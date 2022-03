Sẽ Không Có Đại Chiến Thế Giới III?

Bình luận thời cuộc







Trước cuộc chiến giữa Nga và Ukraine ngày càng leo thang, thế giới rất quan ngại về cuộc đại chiến thế giới lần III – WWIII – có thể xảy ra.

Tổng Thống Nga Vladimir Putin lên tiếng tố cáo Mỹ sử dụng vũ khí hóa chất tại mặt trận Ukraine khiến nhà lãnh đạo Nga đặt kho vũ khí hạt nhân của họ trong tình trạng báo động thường xuyên. Điều này làm quan hệ giữa Nga và phương Tây trở nên tồi tệ hơn và đưa châu Âu đến gần vực thẳm chiến tranh với Nga. Đặc biệt hôm 7/3 oanh tạc cơ của Nga pháo kích một thành phố của Ukraine cách biên giới Ba Lan chỉ có 70 miles, nghĩa là cường độ chiến tranh ngày càng lan rộng đến gần biên giới của khối NATO và EU. Liên Âu và NATO đang cố gắng xuống thang cường độ chiến tranh ở Ukraine và đồng thời đẩy ảnh hưởng của chiến tranh Ukraine xa khỏi biên giới Ba Lan và các nước thuộc khối EU và NATO. Trong khi đó hôm 28/2 Tổng thống của Ukraine, Zelenskyy tha thiết muốn Ukraine được kết nạp nhanh vào khối EU. Đề nghị này của Tổng Thống Zelenskyy đã trở thành một chủ đề nhạy cảm đối với EU và NATO.





Do đó EU đã khẩn trương tổ chức buổi họp thượng đỉnh hôm 10/3 tại Versaille, một thị trấn ở ngoại ô Paris. Tại buổi họp này, các lãnh đạo 27 quốc gia Liên Âu nhất trí loại trừ ý định kết nạp nhanh Ukraine vào EU (như theo lời yêu cầu của Tông Thống Zelenskyy hôm 28-2). Ngay cả Đức và Hà Lan đều khẳng định không có khả năng cho phép Ukraine gia nhâp EU trong ngắn hạn. TT Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại buổi họp thượng đỉnh Liên Âu ở Versaille: “Liệu ta có thể mở thủ tục gia nhập EU cho một quốc gia đang có chiến tranh? Tôi không tin điều đó có thật. Vì nếu như thế là bất công”.

Hôm thứ Sáu 11/3 tổng thư ký của khối NATO, Jens Stoltenberg khẳng định khủng hoảng ở Ukraine không thể nào trở thành chiến tranh giữa Nga và NATO. Quả thật NATO và EU không ai muốn cuộc chiến giữa Ukraine và Nga trở thành cuộc chiến giữa châu Âu và Nga dễ đưa đến Đại Chiến Thế Giới III.

Bỗng dưng hôm thứ Sáu, 11/3 trong một lúc cập nhật buổi họp giữa Nga và Ukraine, Tổng Thống Nga tuyên bố: “có những tiến bộ cụ thể tại các phiên họp”. Hôm thứ Bảy 12/3, sau khi nói chuyện với Thủ Tướng Đức, Olaft Schols và Tổng Thống Pháp, Emmanuel Macron, Tổng Thống Nga Putin khẳng định tiếp tục cuộc chiến với Ukraine-{Putin refuses to end fighting in Ukraine after speaking with German Chancellor Olaf Schols and French President Emmanuel Macron). Phải chăng Putin đã cố ý công khai nội dung cuộc nói chuyên giữa ông và Thủ Tướng Đức và Tổng Thống Pháp hôm 12/3? Điều này làm thế giới an tâm hơn, mặc dầu cuộc chiến giữa Nga và Ukraime vẫn đang tiếp diễn.

Về phía EU trong một động thái nhầm chứng tỏ quyết tâm ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga, hôm qua 11-03-2022 EU đã quyết định tăng lên thành 1 tỷ Euro ngân sách dành cho việc chuyển giao vũ khí cho chính quyền Kiev. EU đồng thời đe dọa hành động thêm hàng loạt biên pháp trừng phạt mới nhầm vào Moscow, nhưng trước mắt EU. vẫn từ chối cấm vận dầu khí Nga.( Nghĩa là EU vẫn tiếp tục nhận nguồn dầu khí cung cấp từ Nga như thường lệ).

Qua những sự kiện vừa kể ở trên, phải chăng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sẽ là cuộc chiến giới hạn giữa hai quốc gia, Nga và Ukraine. Cuối cùng, Nga và các nước lớn Châu Âu, NATO, EU sẽ cùng vẽ lại bản đồ của châu Âu. Nền hòa bình và thịnh vượng kinh tế của châu Âu sẽ được xây dựng trên số phận hẩm hiu của các quốc gia nhược tiểu châu Âu, trong đó có Ukraine./.

– Đào Như

(Chicago, 12/3/2022)