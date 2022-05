Biệt Đội Văn Nghệ Tưởng niệm Tháng Tư tại Thư Viện Việt Nam.

Westminster, Nam California (Bình Sa) – Liên tục nhiều buổi lễ Tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng Tư lần thứ 47 tại Nam California đã được long trọng diễn ra với sự tham dự đông đảo của đồng hương, đặc biệt có nhiều giới trẻ tham dự.

Mở đầu với đêm văn nghệ đấu tranh tưởng niệm ngày Quốc Hận tại hội trường Thư Viện Việt Nam do Mũ Đỏ Vũ Long Sơn Hải Biệt Đội Trưởng Biệt Đội Văn Nghệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Nhà Báo Du Miên, Giám Đốc Thư Viện Việt Nam đã được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều thứ Sáu ngày 29 tháng Tư năm 2022 với sự tham dự rất đông các niên trưởng, các chiến hữu thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một số các cơ quan truyền thông và đồng hương.



Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do Mũ Đỏ Vũ Long Sơn Hải và Biệt Đội Văn Nghệ thực hiện.

Tiếp theo Nhà Báo Du Miên lên cảm ơn sự hiện diện đông đảo của quý niên trưởng và đồng hương, sau đó ông cũng tóm lược về những sự việc xảy ra vào ngày 30 tháng Tư năm 1975.





Mũ Đỏ Vũ Long Sơn Hải lên giới thiệu và cảm ơn các niên trưởng, các chiến hữu, các cơ quan truyền thông đã tham dự và đóng góp cho buổi lễ tưởng niệm.





Chương trình văn nghệ bắt đầu trình diễn qua các giọng ca quen thuộc của các anh chị trong biệt đội với chủ đề về Tháng Tư Quốc Hận 30 tháng Tư.

Cùng ngày vào lúc 10 giờ sáng tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Ủy Ban Xây Dựng và Bảo Tồn Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ do ông Hồ Ngọc Minh Đức cùng các thành viên trong ủy ban đã có buổi lễ đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ đã vị quốc vong thân trong cuộc chiến Việt Nam, nhân dịp tưởng niệm Tháng Tư Đen lần thứ 47.

Trong ngày Thứ Bảy, 30 Tháng Tư năm 2022 có Năm buổi lễ tưởng niệm Tháng Tư Đen lần thứ 47 đã được long trọng cử hành.





Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào lúc 10 giờ sáng một buổi lễ đặt vòng hoa tưởng niệm do Hội Đồng Thành Phố Westminster tổ chức với sự tham dự của một số quý vị dân cử, đại diện dân cử, các cựu quân nhân, các cơ quan truyền thông cùng đồng hương.





Mở đầu với nghi thức chào quốc kỳ Việt nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ thực hiện.









Hội Đồng Thành Phố Westminster đặt vòng hoa tưởng niệm. Sau đó Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên, Chánh Xứ nhà thờ Blessed Sacrament lên dâng lời cầu nguyện.



Tiếp theo Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí đại diện ban tổ chức chào mừng mọi người tham dự. Sau đó là lời phát biểu của quý vị trong Hội Đồng Thành Phố, mở đầu Thị Trưởng Trí Tạ, Phó Thị Trưởng Carlos Manzo, Nghị Viên Tài Đỗ, và Nghị Viên Kimberly Hồ.





Trong lời phát biểu, Thị Trưởng Tạ Đức Trí đã nhắc lại những vị tướng lãnh và quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã tuẫn tiết ngày 30 Tháng Tư, 1975, sự hy sinh của gần 250,000 binh sĩ VNCH và 60,000 binh sĩ Hoa Kỳ để bảo vệ nền tự do dân chủ của miền Nam Việt Nam…





Tiếp theo là lễ cầu nguyện do Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam; ông Huỳnh Kim Phật Giáo Hòa Hảo; Thầy Từ Viên chùa Điều Ngự thực hiện.





Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng Tư tại Tượng Đài Đức Thánh Trần



Lễ Tưởng Niệm tại Tượng Đài Đức Thánh Trần.



Tại Tượng Đài Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa (Đại LộTrần Hưng Đạo) do Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California đã long trọng tổ chức đúng vào lúc 12 giờ trưa ngày 30 tháng Tư với sự tham dự đông đảo các niên trưởng, các chiến hữu thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một số quý vị dân cử, ứng cử viên dân cử Liên Bang, Tiểu Bang, Địa Hạt cùng một số các Thành Phố thuộc Quận Hạt Orange, các cơ quan truyền thông và rất đông đồng hương.





