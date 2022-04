Cảnh sát TP Garden Grove thu hồi thuốc dư hết hạn sử dụng trong nhà

Thông báo cộng đồng







Vào Thứ Bảy, 30 tháng Tư, 2022, từ 10:00 sáng đến 2:00 trưa, Sở Cảnh Sát Garden Grove và Cơ Quan Bài Trừ Ma Túy (DEA) sẽ có buổi thu nhận lại thuốc dư, quá hạn hay không sử dụng nữa, nhằm ngăn chặn sự lạm dụng thuốc hoặc trộm cắp thuốc hết hạn và thuốc không dùng nữa. Thuốc có thể được xử lý khi mang đến Sở Cảnh sát Garden Grove, tọa lạc tại 11301 Acacia Parkway. DEA không nhận xử lý chất lỏng hoặc kim chích, vật sắc nhọn, hoặc miếng dán. Đây hoàn miễn phí và không tiết lộ danh tánh cũng như hỏi câu hỏi nào khi mang đồ tới vứt bỏ.



www.DEATakeBack.com

Vào mùa thu năm ngoái, người Mỹ đã thuđược 372 tấn (hơn 744,082 pounds) thuốc theo toa tại gần 4,000 địa điểm do DEA tổ chức với sự đồng hành của cơ quan thực thi pháp luật của tiểu bang và địa phương. Sáng kiến này giải quyết những vấn đề liên quan đến an toàn và sức khỏe cộng đồng. Các loại thuốc lâu ngày không xài cất trong tủ nhà rất dễ bị lạm dụng. Tỷ lệ lạm dụng thuốc theo toa ở Hoa Kỳ rất đáng báo động, cũng như vô số vụ ngộ độc và dùng quá liều các loại thuốc này. Nghiên cứu cho thấy phần lớn các loại thuốc theo toa bị lạm dụng được lấy từ gia đình và bạn bè, bao gồm cả từ tủ thuốc gia đình.Ngoài ra, người Mỹ hiện đang được cảnh báo rằng các phương pháp thông thường của họ trong việc xử lý các loại thuốc không sử dụng, như vức trong toilet hoặc bỏ trong thùng rác, thường gây nguy hiểm đến an toàn sức khỏe.Để biết thêm thông tin về việc thu hồi thuốc vào ngày 30 tháng Tư, vui lòng xem tại