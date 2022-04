Putin Bắt Phạt Lãnh Đạo Cơ Quan Tình Báo Nga Cho Những Thất Bại Của Mình Trong Cuộc Xâm Lược Ukraine

Cuộc xâm lược Ukraine đã không thành công như dự định, giờ đây Putin phải tìm những con tốt để quy tội cho sự thất bại của mình

Trưởng Cục 5, Cơ quan thông tin tình báo và quan hệ quốc tế, trực thuộc Tổng cục An ninh Nga (FSB)

Trước cuộc xâm lược ngày 24 tháng hai chính quyền Putin đã đoan chắc rằng người dân các thành phố như Mariupol và Charkiv sẽ chào đón binh lính Nga như những người giải phóng. Các chính trị gia thân Nga đã sẵn sàng nắm quyền ở Kyiv. Tổng thống Zelensky sẽ bỏ trốn ngay khi chuông báo chuyến bay đầu tiên vang lên.Tiếc thay cho Putin, sự thật đã hoàn toàn trái ngược, cuộc chiến ở Ukraine đã không diễn ra như kế hoạch của Vladimir Putin. Hiện nay, theo các nguồn tin đáng tin cậy, 150 đặc vụ FSB đã bị sa thải và một trong những tướng điều hành cấp cao nhất đã bị nhốt trong nhà tù khét tiếng Lefortovo, các cuộc thanh trừng này gợi nhớ đến thời Stalin vào những năm 1930, theo tin từ Báo DN, Thụy Điển.Andrei Soldatov, một nhà báo và nhà văn Nga, người có các nguồn tin đáng tin cậy, đã cho biết Tướng Sergei Beseda, Cục, đã bị quản thúc ngay từ đầu tháng Ba. Cục 5 là do chính Putin thành lập trong thời gian ông đứng đầu FSB vào những năm 1990, thuộc nước Liên Xô cũ. (FSB là cơ quan an ninh quan trọng nhất của Nga, và là cơ quan kế thừa KGB của Liên Xô.)Beseda bị nghi ngờ mang tội tham nhũng, nhưng cả các chuyên gia Nga và nước ngoài đều tin rằng nguyên nhân thực sự là do sự thất bại ở Ukraine và FSB đã không thể gây ảnh hưởng đến các chính trị gia hoặc công chúng Ukraine theo hướng thân Nga. Hiện nay còn có thông tin cho rằng Beseda đã được chuyển từ quản thúc tại nhà đến phòng giam trong nhà tù khét tiếng Lefortovo ở Moscow, nơi anh ta đang ngồi dưới một cái tên giả.Lefortovo là nhà tù duy nhất của Nga được điều hành bởi FSB - và trước đó là các nhà tù tiền nhiệm NKVD và KGB. Raoul Wallenberg đã ở gần hai năm ở đây trong những năm 1940. (Raoul Wallenberg (4.8.1912 – 17.7.1947) là doanh nhân, nhà ngoại giao và người theo chủ nghĩa nhân đạo người Thụy Điển. Ông rất nổi tiếng về những nỗ lực thành công để cứu hàng ngàn người Do Thái ở Hungary thoát khỏi Holocaust, trong giai đoạn sau của Chiến tranh thế giới thứ hai.)Soldatov thông báo và cho biết tin được cung cấp từ các nguồn đáng tin cậy từ cơ quan mật vụ Nga. Ngay cả Christo Grozev, giám đốc nhóm nhà báo nổi tiếng Bellingcat, người đã từng đúng về một loạt tin của Nga - chẳng hạn như vụ bắn rơi máy bay chở khách MH17 ở Ukraine và vụ ám sát cựu điệp viên Sergei Skripal ở Salisbury, cũng cho biết như vậy.Trên kênh YouTube độc lập của Nga Grozev nói: “Khoảng 150 sĩ quan đã được thuyên chuyển khỏi FSB trong một cuộc thanh trừng. Phần lớn trong số họ chắc chắn đã bị sa thải, nếu họ không bị bắt.”Rõ ràng là các cơ quan tình báo Nga đã thất bại trong trường hợp của Ukraine. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao lại phải đi xa đến mức đưa một vị tướng vào nhà tù của Stalin.Andrei Soldatov tin rằng Putin muốn "gửi đi một tín hiệu" tới giới tinh hoa Nga. “Putin có thể đã có thể đưa ông ta đến một số nơi trong khu vực ở Siberia. Lefortovo không phải là một nơi tốt đẹp gì và việc ông ấy kết thúc ở đó cho thấy Putin coi điều này quan trọng ra sao", Soldatov nói.Soldatov cũng nêu một giả thuyết khác. Cục 5 trong FSB, do Beseda lãnh đạo, ngoài những nhiệm vụ khác, phụ trách liên lạc với CIA của Mỹ. “Nhiều người ở Moscow và Điện Kremlin đã tự hỏi làm thế nào mà tình báo Mỹ trước chiến tranh lại có thể chính xác đến vậy. Điều này có thể đã làm tăng thêm bản chất đa nghi nơi Putin, khiến Putin tìm kiếm những kẻ phản bội và dĩ nhiên là ở nơi có liên hệ chính thức với cơ quan tình báo Mỹ.”Soldatov không tin điều đó, nhưng ông nói: “Nhưng quả là tốt nếu có thể đổ cho một kẻ phản bội mà. Đó là tính cách rất Nga.”