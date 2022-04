Mang Khẩu Trang Có Ích Lợi, nhưng Tiêm Vắc-xin Vẫn Rất Quan Trọng Để Giữ An Toàn Cho Trẻ

Bác Sĩ Jay Yeh, Giám đốc Y tế, Phòng Thí Nghiệm Siêu Âm Tim Nhi Khoa, UC Davis Health

Trẻ em có nên đeo khẩu trang ở trường hay không vẫn là một chủ đề nóng bỏng, với nhiều ý kiến gay gắt của cả hai phía. Thêm vào cuộc trò chuyện này, là hướng dẫn đeo khẩu trang mới nhất của tiểu bang, có hiệu lực từ ngày 12 tháng 3. Các trường học không còn phải thực thi quy định bắt buộc đeo khẩu trang nữa, và thay vào đó là duy trì việc đeo khẩu trang như một đề nghị mạnh mẽ để giữ an toàn cho học sinh, giáo viên, và nhân viên nhà trường. Một số học khu, thậm chí đã chọn tiếp tục duy trì các yêu cầu về khẩu trang, và khẩu trang tiếp tục là yêu cầu bắt buộc ở một số trung tâm có nguy cơ cao, như trung tâm chăm sóc sức khỏe, và trên những phương tiện công cộng.

Bất chấp các hướng dẫn mới nhất và các quan điểm khác nhau, nhiều gia đình đang chọn tiếp tục đeo khẩu trang để bảo vệ mình khỏi COVID-19. Mặc dù khẩu trang vẫn là một công cụ quan trọng, trong việc bảo vệ bản thân và gia đình chống lại loại vi-rút chết người này, nhưng với tư cách là một bác sĩ và bản thân tôi cũng là bậc làm cha mẹ, tôi nghĩ câu hỏi lớn cần xem xét là: Quý vị và con quý vị đã được tiêm chủng chưa?

Thực tế là, việc tiêm chủng mang lại sự bảo vệ an toàn nhất chống lại nhiễm COVID-19. Trẻ em từ 5 tuổi trở lên đã đủ điều kiện để tiêm chủng, vì vậy nếu quý vị chưa thực hiện thì tôi rất mong quý vị nên cho trẻ đi tiêm chủng ngay hôm nay. Và nếu các em từ 12 tuổi trở lên, hãy đảm bảo các em được tiêm mũi tăng cường khi đủ điều kiện.

Vắc-xin hoàn toàn an toàn nhờ vào các thử nghiệm an toàn nghiêm ngặt, bao gồm những người thuộc các giới tính, sắc tộc, độ tuổi với các tình trạng y tế sẵn có, cũng như những nỗ lực không ngừng để giám sát độ an toàn khi có hàng triệu người nhận vắc-xin.





Đại dịch vẫn còn ở đây, và các bằng chứng thực tế tiếp tục cho thấy vắc-xin đang ngăn ngừa bệnh trở nặng, tránh nhập viện và tử vong. Trên thực tế, dựa trên dữ liệu mới nhất được thu thập vào ngày 3 tháng 3 năm 2022, những người California chưa tiêm chủng có nguy cơ tử vong cao gấp 17 lần, và cao gần 9 lần khả năng nhập viện do COVID-19 so với những người California được tiêm chủng đầy đủ và được tiêm mũi tăng cường.





Nói chung, trẻ em có thể có tỷ lệ COVID-19 thấp hơn và ít có khả năng lây lan vi-rút hơn so với người lớn, nhưng trẻ em vẫn có thể bị bệnh nặng và gặp các biến chứng nghiêm trọng do vi-rút coronavirus. Điều đơn giản là không đáng để mạo hiểm. Trẻ em đủ tiêu chuẩn tiêm chủng nên được tiêm chủng càng sớm càng tốt để giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh, hoặc lây lan vi-rút cho người khác, kể cả trẻ nhỏ hoặc người thân lớn tuổi trong nhà.





Nếu con quý vị được tiêm chủng và quý vị cảm thấy tốt hơn là nên để các em mang khẩu trang, hãy làm theo trực giác của mình và hiểu rằng quý vị không đơn độc. Với tư cách là một chuyên gia sức khỏe, tôi thực sự khuyên quý vị nên để trẻ đeo khẩu trang nếu chúng cảm thấy thoải mái khi làm như vậy. Mang khẩu trang trong trường học là một chiến lược thành công, để giữ cho trường học mở cửa và con em của chúng ta trong lớp học có một môi trường học tập tốt hơn. Điều đáng chú ý là California chỉ có 1 phần trăm số trường học trên toàn quốc phải đóng cửa, mặc dù nghành giáo dục chiếm 12 phần trăm học sinh của cả nước.





Hướng dẫn trực tiếp an toàn là điều cần thiết, đặc biệt là đối với các nhóm dân số dễ có nguy cơ lây nhiễm cao. Điều quan trọng là phải thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng học sinh và nhân viên, có nguy cơ mắc phải COVID-19 trong trường học là thấp. Chúng ta phải luôn cảnh giác và chuẩn bị để điều chỉnh với các điều kiện của vi-rút. Nếu sự lây truyền lại gia tăng, hãy chuẩn bị cho các trường học tuân theo hướng dẫn y tế công cộng về các nỗ lực giảm thiểu COVID-19, bao gồm cả xét nghiệm.





Chúng ta có thể đang ở trong một giai đoạn mới của đại dịch, nhưng COVID-19 vẫn là một mối đe dọa. Đặt lịch hẹn tiêm chủng hoặc tiêm mũi tăng cường ngay hôm nay tại Myturn.ca.gov, hay bằng cách gọi 833-422-4255. Hỗ trợ có sẵn bằng hơn 250 ngôn ngữ qua đường dây nóng tiêm chủng của tiểu bang.





Hãy thực hiện các biện pháp ngăn ngừa để bảo vệ bản thân khỏi COVID-19 và giữ cho gia đình, bạn bè và cộng đồng của bạn được an toàn và khỏe mạnh. Cùng nhau, chúng ta sẽ kết thúc đại dịch.





###