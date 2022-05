Trang Thơ 3: Tuệ Mai – Nhã Ca

Đây là hai tác giả nổi tiếng trong dòng văn học 20 năm của miền Nam Việt Nam.





Tuệ Mai Nhã Ca với tập thơ đầu tay Nhã Ca Mới, đoạt giải thưởng Văn Chương Toàn Quốc về thơ năm 1965. Giải Khăn Sô Cho Huế (1969) đoạt Giải Văn Chương Toàn Quốc về văn năm 1970, và Tuệ Mai đã đoạt giải Văn Chương Toàn Quốc về thơ năm 1966 với thi phẩm Không Bờ Bến. Thơ. Họ là cột mốc đánh dấu cho sự chuyển mình khai phá bứt ra khỏi phong cách thi ca tiền chiến. Thi ngữ, thi ảnh nơi họ khơi gợi ở người đọc cảm xúc mới mẻ, thi pháp tuy còn giữ nhiều về thể luật của các loại thơ vần điệu, nhưng được chở dưới nhạc điệu cấu tứ mới – kể cả lục bát – nên cũng có thể nói họ đã cách tân những thể loại thơ này vào thời đó, đặc biệt, ở thể loại tự do, với Nhã Ca, một luồng gió mạnh thổi bật gốc rễ của trói buộc ngôn từ, định kiến. Và cho đến lúc này, chúng ta đã khẳng định được rằng thơ họ là nền tảng, bệ phóng, là bước mở đường vững chãi cho lớp nhà thơ nữ ở thế hệ kế tiếp. Họ gieo trên mảnh đất màu mỡ của thi ca những hạt giống tốt, từ đó cây lên mạnh, hoa đẹp hơn và quả ngon hơn. Chẳng phải là một truyền thừa quý báu và may mắn cho thế hệ sau lắm sao!

TUỆ MAI (1928-1982): bà là ái nữ của nhà thơ nổi tiếng Á Nam Trần Tuấn Khải). Bà đã cho ra đời nhiều thi phẩm, trong đó tập Không Bờ Bến đã đoạt giải Văn Chương Toàn Quốc về Thơ năm 1966. Bài thơ Vu Quy của bà được Phạm Duy phổ nhạc và nổi tiếng qua tiếng hát July Quang. Tuệ Mai nói gì về Thơ và về cái Tôi? Gói gọn trong bốn câu rất thơ và rất đạo ở đoạn này:

Tôi thơ mãi cho thơ tôi góp

thành số không ở cõi chon von

khi xếp cánh nghỉ dài vô hạn

tôi yêu tôi con số khoanh tròn…

(Thơ Tuệ Mai,1974)

Đa số thơ Tuệ Mai làm theo thể 5 chữ, 7 chữ và lục bát, nhưng thơ tự do của Tuệ Mai ngày nay đọc lại chúng ta vẫn thấy hơi mới mẻ của nó, như những thơ trích dẫn sau:

TRƯỚC SAU

Vòng khăn tang lớn dần quấn hãm đời nàng

Giải khăn tang dài, dài hơn con đường tự khởi điểm thôi nôi

Tới khúc quanh năm tháng

Những đám tang

Ôi những đám tang huyệt mùa đông ngăn ngắt

Bia mộ dựng trong nàng

Mỗi một bia một ngọn lửa tàn

Bên một con sông cạn

Như một tắt âm thanh…

Thế giới nàng ngày mở ra với bao nhiêu ngọn lửa

Bao nhiêu dòng sông

Bao nhiêu tiếng hát

Những tiếng hát cao như dự tưởng của nàng

[…]

(Trích đoạn)

KHU VƯỜN NHÀ NGỤC TÔI



Có phải chúng ta

công việc bắt đầu là

dựng xây nhà ngục



Ngục mọi người đều gắng thật to

tống giam mình vào đó

suốt đời không cho ra



Bằng sức lực thanh xuân,

tôi dựng lên những bức tường cao ngất

bằng trái tim tuổi trẻ,

tôi đốt lên những vòng lửa rực trời

bằng bước chân kiêu hãnh, tôi hăm hở đẩy thân tôi

bằng bàn tay khéo léo, tôi ra sức đóng cài mọi cửa



Và tôi rất tự do

đi lại trong nhà ngục

và ngục rất tự do

xoay cùng tôi đây đó



Tôi trang trí ngục tôi

bằng những hình ngộ nhận

đang thể hiện nơi nơi

bằng những hình xung đột

trong tranh chấp đời đời



Bằng muôn vàn khắc khỏai

trong tình ái tuyệt vời

bằng não tâm dã thú

trong bộ áo con người

bằng rất nhiều tráo trở

trong nhân loại là tôi



Như thiêu thân tự do lao vào đèn

tôi tự do xây nhà ngục cao thêm



Tháng ngày leo miết quanh chòi sắt

để thấy mình đương sống hiển nhiên

NHƯ ĐỜI TRẺ LẠI

Tôi vẫn đi đây lòng đầy tín ngưỡng

(xin đừng bắt vào thờ phụng nơi đâu)

