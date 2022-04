AAPI Equity Alliance Được Chọn là Tổ Chức Dẫn Đầu Khu Vực Nhận Tài Trợ Chấm Dứt Thù Ghét

Thông báo cộng đồng







LOS ANGELES (31 tháng Ba, 2022)–Tiểu Bang California mới đây vinh danh AAPI Equity Alliance (Liên Minh Công Lý AAPI) trong số 80 tổ chức sẽ nhận được các khoản tài trợ trị giá 14 triệu Mỹ Kim cho năm tài chính 2021-2022 để chấm dứt sự thù ghét người Á Châu thông qua các dịch vụ trực tiếp, ngăn chặn và can thiệp.

AAPI Equity Alliance (Liên Minh Công Lý AAPI, hay AAPI Equity) nhận được $474,724 và được vinh danh là Tổ Chức Dẫn Đầu Khu Vực của Quận Los Angeles.





Bà Manjusha P. Kulkarni, Giám Đốc Điều Hành của tổ chức này cho biết: “Đây là khoản tài trợ biến chuyển để chúng tôi tiếp tục bênh vực cộng đồng chúng ta trong khi những vụ việc thù ghét tiếp tục xảy ra, được đổ thêm dầu bởi sự kỳ thị chủng tộc và những nỗi sợ hãi vô lý liên quan tới đại dịch. Khi các vụ việc thù ghét tiếp tục tăng, khoản tài trợ này đảm bảo cho chúng tôi có thể soi xét kỹ việc này và đáp ứng những nhu cầu của Người Mỹ Gốc Á và Đảo Thái Bình Dương.”

Nhóm nhận tài trợ của Quận Los Angeles nhận được tổng cộng $4,040,000, bao gồm 15 tổ chức thành viên của AAPI Equity: Asian Youth Center (Trung Tâm Thanh Niên Châu Á, AYC), Cambodia Town, Inc. (CT), Center for Asian Americans United for Self-Empowerment (Trung Tâm Đoàn Kết vì Sức Mạnh Người Mỹ Gốc Á, CAUSE), Faith and Community Empowerment (Đức Tin và Sức Mạnh Cộng Đồng, FACE), Khmer Girls in Action (Thiếu Nữ Khmer Hành Động), Korean American Coalition – Los Angeles Chapter (Liên Minh Người Mỹ Gốc Đại Hàn, Tăng Hội Los Angeles, KACLA), Koreatown Youth & Community Center (Thanh Niên Phố Đại Hàn & Trung Tâm Cộng Đồng, KYCC), LTSC Community Development Corporation (Hãng Phát Triển Cộng Đồng LTSC), National Asian Pacific American Families Against Substance Abuse (Gia Đình Người Mỹ Gốc Á và Thái Bình Dương Toàn Quốc Chống Lạm Dụng Dược Chất, NAPAFASA), Pacific Asian Consortium in Employment (Tập Đoàn vì Việc Làm Châu Á Thái Bình Dương, PACE), Pacific Asian Counseling Services (Dịch Vụ Tư Vấn Châu Á Thái Bình Dương, PACS), Saahas for Cause (Saahas vì Sự Nghiệp), South Asian Network (Mạng Lưới Nam Á, SAN), Special Service for Groups (Dịch Vụ Đặc Biệt cho các Tập Đoàn, SSG), United Cambodian Community, Inc. (Cộng Đồng Cambodia Thống Nhất, UCC).





Bà Kulkarni nói rằng: “Nguồn tài trợ này khẳng định và công nhận việc làm xuất sắc của tất cả các tổ chức phục vụ các cộng đồng AAPI. Chúng tôi tự hào đứng trong danh sách những tổ chức được nhận tài trợ vì công việc đã hoàn thành và đáng trân trọng trên toàn tiểu bang, đấu tranh chống bạo hành và tội ác thù ghét nhằm tới người Mỹ Gốc Á và Đảo Thái Bình Dương.”



*



Được thành lập năm 1976, AAPI Equity Alliance là liên minh của hơn 40 tổ chức cộng đồng và tận tụy làm việc để cải thiện cuộc sống của người Mỹ Gốc Á và Đảo Thái Bình Dương thông qua việc gắn kết với công dân, xây dựng khả năng, và bênh vực chính sách. Liên minh cũng là nhà đồng sáng lập phong trào Stop AAPI Hate (Chấm Dứt Thù Ghét Người Á Châu và Đảo Thái Bình Dương), cùng với Chinese for Affirmative Action (Người Hoa Quyết Tâm Hành Động) và Asian American Studies Department of San Francisco State University (Ban Nghiên Cứu Người Mỹ Gốc Á của Đại Học San Francisco).