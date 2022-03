Tòa Bạch Ốc Cảnh Báo Nga Có Thể Sử Dụng Vũ Khí Hóa Học Ở Ukraine

Trưởng phòng báo chí Bạch Ốc Jen Psaki cảnh báo Nga có thể sẽ sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học trong các cuộc tấn công sắp tới ở Ukraine (Nguồn: Unsplash.com)

HOA KỲ – Trưởng phòng báo chí Bạch Ốc Jen Psaki cảnh báo Nga có thể sẽ sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine sau khi Moscow cáo buộc Hoa Kỳ đang sở hữu vũ khí sinh học trên lãnh thổ Ukraine, theo TheHill đưa tin ngày Thứ Tư, 9 tháng 3 năm 2022.





Bà Psaki gọi tuyên bố từ Nga là “sai sự thật” và “phi lý,” đồng thời cảnh báo đây có thể là cái cớ để Nga triển khai vũ khí hóa học tấn công Ukraine: “Đó là kiểu tuyên truyền thông tin sai lệch chúng ta vẫn thường thấy từ Nga trong những năm qua, ở Ukraine hay các quốc gia khác. Chúng tôi đã được cảnh báo từ lâu, và nay nó đã bị vạch trần.



Ngoài ra, Nga có thành tích ‘vừa ăn cướp vừa la làng’ khi lên tiếng cáo buộc phương Tây về những vi phạm của chính mình. Vào tháng 12 năm 2021, Nga đã cáo buộc sai sự thật về việc Hoa Kỳ triển khai các nhà thầu quân sự có vũ khí hóa học ở Ukraine.”





Bà nói thêm: “Tất cả là một âm mưu trắng trợn của Nga nhằm cố gắng biện minh cho cuộc tấn công mà họ đã trù tính trước, không có mục đích chính đáng, và phi lý, nhằm vào Ukraine. Giờ đây, Nga đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật, và phía Trung Quốc lại có vẻ như tán thành với Nga. Tất cả chúng ta nên đề cao cảnh giác Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học ở Ukraine. Đó là một kế hoạch quá rõ ràng.”





Maria Zakharova, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, tuyên bố Nga đã phát hiện ra bằng chứng về chương trình phát triển bệnh ung nhọt, hay còn gọi là bịnh than (tên khoa học: Anthrax là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi rút Bacillus anthracis gây ra trên các loài động vật máu nóng (gồm có gia súc, động vật hoang dã và con người), và các loại vũ khí sinh học khác do Hoa Kỳ điều hành ở Ukraine. Bà cáo buộc chương trình được Ngũ Giác Đài chống lưng. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài John Kirby trong cuộc họp giao ban hôm thứ Tư đã gọi những tuyên bố trên là “vô lý” và “tức cười.”





Cảnh báo từ Tòa Bạch Ốc rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xâm lược Ukraine được đưa ra khi quân lính Nga được cho là ngày càng nhắm vào dân thường và các tòa nhà phi chính phủ.