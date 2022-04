Các bước chuẩn bị của Mỹ và NATO trước khi Nga đưa quân xâm lăng Ukraine

Bình luận





Cuộc chiến Nga - Ukraine đã kéo dài gần 40 ngày, về phía Mỹ và NATO đã chuẩn bị ra sao trước khi Nga mở cuộc xâm lăng vào Ukraine? Để trả lời câu hỏi này không gì bằng mời bạn đọc duyệt lại các biện pháp đối phó về mặt quân sự cũng như về mặt tuyên truyền của Nga... Phía Mỹ phản bác các thông tin sai lạc do phía Nga loan tải nằm tạo tiền đề cho cuộc xâm lăng Ukraine ngày 24.2.2022. Phần tóm lược trình bày sau dựa vào các bản văn được công bố khoảng 3 tháng trước khi cuộc chiến nổ ra , của Bộ Ngoại Giao Mỹ, của các viện nghiên cứu chiến lược tại Đức và Mỹ, phổ biến từ tháng 11.2021, tháng 12.2021, và tháng 1.2022 ( Nga xâm lăng Ukraine ngày 24.2.2022).

✻ Cảnh báo về cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine

Ngày 8.12.2021 - Theo bản văn của Viện nghiên cứu RAND Org - Cảnh báo về một cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine lên mức đỉnh điểm. Cuộc khủng hoảng lần này thúc đẩy Hoa Kỳ và các đồng minh NATO đưa ra các biện pháp đối phó cao độ hơn cả cuộc tấn công năm 2014 của Nga. Việc quân sự hóa này có thể khiến chi tiêu quốc phòng của cả Hoa Kỳ và NATO tăng mạnh trong thập kỷ tới.

Lần này Nga đã tiến hành một đợt tăng cường quân sự lớn gần biên giới Ukraine và ở Crimea (8.12.2021). Các nhà lãnh đạo Điện Kremlin đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của nước Ukraine độc lập, phía Nga đưa ra các cáo buộc sai sự thật và cảnh báo phương Tây không nên vượt qua “ranh giới đỏ”. Nga đã huy động “hàng chục nghìn” quân dự bị với quy mô chưa từng có từ thời kỳ hậu Xô Viết đến nay.



Tháng trước tại Moscow (11.2021), Giám đốc CIA và cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga William Burns đã gửi đi một cảnh báo, lo ngại rằng Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc xâm lược. Washington đã đưa ra lời "cam kết cứng rắn" đối với an ninh của Ukraine.





Ukraine, với sự giúp đỡ đáng kể từ Hoa Kỳ và NATO, đã sẵn sàng đối phó trước các cuộc tấn công. Vào năm 2014 ở miền đông Ukraine, Moscow đã phải điều động lực lượng chính quy sau khi những người Ukraine được tổ chức vội vàng để đánh trả những hành động bất thường của Nga. Kyiv không mong đợi người phương Tây tham gia vào các trận chiến , nhưng họ dựa vào sức mạnh quân đội của họ.

Hoa Kỳ đã cung cấp hỗ trợ phi sát thương, bao gồm cả radar phản pháo, trợ giúp về không ảnh chụp từ vệ tinh và phân tích giải đoán, cũng như trợ giúp thiết bị y tế chiến đấu. Washington đã trang bị các thiết bị sát thương, chẳng hạn như tàu tuần tra vũ trang Mark VI và tên lửa chống tăng Javelin di động tiên tiến. Kể từ năm 2014, Hoa Kỳ đã cung cấp 2,5 tỷ đô la viện trợ quân sự.