Như thông lệ hằng năm buổi lễ được trực tiếp truyền thanh qua làn sóng 1480 AM Little Sài Gòn Radio và đài truyền hình VNA 57.3. Trước khi lễ tưởng niệm bắt đầu, một số đồng hương đã đi xem bức tường đen nói lên tội ác của cộng sản do ban tổ chức thực hiện trước đó một tuần lễ.





Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận, 30 Tháng Tư, Tại Đài Truyền Hình SBTN





Tại hội trường Đài Truyền Hình SBTN, Thành phố Garden Grove vào lúc 1 giời trưa lễ tưởng niệm Quốc hận 30-4 do Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Nam California và Đài Truyền Hình SBTN đã long trọng tổ chức đại lễ giỗ các anh hùng tuẫn tiết và tưởng niệm tất cả quân dân cán chính VNCH đã vị quốc vong thân theo lễ nghi quân cách.





Bàn thờ được đặt giữa sân khấu với đầy đủ hương hoa trà quả, cùng với giòng chữ “Anh Hùng Tử – Khí Hùng Bất Tử,” trên bàn thờ có linh vị của Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, tư lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh; Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, tư lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh; Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh Quân Đoàn IV; Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, tư lệnh phó Quân Đoàn IV, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, cựu tư lệnh Quân Đoàn II; Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, tư lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh, Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, Trung Tá Nguyễn Văn Long, Cảnh Sát Quốc Gia.





Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, do toán hầu kỳ Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Nam California thực hiện, tiếp theo các niên trưởng Lê Bá Khiếu, ông Nguyễn Huy Hiền, và ông Nguyễn Trọng Thu, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Nam California, cùng lên dâng hương trước bàn thờ anh linh các tử sĩ để tưởng niệm những vị anh hùng QLVNCH đã tuẫn tiết và những quân dân cán chính hy sinh vì chính nghĩa bảo vệ quê hương.









Nhạc Sĩ Trúc Hồ Giám Đốc Đài Truyền Hình SBTN cho biết: “Qua ngày này chúng ta tưởng niệm một đại tang cho miền Nam Việt Nam, từ đó chúng ta nhìn đến tương lai để không buồn lòng những người đã hy sinh vì tự do, và để thế hệ con cháu hậu duệ có tương lai như ngày hôm nay. Điều quan trọng là thế hệ trẻ sau nầy hiểu được lịch sử Việt Nam Cộng Hòa…”

Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư tại Tượng Đài Thuyền Nhân Thành Phố Westminster



Nghi thức cầu nguyện tại Tượng Đài Thuyền nhân.



Như thông lệ hằng năm vào ngày lễ Quốc Hận 30 tháng Tư, Ủy Ban thực hiện tượng đài thuyền nhân đều long trọng tổ chức lễ tưởng niệm và cầu nguyện cho các chư hương linh, linh hồn những người không may mắn đã bỏ mình trên đường tìm tự do sau biến cố 30-4-1975.





Tham dự buổi lễ có: Chánh Trị Sự Hà Vũ Bâng (Cao Đài) Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ; Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, (Công Giáo),Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ HĐLT; Mục Sư Lê Minh (Tin Lành), Thành Viên HĐLT; Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, (Hòa Hảo) Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn; Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, HT. Thích Tâm Vân, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN/Hải Ngoại, HT. Thích Tâm Thành, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại Tăng Đoàn GHPGVNTN/Hải Ngoại và phái đoàn, một số quý vị dân cử, đại diện dân cử Liên Bang, Tiểu Bang, Quận Hạt, Thành Phố, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Cộng Đồng Việt Nam Nam California, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California, Trung Tâm Tây Nam Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam California, Gia Đình Phật Tử Chùa Điều Ngự… các cơ quan truyền thông, cùng các thân nhân những người kém may mắn.





Điều hợp chương trình do các MC Ái Cầm, Minh Phượng, Thu Thủy.





Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do Ban Tù Ca Xuân Điềm và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ thực hiện.

Tiếp theo Nhà Thơ Thái Tú Hạp trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn mọi người tham dự.





