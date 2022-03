Giám Mục Kevin Vann, Giám Mục Giáo Phận Orange Họp Báo Công Bố Việc Bổ Nhiệm LM Thái Quốc Bảo Vào Vai Trò Mới

từ trái Đức Cha Kevin Vann, Linh Mục Christopher , Linh Mục Thái Quốc Bảo, Đức Cha Thomas Nguyễn Thái Thành



Garden Grove (Nguyễn Thanh Huy) - Chiều Thứ Sáu 25.2.2022, Đức Giám Mục Kevin Vann, Giám Mục Giáo Phận Orange đã mở cuộc họp báo tại tòa nhà Văn Hóa trong khuôn viên nhà thờ chính tòa (nhà thờ kiếng) để loan báo việc ngài bổ nhiệm cha Thái Quốc Bảo làm đại diện cho ngài, điều hành mọi việc trong Giáo Xứ Chánh tòa và thánh đường chánh tòa Giáo phận Quận Cam.









Đức Cha Kevin Vann, Linh Mục Thái Quốc Bảo Đức Cha Kevin Vann cho biết, vào đầu tháng 7, 2022 cha Christoper Smith sẽ nghỉ hưu, và Đức Cha đã chọn cha Thái Quốc Bảo, một linh mục người Việt Nam thay thế cha Christoper điều hành giáo xứ chính tòa trong đó có nhà thờ chính tòa rộng 37 mẫu tây đã được thánh hiến.



Cùng tham dự họp báo có Đức Cha Thomas Nguyễn Thái Thành, Giám Mục Phụ tá, cha Christopher, Đại diện Đức Giám Mục điều hành Giáo xứ Chính Tòa,Linh mục Phạm Ngọc Hùng, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, LM. Nguyễn văn Luân (cha xứ giáo xứ Đức Mẹ La Vang, LM. Nguyễn văn Tuyên, cha xứ giáo xứ Bleesed Sacrament Church, LM. Chu Vinh Quang, cha xứ giáo xứ Saint Mary of the Sea và một số các linh mục khác. Rất đông các cơ quan truyền thông Việt, Mỹ, Mễ tham dự.





Đức Cha Vann cám ơn cha Christopher đã cộng tác với ngài 10 năm qua một cách xuất sắc. Sau đó, vị Giám Mục giới thiệu cha Thái Quốc Bảo hiện là cha xứ giáo xứ Thánh Cecilia, Tustin, trước đó cha Bảo đã giữ nhiều chức vụ trong giáo phận quận Cam, một vị linh mục trẻ, thông thạo tiếng Việt tiếng Anh, một ít tiếng Mễ và tiếng Ý, cha đã tốt nghiệp Đại học với bằng Cử nhân Điện toán, cử nhân Triết học, thạc sĩ Thần học tại đại chủng viện Saint John California và Thạc Sĩ Thần Học về tâm linh tại trường Giáo Hoàng Học Viện Thánh Thomas Aquinas, Roma.





Cha Christopher ngỏ lời cám ơn Đức Cha Vann và anh chị em giáo dân đã tin tưởng trao phó trách nhiệm cho ngài suốt 10 năm qua, mặc dù đến tuổi nghỉ hưu, cha Christopher vẫn tiếp tục phục vụ Giáo Phận trong môi trường khác.









Linh mục Thái Quốc Bảo sau đó đã trình bày về cuộc đời của cha. Cha sinh năm 1971 trong gia đình theo đạo ông bà, hoàn toàn không biết gì về đạo Công Giáo, không biết gì về Chúa. Năm lên 15 tuổi ngài bị bệnh sốt xuất huyết rất nặng, đem đến bệnh viện, bác sĩ chịu, không cứu được. Về nhà, mẹ của ngài đến nhà thờ Công Giáo gần đó, quỳ gối trước tượng Đức Mẹ Maria, cầu xin cho con mình đang bệnh thập tử nhất sinh được qua khỏi, bà hứa với Đức Mẹ “ Con là người ngoại đạo nhưng con xin hứa, nếu Đức Mẹ cho con con khỏi bệnh, cả nhà con xin theo đạo”. Đức Mẹ đã nhận lời cho ngài khỏi bệnh và mẹ ngài giữ đúng lời hứa, xin theo đạo. Trong lúc được rửa tội thì thân phụ là sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (Trong Binh Chủng Nhãy Dù) đang bị tù “Cải tạo”. Nhưng sau đó khi được trả tự do, ông cũng xin gia nhập đạo Công Giáo và được rửa tội.

