Từ cuộc chiến của Stalin giết chết 3.9 triệu người Ukraine 1932, đến cuộc xâm lăng của Putin 2022

Theo nhiều tài liệu vào năm 1932, số người dân Ukraine chết là 3.9 triệu người bởi cuộc chiến do Stalin phát động " Red Famine: Stalin's War on Ukraine ". Thượng viện Hoa Kỳ, trong một nghị quyết năm 2018, khẳng định rằng Stalin đã phạm tội diệt chủng. Còn cuộc xâm lăng của Putin hiện nay cũng bị tòa án quốc tế mở cuộc điều tra về tội ác chiến tranh...

✲ Tòa án quốc tế điều tra cuộc xâm lược Ukraine của Nga

Theo đài TV Đức quốc DW ngày 7.3.2022 - Hai tòa án quốc tế đang bắt đầu điều tra về cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Một điều tra bắt đầu vào thứ Hai, một vụ khác nhắm trực tiếp vào Putin.

Thứ Hai tuần này, Ukraine được quyền lên tiếng công khai tại Tòa án Công lý Quốc tế ở The Hague. Tòa án Liên hợp quốc, cơ quan có nhiệm vụ giải quyết tranh chấp giữa hai quốc gia, cứu xét khiếu kiện của Ukraine chống lại Nga vi phạm Công ước chống diệt chủng của Liên hợp quốc.



Kyiv muốn các thẩm phán của Liên Hợp Quốc phán quyết vụ tấn công của Nga là tội diệt chủng, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Moscow rằng Ukraine đang phạm tội diệt chủng đối với người Nga thiểu số ở phía đông đất nước.



Vào thứ Ba, các luật sư của Điện Kremlin đã kịch liệt bác bỏ vụ kiện vì Nga phủ nhận thẩm quyền của tòa án ở The Hague. Matxcơva lập luận rằng vì không có tội ác diệt chủng nào được thực hiện bởi Nga, nên không có trường hợp nào xảy ra và do đó không có tòa án nào có thẩm quyền xét xử.

• Quyền tài phán của Tòa án Công lý Quốc tế ở The Hague, Hòa Lan

Quyền tài phán về bất kỳ trường hợp nào tại Tòa án Công lý Quốc tế ràng buộc các quốc gia nguyên đơn và bị đơn đều phải công nhận thẩm quyền của tòa án. Giáo sư Kai Ambos, một chuyên gia về luật hình sự quốc tế từ Göttingen, giải thích với DW (đài TV Đức quốc ) chưa bao giờ công nhận tòa án Liên Hợp Quốc, mà thay vào đó, Nga - và cả Mỹ làm như vậy trên cơ sở từng trường hợp cụ thể.

Do đó, rất khó có khả năng cuộc điều tra này sẽ dẫn đến bất kỳ kết quả hữu hiệu cho Ukraine. Nhưng phiên tòa thu hút sự chú ý của các tòa án quốc tế và cách họ sẽ đối phó với cuộc chiến của Vladimir Putin.

• Phiên tòa thứ hai nhắm trực tiếp vào Putin

Ngoài ra còn có một phiên tòa thứ hai tại một tòa án quốc tế khác hiện đang được tiến hành: Công tố viên tại Tòa án Hình sự Quốc tế đã bắt đầu điều tra xem Tổng thống Nga hoặc các nhân vật hàng đầu khác trong Điện Kremlin có phải chịu trách nhiệm về các tội ác chiến tranh hay tội ác chống lại thường dân ở Ukraine hay không.

Tòa án Hình sự Quốc tế có nhiệm vụ thực thi luật pháp quốc tế và xác định tội danh của các cá nhân. Không giống như Tòa án Công lý Quốc tế, Tòa án không xem xét cấp quốc gia, mà xem xét các bị cáo riêng lẻ.



