuộc Bầu Cử Sơ Bộ sắp tới.

Bà Kulkarni nói rằng: “Bây giờ là lúc người AAPI đi bầu ở LA County. Tiếng nói và phiếu bầu của chúng ta rất quan trọng.”

Bà Kulkarni nói trong một cuộc họp báo: “Những gì chúng ta thấy trong suốt thời gian đại dịch là mức gia tăng đáng kể sự thù ghét chống lại các cộng đồng chúng ta.” Nhưng bà cũng nói thêm rằng các hoạt động của các cộng đồng AAPI cũng có mức gia tăng kỷ lục.

Bà nói: “Bây giờ, về việc tham gia của công dân, chúng ta cần các thành viên trong cộng đồng đi bầu. Tôi hy vọng rằng nếu mỗi chúng ta đều đi bầu, chúng ta sẽ có các chính sách và quy định mà các cộng đồng của chúng ta cần đến; các nguồn trợ giúp, các khoản đầu tư mà chúng ta xứng đáng được hưởng.”

Bà Kulkarni và Bà Yap đã cùng tham gia buổi họp báo trên mạng với các vị Ủy Viên Hội Đồng Al Muratsuchi (66th Assembly District); Ủy Viên Hội Đồng Mike Fong (49th Assembly District); bà Tavae Samuelu, Giám Đốc Điều Hành, Sức Mạnh Cộng Đồng Đảo Thái Bình Dương (Empowering Pacific Islander Communities, EPIC), và ông Charles Evans, Luật Sư Giám Sát, Asian Americans Advancing Justice–Los Angeles (Công Lý Tiến Bộ cho Người Mỹ gốc Châu Á-Los Angeles).

Tất cả đều khuyến khích cử tri AAPI đi bầu trong cuộc Bầu Cử Sơ Bộ sắp tới, có các phiếu bầu để cử tri có thể gửi qua bưu điện hoặc bỏ phiếu tại các thùng nhận phiếu.

Ủy Viên Hội Đồng Nithya Raman của Los Angeles City (City Council District 4) gửi tin nhắn qua video cho người xem. Bà Ủy Viên Hội Đồng Raman nói: “Gần 200,000 trong số cử tri đã ghi danh ở LA city có danh tính là AAPI theo cách này hay cách khác. 200,000 lá phiếu này có thể và sẽ quyết định các ưu tiên cho thành phố của chúng tta, và cách thức chúng ta giải quyết những thách thức cấp thiết nhất. Đặc biệt, một số khu vực đông dân AAPI nhất – Chinatown, Historic Filipinotown, Thai Town, và còn nhiều nơi nữa – đang bầu ủy viên hội đồng mới, người sẽ đại diện cho họ trong bốn năm kế tiếp.

Tất cả cử tri của California sẽ nhận phiếu bầu qua thư cho cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Thứ Ba, ngày 7 tháng Sáu. Viên chức bầu cử của County bắt đầu gửi phiếu bầu qua bưu điện từ ngày 9 tháng Năm, 2022. Trong 5.6 triệu cử tri đã ghi danh trong LA County, khoảng 12%, nghĩa là hơn 639,000 cử tri, có danh tính liên quan tới người Châu Á hay Đảo Thái Bình Dương.

Nếu quý vị cần ghi danh, hoặc cần thêm thông tin về nơi gửi lại phiếu đã điền đầy đủ, xin vui lòng ghé vào lavote.gov.

Bà Samuelu nói rằng hơn 55,000 người Đảo Thái Bình Dương sinh sống ở Los Angeles County, nhưng chưa tới 3,000 trong số họ ghi danh đi bầu. Thông qua EPIC, bà đang cố gắng để tất cả cử tri hợp lệ đều ghi danh trong cuộc Bầu Cử Sơ Bộ sắp tới. Trích dẫn những ảnh hưởng tàn ác của dịch bệnh trong cộng đồng của mình, bà khuyến khích mọi người ghi danh đi bầu. Bà nói: “Đây là cách chúng ta phục vụ cộng đồng. Đây là cách chúng ta quan tâm chăm sóc lẫn nhau.”

# # #

AAPI Equity Alliance (AAPI Equity, Hiệp Hội Bình Đẳng cho Dân AAPI) là liên đoàn của gần 40 tổ chức cộng đồng phục vụ các nhu cầu đa dạng của 1.5 triệu người Mỹ gốc Châu Á và Đảo Thái Bình Dương ở Los Angeles County và cả bên ngoài. Tổ chức tận tâm nâng cao cuộc sống của người Mỹ gốc Châu Á và Đảo Thái Bình Dương thông qua việc tham gia của dân sự, xây dựng khả năng, và bênh vực chính sách. Video của cuộc họp báo AAPI Equity Alliance có sẵn trên trang Facebook của tổ chức này: https://www.facebook.com/AAPIEquityAlliance.