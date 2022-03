Đồng hương Quận Cam thắp nến cầu nguyện hòa bình ủng hộ Ukraine

Đêm thắp nến cầu nguyện hòa bình ủng hộ Ukraine:







Chiều tối Chủ Nhật 6/3/2022, buổi thắp nến cầu nguyện hòa bình và ủng hộ dân tộc Ukraine chiến đấu bảo vệ tổ quốc họ đã diễn ra tại khu thương xá trên đường Bolsa góc đường Saigon với hàng trăm đồng hương Việt Nam tham dự.

Buổi lễ bắt đầu lúc 6 giờ tối, quốc ca Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và Ukraine vang lên cùng 3 lá cờ phất phới trên khán đài với chữ lớn Pray Ukraine – Cầu Nguyện Ukraine. Thị trưởng Westminster là Tạ Đức Trí đại diện ban tổ chức và Cộng đồng Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ dân chúng và đất nước Ukraine. Một số dân cử và đại diện các đoàn thể lên phát biểu cùng ý kiến như vậy.



Khoảng mấy chục người Ukraine đến dự buổi này, họ mang theo biểu ngữ phản đối quân Nga Putin xâm lược và kêu gọi thế giới giúp đỡ cuộc chiến đấu của đất nước Ukraine. Họ được mời đứng trước khán đài trong lúc bài hát We Are The World vang lên; không khí trầm lắng, cảm động.



Bà Larissa, người Ukraine, là giám đốc chi nhánh ngân hàng, đến dự qua lời mời của một người bạn Việt Nam. Bà nói dân Ukraine bất ngờ vì lính Nga tiến hành xâm lăng, thời Cộng Sản Xô Viết thì Stalin đã giết chết hàng triệu dân Ukraine bằng cách bỏ đói. Bà kính phục tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã cùng quân đội chống trả quân Nga. Bà mong thế giới giúp đỡ Ukraine để chiến đấu và mong ước chiến tranh chấm dứt. Sự đấu tranh của dân tộc sẽ làm cho thế hệ con cháu Ukraine mai sau thoát khỏi sự cai trị độc tài Cộng Sản, có được tự do dân chủ. Bà cám ơn cộng đồng Việt Nam đã đồng tình ủng hộ đất nước và dân tộc Ukraine chống lại quân Nga xâm lược.



Bà Như Hảo giám đốc Đài Mẹ Việt Nam trong tà áo dài thướt tha vừa lên sân khấu hát với ban hợp ca Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ bày tỏ rằng người Việt Nam đã bỏ nước ra đi vì độc tài Cộng Sản nên hiểu rõ tâm tình của người Ukraine đang chiến đấu cho sự tự do dân chủ và độc lập của đất nước họ.



Ông Trần Trọng Đạt, Chủ tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng nói rằng tổ chức của ông đã phổ biến bản lên tiếng lên án nước Nga Putin xâm lăng Ukraine, lên án Việt Cộng và Trung Cộng đồng tình đồng lõa với Putin và kêu gọi quốc dân Việt Nam trong và ngoài nước lên án Nga xâm lăng, hỗ trợ dân tộc Ukraine trong cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc của họ.

Trời Quận Cam chợt trở lạnh và gió làm nhiều vị cao niên co ro. Những người tham dự từng trải qua chiến tranh đau khổ ở Việt Nam, từng sống qua thời cai trị độc tài của chế độ Cộng Sản, từng vượt biển tìm tự do, và đang lo lắng cho nền độc lập đất nước trước tham vọng xâm lăng của đế quốc Trung Cộng. Cho nên đồng hương rất cảm thông và ủng hộ dân tộc Ukraine chống lại quân Nga Putin trong cuộc chiến này.



Cộng đồng Việt Nam ở Quận Cam và các vùng lân cận được coi là thủ đô của người Việt tự do ở hải ngoại với những sinh hoạt đấu tranh cho dân chủ tự do, cho an vui dân tộc và đóng góp nhiều vào dòng sinh hoạt với các cộng đồng quốc tế.



Đêm thắp nến cầu nguyện hòa bình và ủng hộ Ukraine trời gió và lạnh nhưng trong lòng người tham dự ấm áp tình nhân loại giữa Cộng đồng Việt Nam và Ukraine.

– Trần Củng Sơn

Hình ảnh:

Đêm thắp nến.

Thị trưởng Tạ Đức Trí cầm nến.

Em bé Ukraine dự đêm thắp nến.

Bà Larissa tâm tình.

Ban hợp ca Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ hát ủng hộ Ukraine.