Công tố viên trưởng của tòa án, Karim Khan, cho biết tại The Hague: "Tôi hài lòng rằng có cơ sở pháp lý để tin rằng tội ác chiến tranh và tội ác chống lại sự nhân loại đã được thực hiện ở Ukraine" Ông đã chỉ thị cho các công tố viên của mình điều tra và thu giữ bằng chứng. Khan cho biết các đội điều tra đầu tiên đã có mặt ở Ukraine vào tuần trước.

“Thật phi thường,” Ambos nói với DW, “Kể từ khi Tòa án Hình sự được thành lập, chúng tôi chưa bao giờ thấy công tố viên phản ứng nhanh như vậy nếu không có Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tham gia”.

• Quốc tế hậu thuẫn

Cuộc điều tra của Công tố viên Khan thậm chí còn được tăng thêm bởi thực tế là 38 quốc gia do Vương quốc Anh đứng đầu ủng hộ vụ việc. Điều đó có nghĩa là có thể tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng và sâu rộng mà không cần phải tiến hành thẩm tra bởi cái gọi là "phòng xét xử - trial chamber " với ba thẩm phán, theo Bộ trưởng Ngoại giao Anh Liz Truss.

Ông Truss nói tại London: “Một cuộc điều tra của ICC về các hành vi man rợ của Nga là cần thiết và khẩn cấp để buộc những người vi phạm phải chịu trách nhiệm”. Giáo sư Ambos của Göttingen cho rằng điều quan trọng là nhiều quốc gia thể hiện sự đoàn kết với tòa án, vì điều đó sẽ mang lại cho tòa án tính hợp pháp hơn. Tuy nhiên, vấn đề là Nga không phải là một bên ký kết hiệp ước. Giống như Trung Quốc, Nga là "kẻ thù" của tòa án, Ambos giải thích. "Chỉ các quốc gia ký kết mới có nghĩa vụ hợp tác. Điều đó không áp dụng với Nga." Ukraine cũng không phải là một bên ký kết nhưng đã tuyên bố sẽ chấp nhận phán quyết của các thẩm phán ở The Hague.





• Putin với tư cách là bị cáo?

Liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ bị xét xử nếu phiên tòa diễn ra? Kai Ambos tin rằng: “Điều đó không hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, nhưng sẽ không có khả năng ông Putin sẽ phải ra hầu tòa vào một thời điểm nào đó.



Các nhà lãnh đạo như Putin thường tại vị cho đến khi chết và do đó sẽ không bị dẫn độ. Trường hợp nếu Putin bị lật đổ ở Nga và một chính phủ mới thời có thể dẫn độ ông đến The Hague. Cũng giống như những gì đã xảy ra với cựu Tổng thống Sudan, Omar al-Bashir, người đã bị chính phủ mới của nước này dẫn độ vào năm ngoái.

• Thêm các vụ kiện về Ukraine

Trong quá trình xét xử, tòa án hình sự có thể phát lệnh truy nã quốc tế đối với Putin và các thủ phạm bị cáo buộc khác. Họ có thể bị bắt khi đi du lịch đến các nước là bên ký kết với Tòa án.



Cũng có thể các công tố viên của từng nước sẽ bắt đầu cuộc điều tra của riêng họ, như đã xảy ra ở Lithuania . Các thủ tục như vậy cũng có thể hình dung được ở Đức. Vào tháng 1, một bác sĩ người Syria đã bị kết án vì tội ác chống lại nhân loại trong cuộc chiến ở Syria trong một phiên tòa ở Đức.



Các thủ tục như vậy dựa trên "nguyên tắc của luật chung" cũng có thể thực hiện được đối với những người Nga tham gia cuộc chiến chống Ukraine. Bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn khiếu nại hình sự đến Văn phòng Công tố Liên bang.



