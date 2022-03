Từ năm 1917 người Ukraine đã đấu tranh đòi hỏi quyền tự trị thoát ly khỏi Nga

Bình luận





Theo Điện Cẩm Linh, TT Putin vào năm 2021 tuyên bố," "Chúng tôi biết và nhớ rõ rằng nó (Ukraine) đã được định hình...Để biết chắc chắn về điều đó, chỉ cần nhìn vào ranh giới của các vùng đất được thống nhất với nhà nước Nga vào thế kỷ 17" - "Nga chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chống lại Ukraine". Về phía cựu TT Trump, theo báo cánh hữu tờ New York Post vào ngày 16.3.2022 loan tải bài viết về việc Cựu Tổng thống Donald Trump "ngạc nhiên" khi Tổng thống Nga Putin ra lệnh xâm lược nước láng giềng Ukraine và rằng " ai là người cứng rắn với Nga hơn tôi? Tôi đã gửi hàng tỷ tỷ đô la" cho liên minh". Một câu hỏi liên quan đến cuộc chiến hiện nay rằng Ukraine không nằm trong khối NATO mà tại sao lại sử dụng thành thạo vũ khí của Mỹ để chống lại Nga? Phần trình bày sau tóm lược trích đoạn dựa vào tài liệu của Điện Cẩm Linh, của cơ quan Tình Báo Trung Ương CIA và báo cánh hữu NY Post .

✲ Tuyên bố của TT Putin: sẽ không bao giờ chống lại Ukraine

Theo băn văn của Điện Cẩm Linh loan tải ngày 12.7.2021 về tuyên bố của TT Putun "Khi tôi được hỏi về quan hệ Nga-Ukraine, tôi đã nói rằng người Nga và người Ukraine là một dân tộc - một tổng thể duy nhất" -" Tôi tin tưởng rằng chủ quyền thực sự của Ukraine chỉ có thể thực hiện được khi hợp tác với Nga. "I am confident that true sovereignty of Ukraine is possible only in partnership with Russia"."..."

Ukraine ngày nay hoàn toàn là sản phẩm của thời kỳ Xô Viết. Chúng tôi biết và nhớ rõ rằng nó đã được định hình - một phần đáng kể - trên vùng đất của nước Nga theo lịch sử. Để chắc chắn về điều đó, chỉ cần nhìn vào ranh giới của các vùng đất được thống nhất với nhà nước Nga vào thế kỷ 17 và lãnh thổ của Lực lượng SSR Ukraina khi nó rời Liên Xô là đủ." - "..." "Nga chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chống lại Ukraine . Và Ukraine sẽ như thế nào - do công dân của họ quyết định - "Russia has never been and will never be ”anti-Ukraine“. And what Ukraine will be – it is up to its citizens to decide".[1]



Bản văn trên của TT Putin, có đoạn viết " Sau Cách mạng Tháng Hai, vào tháng 3 năm 1917, Trung ương Rada được thành lập ở Kiev, DỰ ĐỊNH trở thành cơ quan của quyền lực tối cao - After the February Revolution, in March 1917, the Central Rada was established in Kiev, intended to become the organ of supreme power" . Tuy nhiên theo tài liệu của Cơ quan CIA, vấn đề không phải là còn trong giai đoạn DỰ ĐỊNH... Bản văn thiết lập năm 1958 và được công bố lên Thư viện CIA online ngày 27.12.2016 cho biết:

✲ Các yếu tố dẫn đến các cuộc kháng chiến và các khu vực lực lượng đặc biệt Ukraine hoạt động.