Ông nói: “Gần nửa thế kỷ nhìn lại, nếu không có ngày 30 Tháng Tư, 1975, sẽ không bao giờ có hiện tượng thuyền nhân. Đó là lý do hằng năm ủy ban đều tổ chức lễ tưởng niệm hàng trăm ngàn thuyền nhân, bộ nhân tử nạn trong cuộc hành trình tìm tự do và nhân quyền. Để nhắc nhở đến các thế hệ mai sau biết về sự kiện lịch sử viết bằng máu và nước mắt đầy bi thảm, kinh hoàng, và hiểu rõ nguyên nhân thuyền nhân Việt Nam hiện diện tại Hoa Kỳ cũng như các quốc gia dân chủ trên thế giới. Sự kiện lịch sử với quá khứ viết bằng máu và nước mắt đầy bi thảm kinh hoàng đến như thế mà vẫn can đảm quyết tâm vươn lên tạo cho thế hệ con cháu đạt những thành quả vẻ vang đáng tự hào và hãnh diện cho cộng đồng người Việt hải ngoại… Ông không quên cảm ơn chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ, cảm ơn ông Jeff Gibson Giám Đốc Westminster Memorial Park, Hội Đồng Thành Phố Westminster đã ban hành Nghị Quyết Thuyền Nhân…





Xin cầu nguyện cho những hương linh, linh hồn thuyền nhân, bộ nhân sớm được siêu thoát, cầu cho thế giới chấm dứt chiến tranh, nhân loại sống trong Hòa Bình An Lạc.”





Tiếp theo ban tổ chức mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo đến trước đài tưởng niệm thuyền nhân để dâng lời cầu nguyện theo nghi thức từng tôn giáo, đồng hương tham dự cùng đốt nến nhang tưởng niệm nhân ngày quốc hận.





Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ do ba đơn vị đồng tổ chức gồm có: Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California, và Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Tây Nam Hoa Kỳ



Nghi thức chào cờ tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ



Buổi lễ long trọng diễn ra vào lúc 6 giờ chiều với sự tham dự đông đảo của các niên trưởng, các hội đoàn cựu quân nhân thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, các hội đồng hương, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, cùng đồng hương, rất đông các cơ quan truyền thông.





Quan khách có quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị dân cử, đại diện dân cử, Liên Bang, Tiểu Bang, Địa Hạt và các Thành Phố. Rất đông các cựu quân nhân Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam. Đặc biệt có nhiều đoàn thể trẻ tham dự.





Điều hợp chương trình khai mạc do Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng, MC Đinh Quang Truật giới thiệu chương trình.









Nghi thức đặc vòng hoa tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. Mở đầu với nghi thức rước Quốc Quân Kỳ Việt Mỹ vào vị trí hành lễ do ông Nguyễn Phước Ái Đĩnh điều khiển.



Sau đó nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm, trong phút mặc niệm có phần tưởng niệm đến Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Thiếu Tướng Lê Văn Hưng, Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, Trung Tá Nguyễn Văn Long, và quân dân cán chính đã tuẫn tiết trong ngày 30 Tháng Tư 1975.





Trong lúc nầy MC xướng danh 39 vị anh hùng trong Quân Lực VNCH đã tuẫn tiết trong ngày 30 Tháng Tư Đen.









Từ trái ông Tần Nam, ông Phát Bùi, ông Bùi Đẹp phát biểu trong buổi lễ. Tiếp theo nghi thức đặt vòng hoa tưởng niệm, hơn 20 vòng hoa của các hội đoàn, đoàn thể lần lượt đưa lên tượng đài.



Sau lễ đặt vòng hoa là nghi thức tế lễ cổ truyền do ban tế lễ dưới sự điều hợp của Nhân sĩ Phan Như Hữu, sau 3 hồi chiêng trống, ban tế lễ đến trước bàn thờ tổ quốc dâng hương, trong lúc nầy ông Phan Như Hữu đọc bài văn tế để ghi ơn tiền nhân và các chiến sĩ đã bỏ mình vì lý tưởng tự do.





Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali đại diện ban tổ chức Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, Trung Tâm Tây Nam Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại, thay mặt ban tổ chức ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự đông đảo của tất cả quý vị quan khách, quý cơ quan truyền thông cùng đồng hương.





Tiếp đến là phát biểu cựu Trung Tá Tôn Thất Lăng, trong lời phát biểu ông cũng đã nhắc lại sự chiến đấu hào hùng của Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa và ghi ơn những anh hùng đã hy sinh thân mình để bảo vệ quê hương.





Buổi lễ có chương trình văn nghệ đấu tranh do các ban hợp ca thuộc các quân binh chủng, ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trình diễn.