Các vụ kiện cũng có thể được đưa ra trước Tòa án Nhân quyền Châu Âu của Hội đồng Châu Âu tại Strasbourg. Về trường hợp liên quan đến các cuộc chiến tranh tại Nam Tư, LHQ thành lập một tòa án đặc biệt. Tuy nhiên, trong trường hợp của Nga, điều này có thể thất bại vì Moscow có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.[1]

✲ Quốc tế lên án Nga tấn công bệnh viện nhi Mariupol



Ngoài bản văn của cơ quan truyền thông Đức quốc DW, phía đài Radio Quốc Tế Pháp RFI cũng loan tải bản văn của một số nước lên án... Chiều 09/03/2022 quân đội Nga dội bom vào một bệnh viện nhi đồng và cũng là nhà bảo sinh tại Mariupol, miền nam Ukraina. Theo lời thị trưởng, ít nhất ba người, trong đó có một bé gái thiệt mạng trong vụ oanh tạc này. Tổng thống Zelensky lần đầu tiên nói đến một cuộc « diệt chủng » mà quân đội Nga đang tiến hành. Quốc tế mạnh mẽ lên án hành vi « vô nhân đạo » và « man rợ » của Nga. Theo thông tín viên RFI tường thuật từ Ukraine.





• Về vụ đánh bom ở Mariupol





« Cuối ngày hôm qua, nhà bảo sinh số 4 Mariupol bị oanh tạc. Khi một quả bom 1 tấn nhắm vào một mục tiêu, chắc chắn đó không phải là chuyện tình cờ. Hai phóng viên người Ukraina của hãng thông tấn Mỹ AP đang có mặt tại hiện trường lúc sự việc xảy ra cho biết thiệt hại vô cùng to lớn. Mọi người trông thấy cảnh tượng phụ nữ mang thai hay những bà mẹ vừa sinh con từ những đống gạch đổ nát bước ra. Tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn. Chưa thể xác định rõ về số nạn nhân, nhưng theo các nhân chứng tại chỗ, sẽ có nhiều nạn nhân. Tối qua, tổng thống Volodymyr Zelensky đã có những lời lẽ rất cứng rắn khi nói về vụ đánh bom ở Mariupol. Lần đầu tiên ông sử dụng cụm từ « một cuộc diệt chủng ». Từ ngữ ngày có một ý nghĩa đặc biệt đối với người Ukraina. Trong những năm 1932-1933, Liên Xô đã tiến hành một cuộc diệt chủng, để dân cư tại đây chết đói. Giờ đây, một cuộc điều tra về những gì xảy ra tại Mariupol vừa qua sẽ được mở ra. Theo các số liệu chính thức, từ đầu cuộc chiến đã có khoảng 80 bệnh viện bị phá hủy hoặc một phần bị hủy hoại trên toàn quốc. Điều đó cho thấy quân đội Nga có hẳn một chiến lược nhắm vào các cơ sở y tế tại Ukraina ».





• Phản ứng quốc tế





Matxcơva không phủ nhận vụ ném bom nói trên đồng thời khẳng định bệnh viện nhi đồng 4 ở Mariupol là nơi mà các toán « dân tộc chủ nghĩa Ukraina » dùng làm địa bàn để phản công. Phát ngôn viên của điện Kremlin, Dmitri Peskov sáng nay cho biết « sẽ tìm hiểu » vụ việc với bên quân đội và trước mắt « chưa có thông tin minh bạch về những gì đã xảy ra ». Đại sứ Nga tại Paris Alexeï Mechkov bác bỏ những cáo buộc về trách nhiệm của quân đội Nga trong vụ oanh tạc vào bệnh viện nhi đồng và nhà bảo sinh ở Mariupol.

Tòa Bạch ốc nói đến một hành động « man rợ » quân đội Nga nhắm vào thường dân Ukraina. Luân Đôn cũng đưa ra lập trường tương tự. Về phía Paris, phát ngôn viên chính phủ Pháp Gabriel Attal tuyên bố : « Việc Nga tấn công bệnh viện nhi đồng ở Mariupol là hành động vô nhân đạo và hèn nhát ». Không thể chấp nhận việc quân đội Nga « nhắm vào phụ nữ, trẻ em và nhân viên y tế ». Một lần nữa Paris kêu gọi « ngừng bắn ngay lập tức ».[2]

✲ Nạn đói Đỏ: Cuộc chiến của Stalin ở Ukraine - giết chết 3.9 triệu người dân Ukraine năm 1932

