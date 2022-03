Cựu TT Trump kiện Bà James về hồ sơ Trump Org & Phán quyết của Tòa TCPV về hồ sơ vụ bạo loạn ngày 6/1/2021

Thời sự





Để bạn đọc hiểu đầu đuôi câu chuyện, phần tóm lược sau dựa vào các bản văn của hai tòa Liên bang Hạt NY và DC và của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ và của báo New York Post (báo NY Post và đài TV Fox News khuynh hướng thuộc cánh hữu, thường bảo vệ quan điểm của đảng Cộng Hòa và các Tổng Thống thuộc đảng CH, chủ nhân 2 cơ sở truyền thông này là tỉ phú Rupert Murdoch).

✲ Letitia James gửi trát đòi các ngân hàng trao ra hồ sơ tài chính của Tổ chức Trump

Ngày 12.3.2019 - Theo báo New York Post, Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang New York, Bà Letitia James cho biết đã gửi trát đòi hầu tòa với Deutsche Bank và Investors Bank vào thứ Hai (11.3.2019) vì các hồ sơ giao dịch kinh doanh liên quan đến Trump Organization.



Trát đòi hầu tòa Ngân hàng Deutsche Bank nhằm tìm kiếm các đơn xin vay, thế chấp, hạn mức tín dụng và các hồ sơ khác về giao dịch tài chính liên quan đến Khách sạn Quốc tế Trump ở Washington, Trump National Doral ở Nam Florida và Khách sạn Quốc tế và Tháp Trump ở Chicago. Bộ Tư Pháp cũng đã yêu cầu Trump Org. trao các hồ sơ liên quan đến việc mua Buffalo Bills vào năm 2014. James, người đã mở điều tra tổng thống Trump, bắt đầu từ cuộc điều tra dân sự sau khi cựu luật sư lâu năm của Trump là luật sư Michael Cohen cung khai trước một Ủy ban Hạ viện vào tháng trước về các giao dịch tài chính của tổng thống. Một số cuộc điều tra đang được tiến hành đối với Trump, về các doanh nghiệp của ông, chiến dịch tranh cử, về lễ nhậm chức của ông tại Quốc hội và bởi cố vấn đặc biệt Robert Mueller. Theo NY Post ngày 12.3.2019, như đã viết báo này thuộc cánh cực hữu. [1]

✲ Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang New York Letitia James tống đạt trát đòi yêu cầu cựu Tổng thống Donald Trump đến khai báo

Ngày 9.12.2021- Theo báo New York Post , Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang New York Letitia James tống đạt trát đòi yêu cầu cựu Tổng thống Donald Trump đến khai báo vì liên quan đến cuộc điều tra gian lận dân sự về hoạt động kinh doanh của ông, theo báo cáo hôm thứ Năm (9.12.2021).



Bộ Tư Pháp được cho là đang điều tra các công ty của cựu TT Trump vì đã định giá quá cao tài sản của mình để nhận được các khoản vay và định giá thấp các tài sản này vào mục đích khai thuế, theo như tuyên bố của cựu luật sư Trump, ông Michael Cohen trong lời khai trước Quốc hội vào năm 2019.



Trong một tuyên bố với Washington Post, công ty của Trump gọi cuộc điều tra của James là “một cuộc săn lùng phù thủy chính trị ”. Tuyên bố cho biết. "Việc truy tố về mục đích chính trị này là bất hợp pháp, phi đạo đức và là một sự phản bội đối với nhà nước và hệ thống pháp luật vĩ đại của chúng ta."



Việc tống đạt trát đòi cựu TT Trump để lấy lời khai đánh dấu sự leo thang của cuộc điều tra của Bà James và sự việc lại diễn ra trong bối cảnh một cuộc điều tra hình sự song song bởi Văn phòng Biện lý Quận Manhattan. Theo NY Post ngày 9.12.2021. [2]





✲ Cựu TT Trump nạp đơn kiện bà BT Tư Pháp James để ngăn chặn cuộc điều tra "săn lùng phù thủy"

Ngày 20.12.2021 - Tóm lược theo hồ sơ lưu tại tòa Liên Bang hạt NY, vụ kiện số 1:21-cv-01352 (BKS/CFH) ngày 20 tháng 12 năm 2021, phía cựu TT Trump đã nạp đơn kiện bà Bộ Trưởng Tư Pháp James để ngăn chặn cuộc điều tra 'săn phù thủy' nhắm vào công ty bất động sản của gia đình ông.

