Thượng Viện Thông Qua Dự Luật An Ninh Mạng Trước Lo Ngại Về Các Cuộc Tấn Công Mạng Của Nga

Đạo luật Tăng cường An ninh mạng yêu cầu các công ty báo cáo cho Sở An Ninh Mạng và Hạ Tầng Hoa Kỳ về các cuộc tấn công mạng quan trọng trong vòng 72 giờ và các khoản thanh toán cho ransomware trong vòng 24 giờ (Nguồn: pixabay.com)

HOA KỲ – Thượng viện đã thống nhất thông qua một gói dự luật an ninh mạng, yêu cầu các công ty trong các lĩnh vực quan trọng phải báo cáo cho chính phủ về các nguy cơ bị tấn công (hack) hoặc phát tán ransomware (1 dạng phần mềm tống tiền), theo APnews đưa tin ngày Thứ Tư, 2 tháng 3 năm 2022.





Đạo luật Tăng cường An ninh mạng (Strengthening American Cybersecurity Act - SACS) là một gói bao gồm 3 dự luật do Thượng nghị sĩ Gary Peters (D-Mich.) đề xuất, được đưa ra khi các quan chức Hoa Kỳ muốn các công ty tư nhân chuẩn bị trước để đối phó với các cuộc tấn công mạng mà Nga có thể tiến hành nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với cuộc xâm lược Ukraine.





Sau khi đạo luật được thông qua, Lãnh đạo Khối Đa số ở Thượng viện Charles Schumer (D-NY) cho biết: “Chiến tranh mạng thực sự là một trong những nghệ thuật đen tối của Putin và chế độ độc tài của ông ta. Dự luật sẽ giúp bảo vệ chúng ta khỏi những nỗ lực tấn công mạng mà Nga muốn nhằm vào đất nước của chúng ta.”

Trong gói SACS, có một dự luật sẽ yêu cầu các công ty báo cáo cho Sở An Ninh Mạng và Hạ Tầng Hoa Kỳ (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency – CISA) về các cuộc tấn công mạng quan trọng trong vòng 72 giờ và các khoản thanh toán cho ransomware trong vòng 24 giờ. Một dự luật khác sẽ cập nhật các luật liên bang về an ninh mạng để giúp cho sự phối hợp giữa các cơ quan liên bang nhịp nhàng hơn. Luật cũng yêu cầu các cơ quan chia sẻ các rủi ro bất ngờ trên mạng với CISA.





Tuần trước, các quan chức CISA kêu gọi các cơ quan liên bang và công ty tư nhân luôn đề cao cảnh giác trước các cuộc tấn công mạng của Nga, đặc biệt là sau các lệnh trừng phạt kinh tế mà Hoa Kỳ và các đồng minh áp đặt lên Nga. Các quan chức CISA cho biết: “Mọi tổ chức – dù là lớn hay nhỏ – đều phải chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với hoạt động gây rối trên không gian mạng.”





Trong một tuyên bố, Chủ tịch Ủy ban Tình báo của Thượng viện Mark Warner (D-Va.) cho biết: “Lúc mà chúng ta đang phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng về các cuộc tấn công mạng mà Nga nhằm vào các tổ chức của chúng ta và các đồng minh, thì quan trọng hơn hết là chính phủ phải nắm rõ được những mối đe dọa đó trước đã.”