Holodomor, một sự kết hợp của các từ tiếng Ukraina bị "chết đói" và "gây ra cái chết" - theo một ước tính đã cướp đi sinh mạng của 3,9 triệu người, khoảng 13% dân số. Và, không giống như những nạn đói khác trong lịch sử do bạc lá hoa mầu hoặc hạn hán gây ra, điều này xảy ra khi một nhà độc tài muốn các trang trại nhỏ của Ukraine gia nhập hợp tác xã do nhà nước điều hành và trừng phạt những người Ukraine có tư tưởng độc lập, những người gây ra mối đe dọa cho chính quyền toàn trị của ông ta.

Alex de Waal, giám đốc điều hành của Tổ chức Hòa bình Thế giới tại Đại học Tufts và là tác giả của cuốn sách năm 2018, giải thích : “Nạn đói ở Ukraine là một trường hợp rõ ràng do con người gây ra. Ông mô tả nó là “sự lai tạp… của nạn đói do các chính sách kinh tế - xã hội gây ra tai họa và một nạn đói cụ thể nhằm đàn áp hoặc trừng phạt nhắm vào một nhóm dân cư”. Vào những ngày đó, Ukraine - một quốc gia cỡ Texas nằm dọc theo Biển Đen ở phía tây của Nga - là một phần của Liên bang Xô viết, khi đó do Stalin cai trị. Năm 1929, nằm trong kế hoạch hầu nhanh chóng tạo ra một nền kinh tế hoàn toàn cộng sản, Stalin đã áp dụng chế độ tập thể hóa, thay thế các trang trại do cá nhân sở hữu và điều hành qua các hợp tác xã do nhà nước quản lý. Những nông dân nhỏ, chủ yếu là tự cung tự cấp tại Ukraine đã chống lại việc từ bỏ đất đai và sinh kế của họ.

• Nông dân phản kháng bị gắn nhãn là 'Kulaks'

Đáp lại, chế độ Xô Viết chế giễu những người chống đối là những kẻ khốn nạn - những người nông dân khá giả, những người theo hệ tư tưởng của Liên Xô bị coi là kẻ thù của nhà nước. Nhà sử học Anne Applebaum viết trong cuốn sách năm 2017 của bà, Nạn đói Đỏ: Cuộc chiến của Stalin ở Ukraine - Red Famine: Stalin's War on Ukraine.

Chính sách Tập thể hóa ở Ukraine không diễn ra tốt đẹp. Vào mùa thu năm 1932 - vào khoảng thời gian mà vợ của Stalin, Nadezhda Sergeevna Alliluyeva, người được cho là phản đối chính sách tập thể hóa của ông, đã tự sát - rõ ràng là việc thu hoạch ngũ cốc của Ukraine không đạt mục tiêu bởi các nhà hoạch định Liên Xô lên tới 60%. Có thể vẫn còn đủ lương thực cho nông dân Ukraine, nhưng như Applebaum viết, sau đó Stalin đã ra lệnh tịch thu những thứ ít ỏi mà họ có được như một hình phạt vì không đáp ứng hạn ngạch.

• Ra lệnh cho các quan chức địa phương ngừng sử dụng ngôn ngữ Ukraine

Các lệnh ban hành nhằm mục tiêu vào 'Kẻ phá hoại' người Ukraina Trong khi đó, Stalin, theo Applebaum, đã bắt giữ hàng chục nghìn giáo viên và trí thức Ukraina và loại bỏ sách tiếng Ukraina khỏi các trường học và thư viện. Bà viết rằng nhà lãnh đạo Liên Xô đã sử dụng sự thiếu hụt ngũ cốc như một cái cớ cho các cuộc đàn áp chống người Ukraine dữ dội hơn nữa. Như Norris lưu ý, sắc lệnh năm 1932 “nhắm mục tiêu vào những kẻ‘ ăn cắp vặt ’của Ukraine, ra lệnh cho các quan chức địa phương ngừng sử dụng ngôn ngữ Ukraine trong thư từ của họ và nghiêm khắc đối với các chính sách văn hóa Ukraine, mà trước đó văn hóa này đã được phát triển trong những năm 1920”.