sắc áo hồn nhiên sắc cờ tự tại

tôi với mênh mang, tôi với muôn màu

Tôi đang đi đây, tôi đang đi đây

đừng hỏi tới đâu, đừng hỏi bao ngày

xuân hạ thu đông người rành rẽ việc

tôi vô dụng hoài như chim bướm bay

[…]

(Trích đoạn)

Và tôi, tôi với đêm sâu

Chợt đau vai yếu, chợt đau sử buồn

Quãng dài tanh tưởi máu xương

Quê hương thí điểm – quê hương nát nhàu...

(trích đoạn bài Nét Nhìn Rạng Đông)

ĐÊM TÔI



dòng thương nét nhớ miên man

tôi năm dấu chữ trên trang thư tình

tim dồn nhịp chấm âm thanh

lửa người hồn khói lênh đênh tưởng vời



sầu mi giọt đọng thương hoài

tôi viên thuốc ngủ đưa người qua đêm

còn không môi nóng môi mềm

tôi ly nước cạn đứng yên góc bàn



nhạc mềm ru bước tình lang

tôi trăng giữa tháng cười vàng đêm xanh

chợ đời vui quá đi anh

tôi bìa tạp chí mang hình phấn son



bụi tung ngã rẽ đường còn

tôi giày da cũ đế mòn lạc đôi

đêm mờ làng cũ xa xôi

tôi con đom đóm vờn soi ao bèo



người tình duyên quấn quít theo

tôi cây thay lá trên đèo còn trông

bạn bè ngủ giấc buồn chung

tôi trao cánh vạc thinh không thốt lời...



– Tuệ Mai



Nhã Ca

NHÃ CA (sinh năm 1939 tại cố đô Huế): Theo Du Tử Lê, thì Nhã Ca – một xuất hiện rực rỡ của văn học miền Nam – Thơ bà "là những cánh cửa hé mở cho thi ca miền Nam thời kỳ đó, một chân trời khác." Qua thời gian, nhận xét này càng chứng tỏ tính không thể phủ nhận của nó. Nhã Ca nổi tiếng cả về thơ lẫn văn. Với thi phẩm đầu tay, Nhã Ca Mới, bà đã đoạt giải Văn Chương Toàn Quốc về thơ năm 1965. Và Giải Khăn Sô Cho Huế (1969) đoạt Giải Văn Chương Toàn Quốc về Văn năm 1970.

Thể loại thơ tự do của Nhã Ca là bước chân khai phá đầy ngạc nhiên và quyến rũ, không những riêng thời điểm nó xuất hiện, mà trụ lại vững chãi cho tới bây giờ, một sự mới không hề bị cũ đi, vẫn lừng lững bên cạnh thơ hiện đại của lớp nhà thơ trẻ hiện nay, xin đọc bài thơ này, bà sáng tác năm 1972, để thấy cái không thời gian của nó, để thấy hầu như, bản chất của nó là đương đại.

