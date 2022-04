Nữ Đạo Diễn “triệu View” Đinh Hà Uyên Thư Gây Xôn Xao Các Rạp Phim Với Đợt Khởi Chiếu Lớn Nhất Cho Phim Việt Trên Toàn Nước Mỹ

Bẫy Ngọt Ngào (Naked Truth), tác phẩm điện ảnh cuốn hút, gợi cảm của một nữ đạo diễn đã chinh phục khán giả Việt Nam để lên ngôi quán quân phòng vé Việt Nam năm 2022, đang thu hút sự chú ý của khán giả Hoa Kỳ khi ra rạp vào thứ sáu, 22.04.2022. Dự kiến ​​khởi chiếu tại hơn 50 rạp trên toàn quốc, Bẫy Ngọt Ngào (Naked Truth) đạt kỳ tích đáng nể với số lượng rạp khởi chiếu nhiều nhất tại Hoa Kỳ cho một bộ phim Việt Nam.

Huntington Beach, California (15.04.2022) - Bẫy Ngọt Ngào (Naked Truth) là bộ phim điện ảnh đầu tay của nữ đạo diễn người Việt Nam, Đinh Hà Uyên Thư, người được tôn vinh là đạo diễn MV “triệu view” nhờ thành công vang dội trong lĩnh vực video ca nhạc. Bước tiến đầu tiên sang thể loại phim điện ảnh đã nối dài bảng vàng thành tích của cô khi Bẫy Ngọt Ngào (Naked Truth) đoạt danh hiệu phim ăn khách nhất năm 2022 tại Việt Nam. Sở hữu dàn diễn viên “bom tấn” bao gồm ca sĩ/diễn viên được nhiều fan hâm mộ Bảo Anh và Minh Hằng, cùng diễn viên Diệu Nhi, Thuận Nguyễn và Quốc Trường, bộ phim sẵn sàng quyến rũ khán giả Hoa Kỳ bắt đầu từ thứ sáu, ngày 22.04, với đợt khởi chiếu lớn nhất từ ​​trước đến nay của một bộ phim Việt Nam.

Phim được phát triển từ sitcom nổi tiếng của Việt Nam, Chiến Dịch Chống Ế, xoay quanh bốn người bạn thân quyết tâm thoát cảnh độc thân. Bối cảnh bộ phim Bẫy Ngọt Ngào (Naked Truth) diễn ra khi bốn người bạn đoàn tụ sau nhiều năm để kỷ niệm 3 năm ngày cưới của một người trong số họ.

Trong Bẫy Ngọt Ngào (Naked Truth), đạo diễn Đinh khéo léo dệt nên câu chuyện sâu sắc về sức mạnh của tình bạn thâm giao, mảng tối ẩn khuất của bạo hành hôn nhân và sức mạnh giải phóng cá nhân. Từng lớp từng lớp, cuộc đời thầm kín của mỗi người được hé lộ, trói buộc từng nhân vật trong mạng lưới bí mật, rắc rối khi những mối quan hệ chông chênh bên bờ sụp đổ.

Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư chia sẻ: “...việc lựa chọn khai thác chất liệu về bạo hành hôn nhân vì vốn dĩ, đây hiện vẫn là một vấn đề nhức nhối của xã hội đương thời. Mặt khác, tôi cũng là một nhân chứng khi được lắng nghe những câu chuyện thật từ những người xung quanh. Chính vì thế, tôi chọn đề tài này lên màn ảnh để thể hiện sự chiêm nghiệm trong thời gian qua.”

Anh Thiên A. Phạm, công ty 3388 Films, nhà phát hành phim Bẫy Ngọt Ngào (Naked Truth) tại Bắc Mỹ, chia sẻ: “Bộ phim là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự nhẹ nhàng và tầm quan trọng, chắc chắn sẽ gây ấn tượng sâu sắc với khán giả. Chúng tôi vô cùng tự hào khi có thể chủ động nhân rộng cơ hội phát hành các bộ phim độc lập và quốc tế. Năm 2021, chúng tôi đánh dấu một cột mốc lịch sử với Bố Già (Dad, I’m Sorry), bộ phim đầu tiên do Việt Nam sản xuất đạt doanh thu phòng vé 1 triệu USD tại Hoa Kỳ. Trong năm 2022 này, Bẫy Ngọt Ngào (Naked Truth) sẽ ra rạp tại Hoa Kỳ, trở thành bộ phim Việt Nam có số rạp công chiếu cuối tuần nhiều nhất. Thông qua sự động viên hỗ trợ của nhiều đối tác và cộng đồng, chúng tôi hết sức mong đợi được tiếp tục sứ mệnh của mình nhằm giúp các bộ phim tiếp cận được nhiều khán giả hơn trên toàn cầu.”

Bẫy Ngọt Ngào (Naked Truth) do Đinh Hà Uyên Thư làm đạo diễn, Live On sản xuất, 3388 Films phát hành tại Hoa Kỳ. Phim khởi chiếu vào thứ sáu, 22.04.2022, tại các rạp trên toàn nước Mỹ.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: www.BayNgotNgao.com

Về 3388 Films:

3388 Films là công ty sản xuất và phát hành với uy tín được khẳng định tại hơn 20 thị trường & ngôn ngữ khác nhau, chuyên về nội dung phim và truyền thông châu Á và Đông Nam Á. Chúng tôi không ngừng hỗ trợ các nhà làm phim độc lập và quốc tế không có cơ quan đại diện và chưa được giúp đỡ. Sứ mệnh của chúng tôi là chủ đích tạo ra và kết nối các nội dung phim và phương tiện truyền thông với khán giả toàn cầu. Các dự án phát hành gần đây tại Hoa Kỳ bao gồm Bố Già (Dad, I’m Sorry), phim Việt Nam đầu tiên vượt mức doanh thu trên $1M tại phòng vé Hoa Kỳ, và Tấm Cám: Chuyện chưa kể, bộ phim giả tưởng hành động sử thi của đạo diễn Ngô Thanh Vân – người từng góp mặt trong Star Wars: The Last Jedi và Bright với Will Smith.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.3388films.com.