Đơn kiện, được đệ trình lên tòa án Liên bang tại Albany, thủ phủ của tiểu bang New York. Theo đơn kiện, cuộc điều tra kéo dài hai năm của Bà James đối với Tổ chức Trump có động cơ chính trị và yêu cầu thẩm phán dừng ngay việc này. Trong đơn kiện, dài 30 trang, phần đầu đã cáo buộc bà Bộ Trưởng Tư Pháp bang New York mở cuộc điều tra là cuộc " săn lùng phù thủy".

Trong nhiều năm, Bà ta đã lạm dụng quyền điều tra của mình để nhắm vào các đối thủ chính trị để tìm kiếm sự thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Kể từ khi nhậm chức, Bà ta đã không mệt mỏi tấn công ông ta, gia đình ông ta và doanh nghiệp của ông ta, Trump Organization LLC, bằng những trát đòi hầu tòa không chính đáng…

Từ khi bắt đầu, các cuộc điều tra do James thực hiện không hề liên quan đến các mục tiêu thực thi pháp luật hợp pháp, mà đúng hơn, chỉ là một nỗ lực có ác ý với Trump và các cộng sự của ông ta. Nhiệm vụ của Bà ta nảy sinh bởi sự thù hận chính trị và mong muốn quấy rối, đe dọa và trả thù một công dân tư nhân mà Bà ta coi như một đối thủ chính trị.

James đã tước đoạt và sẽ tiếp tục tước đoạt các quyền của Nguyên đơn theo luật liên bang, luật tiểu bang và luật thông thường do những hành vi nhẫn tâm của Bà ta. Các nguyên đơn xuất hiện trước Tòa án này để buộc James phải chịu trách nhiệm về hành vi sai trái của Bà ta.(Trang 2 và 3/30) [3]

✲ BT Tư Pháp NY yêu Tòa án Tối cao Bang New York duy trì cuộc điều tra

Ngày 18.1.2022 - Phần sau tóm lược trích đoạn hồ sơ lưu tại Tòa án Tối cao Bang New York, Hạt NY- vụ số 451685/2020 ngày 18.1.2022, bản văn dài 115 trang, chính bản kèm phía dưới.

1. Văn phòng Bộ Tư Pháp ("OAG") hiện đang điều tra xem Trump Organization và Donald J. Trump ("Mr. Trump") đã khai man giá trị tài sản của ông Trump trên báo cáo tài chính hàng năm, đệ nạp thuế và kê khai sai phạm quan trọng đối với bên thứ ba để đảm bảo các khoản vay và bảo hiểm bảo hiểm và để nhằm thu được các lợi ích kinh tế và tiền thuế khác.



2. Cuộc điều tra này đang được tiến hành theo Luật pháp New York dựa theo các luật lệ hiện hành. OAG đã có các dữ kiện và bằng chứng thu thập được cho thấy các báo cáo tài chính hàng năm, hồ sơ nộp thuế và các tài liệu khác liên hệ đến cuộc điều tra có nhiều sai phạm và thiếu sót. OAG yêu cầu lấy lời khai và cung cấp chứng từ để xác định nhân viên và chi nhánh nào của Tổ chức Trump, những tổ chức và cá nhân nào khác đã hỗ trợ Tổ chức Trump thực hiện hoặc có liên quan về các sai phạm và thiếu sót đã đề cập.





3. Các chứng cứ cụ thể về cuộc điều tra của OAG được nêu dưới đây và trong phần trước của OAG liên quan đến các hồ sơ trong thủ tục tố tụng này, được ghi vào hồ sơ này, bao gồm sự xác nhận lần thứ hai của Matthew Colangelo ngày 21 tháng 8 năm 2020 ("Second Aff."), được nộp trong phiên điều trần để bảo vệ tính bí mật của cuộc điều tra đang diễn ra này.



4. Theo Đơn thỉnh cầu đã được xác minh Bổ sung này; Khẳng định của Colleen Faherty, ngày 18 tháng 1 năm 2022; và các bộ hồ sơ đính kèm (incorporated herein), OAG đi đến quyết định bắt buộc phải lấy lời khai của Donald J. Trump, Donald Trump, Jr. và Ivanka Trump, đồng thời buộc trao ra các tài liệu thuộc quyền sở hữu, giám hộ hoặc chịu sự kiểm soát của Donald J. Trump .



