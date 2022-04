Tổng Thống Biden Đã Ký Ban Hành Luật EB-5 Mới - Hoạt động lãnh sự và lịch phỏng vấn chậm trễ

Kể từ ngày 29 tháng 11, những người nhập cư không phải là mối nguy hiểm đối với Hoa Kỳ sẽ không thể bị trục xuất. Không người nhập cư không có giấy tờ nào có thể bị trục xuất chỉ vì không có giấy tờ hợp pháp để ở lại Hoa Kỳ. Các nỗ lực của chính quyền Biden sẽ chỉ tập trung vào việc trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ mà những người này gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, an toàn công cộng, an ninh biên giới và những người gần đây đã vượt biên mà không có ràng buộc gia đình ở Mỹ.