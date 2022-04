Cùng Hát Dâng Mẹ La Vang với Liên Ca Đoàn Trẻ của Giáo phận Orange

Linh đài Đức Mẹ La Vang. Hình: Toà Giám Mục cung cấp.





Liên Ca Đoàn Trẻ Giáo phận Orange (LCĐT) hiện đang nhận ca viên thuộc mọi lứa tuổi, đặc biệt là các thanh thiếu niên, cho Thánh Lễ Khai Mạc ngày mồng một tháng Bảy trong Đại Hội Thánh Mẫu 2022 (https://mariandays.rcbo.org/) tại Giáo phận Orange, California. Đây là lần đầu tiên vùng Little Saigon có được một đại hội Thánh Mẫu ngay tại Linh đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên Nhà thờ chính tòa Christ Cathedral. Xin các bạn trẻ và quý phụ huynh ghi danh cho chính mình và cho con em với Chị Vân Anh lcdgioitre.oc@gmail.com hay với Chị Huyền Phạm ở số (714) 677-7510. Hãy đến để cùng nhau hát dâng lên Mẹ La Vang những bài thánh ca đẹp nhất, để cùng Mẹ ca ngợi và tạ ơn Chúa. Từ nay đến ngày đại lễ chỉ có 7 buổi tập hát từ 7-9 giờ tối thứ Sáu (trừ thứ Sáu đầu tháng) tại Trung Tâm Công Giáo (TTCG), hoặc 1 giờ chiều Chúa Nhật tại Nhà thờ Thánh Linh cho những ai không thể tham gia vào tối thứ Sáu được.





Đại hội Thánh Mẫu 2022





Trong thư ngỏ, Đức Cha Kevin Vann, Đức Cha Timothy E. Freyer, và Đức Cha Nguyễn Thái Thành đã viết, “Sau ngày Thánh Hiến 17 tháng 7 năm 2021, Linh Đài Đức Mẹ La Vang đã thu hút đông đảo người tham dự Thánh Lễ hằng tháng, khách phương xa lũ lượt về đây thành khẩn van xin. Vì thế để “Cùng Mẹ, Tạ Ơn Chúa,” Đại Hội Thánh Mẫu sẽ được tổ chức lần đầu tiên vào hai ngày 1 và 2 tháng 7 năm 2022. Trân trọng kính mời quý cha, quý tu sĩ và anh chị em xa gần đến tham dự Ngày Đại Hội Thánh Mẫu Đầu Tiên tại Giáo Phận Orange, California.”





Logo Đại Hội Thánh Mẫu.





Đại Hội Thánh Mẫu tạo cơ hội cho các tín hữu cùng tụ họp cầu nguyện, rước kiệu Đức Mẹ, đọc

Kinh Mân Côi, và tham dự Thánh Lễ Đại Trào với Các Đức Giám Mục Giáo Phận Orange và Ca Đoàn Tổng Hợp trên 800 giọng hát. Với mục đích là để tri ân Thiên Chúa qua những hồng ân của Ngài, và qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang. Thư ngỏ cũng cho biết, “Đại Hội Thánh Mẫu còn cung cấp những bài giảng thuyết về Tín Lý và Thần Học Công giáo, rất thích hợp cho việc sống đạo trong ngày hôm nay. Thêm vào đó, một chương trình đặc biệt dành cho giới trẻ được soạn thảo chu đáo, để giúp các em học hỏi về Kinh Thánh và hăng say tham gia công việc mục vụ của cộng đoàn.” Xin vào trang https://mariandays.rcbo.org/ để theo dõi tin tức sinh hoạt của Đại Hội.









