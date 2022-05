Chùa Liên Hoa Trang Nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2566-2022

HT. Thích Chơn Thành ban Đạo Từ

Garden Grove (Bình Sa)- - Sáng Chủ Nhật ngày 08 tháng 5 năm 2022 Chùa Liên Hoa tọa lạc tại số 9561 Bixby Ave, Garden Grove CA 92841, do Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2566 – 2022.



Mặc dù trong ngày nầy có nhiều chùa tại Nam California cùng tổ chức Đại Lễ Phật, nhưng tại chùa Liên Hoa một số quý chư tôn đức Tăng, Ni đến từ các chùa và tự viện Miền Nam California cùng hàng trăm đồng hương Phật tử đã đến tham dự, trong khu chánh điện số người đến trước đã ngồi kín từ trong ra ngoài, số đông đồng hương Phật tử đến sau đều ngồi dưới các gốc cây và chung quanh chùa, quang cảnh nhộn nhịp diễn ra như một ngày hội lớn.









từ trái Thu Hà Nguyễn, TT. Thích Thánh Minh, HT. Thích Chơn Thành, ông Jay Chen (ủy viên quản trị đại học cộng đồng) Cô Jessica Cha (tranh cử chánh án Quận Cam), HT. Lê Đình Các Quan khách tham dự có: Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove cô Thu Hà Nguyễn đại diện Hội Đồng Thành Phố lên trao bằng tưởng lệ đến HT. Viện Chủ ngoài ra còn có Jessica Cha (tranh cử chánh án Quận Cam), Jay Chen (ủy viên quản trị đại học cộng đồng) một số các cơ quan truyền thông.



Buổi lễ bắt đầu với nghi thức tác bạch cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni quang lâm chánh điện do Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Liên Hoa ông Lê Đình Cát thực hiện.



Điều hợp chương trình buổi lễ do đạo hữu Thiện Phúc.



Mở đầu với phần nghi thức Niệm Phật Cầu Gia Hộ, tiếp đến phần giới thiệu chư tôn đức Tăng Ni, quan khách, các cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử tham dự.









Sau đó đạo hữu Thiện Phúc cung thỉnh Trưởng Lão HT. Thích Chơn Thành, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa có lời Đạo Từ, mở đầu với lời chào mừng và cảm ơn tất cả qúy vị tham dư. Nhân ngày Đản Sinh của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Hòa Thượng nhắt nhở mọi người hãy cố gắng tu tập theo giáo lý của Ngài, HT. nhắc lại lời Đức Phật đã dạy: “ Ta là Phật đã thành, Chúng sanh là Phật sẽ thành.”



Thượng Tọa Thích Thánh Minh tuyên đọc Thông Bạch Phật Đản

Nói về ngày Đản Sanh của Đức Từ Phụ, HT. cho biết, Đức Phật không nói đản sanh mà là dùng chữ Thị Hiện, Ngày đản sanh là ngày Đức Phật Thị Hiện.

HT. chúc tất cả mọi người thân tâm thường an lạc. HT. tiếp: “Qúy vị hãy giữ cho thân tâm thật yên tỉnh để cầu nguyện cho quê hương Việt Nam không bị rơi vào tay giặc, cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.



Chư Tôn Đức tham dự buổi lễ Sau lời Đạo Từ Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Viện Chủ Chùa Hội Phước New Mexico lên tuyên đọc Thông Bạch Phật Đản PL.2566-2022 của HT. Thích Chơn Thành, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên Thế Giới gởi đồng hương Phật tử, trong Thông Bạch có đoạn: “ Đại Lễ Phật Đản là ngày thiêng liêng nhất đối với hàng triệu triệu người Phật tử trên khắp thế giới. Ngày trăng tròn tháng Tư đã trở thành ngày lễ hội văn hoá tâm linh. Hình ảnh đức Phật Đản Sinh được thế giới bình chọn làm biểu tượng hoà bình và ngày ấy là một ngày đẹp, ngày mà quốc tế đã bày tỏ lòng biết ơn sự đóng góp của đạo Phật là một tôn giáo lâu đời trên thế giới đã đồng hành gần 3 ngàn năm và tiếp tục thích hợp với tinh thần nhân loại.

