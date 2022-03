Chúng Ta Có Thể Làm Gì Để Giúp Đỡ Người Ukraine?

Sau nhiều tuần căng thẳng leo thang, các cuộc sơ tán đại sứ quán và các lệnh trừng phạt ngoại giao, lực lượng xâm lăng Nga đã tấn công Ukraine bắt đầu vào tuần trước. Rạng sáng thứ Năm tuần trước ngày 24 tháng Hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố "sự khởi đầu của một cuộc xâm lược của Nga" vào quốc gia láng giềng, ra lệnh tấn công quân sự và chính thức tuyên chiến.





Đây là một điều mà người Ukraine đã lo sợ trong nhiều tuần, và chiến tranh – với ý định khôi phục đế chế Liên Bang Xô Viết và sự chán ghét chung của Putin đối với nền dân chủ Ukraine - là một cuộc xung đột mà ngay cả công dân Nga dường như cũng không muốn. Vài giờ trước khi khi chiến tranh bắt đầu, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có một bài phát biểu đầy xúc động trước người dân Ukraine, chuẩn bị tinh thần cho dân chúng về “thảm họa” sắp xảy ra. “Mục tiêu chính của chúng tôi là hòa bình ở Ukraine và sự an toàn của người dân Ukraine,” Zelensky nói. "Sẽ không có ai đảm bảo an ninh nữa."





Chỉ vài phút sau khi Putin khởi chiến, các vụ nổ đã xảy ra khắp Ukraine, đất nước này rơi vào tình trạng khẩn cấp. Tuần trước, tiếng còi báo động của cuộc không kích đã vang lên ở Kyiv, và người dân đã gấp rút di tản đến biên giới Ba Lan. Các đường dây bên ngoài máy ATM, hiệu thuốc, siêu thị và trạm xăng đang tràn ngập những người đang cố gắng tích trữ hàng hóa và nhiều người Ukraine đang sử dụng các ga tàu điện ngầm làm nơi trú bom. Điều gì xảy ra tiếp theo không ai có thể tiên liệu nỗi. Các chuyên gia đang suy đoán rằng sự hung hăng của Putin sẽ không dừng lại cho đến khi ông ta cài được một nhà lãnh đạo mới ở Ukraine, bù nhìn của Nga. Hiện tại vô số binh lính và dân thường Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc xung đột. Ngay cả trước chiến tranh, các bậc cha mẹ Ukraine đã bắt đầu cho con cái đến trường với những miếng dán cho biết thể loại nhóm máu của các em.

Sau đây là một số cách thức có thể giúp đỡ công dân Ukraine theo đề nghị từ các nhà báo hiện có mặt tại Ukraine:

Nếu quý vị muốn hiến tặng vật liệu y tế

Tổ Chức Fundraiser for Sunflower of Peace : Gây quỹ cho Quỹ Hỗ Trợ Hướng Dương Hòa Bình: Quỹ này nhằm cung cấp ba lô sơ cứu cho các nhân viên y tế và bác sĩ ở tiền tuyến. Mỗi ba lô chứa đủ đồ sơ cứu chiến thuật cho năm đến mười người.

Để giúp đỡ trẻ em bị ảnh hưởng bởi chiến tranh

Tổ chức Voices of Children : Tổ chức này giúp hỗ trợ tâm lý và xã hội cho trẻ em Ukraine bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang.

Tổ chức Save the Children: Có trụ sở tại Vương Quốc Anh, Cứu Trợ Trẻ Em đã thành lập một quỹ cứu trợ khủng hoảng ở Ukraine nhằm phân phát thực phẩm, nước uống, bộ dụng cụ vệ sinh, tiền mặt và giúp hỗ trợ tâm lý xã hội cho trẻ em và gia đình.

Để hỗ trợ các nhà báo ở Ukraine





Tổ chức The Kyiv Independent : Quý vị có thể hỗ trợ cửa hàng truyền thông bằng tiếng Anh của Ukraine thông qua GoFundMe hoặc qua Patreon.

Để hỗ trợ người tị nạn





Để hỗ trợ người tị nạn BIPOC và LGBTIQ +





Liên minh hỗ trợ người da đen ở Ukraine là một tổ chức gây quỹ nhằm giúp đỡ những người da đen đang đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc và bị quay lưng khi họ cố gắng chạy trốn khỏi đất nước. Các quỹ sẽ được dùng để chi trả phí tái định cư và kết nối những người tị nạn Da đen với gia đình của họ, cũng như thực phẩm và các nguồn cung cấp thiết thực khác.

Liên Minh The Coalition to Support Black People in Ukraine : Tổ chức phi chính phủ giải quyết các vi phạm nhân quyền đối với cộng đồng LGBTIQ. Quý vị có thể quyên góp cho buổi gây quỹ Ukraine của họ tại đây.