Yêu kính Mẹ Maria





Đức Cha Nguyễn Thái Thành có một tình yêu lớn, đó là lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ. Trên suốt chặng đường lữ thứ của mình, Đức Cha Thành vẫn luôn gắn bó với Đức Mẹ, từ những tràng kinh Mân Côi dâng lên Mẹ trên thuyền nan giữa khơi khi vượt biển cùng gia đình, đến những năm tu tập tại Dòng Thừa Sai Đức Mẹ La Salette, và những cuộc hành hương viếng nơi Đức Mẹ hiện ra. Trong buổi họp báo ngày 6, tháng Mười, 2017, khi Ngài vừa được bổ nhiệm về Giáo phận Orange, Đức Cha đã nói, “Xin mượn lời kinh Magnificat để kết thúc lời chia sẻ này: Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa và lòng trí tôi nhảy mừng trong Chúa, Đấng Cứu Chuộc tôi. Vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều trọng đại. Danh Ngài thật chí tôn, chí thánh.” Lời kết thúc này thật là một thông điệp sống động cho mọi tín hữu Công Giáo, nhất là khi Đức Cha Thành nhắc đến đời sống Đức Tin trong chuyến vượt biển. Năm 1979, Thầy Thành cùng 26 thân quyến trong đại gia đình đã vượt biển tìm tự do. Họ lên một thuyền nhỏ đi từ vịnh Cam Ranh và đi về hướng Phi Luật Tân. Ngài kể lại, mọi người trong gia đình cùng nhau lần chuỗi Mân Côi và cầu nguyện ngày đêm. Thuyền của ngài đã gặp một trận bão lớn và trải qua 18 ngày lênh đênh trên biển, không còn thức ăn và nước uống, mọi người hầu như đã tuyệt vọng, và thiếp đi vì đói khát và mệt mỏi. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, họ nhìn thấy trước mặt là núi. Mọi người đã mừng rỡ hân hoan, dùng hết sức bình sinh để chèo vào bờ. Ngài nhấn mạnh, "Chúng tôi luôn giữ giờ kinh sáng tối, và trong ngày luôn lần chuỗi Mân Côi."





Huy hiệu Giám Mục của Đức Cha Nguyễn Thái Thành





Khi được tấn phong Giám Mục, Đức Cha Thành cũng chọn màu xanh dương (Blue Celeste) làm tông chính trong Huy hiệu của mình. Trong đạo Công Giáo, màu xanh dương luôn tượng trưng cho Đức Trinh Nữ. Trong Huy hiệu, chúng ta thấy trên Chim Bồ Nông là một vòng có mười hai ngôi sao năm cánh. Những ngôi sao này ở trên nón của Đức Mẹ La Vang, vốn là hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với nhân loại quan trọng nhất đối với Đức Cha Thành. Những ngôi sao nạm vàng, tượng trưng cho sự khôn ngoan của Thiên Chúa, Đấng tạo dựng tất cả loài người, trong đó có Đức Trinh Nữ Maria; vàng cũng biểu tượng cho nguồn ân đức tuôn chảy từ Đức Maria xuống trên con cái của Mẹ trong Giáo Hội.

Bên cạnh lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ, Đức Cha Thành còn có một điểm nổi bật khác, đó là sự quan tâm vô bờ dành cho giới trẻ. Từ khi còn là quản nhiệm tại giáo xứ St. Joseph's Catholic Church Jacksonville, Đức Cha Thành đã luôn đi sát với giới trẻ và khéo léo cân bằng mục vụ truyền thống với những phương tiện thông tin đương đại. Trong suốt 5 năm qua, Đức Cha Thành đã ưu ái dành nhiều thời gian để mục vụ giới trẻ Công Giáo Việt Nam tại Quận Cam. Ngài khởi xướng Thánh lễ giới trẻ vào chiều Chúa Nhật thứ ba hằng tháng tại TTCG từ tháng Mười, 2020. Trong Đại Hội Thánh Mẫu, ngày khai mạc được dành riêng cho giới trẻ, và LCĐT sẽ hát thánh lễ khai mạc với dàn nhạc hơn 20 nhạc công. Sau đó, sẽ có rally, diễn thuyết, và hội thảo.





Đức Cha Thành và quý Cha sẽ đồng tế Thánh lễ Sai Đi dành cho hơn một ngàn thiện nguyện viên một ngày trước Đại Hội. Đức Cha còn tặng mỗi ca viên một T-shirt làm quà kỷ niệm và để mặc trong dịp này. Sau thánh lễ, các ca viên của LCĐT sẽ chụp hình lưu niệm chung với Đức Cha và quý Cha, và có một bữa ăn tối đơn sơ do Ban Ẩm Thực phụ trách. Đây là lần đầu tiên Giáo phận có được một Liên Ca Đoàn Trẻ với sự hướng dẫn của nhiều ca trưởng tài giỏi và nhiệt thành. Thật là một cơ hội hiếm hoi để ca viên được học hỏi từ nhiều vị ca trưởng trong Giáo phận cùng một lúc.