Trọng tâm của việc tăng cường viện trợ là các loại vũ khí phòng thủ được các lực lượng vũ trang Ukraine xử dụng thành thạo, có thể ngăn cản được các cuộc tấn công vào Ukraine. Viện trợ bao gồm hàng trăm bệ phóng chống tăng và phòng không cùng hàng nghìn tên lửa như Javelin và TOW. Cung cấp các loại bom, đạn, súng di động cầm tay Switchblade chi phí thấp và dễ sử dụng. Khả năng phòng thủ ven biển có thể được tăng cường đáng kể nhờ việc triển khai tên lửa chống hạm Harpoon gắn trên xe tải. Các hệ thống phòng không hạng nhẹ Stinger cho phép lực lượng Ukraine gây thương vong nặng nề cho bất kỳ cuộc tấn công trên không cũng như bắn hạ các máy bay không người lái. Ngoài ra, hướng dẫn Ukraine sử dụng thông tin tình báo do NATO cung cấp, và các nước thành viên nhanh chóng bán các phương tiện chiến đấu không người lái và các loại vũ khí dẫn đường chính xác (PGM).

Hoa Kỳ đang cân nhắc xem có nên gửi cho Ukraine các hệ thống phòng không hạng nhẹ hay các hệ thống phòng không khác và hệ thống phòng thủ Vòm Sắt (Iron Dome defenses) chống lại các tên lửa tầm ngắn hay không. Hoa Kỳ cung cấp trực thăng Mi-17, vốn được chuẩn bị cho Afghanistan trước đây. Ukraine đã mua máy bay không người lái có vũ trang TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ, loại máy bay này đã tỏ ra rất hiệu quả trong cuộc chiến Armenia-Azerbaijan năm ngoái. Ukraine có thể hưởng lợi từ khả năng chỉ huy và kiểm soát, tác chiến điện tử và trinh sát tốt hơn.



Nếu Nga xâm lược Ukraine, nước này có thể sẽ sử dụng các công cụ tác chiến điện tử và mạng khổng lồ cũng như các các loại vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa (PGM). Lực lượng phòng thủ Ukraine có quy mô địa lý và quân đội có kinh nghiệm vững vàng sau 7 năm chiến đấu ở miền đông Ukraine. Stingers có thể bắn hạ các máy bay không vận và máy bay trực thăng của Nga.





Viễn cảnh về sự phản kháng mạnh mẽ của người Ukraine có thể ảnh hưởng đến tính toán rủi ro-lợi ích của Điện Kremlin. Nếu lực lượng mặt đất chùn bước, Nga có thể tăng cường sức mạnh, chẳng hạn như ném bom rải thảm, một chiến thuật mà nước này đã sử dụng ở Chechnya và Aleppo.





Phản ứng của phương Tây nhằm đối phó lại hành động gây hấn của Nga là việc mở rộng đào tạo và trang bị cho các lực lượng Ukraine, cộng với việc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính đối với Nga mang tính trừng phạt nặng hơn so với những biện pháp đã áp dụng vào năm 2014.



Hoa Kỳ và các đồng minh có thể củng cố thêm sườn phía đông của NATO với các đơn vị chủ lực trên bộ và trên không. Họ có thể tăng dự trữ PGM, chẳng hạn như hỏa tiễn đạn đạo tầm trung Precision Strike Missile mới. Một lý do có thể là do lo sợ rằng chiến đấu trực tiếp có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh châu Âu rộng lớn hơn, thậm chí có thể gây ra mối đe dọa hạt nhân của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói vào năm 2014 rằng “chúng tôi đã sẵn sàng” đặt vũ khí hạt nhân trong tình trạng báo động. Vào năm 2018, ông ta đã tự hào khi trình chiếu một video mô phỏng một tên lửa vũ trang hạt nhân tấn công Florida.



