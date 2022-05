Trái Đất Có Thể Sẽ Đạt Ngưỡng Nóng 1.5 Độ C Vào Năm 2026

Trong 5 năm tới, nhiệt độ toàn cầu có thể tăng 1.5 độ C do mức độ khí thải quá cao. (Nguồn: pixabay.com)





HOA KỲ – Thế giới đang tiến gần đến ngưỡng nóng mà quốc tế đã cố gắng ngăn chặn; các nhà khí tượng học dự đoán có khả năng 50-50 Trái đất sẽ đạt tới ngưỡng đó trong vòng 5 năm tới, theo APnews đưa tin ngày Thứ Hai, 9 tháng 5 năm 2022.





Theo Tổ chức Khí tượng thế giới (World Meteorological Organization) và Phòng Khí tượng Anh (United Kingdom’s Meteorological Office), với sự thay đổi khí hậu do con người gây ra, có 48% khả năng nhiệt độ hằng năm của Trái Đất sẽ tăng vượt mức 1.5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp cuối những năm 1800. Nghiên cứu cũng cung cấp thêm bằng chứng cho thấy tốc độ nóng lên của Trái đất gia tăng một cách đáng báo động so với 7 năm trước, khi khả năng nhiệt độ tăng vượt mức 1.5 độ C trong vòng 5 năm gần như bằng 0.





Tỷ lệ chênh lệch đang nhích lên cùng với nhiệt kế. Năm ngoái, các nhà dự báo đưa ra tỷ lệ là gần 40%, so với một thập niên trước, tỷ lệ chỉ là 10%.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích khoảng 120 dự báo khí hậu khác nhau để tính toán khả năng mức tăng nhiệt độ toàn cầu vượt ngưỡng 1.5 độ C và dự báo nhiệt độ toàn cầu có khả năng tăng trong giai đoạn từ 2022 - 2026. Họ cho biết có 93% khả năng thế giới sẽ lập kỷ lục về năm nóng nhất vào cuối năm 2026. Và cũng 93% khả năng giai đoạn từ 2022 - 2026 sẽ là thời điểm nóng nhất được ghi nhận. Các nhà dự báo cũng dự đoán trận siêu hạn hán tàn khốc ở Tây Nam Hoa Kỳ sẽ tiếp tục diễn ra và sẽ rất dễ xảy ra hỏa hoạn.

Bắc Cực sẽ vẫn ấm lên trong suốt mùa đông với tốc độ trung bình gấp ba lần so với toàn thế giới. Báo cáo dự đoán trong khi khu vực Tây Nam Mỹ và Tây Nam Châu Âu có thể khô hơn bình thường trong 5 năm tới, điều kiện ẩm ướt hơn bình thường dự kiến ​​sẽ xảy ra đối với khu vực Sahel thường khô cằn của Châu Phi, Bắc Âu, Đông Bắc Brazil và Úc.





Nhà khoa học khí hậu của NASA Gavin Schmidt cho biết các số liệu trong báo cáo “ấm hơn một chút” so với số liệu mà NASA và Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (National Oceanic and Atmospheric Administration) sử dụng.





Leon Hermanson, nhà khoa học và là người đứng đầu nghiên cứu, cho rằng mục tiêu kiềm chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới mức 1.5 độ C đang trở nên khó khăn hơn. Ông cho biết lượng khí thải toàn cầu đang gia tăng khi hoạt động kinh tế phục hồi sau đại dịch COVID-19, với lượng khí thải carbon vào năm ngoái đạt mức cao nhất từng được ghi nhận.





Cuộc xung đột ở Ukraine cũng gây thêm trở ngại cho các nỗ lực hợp tác khí hậu, vì một số quốc gia có kế hoạch sử dụng nhiều than đá hơn để thay thế nguồn cung cấp khí đốt của Nga. Điều này khiến cho các mục tiêu đề ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, được 197 quốc gia thông qua vào năm 2015 nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức dưới 2 độ C và tốt nhất dưới 1.5 độ C, càng khó mà đạt được.