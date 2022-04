Ủy Ban Tranh Cử Quốc Hội Đảng Dân Chủ Mở Văn Phòng Little Saigon, Ủng Hộ Jay Chen

Từ trái: Rustry Hicks, Jay Chen, Alan Lowenthal, Katrina Foley, Thu Hà Nguyễn



Vào sáng thứ Bảy 9 tháng 4 2022, tại địa chỉ 14220 Brookhurst St. Garden Grove (trên lầu khu thương mại mái xanh có nhà hàng Vân), Ủy Ban Tranh Cử Quốc Hội Đảng Dân Chủ (DCCC) đã làm lễ khai trương văn phòng đầu tiên tại vùng Little Saigon, ủng hộ ứng cử viên Jay Chen vào vị trí dân biểu liên bang địa hạt 45.

Địa hạt dân biểu liên bang 45 bao gồm gần như toàn bộ vùng Little Saigon và phụ cận, với số cử tri gốc Việt lên đến 16%. Jay Chen là ứng cử viên Dân Chủ duy nhất tranh đua vị trí này, cùng với hai ứng cử viên Cộng Hòa là Michelle Steel và Long Phạm. Đây cũng là một trong những địa hạt quốc hội quan trọng nhất mà Đảng Dân Chủ quyết tâm lấy lại từ Đảng Cộng Hòa, để bảo đảm thế đa số tại quốc hội sau mùa bầu cử 2022. Có lẽ vì tính chất quan trọng này, mà văn phòng đầu tiên của Ủy Ban Tranh Cử Quốc Hội Đảng Dân Chủ tại Little Saigon cũng là văn phòng tranh cử của Jay Chen- một di dân gốc Đài Loan, Thiếu Tá Trừ Bị Hải Quân Hoa Kỳ. Đích thân Rusty Hicks – Chủ Tịch Đảng Dân Chủ California- và rất đông viên chức, ứng cử viên, ủng hộ đảng Dân Chủ đã có mặt trong buổi khai trương: Nghị Viên Thu Hà, Nghị Viên Kim Nguyễn, Giám Sát Viên Quận Cam Katrina Foley… Đặc biệt là sự có mặt của Dân Biểu Liên Alan Lowenthal, một vị dân cử kỳ cựu, thân quen của cộng đồng gốc Việt. Ông đã tuyên bố sẽ không tái tranh cử vào quốc hội năm nay do tuổi đã cao, nhưng vẫn có mặt để bày tỏ sự ủng hộ dành cho Jay Chen.

Luật sư Đỗ Phủ- cựu chủ tịch Hội Dân Chủ Việt Mỹ- đã phát biểu rằng ông đã ủng hộ Jay Chen từ lâu. Cũng là một cựu quân nhân Bộ Binh Hoa Kỳ, luật sư Phủ cho rằng việc Jay Chen - một thiếu tá trừ bị hải quân Hoa Kỳ- tham gia vào quốc hội sẽ giúp cho tình hình chính trị nước Mỹ trở nên bớt chia rẽ hơn so với hiện nay, bởi người lính luôn đặt tổ quốc và người dân lên trên quyền lợi đảng phái.

Nghị Viên Thu Hà- cũng là ứng cử viên Dân Chủ duy nhất tranh chấp chiếc ghế dân biểu tiểu bang địa hạt 70- đã bày tỏ sự vui mừng khi Đảng Dân Chủ mở văn phòng đầu tiên tại Little Saigon. Điều này chứng tỏ tiếng nói của cử tri gốc Việt ngày càng có trọng lượng đối với cả hai đảng. Cộng đồng gốc Việt cần có những vị đại diện dân cử tạo được sự đoàn kết trong cộng đồng thay vì gây chia rẽ như hiện nay.

Rusty Hicks – Chủ Tịch Đảng Dân Chủ California- đã cảm ơn DCCC quyết định mở văn phòng tại vùng Little Saigon. Ông nói rằng mình biết Jay Chen đã lâu, và tin tưởng Jay có đủ yếu tố để lấy chiếc ghế dân biểu liên địa hạt 45 về cho đảng Dân Chủ. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của đảng Dân Chủ California trong mùa bầu cử năm nay. Ông tin rằng Jay Chen sẽ tiếp tục duy trì những giá trị của đảng Dân Chủ cho cộng đồng người Việt tại Little Saigon: an sinh xã hội, bảo hiểm y tế cho người cao niên & người thu nhập thấp, hỗ trợ giới trung lưu, doanh nghiệp nhỏ… Ông kêu gọi mọi người hãy làm thêm một việc gì đó: gọi thêm một cú phone, gõ cửa thêm một nhà, đóng góp thêm tài chính… để giúp cho Jay thắng cử.

Trong phần phát biểu của mình, Jay Chen đã thuật lại vắn tắt cuộc đời của mình, và lý do tại sao ông quyết định ra tranh cử dân biểu tiểu bang. Với kinh nghiệm của một cựu chiến binh, một di dân Đài Loan, một nhà giáo dục, một doanh nhân, ông tin rằng mình sẽ là người đại diện xứng đáng cho cử tri địa hạt của mình, trong đó có cộng đồng gốc Việt.

Sau khi buổi lễ khai trương kết thúc, DCCC đã tổ chức cho các thiện nguyện viên đi vận động tranh cử cho Jay Chen, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của DCCC trong mùa bầu cử năm nay.

Văn phòng tranh cử Jay Chen cũng sẽ sử dụng văn phòng này để tiếp tục các dịch vụ giúp đỡ cư dân gốc Việt: điền đơn thi quốc tịch, thực tập phỏng vấn thi quốc tịch. Trong mùa hè này dự định sẽ có thêm dịch vụ giúp các em học sinh trung học chuẩn bị nộp đơn vào các đại học Hoa Kỳ danh tiếng. Quí cư dân theo dõi báo chí để biết thêm chi tiết cụ thể về các dịch vụ này. (DV)