① Dân số và việc canh tác đất đai

Dân số Ukraine vào ngày 1 tháng 4 năm 1956 dựa theo các số liệu chính thức của Liên Xô báo cáo là 40.587.000. Theo tài liệu của CIA, Ukraine chiếm giữ khu vực màu mỡ nhất của Liên Xô và do đó, khu vực này được trồng trọt nhiều hơn bất kỳ khu vực nào có quy mô tương tự. Mặc dù chỉ bao gồm 2,6% tổng diện tích của Liên Xô, Ukraine có gần 25% diện tích đất trồng trọt và hơn 20% diện tích đất đã canh tác. Vào năm 1955, khoảng 55% diện tích tại quốc gia này được trồng trọt - con số này lớn hơn khoảng 54 lần so với mức trung bình của Liên Xô nói chung. Do có nhiều khu vực rộng lớn của Ukraine đang được canh tác nên khả năng thoát ly khỏi sự kiểm soát của Liên xô là điều rất khó khăn.( trang 49/2019)

② Nguồn gốc của sự chống đối

Sự phản đối cơ bản của người Ukraine đối với sự cai trị của Nga bắt nguồn từ gốc rễ sâu xa đã kích thích họ nổi dậy chống đối . Ngôn ngữ được dùng là tiếng Ukraina, mặc dù là một bộ phận của nhóm ngôn ngữ Đông Slavie, về cơ bản khác với các ngôn ngữ như tiếng Nga và tiếng Belonissan. Trước thế kỷ 19, nó không được viết thành văn, và một phần lớn giới trí thức Ukraine và người dân thành phố đã sử dụng nó, cũng là ngôn ngữ duy nhất được đông đảo nông dân hiểu được, và sau năm 1800 các tác phẩm viết bằng tiếng Ukraina bắt đầu xuất hiện bất chấp sự phản đối của chính phủ Nga. Đến năm 1900, ngôn ngữ này đã phát triển thành từ vựng và cấu trúc của riêng nó, và được Học viện Khoa học Hoàng gia Nga chính thức công nhận. Tính đặc biệt của ngôn ngữ Ukraine có ý nghĩa quan trọng đối với phong trào dân tộc chủ nghĩa, việc nông dân Ukraine không có khả năng đọc các ấn phẩm tiếng Nga và nói chuyện với người Nga - đặc biệt là các quan chức chính phủ - sự kiện này đã góp phần khiến họ cảm thấy xa cách và đã đấu tranh để được chính thức công nhận quyền sử dụng tiếng Ukraina, và được coi là điểm tập hợp của phong trào dân tộc chủ nghĩa. ( trang 7/219)

③ Kháng chiến và nội chiến, 1917-1921

Dấu hiệu mạnh mẽ đầu tiên về tình trạng bất ổn ở Ukraine và các cuộc chống đối sự cai trị của Nga xuất hiện trong Thế chiến thứ nhất sau khi cuộc cách mạng tháng 3 năm 1917 đã tiêu diệt chính quyền Sa hoàng và mở đường cho các cuộc nổi dậy cục bộ trên khắp Đế quốc Nga, vào thời gian này các nhà trí thức và sinh viên họp ở Kiev đã thành lập một hội đồng Ukraine - Hội đồng Rada Trung ương ( Hội đồng Đại biểu toàn quốc). Mặc dù từ chối tuyên bố độc lập đối với Nga, nhưng người Ukraine đòi hỏi quyền tự trị trong khu vực, quyền sử dụng tiếng Ukraine trong các trường học, trong chính phủ và cuộc sống công cộng, và thành lập các đơn vị quân đội Ukraine riêng biệt. Tuy nhiên, Rada đã thất bại trong việc mở rộng ảnh hưởng của mình khi những người Bolshevik Nga lật đổ Chính phủ Lâm thời và đưa quân vào Ukraine, Rada nhanh chóng bị đánh bại và buộc phải bỏ chạy khỏi Kiev vào đầu năm 1918.

Tuy nhiên chính phủ Đức ủng hộ nền độc lập của Ukraine khỏi sự kiểm soát của những người Bolshevik, đã quét sạch quân đội Nga khỏi Ukraine của và trả Rada cho Kiev. Dịp này những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine một lần nữa có cơ hội điều hành Ukraine. Nhưng quyền tự do hành động của họ bị hạn chế bởi sự chiếm đóng của Đức và các quan chức Đức can thiệp vào cả đời sống chính trị và kinh tế của đất nước Ukraine. Ukraine đã được cả Đức và Nga công nhận là một quốc gia độc lập. (trang 11/219)

④ Kháng chiến chống lại chế độ Xô Viết, 1921-1942.