• Thượng viện Hoa Kỳ, trong một nghị quyết năm 2018, khẳng định Stalin đã phạm tội diệt chủng.

Nạn đói do chính phủ Nga gây ra là 'nạn diệt chủng' Chính phủ Nga thay thế Liên Xô đã thừa nhận rằng nạn đói đã diễn ra ở Ukraine, nhưng phủ nhận đó là tội ác diệt chủng. Diệt chủng được định nghĩa trong Điều 2 của Công ước Liên hợp quốc về Ngăn chặn và Trừng phạt Tội ác Diệt chủng (1948) là "bất kỳ hành vi nào sau đây được thực hiện với mục đích tiêu diệt toàn bộ hoặc một phần quốc gia, dân tộc, chủng tộc hoặc tổ chức tôn giáo." Vào tháng 4 năm 2008, Hạ viện Nga đã thông qua một nghị quyết tuyên bố rằng "Không có bằng chứng lịch sử nào cho thấy nạn đói được tổ chức theo các sắc tộc." Tuy nhiên, ít nhất 16 quốc gia đã công nhận Holodomor, và gần đây nhất, Thượng viện Hoa Kỳ, trong một nghị quyết năm 2018, khẳng định những phát hiện của ủy ban năm 1988 rằng Stalin đã phạm tội diệt chủng.

• Stalin không thể dập tắt được khát vọng tự trị của người Ukraine

Mặc dù các chính sách của Stalin dẫn đến cái chết của hàng triệu người, nhưng nó không thể dập tắt được khát vọng tự trị của người Ukraine, và về lâu dài, chúng thực sự đã phản tác dụng ... Như trường hợp Ukraine, nó đã tạo ra rất nhiều hận thù và phẫn uất đến mức nó càng trở nên vững chắc về một Chủ nghĩa dân tộc Ukraine. ” Cuối cùng, khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, Ukraine cuối cùng đã trở thành một quốc gia độc lập - và Holodomor vẫn là một phần đau thương trong bản sắc chung của người Ukraine.[3]

Phần trên cơ quan truyên thông Đức quốc DW có đoạn văn : Ukraine khiếu kiện chống lại Nga vi phạm Công ước chống diệt chủng của Liên hợp quốc - Kyiv muốn các thẩm phán của Liên Hợp Quốc phán quyết vụ tấn công của Nga phạm tội diệt chủng. Để rộng đường dư luận phần sau tóm lược trích đoạn tài liệu do cơ quan LHQ giải thích về các vi phạm bị qui kết vào tội phạm chiến tranh:

✲ Tội phạm chiến tranh

Mặc dù việc cấm các hành vi dẫn đến tiến hành xung đột vũ trang có thể bắt nguồn từ nhiều thế kỷ trước, nhưng khái niệm tội ác chiến tranh đã phát triển đặc biệt vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, khi luật nhân đạo quốc tế, còn được gọi là luật xung đột vũ trang, đã được hệ thống hóa. Các Công ước La Hay được thông qua vào năm 1899 và 1907 tập trung vào việc cấm các bên tham chiến sử dụng một số phương tiện và phương pháp chiến tranh. Một số hiệp ước liên quan khác đã được thông qua kể từ đó. Ngược lại, Công ước Geneva năm 1864 và các Công ước Geneva tiếp theo, đặc biệt là bốn Công ước Geneva năm 1949 và hai Nghị định thư bổ sung năm 1977, tập trung vào việc bảo vệ những người không hoặc không còn tham gia vào các cuộc chiến. Cả Luật La Hay và Luật Geneva đều xác định một số hành vi vi phạm các tiêu chuẩn của nó, mặc dù không phải tất cả, là tội ác chiến tranh. Tuy nhiên, không có một văn bản nào trong luật pháp quốc tế hệ thống hóa tất cả các tội ác chiến tranh. Danh sách các tội ác chiến tranh có thể được tìm thấy trong cả luật nhân đạo quốc tế và các hiệp ước luật hình sự quốc tế, cũng như trong luật theo qui định quốc tế.

