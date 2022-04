Chương Trình Nhạc Hội Paris by Night “Con Thương Nhớ Mẹ”

Paris by Night trân trọng giới thiệu cùng quý vị chương trình văn nghệ nhạc hội chủ đề Con Thương Nhớ Mẹ nhân ngày Mother’s Day sẽ được tổ chức vào hai suất lúc 2:30 chiều và 7:30 tối ngày Chủ Nhật 8 tháng 5 năm 2022 tới đây trong khung cảnh sang trọng của rạp Pechanga Casino Theater.





Từ khi còn nằm nôi, mẹ là người bú mớm cho ta. Mẹ là thiên thần bảo bọc ta. Mẹ là nguồn yêu thương vô bờ luôn dành cho ta. Mẹ là nơi nương tựa tinh thần và vật chất để nuôi dưỡng ta đến ngày lớn khôn. Với mẹ, dù ở tuổi nào, ta luôn là đứa bé con mà mẹ phải chăm lo suốt cuộc đời của mẹ. Lúc ta vui, mẹ vui theo, khi ta buồn, mẹ cũng không tránh khỏi ưu tư. Mỗi năm, ngày của mẹ Mother’s Day là ngày mà mọi người đặc biệt dành ra để vinh danh mẹ, để chăm sóc mẹ, trìu mến mẹ như một cách đền bù sự yêu thương hằng hữu của mẹ dành cho ta. Chương trình Con Thương Nhớ Mẹ là cơ hội để toàn thể nghệ sĩ của Paris by Night cùng quý khán thính giả hòa nhịp tim và cất tiếng hát thương yêu gửi đến mẹ. Trong chương trình đặc biệt dành cho Mẹ, các nam nữ nghệ sĩ của Paris by Night sẽ cùng gửi đến quý vị những ca khúc đậm chất thương yêu, dàn trải niềm thương nhớ riêng dành cho Mẹ, ca tụng sự bao la của tấm lòng Mẹ luôn dành cho con. Quý vị sẽ tái ngộ cùng những giọng ca đã được quý vị ái mộ từ những năm tháng trước 75 và thưởng thức những giọng ca trẻ trung đã thành danh trong thời gian gần đây nhất. Tất cả sẽ hướng lòng về Mẹ nhằm đem lại cho quý vị một buổi văn nghệ tuyệt vời và gửi đến cho mẹ của mỗi chúng ta một món quà xứng đáng nhất. Ba nam MC Anh Dũng, Lê Xuân Trường, Khánh Hoàng sẽ luân phiên nhau giới thiệu các giọng ca đến với quý vị. Ban nhạc Hoàng Bảo’s Band cùng nhạc sĩ Nguyễn Quang, tay đàn điêu luyện Phương Thảo đóng góp phần hòa âm sẽ làm tăng phần tuyệt vời cho chương trình văn nghệ dành cho Mẹ này.

Ban tổ chức giữ toàn quyền. Quý vị có thể mua vé tại:

Rạp Pechanga Theater cống hiến những show nghệ thuật tuyệt vời, trong một bối cảnh thật thoải mái và thân thương. Rạp có 1,200 chỗ ngồi, với hệ thống âm thanh tối tân hoàn hảo. Xin hãy đến thưởng thức những nghệ sĩ ái mộ của mình tại Pechanga để rồi ghi nhận cảm nghiệm mức độ thoải mái mà những cơ sở khác khó theo kịp, những chọn lựa ăn uống ngon lành tại chỗ, ghế ngồi thoải mái và ngồi nhìn thật rõ từ bất kỳ vị trí nào trong rạp.

Pechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA Today bình chọn làm sòng bài tuyệt vời nhất Miền Tây và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng, dù là quý vị chỉ tận hưởng trong một ngày hay nhiều ngày tại sòng bài sang trọng xa hoa này.