Cuộc Chiến Ukraine Thảm Khốc: Lòng Người Mở Rộng Giúp Đỡ Ukraine

Người dân cả thế giới xúc động về cuộc chiến tranh thảm khốc ở Ukraine khi bị Nga vô cớ xâm lăng. Tổng Thống Ukraine, Volodymyr Zelensky và gia đình chống ngoại xâm; chính phủ, dân chúng, quân đội, nông dân, người nào cũng cầm súng. Tổng Thống Ukraine và người dân một lòng giữ từng tấc đất của ông bà cha mẹ để lại. Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine, Tổng Giám Mục Visvaldas Kulbokas cho biết ngài sẽ ở lại Kiev khi quân đội Nga tiến đánh thủ đô Ukraine. Đức Giáo Hoàng cầu nguyện và kêu gọi thế giới giúp đỡ dân Ukraine. Các nước láng giềng mở cửa đón dân tị nạn. Dân số Ukraine hơn 43 triệu người, nhưng chỉ gần 2,5 triệu người già, con nít đi tị nạn, trai trẻ ở lại chiến đấu, trong đó có phụ nữ, học sinh, sinh viên.





Em bé 11 tuổi, người mẹ đưa ra xe lửa đi tị nạn. Người mẹ ghi số điện thoại của bà con trên tay em, nhờ số điện thoại tìm bà con. Người mẹ chỉ có thể tiễn con ra ga, bà phải trở về nhà chăm sóc mẹ già bệnh nặng.





Đám cưới trên chiến trường, người phụ nữ Ukraine là lính chiến, chú rể cũng là lính chiến. Trên tay cô dâu cầm một bó hoa hồng, hoa của tình yêu, của người yêu ở chiến trường. Tình yêu sao mà tuyệt vời, cưới xong tiếp tục chiến đấu. Cầu mong khi họ sinh con, chiến tranh chấm dứt, không phải sinh con ở mặt trận.





Một người lính trẻ Ukraine viết chúc thư trước khi lên đường chiến đấu, để lại chiếc xe đạp cho em trai và dặn dò em phải học thật giỏi.





Khuôn mặt người lính trẻ Ukraine trong bài thơ làm rung động lòng người.





Tell my bro to study perfectly,

key of my bike will be his permanently.

Nói với em tôi hãy ráng học

Xe đạp tôi, nay thuộc về em rồi!





Trong lúc chúng tôi nói về chiến tranh thảm khốc ở Ukraine thì có 2 người bạn trẻ đến thăm tôi: bác sĩ Tâm Nguyễn và Hải Đặng. Khi nói về chiếc xe đạp của người lính trẻ ra chiến trường là tài sản duy nhất để lại cho người em trai. Tâm và Hải cùng nói:





-- Cầu nguyện cho người lính trẻ sống sót trở về, chúng con sẽ tặng cho người lính trẻ này xe đạp khác. Nhưng làm sao tìm được người lính trẻ này?





Tôi trả lời:





-- Không khó, có hình thì đưa hình người lính trẻ này cho tướng tư lệnh chiến trường thì thế nào cũng tìm ra, nếu anh lính chưa hy sinh ở chiến trường.





Lòng người mở rộng cứu trợ người dân Ukraine: World Bank 739 tỷ, một tài tử người Do Thái tên Mila Kunis trong 4 ngày quyên góp được $17 triệu, một buổi lạc quyên $10 triệu. 27 quốc gia gửi khí giới, nón sắt, thuốc men, thực phẩm đến Ukraine. Trẻ em đập heo đất tiết kiệm để gửi tiền cho hội từ thiện Ukraine để giúp dân Ukraine, các nhà thờ đóng góp, chùa đóng góp.





Lòng người mở rộng, dù kinh tế khó khăn, vật giá leo thang, xăng tăng, thực phẩm tăng, nhưng người dân ở Mỹ không lo sợ, cứ cứu trợ, việc khác sẽ lo sau, tin chiến sự dồn dập, chết chóc triền miên, phải lo cho người chết, người tị nạn trước rồi việc gì tính sau. Thương người như thể thương thân là lúc này.





Luật sư Andrew Đỗ, chủ tịch hội đồng giám sát Orange County, ủng hộ Ukraine chống sự xâm lăng của Nga. Ông ra nghị quyết bày tỏ thái độ đối với Nga, và ông được đồng viện thông qua nghị quyết này. Ông kêu gọi giúp đỡ dân Ukraine. Người dân trong địa hạt 1 của ông, các thương gia đóng góp tích cực ủng hộ dân Ukraine.





Kỹ sư Đỗ Như Điện, Phong Trào Giáo Dân kêu gọi sự đóng góp cứu trợ Ukraine. Ông cho biết có 7 Giám Mục tiếp tay giúp đỡ cho việc cứu trợ này.