Anh Trần Ngọc Thành, Đoàn trưởng của LCĐT, đã phục vụ trong công tác Thánh nhạc trong nhiều thập niên. Anh rất may mắn được huấn luyện với các bậc thầy ngay từ nhỏ. Ở Việt Nam, anh Thành bắt đầu học nhạc với thày Hùng Lân, học đánh nhịp với thày Hải Linh, và học hoà âm với cha Tiến Dũng. Anh tham dự những khoá tập huấn về Thánh nhạc và Phụng vụ của Giáo phận Sàigon, và bắt đầu tham gia ca đoàn giáo xứ từ năm 1975 với ca đoàn Phanxicô, ca đoàn Lang Thang (sau này là Trùng Dương), và tại Giáo xứ Tân Hoà. Từ khi định cư tại Mỹ năm 1991, anh Thành trông coi các ca đoàn tại cộng đoàn St. Columban ở Garden Grove, cộng đoàn St. Bonaventure ở Huntington Beach, và Nhóm nhạc Giới Trẻ TTCG.





Được Đức Cha Thành giao trọng trách tổ chức LCĐT, anh Thành cũng gặp nhiều thử thách vì công việc cần sự hỗ trợ của phụ huynh và giới trẻ, mà đây là lần đầu tiên Giáo phận tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu nên có nhiều giáo dân vẫn chưa biết. Nhưng Đoàn trưởng Thành may mắn có được một người hiền thê luôn hỗ trợ cho công việc phục vụ của anh. Chị Trang đã không những chu toàn mọi việc trong ngoài để anh Thành an tâm lo việc Chúa, mà chị còn đưa hai con đến cùng tham gia với LCĐT để trực tiếp hỗ trợ tinh thần cho chồng và cho công việc chung. Với ý nguyện phục vụ và hướng tới giới trẻ, anh Thành chia sẻ, “Hoài bão của anh bây giờ là với kinh nghiệm của mình, lót đường cho tuổi trẻ tiến lên!” Do đó, anh đã hết lòng kêu gọi được nhiều đoàn thể tham gia LCĐT, như Sinh Viên Công Giáo, Thiếu Nhi Thánh Linh, Thiếu Nhi Giới trẻ St. Barbara, Tam Biên, Ca đoàn St. Polycarp, vân vân. Học được tinh thần “Mục vụ ẩm thực" từ Đức Cha Thành, anh Thành cũng chú tâm đến việc lo snacks và nước uống cho ca viên trong những lần tập hát. Hơn nữa, anh còn quy tụ được ba ca trưởng trẻ tuổi đầy tài năng cho LCĐT, đó là cô Bạch Đằng, cô Quỳnh Anh, và anh Minh Khoa.





Những ca trưởng tài ba, nhiệt thành





Nhạc sĩ Bạch Đằng. Hình: Bạch Đằng cung cấp.





Nhạc sĩ Trần Hoàng Bạch Đằng học đàn piano từ khi 9 tuổi ở trường âm nhạc Yamaha tại Việt Nam. Năm 17 tuổi, cô bắt đầu học hệ trung cấp 4 năm tại Nhạc Viện Sài Gòn với giảng viên Nguyễn Thiện Phương Hạnh. Năm 19 tuổi, Bạch Đằng du học sang Mỹ và theo học chuyên ngành nhạc tại Santa Ana College. Sau đó, cô chuyển lên Cal State Fullerton và tốt nghiệp Bachelor of Music và Master ngành Music Performance với Professor Alison Edwards và Eduardo Delgado. Cô chuyên về piano cổ điển, soạn hoà âm, điều khiển dàn nhạc, và dạy dương cầm tại nhà. Cô thường trình diễn tại buổi họp Kiwani hằng tuần của Ebell Club và chơi nhiều loại nhạc khác nhau từ cổ điển đến pop và jazz. Cô từng đệm đàn cho Santa Ana College, Laguna Woods Chorale, và Ca đoàn Ngàn Khơi. Cô là Giám đốc âm nhạc của Youth Choir và Chamber Orchestra tại Nhà thờ Thánh Linh trong tám năm nay. Cô cũng soạn hoà âm cho chương trình Emmanuel Concert năm 2019 tại Nhà thờ chính toà Christ Cathedral. Đặc biệt, LCĐT sẽ hát bài “Kìa Bà Nào" của Linh Mục Hoàng Diệp với phần hoà âm của Nhạc sĩ Bạch Đằng.