Mặc dù người Ukraine có thể sẽ không bị đánh bại bởi một cuộc xâm lược quy mô lớn, nhưng họ có thể gây ra thương vong cao, một vấn đề gây ra nhạy cảm ở Nga. Tóm lại, Hoa Kỳ, các đồng minh NATO và Ukraine có thể gay ra tổn thất nặng nề cho Nga khi họ mở cuộc xâm lăng vào Ukraine. Và trong nhiều năm sau đó, Nga có thể phải đối mặt với sức mạnh quân sự được củng cố của NATO.[1]

✻ Nga toan tính xâm lăng Ukraine và phản ứng của Mỹ & NATO

Ngày 16.12.2021 - Theo viện nghiên cứu chiến lược SWP Berlin - Việc Nga tăng cường quân sự dọc biên giới Ukraine được tiến hành trong vài tháng qua - tương tự như cuộc leo thang của Nga vào tháng 4 - đã dẫn đến các cuộc đàm phán trực tiếp mới giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga, Vladimir Putin. Nỗi sợ hãi lớn nhất ở phương Tây là liệu Nga có ý định xâm lược Ukraine hay không. Giới lãnh đạo Nga tuyên bố rằng hơn 100.000 binh sĩ của họ được triển khai dọc theo biên giới Ukraine là trên phần lãnh thổ Nga, đang tiến hành huấn luyện định kỳ và không nên lo lắng. Nhưng trái ngược hoàn toàn với loan báo này, Nga lại coi việc triển khai quân đội NATO gần biên giới của mình là một mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của họ. Nga gửi đi tín hiệu bằng cách tập hợp một lực lượng quân sự quy mô chưa từng có đến nhiều khu vực thuộc biên giới của Ukraine. Có bằng chứng chắc chắn cho thấy rằng Nga đang táo bạo tiến hành một cuộc xâm lược quân sự tiềm năng vào Ukraine. Mục tiêu của Nga là buộc phương Tây nhượng bộ Ukraine nói riêng, và để đạt được mục tiêu chiến lược ở khu vực hậu Xô Viết nói chung.

• Nga lên tiếng đe dọa Mỹ và NATO

Sau cuộc hội đàm qua điện thoại ngày 7 tháng 12 (2021) được tiến hành giữa Biden và Putin, giới lãnh đạo Nga đã gửi một số tín hiệu tạo ra sự rõ ràng hơn về ý định của Điện Kremlin. Hình thức của họ đã được phản ánh chính xác trong một số phân tích được công bố bởi Trung tâm Carnegie Moscow có trụ sở tại Nga. Qua đó, một nhà phân tích người Nga lập luận rằng, trừ khi yêu cầu của Putin về sự cam kết Ukraine sẽ không bao giờ được chấp nhận gia nhập NATO, nếu không, Mỹ sẽ phải chứng kiến một thất bại quân sự khác tại Ukraine, đến khi đó sẽ là "một sự sự kiện đặc biệt nhục nhã của Mỹ tại Afghanistan sẽ tái diễn." Một chuyên gia khác của Nga ám chỉ rằng, trừ khi Mỹ đảm bảo rằng Ukraine sẽ thực hiện các thỏa thuận Minsk theo yêu cầu của Nga, bằng không có thể dẫn đến nguy cơ xảy ra chiến tranh ở Ukraine.



Ngoại trưởng Nga, Sergey Lavrov, khẳng định rằng phương Tây nên chấp nhận hai điều kiện nếu họ muốn tránh "châu Âu quay trở lại kịch bản" ác mộng "của sự đối đầu quân sự." Sau cuộc họp từ xa, Thứ trưởng Ngoại giao, Sergey Ryabkov, nhắc lại ý kiến, nói rằng nếu NATO từ chối quyền phủ quyết của Nga đối với việc mở rộng Liên minh về phía Đông, nó sẽ có nguy cơ “gây ra những hậu quả nghiêm trọng” và dẫn đến “an ninh của chính nước này bị suy yếu. ”