5. Như cáo buộc chi tiết dưới đây, OAG đã thu thập được các tài liệu và lời khai từ nhiều nhân chứng có liên quan đến việc thiết lập và phổ biến các tuyên bố sai lệch và thiếu sót được đề cập trong cuộc điều tra này. Tuy nhiên, các nhân chứng cấp cao của Tổ chức Trump đã dùng quyền của Tu chính án thứ Năm để chống lại việc cung khai. "..."

6. Vì tất cả những lý do này, rất cần thiết để lấy lời khai từ những người liên hệ. Đặc biệt:

7. Respondent Donald J. Trump - Ông Trump là chủ sở hữu của Tổ chức Trump. Ông có quyền tối cao đối với việc điều hành của Tổ chức Trump liên quan đến các sai sót đối với các đối tác, bao gồm các tổ chức tài chính và Internal Revenue Service. Tổ chức Trump buộc phải trao ra tài liệu và trả lời theo trát đòi của OAG. Mặc dù đã có khoảng một chục nhân viên hiện tại chức và cựu nhân viên của Tổ chức Trump đã cung khai trước OAG, nhưng bản thân ông Trump đã từ chối tuân thủ trát đòi hầu tòa của OAG nhằm yêu cầu ông ta cung cấp tài liệu và lời khai. Nhưng ông ta phản đối trát đòi hầu tòa ( cùng với Tổ chức Trump) qua đơn kiện được đệ trình gần đây lên Tòa án Quận của Hoa Kỳ tại Quận phía Bắc của New York. Ông Trump nên bị Tòa án Liên Bang buộc phải ra khai trước Văn Phòng Bộ Tư Pháp (OAG) và xuất trình cho OAG các tài liệu liên quan thuộc quyền sở hữu, giám hộ, hoặc kiểm soát của ông ta.

8. Respondent Donald Trump, Jr. - Donald Trump, Jr. quản lý Trump Organization cùng với Eric Trump. Ông cũng là người được ủy thác của Donald Trump và chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo tài chính hàng năm liên quan đến tài sản của cha mình. Kể từ năm 2017, Donald Trump, Jr. đã có thẩm quyền đối với nhiều báo cáo tài chính có ghi chép các định giá tài sản sai lệch. Donald Trump, Jr. bị buộc phải ra khai trước Văn Phòng Bộ Tư Pháp (OAG).

9. Respondent Ivanka Trump - Ivanka Trump từng là Phó chủ tịch điều hành về Phát triển của Tổ chức Trump ít nhất là đến năm 2016. Trong số các trách nhiệm khác, bà Ivanka Trump đã đàm phán và đảm bảo tài chính cho Trump Organization. Cho đến tháng 1 năm 2017, bà ta là người liên hệ chính của Trump với Deutsche Bank. Liên quan đến công việc này, bà Ivanka đã phổ biến báo cáo tài chính sai lệch nộp cho Deutsche Bank và chính phủ liên bang. Ivanka Trump bị buộc phải ra điều trần trước Văn Phòng Bộ Tư Pháp (OAG).

10. Nguyên đơn muốn tòa ra lệnh dựa theo C.P.L.R. 2308 (b) nhằm thực thi trát đòi hầu tòa của OAG mà không chậm trễ thêm nữa , và do đó kính đề nghị Tòa án chấp thuận toàn bộ đề nghị của OAG và từ chối đề nghị của phía các bị đơn. Exs. 301-303.(Tóm lược các trang 2,3,4 và 5/115) [4]

✲ Công ty kế toán chấm dứt hợp tác với Tổ chức Trump, tuyên bố báo cáo tài chính 'không đáng tin cậy'

Trong khi chờ phán quyết của Tòa Tối Cao bang New York về vụ Cựu TT Trump kiện bà James, BT Tư Pháp bang NY, công ty kế toán phụ trách hồ sơ tài chánh của cựu TT Trump gửi thư chấm dứt hợp tác với Trump Organization. Phần tóm lược sau cũng từ báo New York Post:

Ngày 14.2.2022 - Dựa vào các giấy tờ của tòa án tiết lộ hôm thứ Hai (14.2.2022) cho biết, công ty kế toán của Trump Organization sẽ không còn hợp tác với công ty của Trump sau khi xác định rằng những tuyên bố của Donald Trump về tài chính là không đáng tin cậy. Luật sư William Kelly của công ty kế toán Mazars cho biết trong một bức thư ngày 9 tháng 2 gửi cho Trump Organization, rằng công ty Mazars sẽ không còn làm việc với doanh nghiệp của gia đình Trump sau khi họ kết luận rằng "Báo cáo tình trạng tài chính" của cựu tổng thống từ năm 2011 đến năm 2020 "không còn được dựa vào nữa."

