Xe tăng T.72: "Cỗ quan tài di động" liệm xác lính Nga tại chiến trường Ukraine khiến Trung Quốc lo ngại

Bình luận thời sự





Tiêu đề bài viết dựa theo nhận xét của nhà phân tích ngành công nghiệp quốc phòng chuyên về tác chiến và là cựu sĩ quan trong Quân đội Anh. Qua chiến tranh tại Iraq Mỹ phát hiện lỗi thiết kế của xe tăng T.72, dựa vào yếu tố này, Mỹ chế tạo hỏa tiễn Javelin chống lại xe tăng Nga, khiến nó trở thành "cỗ quan tài di động". Ngoài ra, sau gần 2 tháng kể từ ngày Nga xâm lăng Ukraine, Trung Quốc mới đây lên tiếng lo ngại việc Mỹ đã " lôi kéo " được khối NATO trước là để chống Nga, sau sẽ là để chống Trung Quốc nhằm "làm tổn hại đến vị thế đang lên của Trung Quốc trên thế giới"... Nhưng trước hết liên quan đến cách cấu tạo xe tăng T.72 cũng như cách cấu tạo và sử dụng hỏa tiễn chống tăng Javelin, phần tóm lược trình bày sau dựa vào các bản văn của tổ chức nghiên cứu quân sự, của các cơ quan truyền thông tại nước Anh và nước Mỹ về vấn đề này.

✪ THIẾT KẾ XE TĂNG T-72

Theo tổ chức Military Today - Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 Ural được sản xuất như một phương tiện thay thế rẻ hơn, nó được đưa vào phục vụ trong quân đội Liên Xô vào năm 1973. Tổng cộng có 17.831 xe tăng dòng T-72 đã được sản xuất tại Liên Xô cho đến năm 1990. Vào cuối những năm 1990, Quân đội Nga được trang bị khoảng 9 000 xe tăng chiến đấu chủ lực này. Đến năm 2020, chỉ có 2 034 xe tăng dòng T-72 thuộc tất cả các biến thể được cho là còn hoạt động trong Quân đội Nga. Mặc dù một số lượng lớn những chiếc xe tăng này đã được cất giữ trong kho. Hơn 10.000 xe tăng trong số này đã được sản xuất theo hợp đồng ở Tiệp Khắc, Ấn Độ, Romania và Nam Tư. T-72 đã được xuất khẩu đến khoảng 30 quốc gia.

T-72 được bảo vệ bởi lớp vỏ bọc hỗn hợp. Một số nguồn tin cho rằng phía trước của T-72 tương đương với 410 mm hỗn hợp thép (RHA). T-72 có thể chịu được bất kỳ loại đạn 105 mm nào ở tầm bắn có khoảng cách 500 mét. Hãy nhớ rằng xe tăng phương Tây thời kỳ này được trang bị đại bác 105 mm. Hỏa tiễn chống tăng Dragon hoặc TOW không thể xuyên thủng lớp vỏ phía trước của xe tăng T-72. Vỏ hai bên giúp bảo vệ chống lại IFV và đại bác từ trực thăng. T-72 có hệ thống bảo vệ NBC (các mối đe dọa hạt nhân < N >, sinh học < B > và hóa học < C >). Nội thất được lót bằng lớp chống bức xạ, ngoài ra còn có thiết bị chữa cháy tự động.

Xe tăng chiến đấu chủ lực này được trang bị đại bác nòng trơn 125 mm. Loại súng này bắn các viên đạn pháo với vận tốc đầu nòng nhanh hơn nhiều so với các loại súng đại bác 105 mm của phương Tây. Súng được trang bị bộ nạp tự động kiểu băng chuyền . Tốc độ bắn tối đa lên tới 8 trái đạn mỗi phút. Nếu cần, súng có thể được nạp bằng tay với tốc độ 1-2 trái đạn mỗi phút. Tổng cộng có 39 viên đạn được trang bị cho súng đại bác chứa trong khoang xe. Phạm vi bắn hiệu quả với đạn APFSDS là khoảng 2 000-3 000 mét vào ban ngày và 850 -1300 mét vào ban đêm. Người Đức ước tính rằng T-72 của Liên Xô có thể xuyên thủng mặt vỏ trước của xe tăng Leopard 2 ở cự ly 1500 mét và giáp trước của xe tăng Leopard 1 ở cự ly hơn 3.000 mét.

