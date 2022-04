Thông cáo báo chí của Viện Nghiên Cứu DAWN (Describing Asian American Well-being & Needs in Cancer)

Thông cáo báo chí





Tiến sĩ Jacqueline Kim, một học giả do NCI tài trợ tại Khoa Tâm lý UCLA (UCLA Psychology Department) đang tiến hành nghiên cứu nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người Mỹ gốc Á được chẩn đoán mắc bệnh ung thư di căn (ung thư đã lây lan từ nơi bắt đầu đến một bộ phận xa khác của cơ thể, thường được gọi là Giai đoạn 4). Nghiên cứu DAWN (Describing Asian American Well-being & Needs in Cancer) được khởi đầu vì có rất ít các dự án đề cập đến quá trình sinh sống với ung thư di căn và người Mỹ gốc Á không được nghiên cứu nhiều trong lịch sử các nghiên cứu được tài trợ bởi Viện Y tế Quốc gia (NIH).

Nghiên cứu DAWN đang tích cực mời và ghi danh những người Mỹ gốc Hoa, người Mỹ gốc Hàn, và người Mỹ gốc Việt bị ung thư di căn khối u rắn (ví dụ, một người bị ung thư vú đã di căn đến các bộ phận xa của cơ thể như gan, phổi, não, xương) để chia sẻ trải nghiệm của họ và để giúp những người khác bị ung thư di căn.

Giai đoạn đầu của nghiên cứu đang được tiến hành nhằm tìm hiểu cách bệnh nhân đối mặt với ung thư di căn, các triệu chứng và nhu cầu chưa được đáp ứng của họ. Chúng tôi hỏi ý kiến ​​của những người tham gia về những gì họ cảm thấy sẽ hữu ích nhất về mặt tinh thần, bên cạnh việc chăm sóc y tế của họ. Những phản hồi vô giá nhận được sẽ hướng dẫn các giai đoạn tiếp theo của nghiên cứu và giúp phát triển các nguồn lực quan trọng cho những người đang sống với bệnh ung thư.

Những người tham gia đến nay đã chia sẻ với chúng tôi rằng: Tôi đánh giá cao cách người phỏng vấn xử lý cuộc trò chuyện. Nó rất hữu ích khi tự suy ngẫm về những trải nghiệm của chính tôi. Tôi rất biết ơn khi giúp đỡ những người khác và hy vọng sẽ giúp những người khác trải nghiệm dễ dàng hơn sau này. Em gái tôi đã giới thiệu tôi tham gia vào nghiên cứu này. Tôi nghĩ chỉ việc có thể nói và giúp đỡ người khác là tốt. Tôi nghĩ rằng cuộc phỏng vấn có những câu hỏi và bối cảnh hay.

Chúng tôi rất cảm kích nếu 30 người Mỹ gốc Việt mà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư di căn nữa tham gia nghiên cứu.

Những người tham gia Nghiên cứu DAWN hoàn thành một cuộc gọi kéo dài 10-15 phút để trả lời các câu hỏi về nhân khẩu học và lịch sử ung thư, một cuộc phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại/Zoom (khoảng 1 giờ) và một cuộc khảo sát trên giấy/trực tuyến (khoảng 30 phút). Những người tham gia sẽ nhận được một thẻ quà tặng điện tử trị giá $90 sau khi hoàn thành nghiên cứu.

Chúng tôi hy vọng nhận được phản hồi từ quý vị và những người thân yêu của quý vị!

Để biết thêm thông tin về Nghiên cứu DAWN: https://dawnstudy.psych.ucla.edu/

Để liên lạc với nhóm của chúng tôi hoặc tham gia, bấm vào đây để bắt đầu nếu quý vị quan tâm: https://dawnstudy.link/VN

DAWN@psych.ucla.edu

(213) 537-9209