Đó là những lời đe dọa trực tiếp và táo bạo nhất mà Điện Kremlin đưa ra đối với phương Tây kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Có những tín hiệu mạnh mẽ cho thấy ý định xâm lược Ukraine là một tính toán chiến lược của Điện Kremlin. Trong bài phát biểu ngày 18 tháng 11 (2021) tại cuộc họp của trường đại học Bộ Ngoại giao, Putin đã cố gắng tạo ra cảm giác căng thẳng đối với phương Tây. Ông khuyến khích về tình trạng căng thẳng này “nên được duy trì càng lâu càng tốt” và khai thác để đạt được yêu cầu cho “những đảm bảo nghiêm túc, lâu dài” nhằm ngăn cản việc Ukraine và Gruzia trở thành thành viên NATO. Sau hội nghị truyền hình của Putin với Biden, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố các yêu cầu cụ thể về các cuộc đàm phán về một trật tự an ninh mới của châu Âu. Trong số các yêu cầu, phía Nga đòi hỏi NATO rút lại hứa hẹn "thu nạp" Ukraine và Gruzia tại hội nghị thượng đỉnh Bucharest năm 2008.

• Đánh giá nguy cơ chiến tranh

Tại sao Nga lại mạnh dạn trực tiếp đe dọa chiến tranh và đối đầu với phương Tây qua tối hậu thư: Hoặc chấp nhận chiến tranh ở châu Âu hoặc từ bỏ các khu vực thuộc hậu Xô Viết? Điện Kremlin đã đi đến kết luận rằng phương Tây rất ít muốn đối đầu với Nga về vấn đề Ukraine, ngoài các lệnh trừng phạt kinh tế. Giới lãnh đạo của Nga cũng tin rằng phương Tây cực kỳ sợ rủi ro.

Sự trơ trẽn trước những lời đe dọa, ám chỉ đến “sự sỉ nhục” của NATO ở Afghanistan, và qua các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia Nga , họ đánh giá sự rụt rè chiến lược của phương Tây.

• Đối phó với các mối đe dọa của Nga

Có ba mục tiêu chiến lược mà EU và Mỹ nên theo đuổi và củng cố. Trước tiên, cần phải thể hiện chủ trương mạnh mẽ để áp đặt chi phí cao đối với Nga. Thứ hai, cần phải làm cho những tín hiệu này trở nên đáng tin cậy. Thứ ba, nước này phải tham gia vào các hoạt động ngoại giao chuyên sâu tìm hiểu các yêu cầu của Nga không liên quan đến các mối quan tâm thực tế về an ninh của nước này. Điểm yếu lớn nhất của Nga là chi phí quân sự cao cho một cuộc xâm lược.

Cung cấp thiết bị quốc phòng cho Ukraine, triển khai huấn luyện viên và thậm chí các đơn vị quân đội nhỏ tham gia các cuộc tập trận chung với quân đội Ukraine ở vùng lân cận đường liên lạc ở Donbas và gần Crimea - trên cơ sở luân phiên - sẽ là biện pháp cản trở thụ động đối với các cuộc tấn công tiềm tàng của Nga. Đây là những công cụ răn đe hiệu quả nhất, sẽ củng cố đáng kể độ tin cậy về quyết tâm của EU và Mỹ so với triển vọng của Nga.

Cuối cùng, EU và Mỹ nên đối đầu trước sự thao túng của Nga đối với khái niệm "an ninh không thể chia cắt", vốn là một yếu tố chính trong chiến dịch tuyên truyền quốc tế của họ. Để chống lại cách tiếp cận hợp pháp và các mưu tính ẩn giấu của Nga, nên đề xuất và thảo luận về các biện pháp thay thế thích đáng.[2]

✻ Bộ Ngoại Giao Mỹ: Nga loan tải thông tin sai sự thật

Ngày 21.1.2022 - Bộ Ngoại giao, làm việc với cơ quan liên ngành của Hoa Kỳ, cho biết Nga đang chuẩn bị về quân sự và dư luận trước khi mở cuộc xâm lăng vào Ukraine. Các hoạt động này bao gồm việc phát tán thông tin sai lệch và tuyên truyền cố gắng tô vẽ Ukraine và các quan chức chính phủ Ukraine là kẻ gây hấn trong mối quan hệ Nga-Ukraine. Các biện pháp như vậy nhằm tác động đến các nước phương Tây về hành vi của Ukraine có thể gây ra xung đột toàn cầu và thuyết phục người dân Nga về sự cần thiết mở ra hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Dưới đây là những ví dụ về sự dối trá của người Nga về cuộc khủng hoảng hiện tại và nguyên nhân của nó - và sự thật.