Vào tháng 11 năm 1920, qua việc thành lập một chính phủ Xô Viết nhằm ổn định ở Ukraine nhưng bị phản kháng bởi các nhóm dân tộc chủ nghĩa .Cuộc đột kích vào tháng 10 năm 1921 do Tướng Tiutiunnyk cầm đầu bị đánh bại sau khi đưa quân vào miền tây Ukraine từ biên giới Ba Lan. Trong suốt những năm thuộc thập niên Hai mươi, sự phản đối sự cai trị của Liên Xô luôn diễn ra. Các nhà lãnh đạo Bolshevik Nga, vì muốn dành giành được sự ủng hộ ở Ukraine, đã áp dụng một chính sách ôn hòa hơn, bố cáo rằng ngôn ngữ và văn hóa Ukraine được duy trì, nhằm thu hút người Ukraine bản địa tham gia vào vị trí lãnh đạo, và để nhượng bộ cấp quyền độc lập cho các địa phương .

Tuy nhiên, xung đột giữa những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine và các nhà lãnh đạo Liên Xô đã phát sinh . Đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, nơi những người Ukraine bao gồm cả một số thành viên của Đảng Cộng sản quay lưng lại với Nga về văn học và nghệ thuật , và hướng về Tây Âu. Dưới áp lực của Stalin tuy đã không có xung đột công khai nào diễn ra, nhưng nhiều nhà văn Ukraine tiếp tục phản đối mối quan hệ giữa văn học Nga và Ukraine, và những hạn chế do Bolshevik áp đặt đã làm gia tăng sự bất mãn của người Ukraine đối với sự cai trị của Liên Xô.

Cuộc phản kháng thậm chí còn nghiêm trọng hơn đối với sự cai trị của Liên Xô đã xuất hiện trong những người nông dân Ukraine, sau năm 1927 dưới áp lực ngày càng gia tăng buộc những nông dân phải từ bỏ đất đai do họ sở hữu đã dẫn đến nạn đói tập thể . Năm 1928, các loại thuế phân biệt đối xử và thuế ngũ cốc được áp dụng đối với những người giàu có, các hạn chế được đặt ra đối với quyền tư hữu của nông dân, và nhiều biện pháp khác được áp dụng yêu cầu nông dân tham gia vào các hợp tác xã do nhà nước quản lý. Năm 1929, người ta quyết định loại bỏ hoàn toàn giai cấp kulaks (nông dân giàu có): ruộng đất của họ bị tịch thu; họ bị từ chối quyền tham gia vào hợp tác xã và bị trục xuất khỏi nơi họ sinh sống. Sau năm 1930, tất cả những người nông dân buộc phải rời bỏ trang trại cá nhân của họ, nông dân trên khắp Liên bang Xô viết không thích cách làm mới, và giai đoạn từ năm 1929 đến năm 1933, thời kỳ xung đột diễn ra gay gắt ở tất cả các vùng nông thôn. ( trang 10 và 11/219)

⑤ Kháng chiến trong chiến tranh thế giới thứ hai và từ 1945-1957

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và cuộc xâm lược Liên Xô của Đức đã tạo cơ hội mới cho những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine chống lại sự cai trị của Nga Xô Viết. Khi Hồng quân bị buộc phải rút khỏi Ukraine, sự kiểm soát của Liên Xô đã bị loại bỏ và người Ukraine được phép thể hiện tình cảm dân tộc trong khuôn khổ chính sách của Đức. Trong thời kỳ chiến tranh những bài học về kháng chiến là yếu tố cụ thể về khả năng hình thành Lực lượng Đặc biệt ở Ukraine. Cuộc kháng chiến của người Ukraine trong thời kỳ chiến tranh chịu ảnh hưởng bởi hai yếu tố. Đầu tiên là thái độ của chính quyền Đức đối với Ukraine và đặc biệt là đối với chủ nghĩa dân tộc Ukraine.

