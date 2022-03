Trẻ Em Và COVID-19: Mỗi Ngày Đều Có Thể Là Một Cuộc Chiến

Dù có bị nhiễm COVID-19 hay không, có bị di chứng COVID hay không, trẻ em hiện nay đều đang chịu nhiều mất mát. Mất cha mẹ, cuộc sống xã hội, và mất cả những năm tháng được tới trường. (Nguồn: Unsplash.com)

WASHINGTON – Trong số những điều khó hiểu của COVID-19, đại dịch đã giết chết hơn 6 triệu người trên toàn thế giới, là các triệu chứng mà những đứa trẻ phải chịu, theo APnews đưa tin ngày Thứ Hai, 14 tháng 3 năm 2022.





Tại Bệnh viện Nhi Đồng Quốc gia, cô bé Brooklynn Chiles 8 tuổi nằm lăn lộn trên giường bệnh, đợi các cô y tá tới. Em đã bị nhiễm COVID-19 tới 3 lần và không thể biết lý do tại sao. Brooklynn cũng có cái may mắn là mỗi lần bị nhiễm, em không có triệu chứng quá nặng. Nhưng ba của em, Rodney, thì không được may như thế. Ba em đã qua đời vì COVID-19 hồi tháng 9 năm ngoái. Mẹ em, Danielle, đang sợ hãi đợt bùng dịch tiếp theo có thể sẽ cướp tiếp con gái của mình, dù em đã được tiêm phòng.





Danielle trải lòng: “Cứ mỗi lần con bị nhiễm, tôi lại nghĩ: Liệu tôi có bị nhiễm luôn không? Liệu tôi có mất con như đã mất chồng không? Sắp tới liệu có khi nào tôi mất hết tất cả người thân?”





Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (American Academy of Pediatrics), hơn 12.7 triệu trẻ em ở Hoa Kỳ đã bị nhiễm COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát. Và nhìn chung, vi rút không tấn công trẻ em nghiêm trọng như người lớn.





Tuy nhiên, cũng như với một số người lớn, vẫn có những điều lạ lùng khó hiểu. Một số người trẻ mắc các triệu chứng không rõ nguyên nhân sau khi bị nhiễm, thường được gọi là di chứng COVID-19. Một số bị tái nhiễm. Một số khác thì có vẻ như hồi phục khá tốt, nhưng sau đó lại bị một tình trạng bí ẩn gây viêm nội tạng nghiêm trọng.





Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Quốc gia và nhiều bệnh viện khác đang nghiên cứu những tác động lâu dài của COVID-19 đối với trẻ em.

Bệnh viện Nhi đồng Quốc gia có khoảng 200 trẻ em dưới 21 tuổi ghi danh tham gia nghiên cứu trong 3 năm và tiếp nhận khoảng 2 bệnh nhân mới mỗi tuần. Nghiên cứu thực hiện trên cả các em đã bị nhiễm vi rút và các em không bị, chẳng hạn như anh chị em của những em bị bệnh.

Bác sĩ Roberta DeBiasi cho biết mục đích của nghiên cứu là xác định vô số biến chứng mà các em có thể mắc phải sau khi bị nhiễm COVID-19, và mức độ phổ biến của những biến chứng đó.





Brooklynn là một trong những em tham gia nghiên cứu. Alyssa Carpenter cũng vậy, em đã mắc COVID-19 2 lần và bị những cơn sốt lạ cùng những triệu chứng bất thường khác. Alyssa mới 2 tuổi khi bắt đầu nghiên cứu, tới nay em đã 3 tuổi. Đôi khi bàn chân của em chuyển sang màu đỏ tươi và đau nhói. Hoặc có khi em sẽ nằm xuống và chỉ các ngón tay út của mình vào ngực và nói: “Đau lắm ạ.”





Đối với nhiều phụ huynh, đại dịch đã là một cơn ác mộng của những ngày nghỉ học, nghỉ làm, hoặc làm việc mà không hiệu quả, đầy hạn chế và hoang mang. Nhưng trên hết, nỗi lo lắng lớn nhất của nhiều bậc cha mẹ dành cho những đứa con mới chập chững biết đi của mình, là làm sao để giúp con đây.





Tara Carpenter, mẹ của Alyssa Carpenter, cho biết: “Còn gì khó chịu hơn khi làm cha mẹ mà không giúp được con mình đang bệnh hoạn đau đớn. Không ai đáng trách cả. Ai cũng đã cố gắng hết sức rồi.”





Khi chân đau quá, Alyssa sẽ rên rỉ, hoặc nếu còn chịu được, thì em sẽ chỉ thút thít trong lặng lẽ. Trong vài tháng qua, các triệu chứng bắt đầu giảm dần và điều đó giúp gia đình nhẹ nhõm hơn.





Em đã hạ sốt, nhưng dù không có các triệu chứng khác, em vẫn phải nghỉ học ở nhà trong nhiều ngày. Mẹ em cũng đành phải nghỉ làm ở nhà theo. Tara Carpenter thở dài: “Phải làm sao đây? Tôi cũng không biết. Chúng tôi thật sự không biết.”





Dù rằng không phải tất cả những đứa trẻ đều ốm yếu, nhưng chúng đang chịu nhiều mất mát. Mất cha mẹ, cuộc sống xã hội, và mất cả những năm tháng được tới trường. Tất cả những điều đó đều sẽ có ảnh hưởng lớn tới tuổi thơ của thế hệ trẻ em hiện nay.