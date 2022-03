Chương Trình Nhạc Sống “Lovers in the Night” tại Pechanga Resort Casino

Chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng quý vị chương trình văn nghệ nhạc sống chủ đề Lovers in the Night (Tình Nhân Trong Đêm) sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ Nhật 3 tháng 4 năm 2022 tới đây tại rạp Pechanga Summit. Rạp Pechanga Summit là một khu vực rộng 40.000-square foot dành cho các chương trình văn nghệ, các buổi hòa nhạc, sự kiện thể thao trực tiếp, triển lãm thương mại, đám cưới hoặc bất kỳ nhóm lớn nào muốn đặt chỗ. Tổng thể, Pechanga hiện cung cấp 274.500 square feet không gian tổ chức sự kiện và hội họp hiện đại trong nhà hay ngoài trời, điều làm nổi bật một cách đáng kể các tiện nghi, không gian và khả năng thu hút sự chú ý của các sự kiện tổ chức tại Pechanga.

Trong buổi chiều Lovers in the Night, Thanh Tùng, người MC trẻ trung với cách giới thiệu thú vị sẽ mời quý vị hòa mình vào thế giới âm nhạc của tình yêu lãng mạn, nồng cháy khi màn đêm buông xuống quanh các đôi tình nhân. Thành phần ca sĩ trẻ đẹp với giọng ca và lối trình diễn lôi cuốn, hấp dẫn nhất hiện nay nhất định sẽ gợi lên trong lòng khách thưởng thức những tình cảm dạt dào và niềm vui khôn xiết. Quý vị sẽ hội ngộ với Mỹ Tâm, Quang Dũng, Hồng Ngọc, Văn Mai Hương, Dương Triệu Vũ, Hoàng Thúy Vy, Quốc Thiên, Myra Tran, Hồ Hoàng Yến và cùng họ bước vào một buổi chiều đầy ắp dòng nhạc du dương làm say hồn người, và nhập vào những nhịp điệu sôi động, hừng hực khiến người nghe chỉ muốn cùng người yêu chìm đắm vào trong màn đêm để cùng trở thành đôi tình nhân trong đêm. Chương trình Lovers in the Night sẽ được ban Brother’s Band phụ trách phần hòa âm.

Quý vị có thể mua vé tại:

Đường Dây Nóng Mua Vé: 714.982.6666 hay online tại casinoentertainment.shop

Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi 888.810.8871 hay online tại pechanga.com.