Ngoài súng đại bác 125 mm, vũ khí trang bị thứ cấp bao gồm súng máy 7,62 mm và súng máy 12,7 mm, được lắp trên mui xe. Theo tiêu chuẩn phương Tây, xe tăng này có khả năng nhìn ban đêm kém, đây là một nhược điểm nghiêm trọng. Xe có tổ lái ba người, gồm chỉ huy, pháo thủ và tài xế.



T-72 được trang bị động cơ diesel V-46, công suất 780 mã lực. Nó sử dụng sáu bánh xe lớn hơn xe tăng dòng T-55 và T-62. Xe tăng chiến đấu chủ lực này được hoàn thiện với một lưỡi cày cố định và có thể đào rãnh trong thời gian 12-40 phút, tùy thuộc vào loại mặt đất. Khi không sử dụng, lưỡi cầy này cung cấp thêm lớp bảo vệ cho mặt trước của xe. Xe được trang bị bộ phụ kiện lội nước sâu và có thể vượt chướng ngại vật nước sâu tới 5 mét.[1]

✪ VÌ SAO NGA MẤT NHIỀU XE TĂNG TẠI CHIẾN TRƯỜNG UKRAINE ?

Theo cơ quan truyền thông BBC Luân Đôn (tiếng Anh) - Người ta cho rằng Nga đã mất hàng trăm xe tăng trong vòng hai tháng xâm lược Ukraine. Các chuyên gia quân sự đã đưa ra những thiệt hại về các loại vũ khí chống tăng tiên tiến mà các quốc gia phương Tây đã cung cấp cho Ukraine và cách mà Nga đã sử dụng xe tăng của họ kém hiệu qủa.

• Tổn thất xe tăng của Nga lớn đến mức nào?

Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga đã mất hơn 680 xe tăng. Trong khi đó, Oryx - một blog quân sự và tình báo thống kê thiệt hại quân sự của Nga ở Ukraine dựa trên các bức ảnh được gửi từ khu vực chiến sự - cho biết Nga đã mất hơn 460 xe tăng và hơn 2.000 xe bọc thép khác. Theo Rand Corporation và IISS (Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế), Nga có tổng cộng khoảng 2.700 xe tăng chiến đấu chủ lực vào thời điểm bắt đầu xung đột.

• Liệu vũ khí chống tăng của phương Tây đạt hiệu quả cao?

Trước khi bắt đầu xung đột Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 2.000 hỏa tiễn chống tăng Javelin, và sau đó đã gửi thêm ít nhất 2.000 hỏa tiễn. Nhà sản xuất Lockheed Martin chế tạo để hỏa tiễn phát nổ trên nóc xe tăng, nơi được xem là phần xe yếu nhất, theo nhà sản xuất Lockheed Martin. Rất nhiều xe tăng Nga được trang bị giáp phản ứng nổ có tác dụng hấp thụ tác động của hỏa tiễn

Hỏa tiễn Javelins được gắn hai đầu đạn. Một cái thổi bay lớp giáp phản ứng nổ , và cái thứ hai xuyên qua khung bên dưới. Phía vương quốc Anh cũng đã gửi ít nhất 3.600 hỏa tiễn .Vũ khí chống tăng hạng nhẹ thế hệ tiếp theo (NLAW). Chúng cũng được thiết kế để phát nổ ngay đỉnh tháp pháo của xe tăng. Nick Reynolds, nhà phân tích nghiên cứu về chiến tranh tại Royal United Services Institute (RUSI) cho biết: “Javelin và NLAW rất mạnh. "Nếu không có sự trợ giúp vũ khí chết người này, tình hình ở Ukraine sẽ rất khác."





