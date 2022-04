Sân Golf Journey at Pechanga là Địa Điểm Tổ Chức Cuộc Tranh Giải CM Pro-Am Lần Thứ 15 vào các ngày 4 & 5 Tháng Tư

Siêu sao đánh Golf LPGA Suu-Chia Cheng đang đánh golf



Journey at Pechanga là địa điểm tổ chức Tranh Giải Golf Pro-am Character Media Thường Niên lần thứ 15 vào hai ngày 4 và 5 Tháng Tư, 2022. Dịp này đánh dấu năm thứ 9 sân Golf hạng tranh giải vô địch xây dựng trong khung cảnh Temecula đồi lũng chập chùng này là địa điểm đứng ra tổ chức cuộc tranh giải trong vai trò của một nhà bảo trợ chính thức. Journey at Pechanga là sân Golf hạng tranh giải vô địch hàng đầu của Pechanga Resort Casino, và đã vô cùng quen thuộc trong giới đánh Golf gốc Á.

Năm nay, cuộc tranh giải sẽ diễn ra với 30 thể thao gia đánh Golf LPGA tài ba và các vị khách VIP; và với những biện pháp bảo vệ sức khỏe và an toàn mà Pechanga đã có từ lâu nay. Tất cả những ai tham dự, bao gồm người đánh Golf và khách sẽ được xét nghiệm nhanh khi 'check-in'.

Trong cuộc tranh giải Pro-Am CM 2022 này sẽ có mặt nhiều tay Golf chuyên nghiệp LPGA xuất sắc, trong số đó có Megan Khang, Angel Yin, Na Rin An, Alison Lee, Chella Choi và Mi Hyang Lee.

Megan Khang là một thể thao gia đánh Golf chuyên nghiệp người Mỹ gốc Lào, hãnh diện với tổng cộng $3.17 triệu chơi Golf kiếm được. Hiện đang xếp hạng 36 trên Rolex Rankings, Megan đã chiến thắng cuộc tranh 'Vòng - Tour' LPGA lần đầu vào năm 2016 khi Cô 14 tuổi.

Angel Yin, xếp hạng Rolex Ranking 103, đã bắt đầu chơi Golf khi lên sáu và đã trở thành người trẻ tuổi nhất chơi trong U.S. Women’s Amateur khi Cô mới 12.

Alison Lee dự cuộc tranh 'Vòng - Tour' LPGA vào năm 2015 khi là một 'tay nhà nghề vô cùng mới - super rookie'. Cô xếp hạng 85 trên Rolex Rankings và cho đến nay đã kiếm được tổng cộng $1.75 triệu.

Na Rin An là một trong những 'tay nhà nghề mới - rookie' được trông đợi nhất trong năm. Đã hai lần thắng cuộc tranh 'Vòng - Tour' LPGA ở Nam Hàn, năm nay An dự cuộc tranh U.S. Women’s Open lần đầu. Cô hiện đang xếp hạng 56 trên Rolex Rankings.

Chella Choi, xếp hạng Rolex Ranking 115, đã đạt một thành quả 'nhất mùa - season-best' T17 trong Giải Cambia Portland Classic. Cô cũng là một trong 12 người đã đạt được một 'ace' khi tranh 'Vòng - Tour' trong năm 2020. Số tiền chơi Golf kiếm được của Cô là $6.23 triệu, dẫn đầu xa tất cả mọi người tham dự khác.





Siêu sao đánh Golf LPGA Tisha Alyn Abrea được phỏng vấn Những siêu sao LPGA sau đây cũng sẽ tham dự cuộc chơi: Annie Park, Kelly Tan, Robynn Ree, Jennifer Chang, Jillian Hollis, Yae Eun Hong, Sarah Jane Smith, Mo Martin, Jiwon Jeon, Roberta Liti, Sydnee Michaels, Brianna Do, Vicky Hurst, Ilhee Lee, Greta Voelker, Rebecca Lee-Bentham, Tisha Alyn Abrea, Kaley In, Julie Aime, Kum Kang Park, Gabriella Then, Amy Lee, Suu-Chia Cheng và Hanule Sky Seo. Nhóm tinh anh 30 tay Golf chuyên nghiệp này sẽ đấu lẫn nhau trên một sân Golf đầy kích thích lẫn thách thức, cùng với những người hâm mộ và những người đánh cặp với mình.

Trong cuộc tranh giải, các nhà bảo trợ Golf sẽ được cùng vung gậy cạnh những thể thao gia tài ba bộ môn Golf này. Đêm trước cuộc tranh giải, các nhà bảo trợ sẽ biết mình sẽ cùng đánh cặp với tay Golf Chuyên Nghiệp LPGA Pro nào. Cuộc tranh giải bắt đầu lúc 10 sáng ngày 5, sau một cuộc gặp gỡ truyền thông ngắn cho các tay Golf. Người chơi sẽ đua tài với nhau trong một cuộc tranh giải theo đội ‘scramble tournament’ 18-hole và đội 'điểm - score' thấp nhất sẽ thắng giải CM Pro-Am Cup mà nhiều người ham muốn. 'Điểm - score' tối đa được chấp nhận là 'Bogey'.

Về Journey at Pechanga





Sân Golf hạng tranh giải vô địch Journey at Pechanga, một trong nhiều tiện nghi nổi bật cao cấp tại Pechanga Resort Casino, thường xuyên được xếp vào hàng những sân Golf cho công chúng hàng đầu ở California. Khi khách chơi Golf phối hợp những trận Golf của mình vào một dịp nghỉ lại sang trọng trong khu ‘resort’ liền cạnh, giá trị của trải nghiệm lại càng tăng lên. Xin vào Pechanga.com hay gọi trước cho khu 'resort' để bảo đảm rằng quý vị biết rõ về những biện pháp y tế và an toàn cập nhật nhất.