Quân đội Đức đã tuyển dụng các thông dịch viên và các đơn vị cảnh sát người Ukraine, đồng thời tổ chức một lực lượng nhỏ quân đội Ukraine; nhưng một số giới chức cao cấp của Đức phản đối chủ nghĩa dân tộc Ukraine, nhiều nhà lãnh đạo Ukraine đã bị bỏ tù và một chính sách nghiêm khắc áp đặt đối với phong trào dân tộc. (trang 12/219)

• Kháng chiến vào thời gian 1945-1957

Người tham gia vào các hoạt động kháng chiến với sự tái chiếm Ukraine của quân đội Nga vào cuối Thế chiến thứ hai, các đảng phái chủ nghĩa trong chiến tranh đã chiến đấu với cả hai chống lại Quân đội Đức và chống lại các lực lượng Liên Xô. Nhiều người Ukraine không chấp nhận sự cai trị của Liên Xô và do đó tại các khu vực mà họ đã kiểm soát trong thời gian Đức chiếm đóng, họ đã dùng các căn cứ này tiếp tục chống lại các lực lượng Nga. Đồng thời, khi Hồng quân một lần nữa hành quân vào các quận Volhynia và Galicia của Ba Lan trước đây và khi chính phủ Liên Xô thể hiện rõ ý định sáp nhập những khu vực này vào Liên bang Xô viết. Để chống lại việc sáp nhập , một số lượng lớn cư dân đã hỗ trợ tích cực cho các kháng chiến quân, cung cấp thực phẩm và vật dụng và cung cấp nơi trú ẩn. Kết quả đã tạo ra một khu vực vững chắc cho sự phản kháng Liên Xô đã được thiết lập. Một phong trào phản kháng đã xuất hiện, tập trung chủ yếu ở các quận phía tây, bởi những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine thống trị. Chính phong trào này đã chịu trách nhiệm cho hầu hết các hoạt động kháng chiến sau chiến tranh. Sự phản kháng ở các khu vực khác của Ukraine chỉ xuất hiện một cách lẻ tẻ và hạn chế.

• Các tổ chức kháng chiến Quốc gia Ukraina

Phong trào đối lập do các nhóm kháng chiến dân tộc chủ nghĩa Ukraine thành lập được coi là một phong trào có tổ chức quy mô, các mục tiêu dài hạn đã được vạch ra cẩn thận. Phong trào này đã được coi là chủ chốt trong việc đánh bại Lực lượng Liên Xô kiểm soát Ukraine và sự hình thành một nhà nước Ukraine độc lập. Phong trào bao gồm các hoạt động không chỉ là các biện pháp công khai chống lại chế độ, chẳng hạn như phá hủy các cây cầu và trụ sở cảnh sát, mà còn tung ra chiến dịch tuyên truyền về chủ nghĩa dân tộc để chống Bolshevik. Ba tổ chức kháng chiến đã thành lập : Tổ chức Những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina (LHQ), Tổ chức quân đội Urgent Ukraina (UFR) và Hội đồng Giải phóng Tối cao Ukraina (CHVR). Ba tổ chức này đã được liên kết chặt chẽ với nhau.

Trong những năm gần đây, vì các biện pháp đàn áp mạnh tay của Liên Xô đã phá hủy gần như hoàn toàn phong trào chống đối bên trong Ukraine, biến ba tổ chức này chỉ còn danh nghĩa trên giấy tờ.

• Các biến cố do lực lượng kháng chiến gây ra từ 1945-1957

Các cuộc kháng chiến được báo cáo kể từ Thế chiến II và được tập trung tại khu vực đông đúc dân cư ở hướng cực Tây, trước đây là các vùng thuộc Ba Lan của Ukraine. Trong số 212 biến cố được ghi nhận, có 163 vụ tức gần 77% vụ đã xảy ra ở sáu vùng (Rovenskaya, Volynskaya, Lisovskaya, Tarnopolsky, Stanislavski và Drogobychskaya) được chuyển từ Ba Lan sang Liên Xô trong Thế chiến thứ hai. Hai mươi trong số 49 biến cố còn lại đã xảy ra ở các vùng cực tây của Ukraine, các khu vực được Tiệp Khắc và Romania nhượng lại cho Liên Xô (các vùng Zakarpatskaya và Chernyavskaya). Ở các khu vực khác của Ukraine tại các quận thuộc Liên Xô trước Thế chiến thứ hai chỉ có 28 biến cố, xấp xỉ 13% đã được báo cáo trong những năm sau chiến tranh. Sự chiếm ưu thế của các khu vực Ba Lan trước đây là các trung tâm kháng chiến vì những người nổi dậy hoạt động trong các khu vực này đã có mối liên hệ chặt chẽ với những người theo chủ nghĩa dân tộc di cư từ các nước phương Tây, và do đó đã báo cáo đầy đủ về các hoạt động của các nhóm kháng chiến ở các khu vực khác của Ukraine. Nhưng hoạt động phản kháng được thực hiện ở miền đông Ukraine chưa bao giờ được loan tải ra bên ngoài.