Từ ngày gia nhập Giáo Hội Công Giáo, ngài luôn mong ước sau này được làm linh mục để cứu nhiều linh hồn, chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng với chính quyền Cộng sản, cha là con một sĩ quan chế độ cũ nên chính quyền không cho được nhận vào các chủng viện.









Từ trái, Linh Mục Thái Quốc Bảo (đứng) Đức Cha Kevin Vann, Linh Mục Christopher, Đức Cha Thomas Nguyễn Thái Thành Sau khi được sang định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O.18 cha đã thực hiện ước mơ của mình. Sau nhiều năm tu học, ngày 7/6/2003 ngài đã được chịu chức Linh Mục và nhận bài sai của Đức Giám Mục phục vụ nhiều nơi trong giáo phận quận Cam, hiện đang là cha xứ giáo xứ Cecilia tại Tustin.



Cha Thái Quốc Bảo đảm nhiệm chức vụ này từ ngày 01 tháng 7, 2022 sắp tới. Cha cho biết, đây là việc mục vụ rất khó khăn vì Giáo phận Orange có tới 1 triệu 300 ngàn giáo dân, 57 xứ đạo, 5 Trung Tâm Mục Vụ, 35 trường tư thục Công Giáo. Giáo phận Quận Cam là một trong 10 giáo phận lớn nhất Hoa Kỳ và có nhiều sắc dân nhất. Nhà thờ chánh tòa là ngôi nhà tâm linh của vị Giám Mục. Nên sau khi nhận chức, cha sẽ tiếp tục thực hiện những gì Đức Giám Mục đề ra và cha Christopher đang làm dở dang. Ngoài ra, với tư cách một linh mục Việt Nam, cha sẽ làm những gì có thể làm được. Và ngày 01 tháng 7 năm nay cũng là ngày tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu đầu tiên tạii giáo phận Quận Cam nơi có Linh Đài Đức Mẹ La Vang vừa được thánh hiến. Linh Mục Thái Quốc Bảo nói “Đây không chỉ là vinh dự cho con, mà còn là niềm vui và hãnh diện cho ngưới Công giáo và cho tât cả đồng bào Việt Nam nói chung.





Linh mục Thái Quốc Bảo một lần nữa cám ơn quý Đức Cha, quý Cha, thân phụ, thân mẩu và toàn thể anh chị em. Xin tiếp tục cầu nguyện và hỗ trợ cho ngài hoàn thành nhiệm vụ.





Vào lúc 5 giờ 30 chiều cùng ngày, Cộng Đồng Công Giáo VN cũng tổ chức Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn cha Giuse Trần Ngọc Thanh bị thảm sát tại Việt Nam. Thánh Lễ do Đức Cha Nguyễn Thái Thành chủ tế và 8 linh mục cùng đồng tế. Ngoài ra, có hai Phó Tế phụ tế. Hàng ngàn giáo dân và một số đồng hương không cùng tôn giáo đã đến hiệp dâng lời cầu nguyện cho cha Trần Ngọc Thanh.





Sau thánh lễ, mọi người rước nến ra trước Linh Đài Đức Mẹ La Vang xếp thành hình bản đồ nước Việt, cùng nhau cầu nguyện, hát thánh ca xin Mẹ ban ơn cho Việt Nam mau thoát nạn Cộng sản vô thần để các tôn giáo được tự do thờ phương, và người dân được sống trong tự do, no ấm, hạnh phúc thật sự.