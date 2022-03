Phóng Viên Mỹ Bị Quân Đội Nga Bắn Chết Tại Ukraine

Phóng viên Mỹ, Brent Renaud đã bị binh sĩ Nga bắn chết tại thị trấn Irpin thuộc vùng Kyiv của Ukraine. (Nguồn:Youtube)



UKRAINE Phóng viên Mỹ Brent Renaud đã bị quân đội Nga nổ súng giết chết trong lúc đang lái xe với các đồng nghiệp, theo tin SVT Thụy điển. Cảnh sát trưởng Kiev cho biết thêm có hai nhà báo cũng đã bị thương trong vụ tấn công. Một trong những nhà báo bị thương xác nhận vụ tấn công trong đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội.

Ban đầu, có thông tin rằng Renaud đang làm cho New York Times tại Ukraine, khi ông đeo thẻ báo chí do tờ báo này cấp. Nhưng theo NewYork times hiện tại ông không làm việc cho tờ báo tại Ukraine, ông đã làm việc cho họ vài lần trong nhiều năm, gần đây nhất là năm 2015. Phó Tổng biên tập Cliff Levy của New York Times đã viết trên Twitter rằng ông "vô cùng đau buồn" và mô tả Renaud là một "nhà quay phim và nhiếp ảnh gia tài năng.”

Cố vấn an ninh của Joe Biden, Jake Sullivan gọi vụ việc là "gây sốc và đáng sợ".

Ông nói trên kênh truyền hình Mỹ CBS: “Tất nhiên chúng tôi sẽ theo dõi sát những diễn biến mới nhất và sẽ hành động phù hợp.”

Brent Renaud, 50 tuổi, trước đây đã từng làm việc cho một số tổ chức truyền thông và báo chí Mỹ, bao gồm HBO, NBC và The New York Times. Ông đã từng tường thuật về cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Năm 2015, ông và anh trai Craig Renaud đã giành được giải thưởng Peabody cho bộ phim tài liệu "Last Chance High".



"Thật là kinh khủng. Chúng tôi đã yêu cầu cho các phóng viên, ký giả được bảo vệ trong chiến tranh. Các phóng viên báo chí đóng vai trò quan trọng để có thể truyền tải cho công chúng thấy được những gì thật sự đang xảy ra trên đất Ukraine ngay lúc này," chủ tịch hội phóng viên không biên giới của Thụy điển Erik Halkjaer đã nói cùng TT.

Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, cho biết trong một tuyên bố rằng Renaud "phải trả giá bằng mạng sống của mình vì đã cố gắng vạch trần sự quỷ quyệt, độc ác và tàn nhẫn của kẻ tấn công."