Sự tập trung của sự phản kháng có thể được giải thích theo hai cách, Thứ nhất, người dân Ukraine ở sáu khu vực phía Tây luôn là những người phản đối sự cai trị của Liên Xô mạnh mẽ nhất trong các nhóm người Ukraine. Trong khoảng thời gian giữa chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, khu vực này là một phần của Ba Lan, nay trở thành trung tâm cho những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine chống Liên Xô. Nhiều người Ukraine đã chạy trốn khỏi Liên bang Xô Viết, đã tham gia vào các tổ chức của người Ukraine chống lại Nga. Kết quả là, khi Liên Xô chiếm giữ khu vực này vào đầu Thế chiến thứ hai, Liên Xô đã kiểm soát chặt chẽ khu vực này. Vì thế, sự thù địch của người dân địa phương gia tăng vì quá trình Xô viết hóa tại khu vực này, nhiều cơ sở đã bị nhà nước tiếp quản; Kết quả là, sự phản đối của người Ukraine đối với sự cai trị của Liên Xô ở các quận phía tây đã tăng lên nhanh chóng. (trang 66 và 67/219)

• Lực lượng Đặc biệt

Người Ukraine họ đã phải chịu một chế độ nông nô cứng nhắc và nghèo nàn bởi tầng lớp quý tộc người Ba Lan cho đến thế kỷ thứ mười tám. Gần đây hơn, trong giai đoạn giữa Thế chiến thứ nhất và thứ hai, nỗi cay đắng của người Ukraine ở các quận phía tây đã giảm bớt. Người Ukraine và người Ba Lan không thể đoàn kết để cùng chống lại sự cai trị của Liên Xô. Mối quan hệ giữa người Ukraine và người Ba Lan kém thân thiện, vì vậy Lực lượng Đặc biệt khó có thể tìm được sự hỗ trợ từ các nhóm Ba Lan cho các hoạt động của lực lượng du kích Ukraine để chiến đấu cho mục tiêu dân tộc chủ nghĩa của họ. (trang 77/219)

• Hoạt động tại khu vực Đông Galicia (Khu vực XII kèm bản đồ )

Khu vực cuối cùng ở Ukraine và là khu vực có dân số theo chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ nhất, Bao gồm các khu Stanislavski, Tarnopolskaya, Drogobychskaya và I’vovskaya. Trước Chiến tranh Thế giới thứ nhất, nó là một phần của Đế quốc Áo-Hung, và những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine phải học hỏi tìm cách phát triển văn hóa, và khu vực này trở thành trung tâm cho những người có khát vọng dân tộc chủ nghĩa. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, khu vực này đã cung cấp các đơn vị quân đội Ukraine lớn nhất và là thành trì cuối cùng của những người ủng hộ nền độc lập của Ukraine. Sau chiến tranh, nó trở thành một phần của Ba Lan và tiếp tục phát triển như một trung tâm của chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Tuy nhiên, chính phủ Ba Lan, bất chấp cam kết bảo vệ các quyền của người Ukraine, đã đàn áp các cơ chế của người Ukraine và thuộc địa hóa những người định cư trong khu vực này. Nhưng các nỗ lực này chỉ thành công một phần và khu vực này vẫn là một trung tâm dân tộc chủ nghĩa của Ukraine cho đến Thế chiến II khi Đức xâm lược vào Nga năm 1940, nhân cơ hội này người Ukraine ngay lập tức nắm quyền kiểm soát, tuyên bố thành lập một quốc gia độc lập với thủ đô là L’vov (Lviv). Những người theo chủ nghĩa dân tộc ngay lập tức bị đàn áp bởi sự chiếm đóng của Đức, nhưng trong suốt cuộc chiến, hoạt động của những người theo chủ nghĩa dân tộc diễn ra rộng khắp mang lại một số thành công trong việc chống lại cả lực lượng Đức và các đảng phái thân Liên Xô. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc kháng chiến chống lại sự thống trị của Liên Xô được thể hiện trên quy mô lớn trong những năm từ 1945 đến 1950 và ở quy mô hạn chế cho đến năm 1956. Mặc dù đã có nhiều cuộc trục xuất khỏi khu vực, nhưng nhiều nhóm kháng chiến vẫn tồn tại hoạt động ở những khu vực rừng rậm xa xôi hơn thuộc dãy núi Carpathian. Tại khu vực này, Lực lượng Đặc biệt nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ người dân địa phương Ukraine, bao gồm cả sự tham gia tích cực của những thành phần chống lại chế độ Liên Xô. (trang 84/219) [2]