Mỹ cung cấp cho Ukraine 100 máy bay không người lái chống tăng Switchblade. Được gọi là máy bay không người lái "kamikaze", chúng có thể di chuyển qua mục tiêu cách xa người điều khiển hàng dặm và sau đó thả bom lên trên xe tăng, phá hủy nó.

• Chiến thuật tác chiến của Nga kém hiệu quả ?

Ngày nay, quân đội Nga hoạt động với việc thiết lập các Tiểu đoàn Chiến thuật (BTG), là các đơn vị chiến đấu khép kín gồm xe tăng, bộ binh và pháo binh. Thành phần chính xác của các đơn vị này có thể khác nhau, nhưng nhìn chung chúng bao gồm một số lượng lớn xe bọc thép nhưng tương đối ít lính bộ binh hộ tống.



Phillips O'Brien, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học St Andrews, cho biết: “Nga có tương đối ít quân để diều động, vì vậy Tiểu đoàn Chiến thuật / BTG là một cách nhằm tạo ra một đơn vị chiến đấu có nhiều sức mạnh. Ông nói: "Chúng được thiết kế để tấn công nhanh với nhiều hỏa lực. Tuy nhiên, chúng có rất ít sự bảo vệ của lính bộ binh để hộ tống chúng, và để đánh trả nếu đoàn xe thiết giáp bị tấn công".

Giáo sư O'Brien nói rằng việc thiếu các cuộc tuần tra trên không của Nga có nghĩa là quân đội Ukraine đã rất dễ dàng phục kích các đoàn xe tăng Nga. Ông nói: “Nga đã không có được ưu thế trên không khi bắt đầu cuộc xung đột, và vì vậy họ không thể phát hiện các chuyển động của quân đội Ukraine. "Điều đó có nghĩa là quân đội Ukraine đã có thể chọn lựa các vị trí hỏa lực tốt để phục kích, và họ có thể gây ra rất nhiều thiệt hại cho quân đội Nga theo cách này."

• Thiệt hại nặng là do sự kém cỏi về hậu cần của Nga?

Theo số liệu của Oryx, một nửa số xe tăng mà Nga bị mất, vì bị đối phương phá hủy hoặc hư hại , đã bị tịch thu hoặc bị bỏ lại. Các chuyên gia cho rằng điều này là do thất bại về hậu cần và sự kém cỏi của quân đội Nga. Giáo sư O'Brien nói: “Bạn đã từng thấy những bức ảnh về những chiếc xe tăng Nga bị kéo đi bằng máy kéo của nông dân Ukraine. Một số xe tăng đó đã bị bỏ lại vì hết nhiên liệu. Đó là sự thất bại về mặt hậu cần. Một số bị mắc kẹt trong bùn đất mùa xuân, vì lệnh xâm lăng từ cấp cao ban hành sai thời điểm trong năm."

Nick Reynolds của RUSI cho biết: “Lực lượng mặt đất của Nga bao gồm rất nhiều lính quân dịch và lính mới". Nhiều xe tăng đã bị bỏ lại vì tài xế lái xe yếu kém. Một số bị trượt khỏi cầu, một số khác bị lái xuống mương vì khả năng lái chiến xa của lính mới thấp kém. Ngoài ra, " ý chí chiến đấu cũng không cao, nên thông thường, những người lính này khi đụng trận là bỏ chiến xa và chạy trốn. "[2]

✪ LÍNH UKRAINE BẮN BAY ĐẦU XE TĂNG NGA

New York Post - Xe thiết giáp của Nga mắc phải một lỗi thiết kế khiến chúng dễ bị mất tháp pháo một khi bị tấn công trực diện, và lỗ hổng kỹ thuật này được quân đội Ukraine lợi dụng để tiêu diệt quân địch. Những chiếc xe tăng T.72 với tháp pháo bị tách rời khỏi thân xe, mà nguyên nhân theo các chuyên gia quân sự gọi là hiệu ứng "jack-in-the-box", sóng xung kích áp suất cao khiến các đạn pháo trong khoang dự trữ phát nổ.