Ca trưởng Nguyễn Quỳnh Anh bắt đầu học piano khi cô 4 tuổi và đỗ á khoa chuyên ngành biểu diễn piano tại Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam, Saigon năm cô 14 tuổi và nhận được rất nhiều giải thưởng từ những cuộc thi lớn trong nước. Tại Mỹ, Quỳnh Anh tốt nghiệp loại giỏi với hai bằng cử nhân (2015) và thạc sĩ nghệ thuật (2017) ngành giảng dạy và biểu diễn piano tại Đại học Cal State Fullerton. Cô là thành viên của các tổ chức Music Teachers' Association of California, Music Teachers National Association, California Association of Professional Music Teachers, và National Guild of Piano Teachers. Cô hiện đang điều hành trường âm nhạc của riêng mình tại thành phố Fountain Valley, và có nhiều học trò đạt các giải thưởng piano cấp quốc gia và quốc tế, cũng như có cơ hội biễu diễn tại Carnegie Hall ở New York, Kleine Zaal, Concertgebouw ở Amsterdam, và Solitär Mozarteum tại Salzburg.





Ca trưởng Quỳnh Anh. Hình: Quỳnh Anh cung cấp.





Được tham gia sinh hoạt thiếu nhi và ca đoàn từ nhỏ, Quỳnh Anh cũng từng là ca viên tại các giáo xứ St. Bonaventure, Đức Mẹ La Vang, và hiện là ca trưởng của ca đoàn giới trẻ tại Christ Our Savior Catholic Parish. Ca trưởng Quỳnh Anh nhắn nhủ, “Con đường mỗi người chúng ta đi không giống nhau, cũng chẳng bằng phẳng. Vẫn mong rằng dưới sự soi sáng của Thiên Chúa, chúng ta sẽ có nhau là bạn đồng hành và vượt qua thử thách để từng cá nhân đều sẽ đến được nơi mà mình thuộc về. Hẹn gặp các bạn tại Lễ Khai Mạc Đại Hội Thánh Mẫu 2022.”





Ca trưởng Nguyễn Minh Khoa tốt nghiệp ngành chỉ huy dàn nhạc tại Nhạc Viện Sài Gòn. Anh từng là Giảng viên trong Khoa nghệ thuật tại Trường Đại Học Sài Gòn. Trước đây, anh dạy nhạc tại Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân, Trường âm nhạc YAMAHA, Asia Pacific College, và Nhạc Viện Sài Gòn. Anh là ca trưởng ca đoàn Mai Tâm (nay là Thông Vi Vu) ở Việt Nam. Hiện nay, anh giúp ca đoàn Gloria chiều thứ bảy tại Giáo xứ St. Bonaventure và đàn cho thánh lễ sáng Chúa Nhật tại Giáo xứ St. Barbara. Minh Khoa cũng sốt sắng giúp Ban nhạc trẻ Youth Mass TTCG, tham gia chương trình “Lời Con Muốn Nói” của Linh mục An Bình, và chương trình “Điểm hẹn Giêsu” với Lê Hoàng Hiệp. Với nụ cười tươi nở trên môi, ca trưởng Minh Khoa luôn sẵn sàng góp tiếng hát trong những chương trình thiện nguyện hoặc diễn nguyện ở khắp nơi.





Nhạc trưởng Nguyễn Minh Khoa. Hình: Facebook.