✲ Cựu TT Trump "ngạc nhiên" khi TT Putin ra lệnh xâm lăng Ukraine và đã gửi hàng tỷ tỷ đô la cho liên minh

Theo báo cánh hữu NY Post, ngày 16.3.2022, Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba rằng ông "ngạc nhiên" khi Tổng thống Nga Vladimir Putin xâm lược nước láng giềng Ukraine...“Tôi ngạc nhiên - tôi ngạc nhiên. Tôi nghĩ ông ta đang đàm phán khi đưa quân đến biên giới. Tôi nghĩ rằng ông ấy đang đàm phán,” Trump nói với Washington Examiner. "Tôi nghĩ đó là một cách khó khăn để đàm phán, nhưng là một cách thông minh để đàm phán." - “Tôi nghĩ rằng ông ta sẽ thực hiện một thỏa thuận tốt như mọi người khác đối với Hoa Kỳ - bạn biết đấy, giống như mọi thỏa thuận thương mại." tổng thống thứ 45 nói thêm trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Florida.

“Và rồi ông ta thực hiện - và tôi nghĩ ông ta đã thay đổi. Tôi nghĩ ông ta đã thay đổi. Đó là một điều rất đáng buồn cho thế giới. Ông ta đã thay đổi rất nhiều, ” Trump nói về nhà lãnh đạo Nga. Cựu tổng thống, người đã nhiều lần khẳng định rằng Nga sẽ không tiến hành cuộc xâm lược nếu ông ta vẫn ở trong Nhà Trắng. Ông Trump đã tự bào chữa trước những lời chỉ trích từ các nhà lập pháp, bao gồm một số đảng viên Cộng hòa, vì ông Trump đã ca ngợi Putin ngay trước cuộc xâm lược là "thông minh" và là "thiên tài." .

"Khi bạn nghĩ về nó, ai là người cứng rắn với Nga hơn tôi?" Trump hỏi, lưu ý rằng "Tôi đã gửi hàng tỷ tỷ đô la" cho liên minh. Hạ viện đã bỏ phiếu để luận tội Trump qua một cuộc điện đàm vào tháng 7 năm 2019, trong đó ông yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mở cuộc điều tra đối với Biden và con trai ông Hunter để đổi lấy 391 triệu đô la viện trợ quân sự. Theo NY Post [3]

✲ Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine từ FY 2014 đến FY 2021 là 2.5 tỷ đô la

Để tiện bề so sánh về số tiền Mỹ viện trợ cho Ukraine, theo trang web của Quốc Hội Hoa Kỳ Congressional Research Service,ngày 5.10.2021, Hoa Kỳ ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong các biên giới được quốc tế công nhận và thúc đẩy việc thực hiện các cải cách trong nước. Kể từ khi Ukraine độc lập vào năm 1991, và đặc biệt là sau năm 2014 Nga xâm lược và chiếm đóng lãnh thổ Ukraina, Ukraine là nước nhận viện trợ quân sự hàng đầu của Hoa Kỳ.

-Từ năm 2015 đến năm 2020, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phân bổ viện trợ cho Ukraine trung bình khoảng 418 triệu đô la một năm.