Nghệ sĩ Trúc Hồ kêu gọi giúp đỡ Ukraine. Trúc Hồ tổ chức đại nhạc hội lúc 1.30 chiều Chúa Nhật 13/3/2022. Trúc Hồ vừa sáng tác bản nhạc Hello Lost Eyes, Trúc Hồ sẽ vừa đàn vừa hát cùng nhạc sĩ Sỹ Đan. Nhiều ca sĩ nổi tiếng Việt Nam và ca sĩ Ukraine có mặt. Quý đồng hương có thể xem qua đài SBTN, SET, Trúc Hồ music, Facebook. Đại nhạc hội gây quỹ giúp Ukraine thu được $134,000.





Tỷ phú Triệu Phát, một thương gia thành công ở Little Saigon, yểm trợ tích cực đồng bào Việt Nam biểu tình, đốt nến cầu nguyện cho Ukraine. Ông nói:





-- Putin sẽ gặp khó khăn bên trong cũng như bên ngoài nước Nga. Trong nước, người dân không ủng hộ Nga xâm lăng Ukraine, ông không điều động được lính Nga chiếm đóng Ukraine nên phải mướn lính đánh thuê. Cuộc chiến này không kéo dài lâu đâu! Putin sẽ không thắng được Ukraine.





Putin là người điên, nước Ukraine rộng lớn, Nga không đủ binh lính để bao vây cả nước Ukraine. Thế giới đã lên án sự xâm lăng này. Nga xâm lăng Ukraine, dân Ukraine chống trả mãnh liệt. Chính phủ và người dân liều chết để bảo vệ quê hương của mình. Người già, trẻ con đi tị nạn, người trẻ ở lại chiến đấu. Từ ngày 24/2/2022 đến nay là 19 ngày chiến tranh xảy ra, bom đạn đổ xuống thành phố, người chết, người bị thương, lính Nga chết, 3 tướng Nga đã tử trận: Vitaly Gerasimov, Andrei Kolesniker và Andrei Sukhovetsky. Thiệt hại nặng, Putin bắt toàn bộ lãnh đạo phản gián Nga để trút trách nhiệm.





3 tướng Nga tử trận trên chiến trường Ukraine: Vitaly Gerasimov, Andrei Kolesniker

và Andrei Sukhovetsky (hình từ trái qua phải).





Cách đây 2 hôm, một thị trưởng Ukraine đang phát bánh mì cho người dân tị nạn Ukraine bị bắn chết. Tàn bạo nhất là bom nổ trên đầu dân, bom của Nga nổ trên nhà thương sản nhi, những đứa trẻ chưa ra đời, bị bom nổ tan xác người mẹ lẫn thai nhi. Chiến tranh sao mà tàn khốc!





Bệnh viện sản nhi thành phố Mariupol, Ukraine bị đánh bom ngày 9/3/2022.





17 người bị thương và nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát taị bệnh viện nhi sản thành phố Mariupol.





Cả thế giới lên án hành động tàn ác của Putin. Nhiều quốc gia trên thế giới giúp cho Ukraine tiền, thực phẩm, thuốc men, súng đạn, tên lửa, máy bay và 20,000 người trẻ khắp nơi tình nguyện đến Ukraine để giúp chống lại sự xâm lăng của Nga. Các hội từ thiện cũng đến Ukraine bằng cách đến những nước láng giềng rồi chuyển lương thực, thuốc men đến Ukraine.





Chúng tôi còn nhớ khi chúng tôi tham dự một buổi hội thảo ở Anaheim gồm có nhiều nguyên thủ quốc gia như cựu Tổng Thống Gerald Rudolph Ford, bộ trưởng Elizabeth Dole, Tổng Thống Nga Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Tổng Thống Nga nói sở dĩ nước Nga có tự do, nhờ ông và Tổng Thống George W. Bush làm việc ròng rã suốt 10 năm, thường họp ở Canada. Ông cho biết ông tham gia chính trị lúc 18 tuổi nhưng chỉ một lần thất bại. Ông bị bắt giam gần bờ biển, chiều chiều nghe tiếng sóng vỗ và nhìn lên núi, ông nhất định phải trở lại chính trường và phải làm Tổng Thống. Khuôn mặt ông rất lạnh, ông có bằng Tiến Sĩ toán, cô con gái đi theo ông khuôn mặt cũng rất lạnh. Tôi gặp Tổng Thống Nga hai lần, một lần ở Anaheim. Tổng Thống Nga nói tiếng Nga có người thông dịch. Tôi đặt câu hỏi như sau:





-- Thưa Tổng Thống, bao giờ Việt Nam có Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền thật sự?





Tổng Thống Nga trả lời:





-- Bao giờ Trung Quốc có Tự Do thì Việt Nam có Tự Do.

Cựu Tổng Thống Nga Mikhail Sergeyevich Gorbachev thuyết trình ở Anaheim

năm 1993. (Ảnh Kiều Mỹ Duyên chụp).





Lần thứ hai, chúng tôi gặp cựu Tổng Thống Nga Mikhail Sergeyevich Gorbachev ở nhà thờ Kiếng (Christ Cathedral), thành phố Garden Grove. Nhiều người cũng đặt câu hỏi về hòa bình. Nhưng than ôi, ngày nay thì không có hòa bình. Putin gây chiến, đem quân đi đánh Ukraine. Máu đổ thịt rơi, người chết, lính Nga chết, lính Ukraine chết, người dân vô tội chết. Trên đường di tản, người tị nạn bị mìn của Nga, đàn bà con nít bị nổ tung.