Công ước Geneva năm 1949 đã được tất cả các Quốc gia thành viên của Liên hợp quốc phê chuẩn, trong khi các Nghị định thư bổ sung và các hiệp ước luật nhân đạo quốc tế khác vẫn chưa đạt được mức độ chấp nhận thống nhất. Tuy nhiên, nhiều quy tắc trong các hiệp ước này được coi là có giá trị ràng buộc đối với tất cả các Quốc gia (và các bên khác trong xung đột), cho dù các Quốc gia đó có phê chuẩn các hiệp ước hay không. Ngoài ra, nhiều quy tắc của luật tục quốc tế được áp dụng trong cả xung đột vũ trang quốc tế và phi quốc tế, mở rộng theo cách này sự bảo vệ dành cho các cuộc xung đột vũ trang phi quốc tế, vốn chỉ được quy định bởi điều 3 trong bốn Công ước Geneva và Nghị định thư bổ sung.





Tòa án sẽ có quyền tài phán đối với các tội phạm chiến tranh nói riêng khi được thực hiện như một phần của kế hoạch hoặc chính sách hoặc là một phần của hành vi phạm tội quy mô lớn. Theo mục đích của Quy chế này, "tội ác chiến tranh" có nghĩa là:

a) Vi phạm nghiêm trọng các Công ước Geneva ngày 12 tháng 8 năm 1949, cụ thể là, bất kỳ hành vi nào sau đây chống lại người hoặc tài sản được bảo vệ theo các quy định của Công ước Geneva có liên quan "..."

b) Các hành vi vi phạm nghiêm trọng khác đối với luật pháp áp dụng trong xung đột vũ trang quốc tế, trong khuôn khổ luật pháp quốc tế đã thiết lập, cụ thể là bất kỳ hành vi nào sau đây:

- Cố ý chỉ đạo các cuộc tấn công chống lại dân thường hoặc chống lại cá nhân thường dân không tham gia trực tiếp vào các hoạt động thù địch;

- Cố ý tấn công các đối tượng dân sự, tức là các đối tượng không phải là mục tiêu quân sự;

- Cố ý chỉ đạo các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên, cơ sở, đơn vị hoặc phương tiện liên quan đến nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo hoặc gìn giữ hòa bình theo Hiến chương Liên hợp quốc, miễn là họ được bảo vệ cho dân thường hoặc các đối tượng dân sự theo quy định của quốc tế luật xung đột vũ trang;

- Cố ý phát động một cuộc tấn công khi biết rằng cuộc tấn công đó sẽ gây ra thiệt hại ngẫu nhiên về nhân mạng hoặc thương tật cho dân thường hoặc thiệt hại cho các đối tượng dân sự hoặc thiệt hại trên diện rộng, lâu dài và nghiêm trọng đối với môi trường tự nhiên liên quan đến lợi thế quân sự;

- Tấn công hoặc bắn phá, bằng bất kỳ phương tiện nào, vào thị trấn, làng mạc, nhà ở hoặc tòa nhà không bị đe dọa và không phải là mục tiêu quân sự;

- Đánh hoặc làm bị thương một chiến sĩ đã hạ vũ khí hoặc không còn phương tiện phòng thủ, đã đầu hàng;

- Sử dụng không đúng cờ đình chiến, cờ hiệu hoặc quân hiệu và quân phục của kẻ thù hoặc của Liên hợp quốc, cũng như các biểu tượng đặc biệt của Công ước Geneva, dẫn đến tử vong hoặc thương tật nghiêm trọng;

- Cố ý chỉ đạo các cuộc tấn công nhằm vào các tòa nhà dành riêng cho tôn giáo, giáo dục, nghệ thuật, khoa học hoặc mục đích từ thiện, di tích lịch sử, bệnh viện và những nơi thu nhận bệnh nhân, miễn là chúng không phải là mục tiêu quân sự; "..."

