Bắc Triều Tiên: Thiếu Hụt Trầm Trọng Và Khó Tránh Khỏi Bị Ảnh Hưởng Bởi Các Vấn Đề Trên Thế Giới

SEOUL – Các chuyên gia phân tích cho rằng nền kinh tế bị cô lập của Bắc Triều Tiên sẽ không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi những cơn bão kinh tế toàn cầu, từ cuộc chiến Ukraine đến các vụ phong tỏa do COVID-19 ở Trung Quốc, theo Reuters đưa tin ngày Thứ Ba, 3 tháng 5 năm 2022.





Các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt cấm hoặc hạn chế nhiều loại hàng hóa xuất nhập cảng của Bắc Triều Tiên, cùng với việc đóng cửa biên giới trong nhiều năm để ngăn chặn sự bùng phát COVID-19. Các thảm họa thiên nhiên như lũ lụt cũng khiến mùa màng bị thiệt hại và các cơ sở hạ tầng bị hư hại.





Benjamin Katzeff Silberstein, kinh tế gia của Tổ chức Stimson có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho biết: “Giá lương thực ở Bắc Triều Tiên thường tăng song song với giá cả toàn cầu, nên có thể thấy giá thực phẩm hiện tại ở Triều Tiên cũng tăng theo thời gian.”





Trong bối cảnh biên giới đóng cửa dài hạn, các tổ chức viện trợ quốc tế đã rút hầu hết nhân viên ra khỏi Bắc Triều Tiên và cho biết rất khó để biết chính xác tình hình tồi tệ như thế nào.





Năm ngoái, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Bắc Triều Tiên cho biết dân nghèo của đất nước có nguy cơ chết đói trong đại dịch COVID-19.





Chính phủ Bình Nhưỡng đã thừa nhận tình hình lương thực căng thẳng nhưng phản đối các báo cáo rằng họ không cung cấp đủ lương thực cho người dân.

Chương trình Lương thực Thế giới (World Food Program) ước tính rằng ngay cả trước khi đại dịch xảy ra, Bắc Triều Tiên có 11 triệu người - hơn 40% dân số - bị suy dinh dưỡng và cần được hỗ trợ nhân đạo.





Giá năng lượng đang tăng cao hơn trên toàn thế giới rất có thể sẽ giúp ích cho các nhà sản xuất than của Bắc Triều Tiên. Than của Bắc Triều Tiên, bị cấm xuất cảng bởi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, có giá chỉ bằng một phần nhỏ so với mức trung bình toàn cầu. Nhưng giá than của Bình Nhưỡng vẫn tăng 40% trong 6 tháng qua.





Christopher Green, chuyên gia về Bắc Triều Tiên tại Trường Leiden, Hà Lan cho biết: “Khó có thể tách biệt tác động của cuộc khủng hoảng ở Ukraine với các yếu tố khác, nhưng rõ ràng là Bình Nhưỡng rất dễ bị ảnh hưởng bởi các xu hướng kinh tế toàn cầu. Nhìn rộng ra, nếu Trung Quốc bước vào một cuộc suy thoái, thì xuất cảng từ Bắc Triều Tiên cũng sẽ giảm.”





Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết có hàng nghìn căn hộ được xây mới ở Bình Nhưỡng, và truyền thông nhà nước đưa tin rằng một số khu vực nông nghiệp đang tìm cách cải thiện năng suất cây trồng với “phân tự chế,” nâng cấp máy kéo và áp dụng các phương pháp mới để trồng lúa. Các nhà chức trách cũng đã thực hiện các bước để bảo vệ chống lại lũ lụt và hạn hán như là triển khai thêm máy bơm.





Lee Jongkyu, thành viên của Viện Phát triển Hàn Quốc (Korea Development Institute) ở Seoul, cho biết nhiều nỗ lực trên dựa vào việc huy động hàng loạt lao động vì thiếu thiết bị và vật tư nghiêm trọng. Ông nói: “Về ngắn hạn, những dự án của họ có thể hiệu quả, nhưng về mặt trung và dài hạn thì chúng sẽ không bền vững.”