Sam Bendett, cố vấn của nhóm nghiên cứu quốc phòng Trung tâm Phân tích Hải quân, nói với CNN: “Những gì chúng ta đang chứng kiến với xe tăng Nga là về lỗi thiết kế. Một khi cú bắn thành công … sẽ nhanh chóng đốt cháy đạn pháo dự trữ gây ra một vụ nổ lớn, và tháp pháo bị nổ tung theo đúng nghĩa đen.” Không giống như các xe tăng chiến đấu của phương Tây, nhiều xe tăng của quân đội Nga có khoang chứa đạn ngay bên dưới tháp pháo, nối liền với một hệ thống nạp đạn tự động nhằm tăng tốc độ nạp đạn cho khẩu đại bác.

Trang web tin tức quân sự Task & Purpose đưa tin, các xe tăng kích cỡ nhỏ hơn so với phương Tây, khiến đạn dược phát nổ dễ dàng gây ra phản ứng dây chuyền đến các viên đạn pháo khác. Lớp thép ngăn bảo vệ trong khoang dự trữ đạn dược cũng mỏng so với các đối tác của phương Tây. Các xe tăng hiện đại hơn của Nga tuy được nâng cấp, nhưng chúng đều sử dụng các hệ thống nạp đạn và khoang dự trữ đạn pháo tương tự. Nhà phân tích quốc phòng Nicholas Drummond nói với CNN: “[Quân đội phương Tây] đều đã học được từ Chiến tranh vùng Vịnh, chứng kiến những chiếc xe tăng bị bắn hạ trong thời gian này”. [3]

✪ PHƯƠNG TÂY ĐÃ BIẾT VỀ LỖ HỔNG THIẾT KẾ XE TĂNG T.72, NHƯNG NGA VẪN SỬ DỤNG Ở UKRAINE

Phần trên là bản tin của báo NY Post loan tải dựa theo bản văn của CNN News (báo cánh hữu NY Post tóm lược bản tin của báo cánh tả CNN). Theo CNN (tiếp nối phần trên) - Hàng trăm xe tăng của Nga được cho là đã bị phá hủy kể từ khi Moscow mở cuộc tấn công vào Ukraine, theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace hôm thứ Hai (24.4.2022) ước tính nó đã mất tới 580 chiếc. ( sau 60 ngày giao tranh) - Nicholas Drummond, một nhà phân tích ngành công nghiệp quốc phòng chuyên về tác chiến và là một cựu sĩ quan Quân đội Anh, cho biết thiết kế loại xe tăng này phạm khiếm khuyết gây chết người - trong xe có hai người lính xạ thủ trong tháp pháo và người thứ ba lái chiến xa . “Nếu không kịp thoát ra trong giây đầu tiên, sẽ bị tử vong.”

• "Cỗ quan tài di động"

Ông Drummond cho biết, sự kiện đạn nổ trong khoang dự trữ đạn pháo tại hầu hết các xe cơ giới bọc thép mà Nga đang sử dụng tại chiến trường Ukraine. Ông đưa ra ví dụ về xe chiến đấu bộ binh BMD-4, thường có tới 3 người điều khiển và chở thêm 5 người lính. Ông cho biết BMD-4 là một "cỗ quan tài di động" dễ "bị phá hủy" khi trúng hỏa tiễn . Nhưng khiếm khuyết về thiết kế đối với các xe tăng của Nga đã thu hút sự chú ý của quân đội phương Tây từ cuộc chiến tại Iraq năm 1991 và 2003, khi đó một số lượng lớn xe tăng T-72 bị phá hủy . Nga sản xuất xe tăng T.72 được quân đội Iraq xử dụng - khi bị tấn công bằng các hỏa tiễn chống tăng, tháp pháo bị nổ tung văng khỏi thân xe.

Hiện nay, các xe tăng Nga đang sử dụng ở Ukraine đều có các lỗi thiết kế tương tự, có hệ thống tự động tải đạn pháo. Khi dòng T-90 - phiên bản kế tiếp của T-72 đi vào hoạt động năm 1992, tuy chiến xa Nga đã được nâng cấp nhưng hệ thống nạp đạn của nó vẫn tương tự như phiên bản T.72, khiến nó dễ trở thành cỗ quan tài , Drummond nói. T-80, một loại xe tăng khác của Nga tham gia cuộc xâm lược Ukraine, cũng có hệ thống nạp đạn tương tự.