ĐÀN BÀ LÀ MẶT TRỜI

Vườn hoa nào cũng ở trước mặt chúng ta

Mùa xuân nào cũng nở cho ta những bông hồng

Hỡi các chị, chúng ta đều đẹp như mặt trời

Tinh khiết như bình minh

Vì chúng ta làm ra ái tình

Ra hoa lá và sự sống trên trái đất



Những người nam đã tán tỉnh chúng ta

Và chúng ta đã chọn cho lòng mình

Một ông vua

Trong những người nam đã gặp

Hỡi các chị đến gần tôi coi

Đến gần tôi và cùng rực rỡ



Chúng ta đã tạo một thiên đường

Đã tạo nên nhiều vị vua

Bởi chúng ta đẹp đẽ và xinh tươi

Vì những ham muốn đã tắm rửa cho chúng ta

Xui chúng ta nóng bỏng như lửa

Và lửa từ mặt trời

Mặt trời xinh đẹp

Chị có đôi mắt sâu như giếng nước phương Nam

Chị có tóc mun đen như dòng sông đêm Ai Cập

Chị có lòng nồng nàn, dữ dội như biển đông

Chị có ái tình ngọt như mật ong

Tôi sẽ tới van xin các chị

Nài nỉ các chị cho tôi mượn tất cả

Để tôi khoe với chàng

Đem tới cho chàng

Để chàng nâng niu

Coi tôi như công chúa



Chúng ta, mỗi người phải là một công chúa



Người đàn bà nào cũng đẹp

Mùa xuân và hoa hồng đều nở vì chúng ta

Chúng ta ban phát ái tình

Cho thiên đàng của chúng ta tươi tốt mãi



Chúng ta mua từ núi cao

những màu xanh rất non

mua từ rừng

những lá cây rất vàng

mua từ đất

những giếng nước rất ngọt

và từ biển

trân châu cùng ngọc bích

để trang điểm cho chúng ta đẹp đẽ

Chúng ta góp sông, núi, đồi trên thân thể

và rừng trong tóc



Tôi sẽ hỏi mượn các chị

mọi thứ xinh đẹp và nóng bỏng

tôi sẽ gõ các cánh cửa im lặng thật nhẹ

để chàng kinh hoàng nhận ra tôi



Tôi sẽ làm rụng hết những giọt sương

đang lóng lánh trong hồn chàng

những giọt sương sẽ rụng và làm nên hài nhi

cùng sự sống

cho thiên đàng chúng ta

đông đúc và vui tươi

Tôi sẽ là mặt trời trong lòng chàng

Buổi mai nào cũng lộng lẫy rực rỡ



Tôi sẽ mát như trăng nhưng cũng nóng hơn lửa

hơn cát ở sa mạc

hơn cả cơn giận

của trận hồng thủy trong thánh kinh

Bởi tôi là đàn bà

người đàn bà nào cũng xinh đẹp

cũng làm ra sự sống



Hỡi các chị chúng ta sẽ nối tiếp nhau đẹp mãi

Để những bông hoa của mùa xuân

Phải quanh quẩn chiêm ngưỡng



Hỡi các chị hãy đến đây và làm điên đảo

Sự quay cuồng vui thú của trái đất

Chúng ta luôn luôn xinh đẹp và ở trên cao

Các chị có đôi vú ngọc bích

Có da sữa, tóc dài

Có má hiền, môi mật

Đừng để những kẻ đi săn lạc đường

Hãy dẫn dắt và tội nghiệp họ

Hãy hung dữ với họ như sư tử

Hãy dịu dàng với họ như nai

Để họ quay như trái đất quanh mặt trời

Là chúng ta mãi mãi

Để chúng ta cho họ ngày đêm và bóng tối



Tôi sẽ lùa bóng tối thật dầy vào đêm của chàng

những ánh sáng nóng bỏng cho ngày của chàng



Chúng ta là những người nữ xinh đẹp

Xinh đẹp hơn mọi loài trên trái đất

Chúng ta có lòng ghen mạnh như bão

Chúng ta có sự tinh khiết trong như trăng

Chúng ta có thịt da, có núi, có rừng

Chúng ta đỏ như mặt trời

Đen như đêm

Và vàng như lửa



Tôi cũng có một ông vua cho ái tình tôi

Tôi cũng đã chọn chàng

Để sự sống tràn trên trái đất

Tôi sẽ đi góp nhặt từ mặt trời

Từ phương đông, phương tây, từ những buổi sớm mai

Những sữa, kem và mật để làm nên rượu ngọt

Để pha hương thơm trên thân thể mãi mãi

Trên thịt da tôi mà chàng yêu dấu



Cám ơn Thượng Đế đã cho tôi đôi vú

cho tôi da mịn và tóc dài

cho tôi rực rỡ như mặt trời

để tôi làm ra ái tình và rượu ngọt

tràn trên trái đất



Hỡi các chị hãy đến nhìn tôi coi

Hỡi các chị vô cùng khả ái và xinh tươi

Hãy đến nhìn tôi coi

Tôi đang đỏ đang đen

Đang làm ra nước làm ra lửa



(Thơ Nhã Ca, NXB Thương yêu, 1972)

Để ý, trong bài thơ này Nhã Ca nói đến nhiều mặt về nữ tính, Tôi-đàn bà, ở đây là kính mặt trời vạn hoa mỗi phản chiếu tỏa ra ẩn dụ những thi ảnh và thi ngữ tuyệt vời khiến bài thơ vừa mang tính cách hiện thực, mạnh mẽ, rực lửa của nữ tính mà vẫn lấp lánh mặt kia của nó là thơ mộng và lãng mạn. Từ đó cho chúng ta thấy nữ sĩ đã thể hiện quan niệm về nữ quyền là một chọn lựa có ý thức và kiêu hãnh. Đó là thông điệp rực rỡ của thơ Nhã Ca.