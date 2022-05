Tiêm Chủng cho Trẻ Từ 5-11 Tuổi: Phụ Huynh Chia Sẻ Những Lý Do Tại Sao Của Họ

Phụ huynh chia sẻ những lý do cho con em tiêm vắc-xin COVID-19

Thực Hiện Bởi Bác Sĩ Elliot T. Sumi

Bác Sĩ Nhi Khoa





Bác Sĩ Elliot T. Sumi



Trên khắp Bang Golden, các bậc phụ huynh đang nói chuyện với bác sĩ nhi khoa của họ về việc cho trẻ nhỏ được tiêm vắc-xin COVID-19. Trong các phòng khám bệnh của tôi, phụ huynh thường thắc mắc về tính an toàn của vắc-xin, đồng thời tôi rất vui được chia sẻ cách mà vắc-xin COVID-19 được phát triển và thử nghiệm, để họ có thể hiểu được những lợi ích. Rất may, nhiều bậc phụ huynh của bệnh nhân của tôi đang chọn sự bảo vệ này, cho con cái từ 5 đến 11 tuổi của họ, nhằm chống lại bệnh tật nghiêm trọng, nhập viện và thậm chí tránh cả tử vong.

Nếu quý vị vẫn đang cân nhắc cho quyết định có nên tiêm vắc-xin COVID-19 cho con mình hay không, tôi muốn chia sẻ một số lý do mà phụ huynh của bệnh nhân của tôi nêu ra. Tôi nghĩ những “lý do tại sao” được đưa ra cho lựa chọn tiêm chủng này thường có tác dụng mạnh mẽ hơn bất kỳ thông báo thương mại hoặc phổ biến về y tế công cộng nào, bởi vì những ý kiến này đến từ các bậc phụ huynh khác, những người như quý vị, chỉ muốn điều tốt nhất cho con của mình.

Gần đây, tôi đã liên lạc với một số đồng nghiệp bác sĩ nhi khoa của tôi trên khắp tiểu bang, họ đã chia sẻ một số nhận xét mà họ nhận được, từ các bậc phụ huynh mà họ thăm khám trong phòng khám bệnh của họ. Mặc dù chúng tôi đã ẩn danh nhận xét để bảo vệ danh tính bệnh nhân, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy rằng các lý do mà cha mẹ đưa ra thuộc một số loại sau:

Bảo vệ khỏi những điều tồi tệ nhất của COVID-19: Nhiều bậc cha mẹ chọn tiêm chủng cho con họ từ 5-11 tuổi để bảo vệ trẻ khỏi những hậu quả xấu nhất từ COVID-19, bao gồm bệnh nặng, nhập viện, và thậm chí tử vong. “Ngay cả khi các con tôi bị nhiễm COVID-19, tôi muốn cho bọn trẻ cơ hội tốt nhất để tránh phải nhập viện,” một bà mẹ nói. Nhưng các bậc cha mẹ khác cũng đề cập đến mong muốn bảo vệ trẻ em khỏi hội chứng COVID kéo dài, nơi các triệu chứng có thể kéo dài hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm.

Bảo vệ cho trường học và các hoạt động: Cha mẹ cho chúng tôi biết họ muốn con mình được bảo vệ ở trường và khi tham gia các hoạt động ngoại khóa, như thể thao và hướng đạo. “Tôi cảm thấy tốt hơn khi biết con mình được tiêm chủng khi chúng trở lại chơi bóng rổ,” một bà mẹ nói với tôi.

Bảo vệ gia đình: Một số bậc phụ huynh sống trong các hộ gia đình nhiều thế hệ, và họ đã chọn cho con cái đủ điều kiện đi tiêm chủng, để giúp bảo vệ ông bà lớn tuổi hoặc em bé và trẻ sơ sinh, cũng như tôn vinh các thành viên trong gia đình là bác sĩ và y tá làm việc ở tuyến đầu để ứng phó đại dịch. Một số phụ huynh làm việc ở tuyến đầu đã lo lắng về việc sẽ mang COVID-19 về nhà cho con cái của họ. Phơi nhiễm trong gia đình vẫn là một trong những nơi phổ biến nhất để lây truyền, và tiêm chủng cho tất cả mọi người đủ điều kiện trong nhà là cách tốt nhất để ngăn chặn điều này. “Tôi lo lắng về việc mang COVID-19 về nhà từ nơi làm việc và tôi muốn giữ an toàn cho con mình,” một người cha nói.

Bảo vệ khi giao tiếp xã hội: Cha mẹ biết trẻ em đã từ bỏ rất nhiều điều trong những tháng đầu của đại dịch, và họ muốn con mình quay trở lại với các hoạt động mà chúng yêu thích – từ ăn tối đến tụ họp. Một người cha nói với tôi: “Các con tôi thực sự nhớ bạn bè của chúng trong thời gian phong tỏa, với vắc-xin chúng có thể tụ họp vui chơi trở lại và được bảo vệ.

Bảo vệ cộng đồng lớn hơn: Cũng có những bậc phụ huynh nhận ra sức mạnh của vắc-xin giúp chúng ta tránh được những biến thể trong tương lai. Vi-rút càng hoạt động nhiều thì khả năng lây lan càng cao và cố gắng tạo ra nhiều biến thể hơn nữa. Càng nhiều người tiêm vắc-xin phòng bệnh, vi-rút càng ít có cơ hội đột biến và lây lan. "Việc ngăn chặn các biến thể mới hình thành sẽ chỉ xảy ra nếu nhiều người trong chúng ta đi tiêm ngừa, kể cả con cái của chúng ta", một bà mẹ nói.

Tôi cảm thấy hạnh phúc với tư cách là một bác sĩ nhi khoa, khi cha mẹ của các bệnh nhân của tôi chia sẻ “lý do tại sao” của họ khi tiêm chủng cho con em. Khi tôi nghe những lý do này, tôi dễ dàng nhận thấy rằng tất cả chúng ta đều có chung mối quan tâm về sự an toàn của con mình, và các bậc phụ huynh chỉ muốn bảo vệ con mình một cách tốt nhất.

Khi quý vị đã sẵn sàng đặt câu hỏi về việc tiêm chủng hoặc đưa con quý vị đi tiêm vắc-xin, vui lòng nói chuyện với bác sĩ nhi khoa của con quý vị hoặc vào trang MyTurn.CA.gov để tìm vắc-xin gần quý vị.

Elliot T. Sumi, MD, là một bác sĩ nhi khoa ở Torrance, California và có liên kết làm việc với nhiều bệnh viện trong khu vực, bao gồm Trung Tâm Y Tế Torrance Memorial và Công ty Providence Little của Trung Tâm Y Tế Mary Torrance. Bác sĩ Sumi đã hoàn thành chương trình đào tạo nhi khoa của mình tại Bệnh Viện Nhi Đồng Los Angeles. Ông đã nhận bằng y khoa từ Trường Y Khoa Chicago Stritch của Đại Học Loyola và đã có hơn 20 năm hành nghề.