Chiến Tranh Ukraine: Kỹ Thuật Hiện Đại là Vũ Khí Lợi Hại Dành Chiến Thắng

Nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là gương mặt đại diện cho cuộc chiến đấu anh dũng của người dân Ukraine chống quân xâm lược Nga, thì Bộ Trưởng Ukraine Mykhailo Fedorov là người khiến các công ty kỹ thuật thế giới có hành động mạnh mẽ với Nga. Hình: Từ trang Twitter cá nhân của Fedorov.

Biến cố Nga xâm lược đã gây ra không phải chỉ một, mà là ba trận chiến, chiến tranh võ trang, chiến tranh thông tin và chiến tranh kinh tế. Cuộc chiến này đã bước vô tháng thứ hai, Nga tuy là một cường quốc nhưng đã không dành được thắng lợi nhanh chóng như ý muốn, phần lớn là do ảnh hưởng lợi hại của chính cuộc chiến tranh thông tin, mà trong đó, bộ trưởng trẻ tuổi Mychailov Fedorov của Ukraine đóng góp phần chủ chốt.

Mychailo Fedorov làm công việc dịch vụ kỹ thuật số cho khu vực công của nhà nước. Trước khi quân đội Nga tiến vào Ukraine, nhiệm vụ của Fedorov là giúp nhiều người Ukraine sử dụng được Internet, mở mang các công việc và công ty công nghệ kỹ thuật hiện đại cho đất nước. Trong nhiệm kỳ của mình, Fedorov đã đi khắp thế giới, thường xuyên gặp gỡ lãnh đạo các công ty công nghệ hàng đầu.

Khi tên lửa của Nga tấn công Ukraine, Fedorov kêu gọi những hãng công nghệ lớn trên thế giới rời bỏ Nga, thành lập đội quân kỹ thuật số mở ra các cuộc tấn công mạng và sử dụng tính năng nhận dạng khuôn mặt đối với những người lính Nga đã chết.





Khi chiến tranh làm ảnh hưởng tới kết nối Internet tại Ukraine, Anh kêu gọi sự trợ giúp của tỷ phú công nghệ Elon Musk. Fedorov đề nghị CEO SpaceX gửi hệ thống Internet vệ tinh Starlink, một phương tiện quan trọng để giúp người dân Ukraine kết nối mạng. Elon Musk đồng ý, và chỉ 2 ngày sau Fedorov thông báo rằng hệ thống đã đến.





Mikhailo Fedorov sinh năm 1991, cùng năm Ukraine giành được độc lập. Và anh trở thành bộ trưởng trẻ nhất của chính phủ, ở tuổi 31. Anh đã giữ chức vụ này từ năm 2019.

Công nghệ kỹ thuật hiện đại và kỹ nghệ điện toán từ lâu đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống của anh, tuy không phải từ khi anh còn nhỏ. “Khi bố mẹ mua cho tôi chiếc máy tính đầu tiên, cuộc đời tôi đã thực sự thay đổi. Khi đó tôi đã là một thiếu niên, không còn bé nữa. Và đó là một khoản tốn phí lớn đối với gia đình tôi. Tôi rất biết ơn vì họ đã hiểu tầm quan trọng của công nghệ kỹ thuật này. Có một máy tính và có thể truy cập internet là chìa khóa cho tất cả các khả năng của tương lai…”, Mikhailo Fedorov nói.

Là Bộ trưởng Bộ Chuyển Đổi Kỹ Thuật Số, như tên gọi của nó, Mychailo Fedorov phụ trách các dịch vụ kỹ thuật số thuộc khu vực công. "Chính quyền trong chiếc điện thoại thông minh" là khẩu hiệu. Khi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine bắt đầu vào ngày 24 tháng 2, vai trò của Mychailo Fedorov trong chính quyền của Volodymyr Zelensky đã thay đổi hoàn toàn.

Công việc của anh bắt đầu hướng tới một số mục tiêu cụ thể. Các công ty công nghệ lớn nhất thế giới - Apple, Microsoft, Meta (Facebook) v.v. - đều nhận được thư thúc giục họ cắt đứt quan hệ với Nga. Và công khai hơn nữa: Ngay trên tài khoản Twitter của Mychailo Fedorov, với hàng trăm nghìn người theo dõi, người ta thường được thấy những hình ảnh mô tả người dân Ukraine đang phải chịu đựng thế nào, thông điệp lên án quân xâm lược Nga không thể lầm lẫn: "chính các bạn tiếp tay cho đất nước đứng đằng sau những tội ác này".

