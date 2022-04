Sư Đoàn 5 Bộ Binh phối hợp cùng các đơn vị tham chiến tổ chức Kỷ niệm 50 năm Bình Long Anh Dũng

Sinh hoạt cộng đồng





Santa Ana (Thanh Huy) - Tại tư gia chiến hữu Sư Đoàn 5 số 4211 W. First St #184, Santa Ana, CA vào trưa Thứ Bảy ngày 2 tháng 4 năm 2022, ban tổ chức Kỷ niệm 50 năm Bình Long Anh Dũng đã tổ chức buổi tiếp xúc với một số các cơ quan truyền thông để nhờ phổ biến tin tức về ngày lễ kỷ niệm 50 năm Bình Long Anh Dũng.

Các cơ quan truyền thông tham dự có: phóng viên báo, Việt Báo, Viễn Đông, Người Việt, Đài Truyền Hình SBTN.

Ban tổ chức trên bàn chủ tọa có: BS. Nguyễn Nam Hùng, Trưởng ban tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Bình Long Anh Dũng cùng các thành viên ban tổ chức: Nguyễn Đinh, Lê Cảnh Sao, Đinh Tính, Phạm Minh Huyên, một số chiến hữu Sư Đoàn 5 Bộ Binh, ngoài ra còn có một số các chiến hữu đại diện các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tham chiến tại Bình Long.

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm. BS Nguyễn Nam Hùng, ngỏ lời cảm ơn các chiến hữu, các cơ quan truyền thông đã đến tham dự buổi họp để nhờ phổ biến tin tức về buổi họp mặt Kỷ niệm 50 năm Bình Long Anh Dũng.

Theo thư mời được phổ biến với nội dung:

Để ghi nhớ chiến thắng hào hùng của Quân Dân Cán Chính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại địa danh An Lộc Bình Long vào mùa Hè năm 1972. Sư Đoàn 5 Bộ Binh phối hợp cùng các đơn vị tham chiến tổ chức lễ Kỷ Niệm 50 năm Bình Long Anh Dũng.

“Ban tổ chức trân trọng kính mời quý Niên Trưởng, các chiến hữu Quân Dân Cán Chính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã tham chiến tại Bình Long, An Lộc đến tham dự Lễ Kỷ Niệm sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ sáng ngày 14 tháng 5 năm 2022 tại Quốc Dương Studio số 7724 Garden Grove Blvd, Thành Phố Westminster, CA 92683, điện thoại (714) 379-5555) Sự hiện diện của quý vị sẽ nói lên tình huynh đệ chi binh và cùng nhau tiếp tục nêu cao Lý Tưởng Tự Do và Chính Nghĩa Quốc Gia. Giá vé ủng hộ $50.00 (bao gồm văn nghệ và ẩm thực).

Điện thoại liên lạc: Nguyễn Nam Hùng (714) 267-7748, Nguyễn Đinh (714) 785-7603, Lê Cảnh Sao (714) 808-3602, Đinh Tính (714) 360-9519.

Trong dịp nầy chiến hữu Phạm Minh Huyên, Phòng 3 Trung Tâm Hành Quân, Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 5 BB, thay mặt ban tổ chức kể lại những gì ông đã biết về trận chiến An Lộc, Bình Long. Ông nói: “Bình Long chỉ cách thủ đô Saigon 100 cây số tức chỉ mất 2 tiếng lái xe là về tới Saigon. Bộ Chỉ Huy quân Cộng Sản Bắc Việt ra lệnh cho các đơn vị tham gia, bằng mọi giá phải lấy cho xong An Lộc hạn chót là ngày 20.4.1972. Riêng Nguyễn Thị Bình lúc đó là Bộ Trưởng Ngoại Giao của cái gọi là Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam tuyên bố “Chúng tôi sẽ chiếm Lộc Ninh trong năm 1972 để làm Thủ Đô cho Chính Phủ Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam vì vậy nên Cộng Quân đã tung vào chiến trường An Lộc 4 Sư Đoàn (chúng gọi Sư đoàn là Công Trường) là các Sư Đoàn 5, 7,9 và Sư Đoàn Bình Long tân lập Thêm 3 Trung Đoàn Bộ Binh Cơ Động Biệt Lập, một Sư Đoàn 86 Pháo Binh, 2 trung Đoàn Công Binh và các đơn vị Thanh Niên Xung Phong lo đào hầm, làm cầu đường, tản thương cũng như cung cấp đạn dược cho chiến trường. Nói chung, về quân số họ gấp 5 lần số quân của VNCH trong mặt trận An Lộc.





