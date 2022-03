Nga Tiếp Tục Tấn Công Vào Các Khu Vực Dân Sự Của Ukraine

Năm 480 trước công nguyên 300 chiến binh Sparta đã hy sinh thân mình trong cuộc chiến với quân Ba Tư để bảo vệ nền văn minh Hy Lạp. Hôm nay, sau hơn 2500 năm ở Ukraine, người Ukraine chiến đấu vì thế giới Tự Do, vì tự do, vì quyền tự quyết của các dân tộc nhỏ chống lại các thế lực độc tài muốn bắt dân tộc mình và cả các dân tộc khác sống theo những giá trị của họ. Hãy ủng hộ người Ucraina, những người đang đấu tranh cho hòa bình, cho Tự Do và thế giới Tự Do. Rồi bão táp sẽ nổi lên đốt cháy những kẻ xâm lược, đốt cháy những kẻ độc tài muốn mang chiến tranh đến thế giới này, muốn bắt các dân tộc nhỏ làm nô lệ.