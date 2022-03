Sĩ Quan Tình Báo Jay Chen: Thông Tin Tình Báo Hoa Kỳ Chính Xác Giúp Ukraine Chống Xâm Lược

Trong những ngày qua, trước và sau khi cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga bùng nổ, người dân Mỹ đã thấy được sự chính xác của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ. Những hành vi quân sự của Nga đã được ghi nhận chính xác. Vào ngày 22/02/2022, ngay khi phía Nga tuyên bố đã rút bớt quân ra khỏi biên giới Ukraine, phía tình báo Hoa Kỳ cho biết chuyện này không hề xảy ra, mà ngược lại Nga còn tập trung quân đội đông hơn nữa. Tổng Thống Biden cảnh báo phía Nga đang gấp rút chuẩn bị chiến tranh, và chiến sự sẽ bùng nổ trong vài ngày tới. Vào ngày 24/02/2022, Nga đã chính thức đem quân vào Ukraine khởi động chiến tranh xâm lược.



Những thông tin tình báo chính xác từ phía Hoa Kỳ đã giúp đỡ chính quyền và nhân dân Ukraine rất nhiều trong việc chuẩn bị đối phó với quân đội Nga, vốn đông và hùng mạnh hơn nhiều lần. Cho đến nay, dù chưa rõ kết cục, nhưng hầu hết giới chuyên gia nhận định rằng chiến thuật đánh nhanh rút gọn của Putin trên chiến trường Ukraine đã phá sản. Quân đội Nga đang phải đối diện với muôn vàn khó khăn tại chiến trận mà họ không tiên liệu trước.

Jay Chen- ứng cử viên dân biểu liên bang địa hạt 45, là Thiếu Tá trừ bị Hải Quân Hoa Kỳ, đã từng hoạt động trong lĩnh vực tình báo nhiều năm từ bán đảo Triều Tiên cho đến vùng Trung Đông. Ông đã chia sẻ một số suy nghĩ của mình liên quan đến hoạt động tình báo của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tại Ukraine.



Ông Chen hãnh diện vì đã hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tình báo, đã làm việc với nhiều nhân viên tình báo Hoa Kỳ để bảo vệ an ninh quốc gia. Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ có những nguồn tin khả tín, giúp theo dõi được những diễn biến phức tạp diễn ra trên khắp thế giới. Điều quan trong là phải bảo mật những nguồn thông tin và phương tiện tình báo này, không để cho kẻ thù tiếp cận và tìm cách vô hiệu hóa chúng. Có thể nói rằng những hình ảnh từ vệ tinh thương mại ngày nay được phổ biến rộng rãi là một cách hiệu quả để theo dõi cách Putin chuẩn bị cho cuộc chiến. Jay tin rằng Hoa Kỳ còn sử dụng nhiều phương tiện khác nữa. Hoa Kỳ sở hữu những thiết bị tình báo tôi tân nhất thế giới, và chúng phải được sử dụng trong mục đích bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới.



Khi được hỏi liệu những thông tin tình báo từ Hoa Kỳ có giúp ích cho Ukraine trong việc đối đầu hiệu quả, làm chậm đi sự xâm lăng của quân đội Nga hay không, ông Chen trả lời là có. Hoa Kỳ đã cam kết hỗ trợ thông tin tình báo cho Ukriane, với thỏa thuận bảo mật nguồn tin và phương pháp. Phía Ukraine nhờ đó đã tiên liệu được chiến thuật của Nga, từ đó lên kế hoạch ứng phó kịp thời. Trong những ngày qua, phía Nga đã bất ngờ trước sự chống trả hiệu quả, thông minh của quân dân Ukraine.



Nói về những rủi ro khi cung cấp thông tin tình báo cho đồng minh, Jay Chen lập lại tính bảo mật là rất quan trọng. Đồng minh có thể chia sẻ lại những thông tin tình báo của Hoa Kỳ với những đối tác không được cho phép, và đó có thể là lý do khiến nguồn tin và phương pháp tình báo bị tiết lộ. Vì thế, việc duy trì quan hệ tốt với đồng minh, thiết lập và tuân thủ những qui định chặt chẽ về cách tiếp nhận và truyền thông tin tình báo là hệ trọng. Điều đáng tiếc là cựu tổng thống Trump đã vi phạm những nguyên tắc này. Trong thời Trump, quan hệ giữa Hoa Kỳ và NATO xuống đến mức thấp nhất. Vào ngày 16 tháng 7 năm 2018, cựu tổng thống Trump đã đứng bên cạnh tổng thống Putin tại Helsinky đánh giá thấp những thông tin của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Và mới đây, ông Trump được xác nhận đã đem những thông tin bảo mật quốc gia về tư dinh tại Mar a Lago. Đây là một sự vi phạm an ninh quốc gia nghiêm trọng, vì sẽ có nhiều người có thể tiếp cận, sao chép, phổ biến các nguồn thông tin mật này. Ông Chen cho biết nếu mình làm vậy, ông có thể lãnh án tù!



Ông Chen khuyến khích người Mỹ gốc Á nên tham gia vào lĩnh vực tình báo quân đội. Hiện nay tỉ lệ người gốc Á tham gia vào lĩnh vực này vẫn còn ít. Quốc gia của chúng ta vững mạnh hơn nhờ sự đa dạng. Không phải quốc gia nào cũng có đủ chuyên gia trong những lĩnh vực khác nhau, do đó họ phải tuyển dụng từ bên ngoài. Jay Chen khuyến khích người Mỹ gốc Việt tham gia ngành quân đội tình báo để phục vụ quốc gia, và để được trang bị những kỹ năng quí báu hữu dụng cho bản thân trong suốt cả cuộc đời. (DV)