Về phía VNCH, Tướng Lê Văn Hưng Tư Lệnh Sư Đoàn 5 BB đã cam kết với Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu “Sẽ giữ vững An Lộc dù có phải hy sinh.” Ngoài tướng Lê Văn Hưng, các vị tướng, tá khác như Đại Tá Bùi Đức Điềm, Trung Tá Lý Đức Quân, Đại Tá Lê Nguyên Vỹ, Trung Tá Phan Văn Huấn, Trung Tá Phùng, Trung Tá Hồ Ngọc Cẩn, Trung Tá Nguyễn Viết Cần, Trung Tá Nguyễn Văn Đỉnh, Đại Tá Lê Quang Lưỡng, Đại Tá Trần Văn Nhựt (Tỉnh Trưởng Bình Long), Chuẩn Tướng Lê Minh Đảo... (các vị cấp Tá nói trên hầu hết đều đã lên cấp Tướng) là những vị chỉ huy trực tiếp các đơn vị tham chiến tại mặt trận Bình Long, An Lộc.





Ngoài tinh thần chiến đấu hết sức dũng cảm của các đơn vị thiện chiến QL/VNCH còn có sự chiến đấu của các đơn vị trú phòng tại Tiểu Khu Bình Long như Địa Phương Quân, Nghĩa Quân và Cảnh Sát Quốc Gia, đặc biệt có sự yểm trợ của Không Quân VNCH và một số Cố Vấn Mỹ. Trong số này Chuẩn Tướng Richard J. Tallman, Cố Vấn Phó cho Tướng Nguyễn Văn Minh, Tư Lệnh Quân Đoàn III, Quân Khu 3 cùng ba sĩ quan Mỹ khác và một thông dịch viên Việt Nam đã hy sinh vì trúng đạn pháo của địch.

Phía VNCH, Trung Tá Nguyễn Viết Cần cũng hy sinh cùng với hàng ngàn đồng đội thuộc các binh chủng tham chiến đặc biệt là Sư Đoàn 5BB. Quân Cộng Sản Bắc Việt bắt đầu cuộc chiến với chiến dịch Nguyễn Huệ vào lúc 2 giờ 30 phút sáng mùng 4 rạng mùng 5 tháng 4 năm 1972…





Năm 1972 nhờ được viện trợ súng M.72, quân đội VNCH đã bắn tan xác nhiều xe tăng Bắc Việt. Mặc dù An Lộc hứng các trận mưa pháo của Cộng quân, khiến không còn căn nhà nào còn nguyên vẹn, xác quân mình, xác quân địch và cả xác thường dân vô tội nằm vương vãi khắp nơi, nhưng cuối cùng chúng cũng thất bại thảm hại phải rút quân khỏi Bình Long An Lộc.





Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng tuyên bố “An Lộc đã chiến thắng hoàn toàn kể từ ngày 12 tháng 6 năm 1972” khiến toàn quân, toàn dân miền Nam vô cùng hân hoan và ca ngợi “Bình Long Anh Dũng” cũng như “An Lộc địa sử ghi chiến tích, Biệt Cách Dù vị quốc vong thân” để ca ngợi các chiến sĩ Liên đoàn 81 Biệt Cách Dù đã xả thân cùng các đơn vị bạn giữ vững thành trì Bình Long, An Lộc.





Các sĩ quan Mỹ tham chiến cũng như các phóng viên chiến trường ngoại quốc có mặt tại An Lộc đều công nhận, trong cuộc chiến Việt Nam, không có trận đánh nào lớn lao, anh dũng cho bằng cuộc chiến thắng An Lộc của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa…”





Sư đoàn 5 Bộ binh, là một trong 3 đơn vị chủ lực quân trực thuộc Quân Đoàn III, Khu 32 Chiến Thuật. Đây là một đơn vị đã từng tham dự nhiều trận quan trọng trên các chiến trường. Lãnh thổ hoạt động và trách nhiệm bảo vệ là các tỉnh phía đông của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa trong đó có chiến khu D, Phước Bình Thành, Dương Minh Châu…

Từ năm 1972, Bộ tư lệnh Sư đoàn được đặt tại Căn cứ Lai Khê vị trí này cũng là Hậu cứ của Sư đoàn cho đến tháng 4/1975.



-- Thanh Huy



Hình ảnh thêm:





Từ trái: Phạm Minh Huyên, Đinh Tính, Nguyễn Đinh, Nguyễn Nam Hùng, Lê Cảnh Sao.