Thi Viết Văn Ứng Dụng Phật Pháp Trong Đời Sống

Truyền thông Trung Quốc nói rằng cuộc chiến Ukraine là chứng cớ cho thấy Mỹ sẽ không gửi quân can thiệp vào Đài Loan. Hu Xijin, Tổng biên tập báo quốc doanh Global Times, hôm Thứ Năm viết rằng Mỹ do dự can thiệp vào Ukraine là chứng cớ Mỹ cũng sẽ lạnh cẳng tương tự ở Đài Loan.