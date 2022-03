Văn Phòng Jay Chen Tổ Chức Trao Đổi Thông Tin Hữu Ích Cho Người Chuẩn Bị Thi Quốc Tịch

Chị Thủy Trần chia sẻ kinh nghiệm trả lời phỏng vấn thi quốc tịch



Vào sáng ngày Thứ Năm 10 tháng 3 2022, tại văn phòng Việt Báo, văn phòng tranh cử Jay Chen (Địa Hạt Dân Biểu Liên Bang 45) đã tổ chức thực tập phỏng vấn thi quốc tịch cho 10 cư dân gốc Việt vùng Little Saigon. Tất cả những người này đều đã có ngày thi chính thức trong tháng 3 và tháng 4 2022. Đặc biệt trong buổi thực tập này, các cư dân có dịp trao đổi với nhau những thông tin hữu ích về các kỳ thi quốc tịch trong thời gian gần đây.



Chị Thủy Trần, người vừa đậu kỳ thi trong quốc tịch trong tháng 2/2022 đã đến để chia sẻ kinh nghiệm mới mẻ của mình. Chị Thủy trước đây đã thi hai lần không được. Chị tiếp tục học thêm, đi thực tập phỏng vấn thử với văn phòng Jay Chen ba lần thì thành công. Theo chị, hiện nay các kỳ phỏng vấn quốc tịch đã trở nên khó khăn hơn trước rất nhiều. Nếu chỉ học “tủ”, học những gì có trong các câu hỏi đã cho trước thì khó mà đậu. Nhân viên Sở Di Trú có khuynh hướng kiểm tra khả năng nghe, trả lời được bằng tiếng Anh căn bản của người đi thi. Họ cũng muốn biết chắc rằng cư dân hiểu rõ ý nghĩa của các câu hỏi trong mẫu đơn N-400, chứ không trả lời theo kiểu máy móc, thuộc lòng!



Chị Thủy cho biết nhân viên phỏng vấn bắt đầu kiểm tra khả năng Anh Ngữ của chị ngay từ khi bắt đầu đi vào phòng phỏng vấn. Ông ta hỏi chị những câu hỏi giao tế bình thường, thí dụ như “chị đến đây bằng cách nào?”. Giai đoạn này quan trọng, tạo cho người phỏng vấn ấn tượng đầu tiên về khả năng nghe nói tiếng Anh của người đi thi. Nên tập trung nghe ngay từ lúc này, trả lời đúng câu hỏi. Làm được vậy có thể khiến cho nhân viên phỏng vấn đánh giá mình đã có trình độ tiếng Anh căn bản, cho nên đỡ khó khăn hơn trong phần phỏng vấn chính thức.

Chị Thủy kể rằng nhân viên phỏng vấn hỏi không theo một thứ tự nhất định nào cả. Trước đây mọi người vẫn nghĩ là họ sẽ hỏi theo trình tự khả năng đọc việt tiếng Anh, các câu hỏi công dân, rồi hỏi trong mẫu N-400… Nhưng trường hợp của chị Thủy không phải vậy. Ông ta hỏi vài câu về gia đình chị, rồi chuyển sang hỏi một vài câu trong N-400, rồi hỏi vài câu về ý nghĩa của từ vựng… Một lần nữa, chú ý nghe và hiểu câu hỏi là then chốt. Nếu không nghe rõ, nên yêu cầu nhân viên lập lại câu hỏi để mình có thì giờ hiểu cho đúng.

Theo chị Thủy, lần này nhân viên phỏng vấn hỏi chị nhiều về ý nghĩa của từ dùng trong form N-400. Ông ta hỏi chị nhiều câu hỏi trong phần 12: “have you ever not filed federal tax…” (bạn có bao giờ không khai thuế liên bang?…) rồi sau đó hỏi ý nghĩa của các từ như “overdue tax”, “communist party”, “genocide”, “persecute”... Để trả lời được những câu hỏi này, chị Thủy phải hiểu ý nghĩa của những từ đó và tự tìm ra những từ ngữ đơn giản của riêng mình để giải thich. Chứ học thuộc lòng trong tài liệu thì không thể nhớ hết. “Communist party” thì chị nói giống như “Vietnamese government” và “dictatorship”. Có thể không đúng hoàn toàn, nhưng nhân viên phỏng vấn biết là chị hiểu điều mình đang nói, vậy cũng tốt rồi.



Một số cư dân khác cũng trao đổi kinh nghiệm đi phỏng vấn của cá nhân mình. Đặc biệt nhiều người ghi nhận thái độ hống hách, cửa quyền của một số nhân viên phỏng vấn đối với cư dân gốc Việt. Một số đã miêu tả người phỏng vấn đập bàn, nói như quát tháo trong lúc phỏng vấn. Nhân viên văn phòng Jay Chen hứa sẽ thu thập thêm tính xác thực của những lời than phiền này. Nếu đáng tin cậy, văn phòng sẽ nhờ một số văn phòng dân biểu liên bang gởi thư đến Sở Di Trú để yêu cầu điều tra. Nhiệm vụ của nhân viên Sở Di Trú là kiểm tra cư dân đã đủ điều kiện vào quốc tịch Hoa Kỳ theo luật định hay chưa, chứ không phải là tra hỏi, làm khó dễ cư dân. Hoa Kỳ là quốc gia của di dân. Nhiều người Việt tị nạn khi mới đến đây không tài sản, không biết tiếng Anh, nhưng sau này cũng đã đóng góp đầy đủ bổn phận cho nước Mỹ, nuôi dưỡng con cái trở thành những người thành công trong xã hội.



Anh Doãn Hưng -Đại diện trong cộng đồng gốc Việt của văn phòng Jay Chen- đã khuyến khích các cư dân trao đổi số điện thoại để liên lạc với nhau sau khi đi thi, cho dù đậu hay rớt. Điều này rất có lợi, vì cập nhật được thông tin mới về khuynh hướng phỏng vấn. Anh cũng khuyên cư dân nên tìm đến những nơi dạy thi quốc tịch, dạy tiếng Anh một cách bài bản, có chất lượng. Việc nghe, hiểu và nói được tiếng Anh không chỉ để đâu trong kỳ phỏng vấn quốc tịch, mà còn giúp khả năng tìm việc, cơ hội thăng tiếng trong nghề nghiệp cao hơn sau này.



Cư dân gốc Việt Quận Cam có như cầu thực tập phỏng vấn với văn phong Jay Chen, xin liên lạc:

Hưng Doãn

310 985 0908

hung@chenforcongress.com

(DV)