Hội Đồng Hương Quảng Nam - Đà Nẵng Tổ chức tiệc Tân Xuân Hội Ngộ “Nhâm Dần 2022”

Westminster (Thanh Huy)-- Tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 6 tháng 3 năm 2022, Hội Đồng Hương Quảng Nam - Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức tiệc họp mặt mừng Tân Xuân Hội Ngộ (Nhâm Dần 2022).

Đây là dịp để đồng hương Quảng nam Đà Nẵng có dịp gặp lại nhau sau mùa đại dịch, hơn 350 người tham dự, ngoài quý đồng hương QNĐN còn có quý niên trưởng, các chiến hữu, thân hữu thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, các hội đoàn bạn, trong số quý niên trưởng có: NT. Lê Bá Khiếu, NT. Nguyễn Văn Ức, NT. La Trinh Tường, NT. Trần Quang An, quan khách có: sư cô Tiến Sĩ Thích Nữ Ngọc Liên và phái đoàn chư Tăng thuộc Pháp Viện Minh Đăng Quang, Tổ Đình Giác Nhiên, các phái đoàn của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam, Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Cô Nhi Quả Phụ, Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Võ Bị Đà Lạt, Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Bộ Binh Thủ Đức, Tổng Hội và Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam Cali, Gia Đình Mũ Đỏ Nam Cali, Lực Lượng Đặc Biệt, Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long, Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam Cali, Hội Đồng Hương Quảng Trị, ông Nguyễn Văn Lực, Chủ Tịch CLB Hùng Sử Việt San Diego, một số các cơ quan truyền thông.

Quang cảnh lễ chào cờ

Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do ông Phan Thanh Thắng, Thành Viên Hội Đồng Giám Sát Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng điều khiển, trong phút mặc niệm ông xin mọi người dành phút để tưởng nhớ công ơn tổ tiên, anh linh các chiến sĩ QL/VNCH đã vị quốc vong thân, đồng bào Việt Nam đã bỏ mình trên biển cả, nơi rừng sâu, trên đường vượt thoát chế độ cộng sản tìm đến bến bờ tự do, đặc biệt người dân xứ Quảng không bao giờ quên ơn các bậc tiền bối Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Cao Vân, Trần Quý Cáp, Tiểu La Nguyễn Thành và nhiều vị khác đã làm rạng danh cho non sông xứ Quảng. Ông cũng xin mọi người dành phút cầu nguyện cho dân tộc Ukraine sớm thoát cảnh chiến tranh xâm lược do tên độc tài khác máu Vladimir Putin gây ra.