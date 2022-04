Ủy Ban Tranh Cử Quốc Hội Đảng Dân Chủ và Jay Chen Mở Văn Phòng Tại Little Saigon

Ủy Ban Tranh Cử Quốc Hội Đảng Dân Chủ (DCCC -Democratic Congressional Campaign Committee) và Ban Tranh Cử Jay Chen For Congress mời cư dân đến tham dự lễ khai trương văn phòng tại trung tâm Little Saigon.

Thứ Bảy Ngày 9 tháng 4 2022, lúc 11:00 AM

Địa chỉ: 14220 Brookhurst St, Garden Grove, CA 92843 (trên lầu)

Văn phòng sẽ mở của lúc 10:30 AM và chương trình bắt đầu lúc 11:00 AM. Chủ Tịch Đảng Dân Chủ California Rusty Hicks, nhà lãnh đạo cộng đồng Nguyễn Đỗ Phủ, ứng cử viên dân biểu tiểu bang địa hạt 70 Nguyễn Thu Hà (Diedre), ứng cử viên dân biểu liên bang địa hạt 45 sẽ có bài phát biểu.

Đây là lần đầu tiên Đảng Dân Chủ có một văn phòng ở ngay tại trung tâm Little Saigon.

Jay Chen là ứng cử viên Dân Chủ duy nhất tranh cử vào Quốc Hội Liên Bang địa hạt 45. Tham gia vào chiến dịch Operation Inherent Resolve, Thiếu Tá Jay Chen đã chỉ huy đội tình báo, buộc nhóm khủng bố ISIS đền tội trước công lý, và đã đóng một vai trò quan trọng trong cách đáp ứng của quân đội trước đại dịch COVID-19. Jay đã từng phục vụ trong hội đồng quản trị đại học cộng đồng và hội đồng học khu. Địa Hạt CA45 là một chiếc ghế tranh chấp mới với lợi thế 5% nghiêng về cử tri ghi danh đảng Dân Chủ. Địa hạt này đã bầu cho Biden nhiều hơn 6.2%, Clinton 13.2%, và chống lại việc bãi nhiệm Thống Đốc Newsom 7%. Địa hạt có 37% là người gốc Á, với dân số gốc Việt, gốc Hoa, gốc Hàn, gốc Phi, gốc Ấn chiếm đáng kể. Cử tri gốc Latin chiếm 23% trong địa hạt này. Địa hạt trải dài từ Brea ở phía Bắc xuống tận Little Saigon ở phía Nam.

Để ghi danh tham dự, xin liên lạc:

Hung Doan

hung@chenforcongress.com – 310 985 0908