Xin cám ơn quý ca trưởng, quý đoàn trưởng, các thiện nguyện viên đã hy sinh rất nhiều thời gian, công sức, tâm huyết để giúp cho LCĐT được hình thành và sinh hoạt trong thời gian qua. Xin Chúa trả công cho quý Anh Chị đã chọn tận hiến giữa đời, làm men làm muối cho Giáo hội địa phương và tha nhân. Xin Đức Mẹ La Vang thương ban muôn ơn lành và sức mạnh cho mọi người trong LCĐT để cùng nhau tiếp tục chuẩn bị thật sốt sắng và tốt đẹp cho ngày đại lễ mồng Một tháng 7. Xin quý độc giả hãy đón nhận sự nhiệt thành của quý ca trưởng và thiện nguyện viên trong công việc tông đồ mà hăng hái tham gia, tiếp sức với Liên Ca Đoàn Trẻ!





Cùng Hát Dâng Mẹ





Vua Cảnh Thịnh lên ngôi năm 1792 và đã ra chiếu chỉ cấm đạo Công Giáo ngày 17 tháng 8 năm 1798. Một số tín hữu ở gần đồi Dinh Cát, nay thuộc thị xã Quảng Trị, phải tìm nơi trốn ẩn. Họ đã tìm đến lánh nạn tại vùng La Vang, một nơi rừng thiêng nước độc. Lúc đó, các tín hữu ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo, phải đối diện với bao bệnh tật, vừa thiếu thốn đủ thứ, vừa sợ hãi quan quân và thú dữ. Họ chỉ biết một lòng tin cậy phó thác vào Chúa và Đức Mẹ. Họ thường hẹn nhau tụ tập dưới gốc cây đa cổ thụ, cùng nhau cầu nguyện, an ủi và giúp đỡ lẫn nhau.





Một hôm trong lúc cùng nhau lần chuỗi mân côi, họ bỗng nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, mặc áo choàng rộng, tay bồng Chúa Hài Đồng, có hai thiên thần cầm đèn chầu hai bên. Họ nhận ra ngay đó chính là Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ tỏ lòng nhân từ, âu yếm thăm hỏi và an ủi giáo dân, nhủ bảo họ vui lòng chịu khó. Mẹ dạy họ hái một loại lá cây có sẵn chung quanh đó, đem nấu nước uống sẽ lành các chứng bệnh. Mẹ lại ban lời hứa, “Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn Mẹ tại chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện.”





Nhờ có Mẹ La Vang hộ phù mà cha ông chúng ta, trong lúc bị bắt đạo nguy cấp nhất, đã giữ vững Đức Tin. Và những hạt giống Đức Tin ấy, qua bao đời, nay tiếp tục trổ sinh hoa trái xum xuê tại hải ngoại để chính chúng ta và con cháu chúng ta được thừa hưởng ơn mưa mốc của Thượng Đế. Đại Hội Thánh Mẫu 2022 là dịp để chúng ta cùng đến với nhau và tiếp tục vun bồi cho cây Đức Tin Công Giáo Việt Nam ấy. Hãy cùng nhau tạ ơn Mẹ đã luôn đỡ nâng đàn con Việt trên con đường lữ hành Đức tin.





Xin quý phụ huynh cho con em tham gia LCĐT để cùng nhau xướng ca chúc tụng Mẹ La Vang, Mẹ Nhân Loại, với những bài thánh ca bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Lời ca tiếng hát của chúng ta sẽ là nhịp cầu nối đưa Mẹ La Vang đến với anh chị em tín hữu không phải là người Việt. Hãy dâng Đức Mẹ La Vang món quà đẹp nhất, đó là tiếng hát của quý vị, là tấm lòng của chúng ta tôn sùng Mẹ. “Hát thánh ca bằng ba lần cầu nguyện.” Gia đình nào cầu nguyện thì sẽ được chúc lành, được bền vững với nhau. Từ nay cho đến ngày đại lễ chỉ có 7 buổi tập hát. Các bạn trẻ và quý phụ huynh hãy cùng dâng cho Đức Mẹ 7 buổi tập hát này để tạ ơn Mẹ đã luôn dìu dắt, nâng đỡ, chở che cho con dân Việt thoát bao nguy nàn. Ave Maria!





– Trangđài Glassey-Trầnguyễn