Theo Bendett, tại Trung tâm An ninh của Mỹ cho biết, Nga đã chọn hệ thống này để tiết kiệm không gian và mang lại cho xe tăng một cấu hình thấp hơn, chúng khó bị tấn công hơn khi đụng trận. Sau cuộc chiến đầu tiên ở Iraq quân đội Mỹ chế tạo xe chiến đấu bộ binh kiểu Stryker. “Chiến xa có một tháp pháo nằm trên cùng, và tháp đó không đi vào khoang của tổ lái. Nó hoàn toàn nằm trên đỉnh với tất cả đầu đạn nằm bên trong tháp pháo đó, vì vậy, nếu tháp pháo bị va đập và nổ tung, tổ lái vẫn an toàn bên dưới. Đó là một thiết kế rất thông minh. ” Ông Drummond chia sẻ.

Các xe tăng khác của phương Tây chẳng hạn như chiếc M1 Abrams được Mỹ và một số quân đội đồng minh sử dụng, lớn hơn và không có băng chuyền. Trong chiếc Abrams, thành viên thứ tư trong xe tăng lấy đạn pháo từ một khoang kín và chuyển đạn đến khẩu súng để bắn. Khoang đó có một cánh cửa để các thành viên tổ lái đóng mở giữa mỗi lần bắn đạn của xe tăng, nghĩa là nếu xe tăng bị bắn trúng, chỉ có một quả đạn có khả năng phát nổ trong tháp pháo. “Một cú bắn chính xác có thể làm hỏng xe tăng, nhưng không nhất thiết cả tổ lái xe bị tử vong,” Bendett nói.

• Nga khó thay thế tổ lái xe tăng

Không có cách nào để dễ dàng biết có bao nhiêu xe tăng Nga đã bị phá hủy ở Ukraine. Trang web theo dõi tình báo nguồn mở Oryx ngày 28/4 cho biết ít nhất 300 xe tăng Nga đã bị phá hủy, 279 chiếc khác bị hư hại, bị bỏ rơi hoặc bị tịch thu. Tuy nhiên, trang web chỉ tính các trường hợp có bằng chứng trực quan, vì vậy thiệt hại của Nga có thể còn cao hơn nhiều.





Theo Wallace, Bộ trưởng Quốc phòng Anh, đưa ra ước tính khoảng 580 xe tăng bị mất , ông cũng cho biết hơn 15.000 quân nhân Nga đã thiệt mạng sau 60 ngày giao tranh. Thật khó để biết có bao nhiêu người trong số đó là tổ lái xe tăng, nhưng điều không nghi ngờ là các tổ lái này không dễ thay thế.



Aleksi Roinila, một cựu chuyên viên xe tăng trong Lực lượng Phòng vệ Phần Lan, cho biết: Huấn luyện một tổ lái xe tăng có thể mất tối thiểu vài tháng và thậm chí 12 tháng được coi là nhanh. Và việc Nga thay thế hàng trăm tổ lái xe tăng vào thời điểm này là một mệnh lệnh cấp bách - đặc biệt là khi những chiếc xe tăng mà họ sẽ sử dụng lại có nhiều khiếm khuyêt về thiết kế.[4]

Phần trên trình bày về đặc tính của xe tăng T.72, và về hỏa tiễn chống tăng Javelin do nhà sản xuất Lockheed Martin tại Mỹ chế tạo, phần sau người viết giới thiệu về đặc tính kỹ thuật và cách vận hành loại hỏa tiễn này. Đặc biệt chính phủ Mỹ đã viện trợ hỏa tiễn Javelin cho Ukraine 4 năm trước khi cuộc xâm lăng của Nga diễn ra.