Để nói lên tầm quan trọng của giáo pháp Phật mang lại niền an vui và hạnh phúc cho cuộc sống nhân sinh, Vua Đường Thái Tông đã nêu gương sáng của Huyền Trang nhà học giả chiêm bái làm tiêu biểu cho tấm lòng tha thiết cầu Pháp giác ngộ của người con Phật như sau:





“Pháp sư Huyền Trang hướng tâm cõi tịnh, cất bước Tây du, vượt hiểm nguy đường xa vạn dặm, chống gậy trúc một mình thẳng tiến. Sớm đầy trời tuyết đổ, chẳng thấy đường đi; chiều gió cát mịt mù, trời không biết hướng. Núi tiếp núi chập chùng muôn dặm, khoát mây trời dấn bước tiến lên; rét căm căm lại nóng nung người, đạp gió đội mưa thẳng về phía trước. Lòng chí thành, gian lao xem nhẹ; nguyện thâm sâu, chí đạt mong cầu; mười bảy năm liền dạo khắp trời Tây để nghiên tầm Chánh giáo…”









Lễ Tắm Phật Với phương châm “Trọng kinh như trọng Phật”, với tôn chỉ của Phật giáo là “ chuyển mê khai ngộ, cứu khổ ban vui” và sự kiện ra đời của đức Phật được nhiều kinh nhắc đến : “ Ta ra đời vì an lạc, vì hạnh phúc, vì lợi ích cho chư thiên và loài người”.

Cho nên giáo Pháp Phật là vì con người, cho con người và phục vụ cho con người. Nếu ai hành trì tu tập theo giáo Pháp Phật thì người ấy sẽ được sống đời hạnh phúc an vui, nên giáo pháp ấy được liên tục truyền thừa, từ ngàn xưa mãi cho đến hôm nay.Phật giáo đang trên đà phát triển, pháp Phật sẽ nở hoa, kết quả trên khắp thế giới. Giáo Pháp của Phật đã truyền tới và ngày càng đứng vững ở phương Tây và chắc chắn không thể bị lụi tàn.





Thông điệp của Phật được chính Ngài nói với niềm tự tin vững chắc trước các môn đệ mãi mãi sẽ là nguồn cảm hứng không bao giờ cạn:





“Hỡi các Tỳ kheo, ta chia tay các ngươi. Tất cả những cái hợp thành con người là thoáng qua. Hãy tinh tiến tu hành để tự giải thoát mình”.





Lời Phật dạy được ghi lại đầy đủ trong 2 tạng kinh Nam Truyền và Bắc Truyền và rất phước đức cho dân tộc Việt của chúng ta được ban phiên dịch chuyển ngữ 2 tạng kinh ấy ra Việt ngữ và sắp được ấn hành đầy đủ trong nay mai để giúp mọi người tu tập và hành trì theo đúng giáo Pháp Phật.





Nhân mùa Phật đản xin mọi người chắp tay thành kính cùng nhau nhất tâm nguyện cầu: Đạo pháp trường tồn, thế giới hoà bình, chúng sanh an lạc và dịch bệnh chấm dứt. Thay lời cho Giáo Hội và chùa Liên Hoa kính chúc chư tôn đức Tăng Ni và quý đồng bào Phật tử luôn được an lành trong hào quang của chánh Pháp.





Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”

Nghi thức Khánh Đản bắt đầu, mọi người cùng tụng trang kinh Khánh Đản, sau phần nghi thức là lễ tắm Phật. Trong lúc nầy Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức quang lâm trai đường thọ trai, đồng hương Phật tử cùng dùng bữa cơm chay do đạo tràng Liên Hoa khoản đãi.



Xen lẫn chương trình có phần trình diễn văn nghệ Mừng Khánh Đản do anh chị em nghệ sĩ thân hữu trình diễn, mở đầu phần văn nghệ Ca Sĩ Phong Dinh hát bài “Rồi Mẹ Như Sương” do Nhạc sĩ Trần Chí Phúc phổ từ thơ Phan Tấn Hải qua phần đệm guitar của Nhạc Sĩ Trần Chí Phúc.