• HƯ CẤU: Ukraine và các quan chức chính phủ Ukraine là kẻ gây hấn trong mối quan hệ Nga-Ukraine.

SỰ THẬT: Những tuyên bố sai lầm xuất phát từ chế độ Putin đổ lỗi cho nạn nhân là Ukraine về sự hung hăng đối với Nga. Nga xâm lược Ukraine vào năm 2014, chiếm Crimea, kiểm soát các lực lượng vũ trang ở Donbas và hiện có hơn 100.000 quân trú đóng ở biên giới với Ukraine trong khi Tổng thống Putin lên tiếng đe dọa áp dụng các biện pháp quân sự để "trả đũa" nếu yêu cầu của ông ta không được đáp ứng.

• HƯ CẤU: Phương Tây đang thúc đẩy Ukraine tiến tới một cuộc xung đột.

SỰ THẬT: Moscow đã kích động cuộc khủng hoảng hiện tại bằng cách điều hơn 100.000 quân đóng ở biên giới Ukraine, trong khi đó không có hoạt động quân sự tương tự nào ở phía biên giới Ukraine. Các thực thể quân sự và tình báo của Nga đang nhắm mục tiêu vào Ukraine đưa ra những thông tin sai lệch, cố gắng gán ghép Ukraine và các quan chức chính phủ Ukraine là kẻ gây hấn trong mối quan hệ Nga-Ukraine. Chính phủ Nga đang cố tình lừa dối để thế giới tin rằng hành vi của Ukraine có thể gây ra xung đột toàn cầu và thuyết phục người dân Nga về sự cần thiết phải tung ra hành động quân sự của Nga ở Ukraine. Moscow xâm lược Ukraine vào năm 2014, chiếm Crimea và tiếp tục châm ngòi cho xung đột ở miền đông Ukraine. Điều này diễn ra theo kế hoạch của Nga nhằm phá hoại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia trong khu vực - xâm lược và chiếm đóng Gruzia vào năm 2008, và không thực hiện cam kết năm 1999 là rút quân và vũ khí khỏi Moldova, nơi họ vẫn ở lại đó mà không có sự đồng ý của chính phủ nước này.

• HƯ CẤU: Việc triển khai lực lượng chiến đấu của Nga chỉ là việc bố trí lại quân đội trên lãnh thổ của mình.

SỰ THẬT: Việc triển khai hơn 100.000 quân Nga, bao gồm các lực lượng thiện chiến và vũ khí tấn công mà không có lời giải nào hợp lý, việc đưa quân tới biên giới của một quốc gia mà trước đây Nga đã xâm lược và vẫn chiếm đóng ở những nơi không đơn thuần là luân chuyển quân. Đó là một mối đe dọa rõ ràng, mới nhất của Nga đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Sự tích tụ này được kết hợp với các biện pháp thông tin sai lệch được thiết kế để làm suy yếu lòng tin vào chính phủ Ukraine và tạo cớ cho cuộc xâm lăng của Nga.

• HƯ CẤU: Hoa Kỳ đã lên kế hoạch cho các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Donbas.

SỰ THẬT: Hoa Kỳ và Nga là các bên về Công ước Vũ khí Hóa học. Phù hợp với các nghĩa vụ của mình theo hiệp định quốc tế nêu trên, Hoa Kỳ không sử dụng vũ khí hóa học. Tuy nhiên, chính phủ Nga đã hai lần sử dụng vũ khí hóa học trong những năm gần đây để tấn công và âm mưu ám sát đối thủ, kể cả trên lãnh thổ nước ngoài. Vì cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine do Nga gây ra từ năm 2014, Mỹ đã cung cấp hơn 351 triệu USD hỗ trợ nhân đạo cho những người bị ảnh hưởng bởi sự xâm lược của Moscow. Nga đang sử các cơ quan truyền thông tuyên truyền sai lệch, cố tình loan tải sự giả dối để tìm cách tạo cớ cho hành động quân sự.

