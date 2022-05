Thẩm Phán New York: Trump Phải Nộp Đủ Giấy Tờ Và Tiền Phạt 110,000 Đô La

Thẩm phán New York Arthur Engoron sẽ gỡ bỏ phán quyết khinh thường tòa án nếu trước ngày 20 tháng 5 năm 2022, ông Trump nộp xong hết các giấy tờ theo yêu cầu của trát đòi cùng với khoản tiền phạt 110,000 đô la. (Nguồn: pixabay.com)







NEW YORK - Một thẩm phán New York cho biết sẽ gỡ bỏ phán quyết khinh thường của Donald Trump nếu Cựu Tổng Thống đáp ứng các điều kiện nhất định, bao gồm cả việc nộp phạt 110,000 đô la do bị buộc tội vì chậm trễ giao nộp tài liệu, hồ sơ kinh doanh, theo APnews đưa tin ngày Thứ Tư, 11 tháng 5 năm 2022.





Thẩm phán New York Arthur Engoron cho biết sẽ gỡ bỏ phán quyết khinh thường nếu trước ngày 20 tháng 5 năm 2022, ông Trump nộp đủ tiền phạt và các giấy tờ theo yêu cầu của trát đòi, và giải thích về chính sách lưu giữ tài liệu của ông lẫn công ty của ông.





Ngày 25 tháng 4 năm 2022, ông Trump bị coi là khinh thường tòa án sau khi không tuân thủ trát đòi mà Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đưa ra, yêu cầu ông phải giao nộp tài liệu kinh doanh cho các nhà điều tra. Ông Trump bị phạt 10,000 đô la cho mỗi ngày; tính tới hết ngày 6 tháng 5 năm 2022, tổng số tiền phạt ông Trump phải nộp là 110,000 đô la.





Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ cũng phải đáp ứng các điều kiện khác trước ngày 20 tháng 5, trong đó có yêu cầu công ty được thuê nghiên cứu các tài liệu của tập đoàn Trump Organization nộp báo cáo về tình hình tuân thủ trát đòi của ông Trump. Nếu không tuân thủ, kết luận chống lệnh tòa án sẽ được khôi phục và Trump sẽ phải tiếp tục nộp phạt 10,000 đôla/ngày.





Thẩm phán Engoron cũng cáo buộc Trump không trung thực khi tuyên bố không có liên lạc nào trên nền tảng kỹ thuật số từ năm 2010, mà trên thực tế, Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ đã hoạt động tích cực trên mạng xã hội Twitter trong quá khứ, và hiện nay là Truth Social.





Michael Madaio, luật sư của ông Trump, cho rằng tuyên bố của ông Trump không đồng nghĩa với việc ông không đăng bài trên mạng xã hội. Alina Habba, một luật sư khác của Trump, nói rằng ông không sử dụng tính năng nhắn tin trực tiếp trên Twitter và các bài đăng không liên quan đến cuộc điều tra.

Bà Habba cũng cho biết trong đơn gửi tòa án ngày 6 tháng 5 rằng ông đã tuân theo trát đòi một cách đầy đủ và chính xác, và không có tài liệu hoặc thông tin liên quan nào bị giấu giếm, không giao nộp.





Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đã mở cuộc điều tra Trump và tập đoàn Trump Organization từ năm 2019 với nghi vấn tập đoàn Trump Organization gian lận trong kinh doanh khi liên tục thổi phồng giá trị tài sản nhiều năm, nhằm thu lợi tài chánh.





Hồi tháng 1, bà James thông báo đã tìm thấy bằng chứng công ty Trump khai gian giá trị nhiều tài sản và diễn giải sai những giá trị đó, nhằm thu lợi kinh tế. Trong số tài sản bị điều tra có căn hộ cao cấp của ông tại Trump Tower trong khu Manhattan. Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York cho rằng căn nhà được khai khống diện tích gấp 3 lần so với diện tích thực tế, nâng giá trị thêm khoảng 200 triệu USD.





Tháng 2, Thẩm phán Tối cao Pháp viện bang New York yêu cầu Donald Trump cùng hai người con, Donald Trump Jr và Ivanka, trả lời thẩm vấn nhưng gia đình cựu tổng thống kháng cáo. Ông cũng bị tòa yêu cầu giao nộp hàng loạt tài liệu kế toán và chứng từ thuế của công ty.