✪ CHƯƠNG TRÌNH VIỆN TRỢ QUÂN SỰ MỸ TRANG BỊ TÊN LỬA CHỐNG TĂNG JAVELIN CHO UKRAINE

Theo Radio Audacy - Vào năm 2014, quân đội Nga đã xâm chiếm Crimea và chiếm các phần của Donbas ở miền Đông Ukraine. Quân đội Hoa Kỳ ngay lập tức đã quan tâm đến biến cố này. Từ sau cuộc xâm lược năm 2014, Văn phòng Hợp tác Quốc phòng (Office of Defense Cooperation-ODC) bên cạnh Đại sứ quán Hoa Kỳ đã cung cấp hàng trăm triệu đô la, và chương trình hỏa tiễn chống tăng Javelin ở Ukraine có nguồn gốc từ thời kỳ này. Khi chiến sự vẫn tiếp diễn ở miền Đông Ukraine, với việc quân ly khai do Nga hậu thuẫn tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk, và hàng ngày thường diễn ra các cuộc đọ súng qua biên giới tại các khu vực tranh chấp. Cùng với việc xe tăng T-72 của Nga quấy rối các vị trí của Ukraine, vì thế quân đội của họ đã gõ cửa Đại sứ quán Mỹ để yêu cầu một trong những vũ khí chống tăng khét tiếng nhất của Mỹ.

Javelin đã được trang bị cho Quân đội Hoa Kỳ từ giữa những năm 1990, tuy nhiên, nó đã gây tiếng vang lớn trong cuộc chiến tại Iraq năm 2003 khi Lực lượng Đặc nhiệm số 3.giao tranh với một tiểu đoàn thiết giáp của đối phương. Đã có tổng cộng 19 hỏa tiễn Javelin bắn vào các xe tải, xe thiết giáp và xe tăng T-55 của đối phương. Trong số 19 hỏa tiễn được bắn đi, 17 hỏa tiễn trúng đích.



Vào thời điểm người Ukraine yêu cầu được cung cấp Javelin, Quốc hội đã bắt đầu trích quỹ trong Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) để giúp người Ukraine chống lại Nga. NATO cùng với một số quốc gia khác chịu trách nhiệm tham gia vào công cuộc huấn luyện cải tiến và hiện đại hóa quân đội Ukraine. Các nỗ lực của ODC và NATO nhằm cải tổ quân đội Ukraine phần lớn đã thành công, mặc dù các huấn luyện viên cảm thấy họ đang phải vật lộn chống lại nền văn hóa quân sự thời hậu Xô Viết, theo quan chức Quân đội Mỹ quen thuộc với các chương trình này chia sẻ.

Văn phòng Hợp tác Quốc phòng (ODC) đã chuyển giao cho Ukraine hệ thống nhìn đêm, máy bay chiến đấu và các máy liên lạc vô tuyến, cũng như các hệ thống radar chuyên dụng. Nhưng yêu cầu về Javelins đã gây tranh cãi giữa Quân đội Hoa Kỳ và các đồng minh NATO. “Cuộc tranh luận giữa hai chính quyền kéo dài 15 tháng vì phía NATO lo ngại cung cấp vũ khí này sẽ chọc giận Putin,” quan chức quân sự Hoa Kỳ nói với tổ chức Connecting vets.

• Thiết kế của hỏa tiễn Javelin

Hỏa tiễn FGM-148 Javelin bao gồm hai thành phần riêng biệt, Bộ phận phóng chỉ huy có thể tái sử dụng (Command Launch Unit/CLU) và ống phóng chứa chính tên lửa. CLU bao gồm một phần thân có vị trí cho ban ngày, ống ngắm nhiệt, báng cầm tay, ngăn chứa pin, cơ chế bắn và giao diện thực sự gắn CLU vào bệ phóng.



Khi bắn Javelin, người dùng lắp pin 5590 vào CLU để cung cấp năng lượng cho nó và đặt ống phóng về phía họ. CLU được lật ngược và kết hợp đầu nối giao diện tròn ở đầu CLU với các móc kim loại trên ống phóng. Sau khi chốt đúng vị trí, toàn bộ hệ thống sẽ được xoay và nâng lên vai của người lính. Nắp đầu phía trước trên ống phóng được tháo ra và nắp ống kính trên CLU được hạ xuống.