• HƯ CẤU: : Nga đang bảo vệ người dân tộc Nga ở Ukraine.

SỰ THẬT: Không có báo cáo đáng tin cậy nào về việc bất kỳ người thuộc dân tộc Nga hoặc người nói tiếng Nga nào đang bị chính phủ Ukraine đe dọa. Tuy nhiên, có những báo cáo đáng tin cậy rằng ở Crimea do Nga chiếm đóng và ở Donbas, người Ukraine phải đối mặt với sự đàn áp về văn hóa và bản sắc dân tộc của họ, và sống trong một môi trường bị đàn áp và sợ hãi nghiêm trọng. Ở Crimea, Nga buộc người Ukraine phải nhập quốc tịch Nga, nếu không sẽ bị mất tài sản, mất quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và việc làm của họ. Những người thể hiện sự phản đối trong hòa bình về việc Nga chiếm đóng sẽ phải đối mặt với án tù vô cớ, bị cảnh sát đột kích vào nhà của họ và trong một số trường hợp bị tra tấn và các hành vi ngược đãi khác. Các tôn giáo và dân tộc thiểu số bị điều tra và truy tố là “những kẻ cực đoan” và “khủng bố”.

• HƯ CẤU: NATO đã âm mưu chống lại Nga kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc, bao vây Nga bằng các lực lượng, phá vỡ những lời hứa được cho là không mở rộng lãnh thổ, đe dọa an ninh của Nga với viễn cảnh Ukraine trở thành thành viên của Liên minh.





SỰ THẬT: NATO là một liên minh phòng thủ, có mục đích là bảo vệ các quốc gia thành viên. Tất cả các Đồng minh đã tái khẳng định tại Hội nghị thượng đỉnh Brussels tháng 6 năm 2021 rằng “Liên minh không tìm kiếm sự đối đầu và không gây ra mối đe dọa nào đối với Nga”. Trên thực tế, vào năm 2002, chính Tổng thống Putin đã tuyên bố “Mọi quốc gia đều có quyền lựa chọn phương cách đảm bảo an ninh của mình. Điều này cũng đúng với các nước Baltic. Thứ hai, và cụ thể hơn, NATO trước hết là một khối phòng thủ ”. NATO không bao vây Nga - Biên giới trên bộ của Nga dài hơn 20.000 km. Trong đó, ít hơn một phần mười sáu (1.215 km), được phân chia với các thành viên NATO. Nga có biên giới chung với 14 quốc gia. Chỉ có 5 người trong số họ là thành viên NATO.





Để đối phó với việc Nga sử dụng vũ lực quân sự chống lại các nước láng giềng, vào năm 2016 NATO đã triển khai 4 nhóm tác chiến đa quốc gia tới các nước Baltic và Ba Lan . Các lực lượng này có nhiệm vụ luân phiên, phòng thủ, tương xứng và theo yêu cầu của các quốc gia chủ nhà. Trước khi Nga chiếm Crimea bất hợp pháp, không có kế hoạch triển khai quân đội Đồng minh đến phần phía đông của Liên minh. NATO không bao giờ hứa sẽ không kết nạp thành viên mới. Sự bành trướng của NATO không nhằm vào Nga. Mọi quốc gia có chủ quyền đều có quyền lựa chọn các phương án an ninh của mình và tham gia vào các liên minh phòng thủ khu vực nhằm mục đích tự vệ. Đây là nguyên tắc cơ bản của an ninh châu Âu, được phản ánh trong Hiến chương Liên hợp quốc, và là nguyên tắc mà Nga đã khẳng định trong vô số văn kiện quốc tế và khu vực như Đạo luật Helsinki Cuối Cùng (Helsinki Final Act).