- Phá hủy hoặc chiếm giữ tài sản của kẻ thù trừ khi việc phá hủy hoặc chiếm giữ đó là do nhu cầu cấp thiết của chiến tranh;

- Tuyên bố bãi bỏ, đình chỉ hoặc không thể chấp nhận trước tòa án các quyền và hành động của công dân của bên thù địch;

- Ép buộc công dân của bên thù địch tham gia vào các hoạt động chiến tranh chống lại đất nước của họ, ngay cả khi họ phục vụ cho bên tham chiến trước khi bắt đầu cuộc chiến; "..."

- Cố ý chỉ đạo các cuộc tấn công nhằm vào các tòa nhà, nhà thương, đơn vị y tế, phương tiện giao thông và nhân viên bằng cách sử dụng các biểu tượng đặc biệt của Công ước Geneva phù hợp với luật pháp quốc tế;

- Cố ý sử dụng nạn bỏ đói thường dân như một phương pháp chiến tranh bằng cách tước đoạt của họ những đồ vật không thể thiếu đối với sự sống còn của họ, bao gồm cố ý cản trở các nguồn cung cấp cứu trợ theo quy định của Công ước Geneva; "..."

• Các yếu tố cấu thành tội phạm

Tội phạm chiến tranh là những hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế mà cá nhân phải chịu trách nhiệm hình sự theo luật quốc tế. Do đó, và trái ngược với tội ác diệt chủng và tội ác chống lại nhân loại, tội ác chiến tranh diễn ra trong bối cảnh xung đột vũ trang, dù là quốc tế hay phi quốc tế.

* Vi phạm nghiêm trọng các Công ước Geneva năm 1949, liên quan đến xung đột vũ trang quốc tế;

* Các vi phạm nghiêm trọng khác đối với luật pháp áp dụng trong xung đột vũ trang quốc tế;

* Vi phạm nghiêm trọng Điều 3 chung của Công ước Geneva năm 1949, liên quan đến xung đột vũ trang không mang tính chất quốc tế;

* Các vi phạm nghiêm trọng khác đối với luật pháp áp dụng trong xung đột vũ trang không mang tính chất quốc tế.

• Tội ác chiến tranh bao gồm hai yếu tố chính:

* Yếu tố bối cảnh: “hành vi diễn ra trong bối cảnh và gắn liền với một cuộc xung đột vũ trang quốc tế / phi quốc tế”;

* Yếu tố tâm lý: ý định và kiến thức liên quan đến hành động cá nhân và yếu tố bối cảnh.

Trái ngược với tội ác diệt chủng và tội ác chống lại nhân loại, tội ác chiến tranh có thể được thực hiện chống lại nhiều nạn nhân, có thể là chiến binh hoặc không tham chiến, tùy thuộc vào loại tội phạm. Trong các cuộc xung đột vũ trang quốc tế, nạn nhân bao gồm các thành viên bị thương và ốm đau của các lực lượng vũ trang trên thực địa , trên biển, tù nhân chiến tranh và dân thường. Trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang phi quốc tế, sự bảo vệ dành cho những người không tham gia vào các cuộc chiến, bao gồm các thành viên của lực lượng vũ trang đã từ bỏ vũ khí và những người bị đau ốm, bị thương, bị giam giữ, hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác. Trong cả hai loại xung đột, sự bảo vệ cũng được dành cho nhân viên y tế và tôn giáo, nhân viên nhân đạo và nhân viên phòng thủ dân sự.[4]

Năm 1932 dưới sự đàn áp của Stalin cho dù đã có hàng triệu người chết nhưng vẫn " không thể dập tắt được khát vọng tự trị của người Ukraine". Và 90 năm sau, năm 2022, Putin xua quân xâm lăng Ukraine đã bị phản kháng dữ dội bởi "khát vọng tự trị của người Ukraine" dâng cao, và vì "Holodomor vẫn là một phần đau thương trong bản sắc chung của người Ukraine". Cũng giống như người Việt Nam không bao giờ quên quá khứ gần 1000 năm phải chịu sự đô hộ bởi người Tầu.