Chiến lược về cơ bản rất đơn giản: sử dụng tất cả các phương tiện của kỹ thuật số để tấn công nền kinh tế Nga. Phá vỡ hệ thống thông tin liên lạc của đất nước này với thế giới bên ngoài. Dẹp bỏ các trang web và dịch vụ web của Nga ở mức tối đa có thể.

“Ngay từ ngày đầu tiên của cuộc chiến, chúng tôi đã nhận ra rằng chúng tôi cần một chiến lược hoàn toàn mới để đối phó với sự xâm lược của quân đội Nga. Các cuộc chiến hiện đại đòi hỏi các giải pháp hiện đại.” Mychailo Fedorov cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua email với DN.

Anh không cho biết anh hiện đang ở đâu. Tuy nhiên, anh cho biết anh ở ngay giữa "trung tâm của cuộc chiến". “Tôi không thể tiết lộ địa điểm của chúng tôi vì lý do an ninh. Tất cả những gì tôi có thể nói là: Chúng tôi đang ở Ukraine”, anh nói.

Hôm nay, Apple, Microsoft, Oracle, Cisco, Spotify và một số lượng lớn các công ty công nghệ lớn trên toàn cầu đã rút hoàn toàn hoặc một phần khỏi Nga. Dĩ nhiên không phải tất cả, một số vẫn duy trì các cửa hàng hiện có và Apple vẫn giữ cho cửa hàng trên ứng dụng của mình hoạt động ngay tại Nga.

Nhưng những sự thay đổi đã diễn ra hàng loạt. Trên thực tế, đã có những tín hiệu cho thấy cơ sở hạ tầng của Nga có thể sắp bị rạn nứt. Hồi đầu tháng 3, chính phủ Nga đã cảnh báo rằng nhà nước có thể cạn kiệt năng lực IT trong vòng hai tháng, do không còn chỗ để lưu trữ thêm dữ liệu, theo tờ báo kinh doanh Kommersant. Các giải pháp khẩn cấp được thảo luận, chẳng hạn như thu giữ thiết bị do các công ty phương Tây bỏ lại hoặc mua mọi thứ sẵn có từ các công ty tư nhân của Nga. Nhưng thay vào đó là chính họ có nguy cơ bị mắc kẹt với các máy chủ đã đầy ắp.

Mychailo Fedorov tin rằng việc các công ty công nghệ lớn rời bỏ Nga sẽ có tác dụng. “Tôi khá chắc rằng một phần lớn dân Nga sẽ rời bỏ đất nước, những người hiểu lý lẽ, những người chuyên làm IT không thể ở lại Nga để làm việc như trước khi chiến tranh xảy ra. Tôi không thấy tương lai tươi sáng cho thế giới công nghệ ỹ thuật Nga. Chúng tôi thấy kết quả. Từng bước, Nga sẽ trở thành một Triều Tiên mới. Đây đã là quốc gia chịu nhiều lệnh trừng phạt nhất trên thế giới.”

Chiến dịch của Fedorov có hiệu lực. Cũng khó để nói rằng chiến dịch công khai của Fedorov trên Twitter có phải là yếu tố quyết định hay không - bản thân ông mô tả đó là phần nổi của tảng băng chìm, rất nhiều cuộc họp và thư từ diễn ra trong bí mật. Nhưng đồng thời, nó đã làm tăng áp lực buộc các công ty phải hành động.

Fedorov cũng nhấn mạnh rằng việc phong tỏa vẫn chưa được thực hiện đủ, và chỉ ra hai công ty mà ông muốn họ cắt đứt mọi quan hệ với Nga. Một là SAP của Đức, có hệ thống kinh doanh kỹ thuật số là nền tảng cho nhiều ngân hàng và công ty lớn, bao gồm cả Nga.

Công ty thứ hai mà Anh nhắc đến là American Cloudflare, công ty bảo vệ các trang web chống lại các cuộc tấn công tắc nghẽn mạng, còn được gọi là các cuộc tấn công ddos.