• HƯ CẤU: Phương Tây tránh các biện pháp ngoại giao và tiến hành các biện pháp trừng phạt.

SỰ THẬT: Hoa Kỳ và các đối tác của chúng tôi đang tham gia vào các biện pháp ngoại giao mạnh mẽ để giải quyết cuộc khủng hoảng này, bao gồm cả trực tiếp đối thoại với chính phủ Nga. Tổng thống Biden đã điện đàm với Tổng thống Putin hai lần, và các quan chức Hoa Kỳ đã tổ chức hàng chục cuộc họp cấp cao và điện đàm với những người đồng cấp Nga và châu Âu như một phần của nỗ lực ngoại giao toàn diện nhằm giải quyết tình trạng này một cách hòa bình. Điều còn phải chờ xem là liệu Nga có sẵn sàng đáp ứng các trách nhiệm của mình với tư cách là một thành viên của cộng đồng toàn cầu và thực hiện các bước để giảm leo thang cuộc khủng hoảng mà nước này đã gây ra hay không. Nhưng chúng tôi cũng đã tuyên bố rõ ràng, công khai cũng như riêng tư, rằng chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sẽ nhanh chóng áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga nếu Tổng thống Putin chọn giải pháp xâm lược Ukraine.[3]

✻ Kết quả của việc Mỹ chuẩn bị các biện pháp đối phó

Trên Việt Báo ngày 20.3.2022 có đoạn văn viết: " Quân đội Ukraine đã được học về chiến tranh du kích thời hiện đại do Cơ quan Tình báo Trung ương tổ chức huấn luyện sau cuộc xâm lược Crimea năm 2014 của Nga". Còn phần trên ghi: "Ukraine, với sự giúp đỡ đáng kể từ Hoa Kỳ và NATO, đã sẵn sàng đối phó trước các cuộc tấn công" - "Trọng tâm của việc tăng cường viện trợ là các loại vũ khí phòng thủ được các lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng thành thạo, có thể ngăn cản được các cuộc tấn công vào Ukraine". Hai sự kiện sau liệu có thể được coi là do kết quả của việc chuẩn bị của Mỹ và NATO?

a - Lực lựợng biệt kích Ukraine chặn đoàn chiến xa dài 60 km tiến về Kyiv

The báo Anh quốc, The Guardian - Một tuần sau khi xâm lược Ukraine, Nga đã điều động hàng loạt xe cơ giới dài 40 dặm tham gia vào cuộc tấn công vào Kyiv từ phía bắc



Nhưng đoàn xe bọc thép và xe tải tiếp tế đã phải dừng lại trong nhiều ngày, một phần đáng kể là do hàng loạt các cuộc phục kích ban đêm được thực hiện bởi một đội gồm 30 lính đặc nhiệm Ukraine và những toán người điều khiển máy bay không người lái sử dụng xe máy 4 bánh (quad), theo một chỉ huy Ukraine chia sẻ.



Các chuyên viên điều hành máy bay không người lái được hướng dẫn từ một đơn vị trinh sát trên không là Aerorozvidka, bắt đầu hoạt động cách đây 8 năm đã phát triển thành một thực thể thiết yếu trong cuộc kháng chiến thành công của Ukraine.



Chỉ huy Aerorozvidka là trung tá Yaroslav Honchar, ông ta trở lại phục vụ quân ngũ sau khi Nga chiếm bán đảo Crimea năm 2014. Theo ông Honchar, các binh sĩ Ukraine thường xuất kích vào buổi tối, mang theo kính nhìn đêm, súng bắn tỉa, mìn kích nổ từ xa, drone gắn camera nhiệt ảnh và các loại drone khác có thể thả bom nặng 1,5 kg. Đội xung kích đã tấn công vào kho tiếp liệu của họ, làm tê liệt khả năng tiến lên của người Nga, ông cho biết. Ngoài ra, quân đội Ukraine sử dụng hệ thống vệ tinh Starlink, do Elon Musk cung cấp, để chuyển tải dữ liệu trực tiếp cho các đơn vị pháo binh Ukraine, cho phép họ tấn công các mục tiêu của Nga.