-Trong năm tài chính 2021, Bộ Ngoại giao và USAID phân bổ cho Ukraine tổng cộng khoảng 464 triệu USD.

-Kể từ năm 2014, Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 2,5 tỷ đô la hỗ trợ an ninh cho Ukraine, chủ yếu là Hỗ trợ An ninh Ukraine .[4]

Còn theo Tổ chức Stimson-Org bản văn ngày 26.1.2022, tiêu đề: U.S. Military Assistance to Ukraine liệt kê con số tiền Mỹ viện trợ cho Ukraine từng năm tài chánh, thời TT Obama, năm 2016 là $318.13 million . Thời TT Trump: năm 2017 là $262.24 million; năm 2018 là $298.88 million; năm 2019 là $427.92 million; năm 2020 là $412.05 million. [5]

✲ Câu hỏi : Ukraine không nằm trong khối NATO mà tại sao lại sử dụng thành thạo vũ khí của Mỹ để chống lại Nga?

Theo báo New York Post ngày 16.3.2022, Quân đội Ukraine đã được học về chiến tranh du kích thời hiện đại do Cơ quan Tình báo Trung ương tổ chức sau cuộc xâm lược Crimea năm 2014 của Nga. Do đó các quan chức Mỹ tin rằng qua các khóa huấn luyện này đã giúp Ukraine cầm chân Điện Kremlin hiện nay. Các sĩ quan bán quân sự của CIA thuộc Bộ phận Hoạt động Đặc biệt đã bí mật huấn luyện các lực lượng Ukraine về bắn tỉa, chiến tranh chống tăng và trốn tránh giám sát ngay sau khi xảy ra vụ Nga xâm lăng năm 2014, Yahoo News đưa tin hôm thứ Tư.



Một cựu quan chức tình báo nói với Yahoo: “Tôi nghĩ rằng chúng ta đang thấy tác động lớn từ các tay súng bắn tỉa. “Đặc biệt là khi các lực lượng Nga đã bị sa lầy vì thiếu tiếp tế, tôi nghĩ rằng các khóa huấn luyện đã thực sự thành công.”

“Chúng tôi đã cố gắng huấn luyện tập trung vào việc lập kế hoạch tác chiến, sau đó là các kỹ năng quân sự thực sự khó khăn như tác xạ tầm xa,” một cựu quan chức CIA khác cho biết. "Không chỉ là phải có năng lực để làm điều đó, mà còn phải biết cách áp dụng trên chiến trường, hầu làm suy yếu sự đối kháng của phía bên kia."

CIA còn huấn luyện người Ukraine biết cách né tránh sự giám sát điện tử của Nga. Một cựu quan chức khác cho biết, lực lượng huấn luyện đã rút khỏi Ukraine vào tháng trước khi Nga xâm lược vào cuối tháng Hai. [6]

Trở về vấn đề nêu ra phần trên TT Putin nói: "Nga chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chống lại Ukraine " nhưng cuộc xâm lăng Ukraine hiện nay đã chứng minh điều ngược lại. Cồn về tuyên bố của cựu TT Trump "ngạc nhiên" khi TT Putin ra lệnh xâm lăng Ukraine, nhưng phía tình báo Mỹ thì không " ngạc nhiên" họ đã có sự chuẩn bị từ 2014 đề phòng việc Nga xâm lăng nên đã huấn luyện cho quân nhân Ukraine biết sử dụng vũ khí và kỹ thuật tác chiến của Mỹ ...

Cũng theo NY Post: "Cựu tổng thống, người đã nhiều lần khẳng định rằng Nga sẽ không tiến hành cuộc xâm lược nếu ông ta vẫn ở trong Nhà Trắng". Có dư luận cho rằng khi cựu TT Trump tuyên bố điều này chứng tỏ Trump-Putin đã có sự thông đồng. Còn ý kiến của bạn đọc liệu có cùng quan điểm với nhận xét trên là Trump-Putin đã có sự thông đồng, nên Nga "không tiến hành cuộc xâm lược nếu ông ta vẫn ở trong Nhà Trắng"?



-- Đào Văn