Có thể hiểu tại sao Federov muốn Cloudflare ngừng bảo vệ các trang web ở Nga. Anh cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện hơn 300 cuộc tấn công ddos ​​thành công.”

Gây tắc nghẽn máy chủ trong hoàn cảnh thường tình thật ra là tội phạm, nó bị coi là vi phạm dữ liệu. Nhưng trong chiến tranh, đối với Ukraine, nó đã trở thành một cách để tấn công các cơ quan chức năng, các công ty và ngân hàng bên trong nước Nga. Và không phải đó là một bộ phận không gian mạng của quốc phòng Ukraine đứng đằng sau họ, mà là bất cứ ai. "Đội quân IT của Ukraine", mà Mychailo Fedorov tạo ra vài ngày sau cuộc xâm lược, không phải là đội quân theo nghĩa thông thường mà là những người tình nguyện tham gia một kênh trên ứng dụng Telegram. Giống như một hình thức quân dịch trên lãnh vực kỹ thuật số, những danh sách của các mục tiêu, trang web của chính quyền và công ty, mà cuộc tấn công tiếp theo sẽ nhắm đến.

Hơn 300,000 đã tham gia. Một phần lớn có lẽ là tò mò hơn là chủ động, nhưng theo Mychailo Fedorov, các cuộc tấn công thường thành công.

“Quân đội IT tập hợp các chuyên gia IT Ukraine và quốc tế, tất cả đều có khả năng tinh xảo. Chúng tôi hoàn toàn cởi mở, mọi người đều có thể trở thành một trong những chiến sĩ mạng của chúng tôi. Mục đích là làm mất ổn định các trang web chính của Nga và Belarus, các trang web của chính phủ và ngân hàng của họ, mạng xã hội của các chính trị gia Nga và các phương tiện thông tin đại chúng.” Fedorov cho biết.

Một số chuyên gia đã cảnh báo rằng các cuộc tấn công có thể gây ra những hậu quả nan giải, đặc biệt nếu có người từ các quốc gia khác tham gia. Nhưng Mychailo Federov không chú trọng đến các vấn đề này trong thời điểm này.

“Chúng tôi dùng mọi cách để bảo vệ đất nước và nhân dân của mình.”

Đây không phải là dự án duy nhất của anh gây tranh cãi. Khi anh viết thư cho tổ chức quốc tế quản lý Internet - chẳng hạn như .se và .com - và yêu cầu xóa .ru của Nga. Về nguyên tắc, làm vậy là ngắt kết nối Internet của Nga. Điều tương tự vậy chưa bao giờ xảy ra. Và tổ chức đã nhấn mạnh rằng làm vậy có thể làm tổn hại đến niềm tin trong toàn bộ hệ thống, một hệ thống mà không có internet thì không thể hoạt động.

“Tôi muốn nói điều này: Chúng tôi sẽ thử mọi thứ có thể và mọi thứ không thể.” Mychailo Fedorov nói, “Chúng tôi không dừng lại cho đến khi giành chiến thắng.”

Không lâu sau cuộc phỏng vấn của tạp chí DN với Fedorov, Ukraine đã bắt đầu sử dụng tính năng nhận dạng khuôn mặt đối với các binh sĩ Nga thiệt mạng để tìm họ trên mạng xã hội và cho người thân của họ biết, theo Reuters viết.

Và danh sách về việc kỹ nghệ hiện đại đóng vai trò thế nào trong cuộc chiến Nga - Ukraine có thể còn dài hơn: Fedorov đã đích thân yêu cầu tỷ phú Elon Musk của Tesla, dĩ nhiên, trên Twitter, về việc kích hoạt Starlink ở Ukraine, cho phép sử dụng dịch vụ Internet vệ tinh của ông ở Ukraine. Bộ trưởng cho biết với Washington Post, hàng nghìn kết nối hiện đang hoạt động và có thể tiếp tục hoạt động ngay cả khi các mạng thông thường ngừng hoạt động.

Bên cạnh đó, một phần của việc đóng góp hỗ trợ cho Ukraine được thực hiện thông qua các loại tiền mã hóa điện tử như bitcoin.

Mikhailo Fedorov nói: “Kỹ nghệ hiện đại là phương pháp hiệu lực nhất để chống lại xe tăng.”