Theo Guardian, lời kể trên không thể được kiểm chứng hoàn toàn. Nhưng quan chức quốc phòng Mỹ từng cho biết các toán biệt kích của Ukraine đã góp phần khiến đoàn xe bọc thép phải dừng lại quanh Ivankov. Một lượng lớn các thiết bị tác chiến trên không của Ukraine cũng thể hiện tầm quan trọng của drone trong nỗ lực phản công của họ.[4]

b- Thiết bị gây nhiễu tín hiệu Krasukha-4 của Nga bị thu giữ ở Ukraine

Theo The Center for Public Integrity - Tại rìa phía bắc của thị trấn Makarov, cách trung tâm Kyiv khoảng 30km, các lực lượng Ukraine hồi tháng 3 được cho là đã chiếm được một hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-4 do quân đội Nga mang theo. Nó thực sự là một thiết bị gây nhiễu tín hiệu tinh vi, được thiết kế để làm mất tác dụng của các cảm biến cảnh báo sớm trên máy bay.

Với Krasukha trong tay Mỹ, bất kỳ nỗ lực nào của Nga nhằm hoạch định kế hoạch tác chiến điện tử của họ sẽ gặp khó khăn, vì các thông tin trong hệ thống bị thu giữ sẽ lộ ra các bí mật. Hệ thống này là một giải thưởng lớn như bất kỳ giải thưởng nào từ chiến trường hiện đại. Tác chiến điện tử là một phần không thể thiếu trong việc điều hành cuộc chiến của quân đội hiện đại, cụ thể của thiết bị này phát hiện tín hiệu , gây nhiễu và các tín hiệu gây nhiễu khác có thể mang lại lợi thế to lớn cho quân đội triển khai nó.

Thiết bị gây nhiễu cũng có thể gây nhiễu cho vũ khí phụ thuộc vào thiết bị điện tử, chẳng hạn như khiến cầu chì điện tử trong đạn pháo phát nổ sớm. Thiết bị gây nhiễu cũng có thể ảnh hưởng đến hệ thống dẫn đường của một số tên lửa, vô hiệu hóa hoặc ít nhất là gây nhiễu cho các vật thể bay cao.





Vào tháng 7 năm 2018, các nhà quan sát đã phát hiện thấy các máy bay Krasukha-2 của Nga được triển khai tại Donetsk. Phía Nga khoe rằng thiết bị gây nhiễu Krasukha-4 của họ có thể ngăn chặn tín hiệu của máy bay và máy bay không người lái ở phạm vi lên tới 185 dặm từ thiết bị này.





Chiếc Krasukha-4 bị thu giữ là một phần của nhóm phương tiện ở phía tây của Kyiv. Một phần trong nỗ lực ban đầu nhằm bao vây thủ đô của Ukraine, Krasukha đã có thể ngăn chặn một số máy bay không người lái của Ukraine hướng hỏa lực pháo binh tầm xa vào đích nhắm. Với Krasukha đã chiếm được trong tay, các kỹ sư quân sự có thể tìm hiểu hệ thống cấu tạo thiết bị, về câu chuyện chiến tranh điện tử của Nga, nghe ra rất đáng sợ khi bắt đầu cuộc xâm lược, nhưng nay vấn đề này cần được viết lại, khi chiếc Krasukha-4 bị thu giữ, sẽ giải mã được nhiều điều bí mật. [5]

Có ý kiến cho rằng việc quân đội Ukraine giữ vững được thủ đô sau cả tháng trời bị bao vây nhờ được huấn luyện và sử dụng thành thạo vũ khí Mỹ và NATO. Ngoài ra điều này còn chứng tỏ Nga đánh giá sai lầm về khả năng và tinh thần chiến đấu của quân đội Ukranie. Bạn đọc nhận xét ra sao về ý kiến trên?

– Đào Văn