Javelin có thể được bắn từ tư thế ngồi, quỳ hoặc đứng. Với một số địa hình khó khăn, nó có thể được bắn từ tư thế nằm sấp. Người lính nhìn vào kính ngắm của CLU và bắt đầu xác định các mục tiêu trên chiến trường. Với tầm bắn tối đa chính thức là 2.000 mét, hệ thống ngắm giúp người lính xác định mục tiêu vào ban đêm nhìn xuyên qua khói và sương mù. Chế độ mặc định của hỏa tiễn Javelin là bắn ở chế độ tấn công phủ đầu, tấn công vào đầu xe, hoặc bắn hạ trực thăng của đối phương. Khi đã chốt vào một mục tiêu, với chế độ thích hợp được chọn, người lính bóp cò trên báng súng để bắn hỏa tiễn.



Sau khi rời ống phóng, cánh nhỏ thiết kế xòe ra giúp ổn định khi bộ phận dẫn đường hướng đến xe bọc thép của đối phương. Đầu dẫn hướng hỏa tiễn tiếp tục phóng đến xe thiết giáp của đối phương - còn hỏa tiễn vẫn duy trì độ cao cho đến khi cánh điều khiển bay lượn xuống phía xe, tấn công từ phía trên xe tăng. Javelin có thể được sử dụng bởi một người lính, nhưng những người khác sẽ cần thiết để mang theo các ống phóng hỏa tiễn dự phòng, với mỗi ống nặng khoảng 35 pound. Những người lính này tham gia vào đơn vị bộ binh để cung cấp khả năng chống thiết giáp, nhưng có thể hoạt động tốt nhất khi một số đội Javelin được tập hợp lại để tạo thành một đội sát thủ chống tăng cung cấp hỏa lực hỗ trợ lẫn nhau trên chiến trường.

• Chuyển giao Javalne cho Ukraine



Vào năm 2015 và 2016, các quan chức tranh cãi vì lo ngại rằng một khi trao cho quân đội Ukraine hỏa tiễn Javelin nó có thể kích động một cuộc xâm lược khác của Nga. Sau cùng, một thỏa thuận đã được ký kết mà họ gọi đó là viện trợ phòng thủ, với điều kiện tiên quyết là người Ukraine chỉ có thể sử dụng nó nếu đối phương khai hỏa trước. Các hỏa tiễn được cất giữ trong một cơ sở an toàn và chỉ được lấy ra trong trường hợp khẩn cấp.

Lô hàng Javelins đầu tiên đến vào năm 2018, các hệ thống vũ khí cùng với khối huấn luyện và bảo trì (được gọi là Phương pháp tiếp cận trọn gói) được thực hiện . Phía quan chức quân sự Hoa Kỳ phàn nàn về sự chậm trễ vì đề nghị từ năm 2016, nhưng “phải mất 18 tháng để được phê duyệt" cho việc chuyển giao hoả tiễn và còn chậm chân trong việc huấn luyện . Khóa đào tạo ban đầu đã được thực hiện bởi nhà thầu Lockheed trước khi chương trình đào tạo được Tổ chức Quản lý Đào tạo Hỗ trợ An ninh (SATMO) tiếp quản .



Chương trình đào tạo này đã hoạt động một cách bí mật. Vào thời gian cộng đồng tình báo ghi nhận việc quân đội Nga tiến sát biên giới Ukraine, do đó bắt đầu từ mùa hè năm 2021 các hỏa tiễn Javelins đã được đưa ra khỏi cơ sở lưu trữ và được cấp cho các đơn vị quân đội Ukraine. [5]

✪ MỸ GIA TĂNG SỨC ÉP LÊN NGA ĐỒNG THỜI TIẾP TỤC NÉM BÙN VÀO TRUNG QUỐC.