Putin khát máu, dân Ukraine vô tội chết một cách thê thảm. Nhà thờ, chùa, người người cầu nguyện, cầu nguyện một cách mãnh liệt, cầu nguyện cho chiến tranh chấm dứt, để cho đời sống của mọi người được bình yên. Dịch cúm Covid- 19 giết hàng triệu người trên thế giới, bây giờ tới bom đạn giết hàng ngàn người. Nhìn đoàn người chạy nạn, bồng bế con thơ, nhìn những người lính bồng súng ngoài mặt trận giống như ở Việt Nam ngày 30/4/2975.





Ông Brent Renaud, nhà báo người Mỹ, 50 tuổi, đã bị Nga bắn chết ở thành phố Irpin, Ukraine ngày 13/3/2022. Phóng viên nhiếp ảnh Juan Arredondo, bị thương khi đang quay phim người tị nạn ở Ukraine.





Ngày 13-3, một nhà báo Mỹ, ông Brent Renaud bị bắn chết tại thị trấn

Irpin, thuộc khu vực Kiev của Ukraine.







Dòng người tháo chạy khỏi Ukraine. Sau gần 2 tuần xung đột quân sự nổ ra ở Ukraine,

gần 2,5 triệu người dân nước này đến tị nạn ở Ba Lan, Hungary, Slovakia, Romania, Moldova.





Chiến tranh ở đâu cũng xảy ra cảnh thịt nát xương tan, máu đổ ở đường phố, nhưng tình người vẫn còn ở trong máu của người dân, người lính, chẳng hạn người ta nhìn thấy người lính Nga bị bắt, đói khát, người dân Ukraine cho người lính Nga ăn uống, và cho mượn điện thoại gọi về nhà ở Nga nói chuyện với người mẹ già đang lo âu cho con mình không biết còn sống hay đã chết ở chiến địa?





Hàng ngày, mọi người trên thế giới nhìn vào màn ảnh của các đài tivi để theo dõi chiến sự. Hàng ngàn người Việt Nam đang làm việc, du học, du lịch ở Ukraine trên đường tị nạn, người thì về lại Việt Nam, những người khác thì tị nạn ở các nước lân cận như Ba Lan. Nhìn cảnh đồng bào gồm người già và trẻ con trú ngụ trong 2 ngôi chùa Việt Nam ở Ba Lan, làm sao mà không cảm động được?





Xin Thượng Đế thương xót người dân vô tội, cho chiến tranh chấm dứt để mọi người có cuộc sống bình yên, hạnh phúc với gia đình của họ.





Mong các lãnh tụ có đầu óc xâm lăng chấm dứt sự độc tài, khát máu để cho mọi người bình yên.





Xin quý vị mở lòng đóng góp cho các hội từ thiện gửi đến người dân Ukraine.









WHITE RIBBON USA là một tổ chức phi lợi nhuận, kêu gọi mọi người giúp đỡ người dân Ukraine trong chương trình EMERGENCY UKRAINE. Quý đồng hương đóng góp xin viết check ghi White Ribbon USA và viết "donation" trên dòng memo. Gửi thư về: WHITE RIBBON USA, ở địa chỉ 7660 Beverly Blvd., Suite 415, Los Angeles, CA 90036.





Hoặc gửi qua ngân hàng Bank Of America, NA

222 Broadway

New York, New York 10038

Company: White Ribbon USA

Account number: 325110358369.

Routing number: 121000358.

Wire Transfer: 026009593





Hay:





Zelle: info@whiteribbonusa.org





Cô Veronika Mudra, CEO, người sáng lập White Ribbon USA, nói với chúng tôi với giọng tha thiết và chân thành:





– Tôi mơ ước được trở về Ukraine để giúp đồng bào tôi và thăm mẹ của tôi.





Tôi hỏi:





– Hiện nay cô làm việc gì?





– Công việc chính của chúng tôi bây giờ là làm mọi việc để giúp đất nước chúng tôi và người dân nước tôi. Chúng tôi sẽ vận động Quốc Hội Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ giúp Ukraine, và tôi sẽ trở về quê hương mình. Không ai chấp nhận Nga xâm lăng đất nước chúng tôi bằng vũ khí hạt nhân. Hiện nay, hội từ thiện của chúng tôi cùng với những người thiện nguyện vận động để mọi người giúp chúng tôi tiền bạc, thuốc men và lương thực. Chúng tôi vận động chính phủ Hoa Kỳ thuyết phục Nga ngồi vào bàn hội nghị để tìm giải pháp hòa bình, để tránh chiến tranh hạt nhân.





Xin cảm ơn tấm lòng nhân ái của quý đồng hương. Cầu xin ơn trên trả công bội hậu cho những gì quý đồng hương giúp đỡ người dân Ukraine.

– Kiều Mỹ Duyên

(Orange County, 14/03/2022)