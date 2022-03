Hoa Kỳ Cảnh Giác Với Biến Thể Omicron BA.2

Các chuyên gia y tế công cộng của Hoa Kỳ đang rất chú ý cảnh giác khi số ca nhiễm COVID-19 ở châu Âu có chiều hướng tăng trở lại do biến thể Omicron BA.2 (Nguồn: Unsplash.com)

HOA KỲ – Các quốc gia châu Âu tiếp tục giảm bớt các hạn chế về đại dịch, số ca nhiễm COVID-19 có chiều hướng tăng trở lại do một biến thể mới được gọi là Omicron BA.2. Hoa Kỳ đã cảnh báo có thể sẽ sớm đối mặt với đợt bùng dịch mới, theo HuffPost đưa tin ngày Thứ Tư, 16 tháng 3 năm 2022.





Trong tuần 6 tháng 3 năm 2022, số ca nhiễm COVID-19 ở Anh tăng 48% so với 1 tuần trước đó, trong khi số trường hợp phải vào bệnh viện tăng 17%. Theo Health Security Agency, dù số ca nhiễm gia tăng, nhưng nguy cơ phải vào bệnh viện do biến thể BA.2 không cao hơn so với chủng Omicron ban đầu (BA.1).





Các chuyên gia y tế công cộng của Hoa Kỳ đang rất chú ý cảnh giác. Bác sĩ Sadiya Khan của Trường Y Feinberg thuộc Trường Northwestern, cho biết: “Có một điều chúng ta đã học được trong đại dịch, đó là chiều hướng lây nhiễm ở châu Âu đi trước Hoa Kỳ.”





Bác sĩ Anthony Fauci cho rằng có 3 lý do cho sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 ở Anh: sự phổ biến của biến thể con BA.2, việc nới lỏng các biện pháp an toàn COVID-19 và khả năng miễn dịch nhờ tiêm phòng hoặc đã bị nhiễm trước đó suy giảm dần theo thời gian.





Anh đã gỡ bỏ hầu hết các biện pháp phòng ngừa hạn chế sự lây lan của vi rút. Chỉ có riêng Scotland là ngoại lệ, các quy định bắt buộc mang khẩu trang trong các cửa hàng và giao thông công cộng vẫn sẽ được áp dụng cho đến tháng 4 năm 2022.





Sân bay Heathrow của Anh đã gỡ bỏ quy định bắt buộc về khẩu trang cho hành khách. Emma Gilthorpe, giám đốc sân bay Heathrow, cho biết: “Mặc dù vẫn khuyên mọi người nên mang khẩu trang, nhưng chúng tôi tin tưởng những khoản đầu tư vào các biện pháp an toàn COVID, cùng với khả năng bảo vệ của vắc xin, sẽ giữ cho mọi người an toàn khi đi du lịch.”





Tuy nhiên, biến thể con của Omicron vẫn đang thống trị số lượng ca nhiễm ở Anh, Bắc Ireland và Scotland. BA.2 chiếm hơn một nửa số ca nhiễm trong tuần kết thúc vào ngày 27 tháng 2 năm 2022. Số ca nhiễm COVID-19 liên quan đến biến thể BA.2 gia tăng trên khắp nước Anh trong tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 3 năm 2022.





Tại Hoa Kỳ, Cơ quan Kiểm soát và Phòng bệnh (CDC) cho biết biến thể con của Omicron chiếm gần một phần tư số ca nhiễm mới. Theo Bác sĩ Deborah Dowell, giám đốc y tế nhóm nghiên cứu COVID-19 của CDC, cho đến nay, BA.2 dường như không thúc đẩy sự gia tăng đáng kể số ca nhiễm ở Hoa Kỳ. Bác sĩ Dowell nói: “Dù BA.2 đang phát triển ở Hoa Kỳ, nhưng không nhanh như chúng ta đã thấy ở một số quốc gia khác. Thực sự thì thời gian nó sinh sôi ở Hoa Kỳ dường như đang chậm lại.”





Giai đoạn mới của đại dịch đang làm bật lên sự khác biệt về các chiến lược đối phó COVID của các quốc gia trên thế giới. Trung Quốc vẫn đang theo đuổi các biện pháp “không khoan nhượng,” sẵn sàng đóng cửa các thành phố để chống chọi với đợt bùng phát lớn nhất kể từ đầu năm 2020.





Trái lại, các quốc gia châu Âu và Hoa Kỳ không đặt mục tiêu “sạch bóng vi rút,” mà thay vào đó tập trung tiêm phòng và đưa ra các hướng dẫn y tế công cộng. Pfizer đã đệ đơn yêu cầu cho phép tiêm vắc xin COVID-19 mũi thứ 4 cho người cao niên ở Hoa Kỳ, bởi theo các dữ liệu từ Israel cho thấy nó có hiệu quả giúp họ khỏi bị bệnh nặng nếu bị nhiễm.