Cũng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, tờ Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times) khuynh hướng diều hâu, phụ bản của tờ Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng Sản Trung Quốc, ngày 21.4.2022 bày tỏ sự lo ngại việc Mỹ “lôi kéo” NATO chống Trung Quốc… - Mỹ và các đồng minh đã sử dụng mọi cách, từ việc tổ chức cuộc bàn vòng vo trong phiên họp của Nhóm 20 với các nền kinh tế lớn, đến việc tung ra các biện pháp trừng phạt tài chính mới, nhằm gia tăng sức ép lên Nga, đồng thời tiếp tục ném bùn vào Trung Quốc - while continuing to throw mud at China.



Các nhà kinh tế giải thích hành động của Mỹ là một chiến thuật để chuyển sự chú ý của người dân từ việc chi phí sinh hoạt tăng cao chuyển sang "kẻ thù tưởng tượng" là Nga và bất kỳ quốc gia nào khác thể hiện mức độ thân thiện với Nga. Nó cũng phản ánh ý định của Mỹ nhằm lôi kéo châu Âu về phía mình chống lại Trung Quốc trong "chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" bằng cách coi Trung Quốc như một "nước trợ giúp cho Nga", họ nói.

"Mục đích ban đầu của G20 là giải quyết các cuộc khủng hoảng. Nhưng giờ đây nó đang trở thành một sân khấu thể hiện tâm lý Chiến tranh Lạnh. Mỹ đang phá hủy các nguyên tắc cơ bản của cơ chế G20", Dong Shaopeng, chuyên gia cố vấn của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc chia sẻ ý kiến với Thời báo Hoàn cầu hôm thứ Năm .

Diao Daming, phó giáo sư tại Đại học Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh, nói với Thời báo Hoàn cầu hôm thứ Năm (21.4.2022) rằng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine, Mỹ đã có hai yêu cầu chính đối với Trung Quốc - hợp tác với Mỹ trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. và cắt đứt thương mại với Nga - cả hai điều này đều không thể đạt được.

Ông Dong cũng nói rằng Mỹ không quan tâm đến những gì Trung Quốc nói cũng như lập trường thực tế của Trung Quốc về vấn đề Ukraine. Ông nói: “Mỹ chỉ có một mục tiêu về Trung Quốc, đó là làm tổn hại đến vị thế đang lên của Trung Quốc trên thế giới.[6]

Trước ngày Nga xâm lăng Ukraine, phía Trung quốc lên tiếng rằng Mỹ muốn ..." gắn kết nội bộ của khối nhằm ràng buộc châu Âu - vốn đã có một số dấu hiệu họ muốn xa lánh Washington"- « VB ngày 15.4.2022.». Nhưng khi cuộc chiến diễn ra sau 57 ngày, đã không có " dấu hiệu họ muốn xa lánh Washington" xảy ra, ngược lại qua cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine đã tạo cơ hội cho Mỹ và NATO đoàn kết hơn để chống Nga. Vì sự kiện này phía Trung Quốc lại kêu ca rằng , qua cuộc chiến Ukraine, Mỹ “lôi kéo” NATO để chống Trung Quốc: « Nó cũng phản ánh ý định của Mỹ nhằm lôi kéo châu Âu về phía mình chống lại Trung Quốc trong "chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" bằng cách coi Trung Quốc như một "nước trợ giúp của Nga"». Phải chăng qua cuộc chiến tại Ukraine, kết qủa là Mỹ đã “lôi kéo” được các thành viên trong khối NATO đoàn kết để cùng chống Nga, khiến Trung Quốc lo ngại trước việc Mỹ sẽ lại thực hiện được việc " lôi kéo " khối NATO để cùng chống Trung Quốc?

-- Đào Văn



Nguồn:





[1] Trang web Military: T-72 Main battle tank

[2] BBC News: Why is Russia losing so many tanks?

[3] New York Post: Ukraine decapitating Russian tanks due to design flaw:

[4] CNN News:Russia's tanks in Ukraine have a 'jack-in-the-box' design flaw. And the West has known about it since the Gulf war

[5] Radio Audacy: The U.S. military program to arm Ukraine with Javelin anti-tank missiles

[6] Hoàn Cầu TB-TQ: ‘Cold War’ antagonism into G20 to corner Russia, ups pressure against neutrality of China