Bức thư đã được công khai hôm thứ Hai trong vụ kiện dân sự đang diễn ra bởi Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James chống lại Tổ chức Trump, khi bà ta gửi trát đòi ra hầu tòa và giao nộp các chứng từ liên quan đến cuộc điều tra về hoạt động kinh doanh của công ty. Kelly nói rằng Mazars đã đưa ra kết luận trên dựa vào các tài liệu bao gồm hồ sơ tòa án của văn phòng Bộ Tư Pháp, dựa vào cuộc điều tra của riêng của họ, và dựa vào thông tin mà họ nhận được “từ các nguồn bên trong và bên ngoài”.

James nói rằng lá thư của Mazars là chứng cớ bổ túc thêm tính hợp pháp cho cuộc điều tra của bà ta vào Trump Organization và yêu cầu thẩm phán tòa New York duy trì trát hầu tòa của bà ta để tìm kiếm lời khai từ Trump và các con Ivanka và Don Jr. “Các bằng chứng tiếp tục nhiều thêm cho thấy Donald J. Trump và Tổ chức Trump đã sử dụng các báo cáo tài chính gian lận và gây hiểu lầm để thu được lợi ích kinh tế,” James nói trong một tuyên bố. “Không có nghi ngờ gì nữa vì đây là một cuộc điều tra hợp pháp và chúng tôi có lý do chính đáng để tìm kiếm lời khai từ Donald J. Trump, Donald J. Trump, Jr. và Ivanka Trump.”

Theo phát ngôn viên của Trump Organization: “Mặc dù chúng tôi rất thất vọng vì Mazars đã chọn cách chia tay, nhưng lá thư ngày 9 tháng 2 năm 2022 của họ xác nhận rằng sau khi tiến hành xem xét lại tất cả các báo cáo tình hình tài chính trước đó, công việc của Mazars đã được thực hiện theo tất cả các chuẩn mực và nguyên tắc kế toán hiện hành và các báo cáo về tình trạng tài chính như vậy không có bất kỳ sự khác biệt trọng yếu nào".

James bắt đầu cuộc điều tra của mình vào năm 2019, dựa vào lời khai trước Quốc hội từ cựu luật sư của Trump, Michael Cohen, tuyên bố rằng Trump đã phóng đại giá trị tài sản của công ty để nhận được các khoản vay tốt hơn và có lợi cho các mục đích thuế má.[5]

✲ Thiếu hồ sơ thuế của Matt Calamari Jr. vệ sĩ của Trump

Tuy nhiên trong thơ của công ty kế toán Mazars gửi cho luật sư của Trump Organization có một đoạn văn liên quan đến hồ sơ thuế của Matt Calamari Jr. (vệ sĩ của Trump) nhân viên phụ trách của Mazars là Donald Bender đã đòi giao nộp nhiều lần nhưng Trump Organization vẫn không trao ra, và đoạn văn này không thấy xuất hiện trên bản tường thuật của NY Post ngày 14.2.2022 nêu trên. Căn cứ vào hồ sơ của New York Clerk, đoạn văn đó như sau:



Ngày hết hạn để nộp những tờ khai đó là ngày 15 tháng 2 năm 2022. Chúng tôi tin rằng thông tin duy nhất còn lại để hoàn thành những tờ khai đó là thông tin liên quan đến căn hộ của Matt Calamari Jr. Như đã biết, Donald Bender đã hỏi thông tin này từ nhiều tháng qua nhưng vẫn không nhận được. Khi thông tin đó được cung cấp cho công ty khai thuế mới của bạn, các bản khai thuế mới hoàn tất. [6]

Theo NY Post ngày 24.11.2021 viết về Matthew Calamari Jr.(vệ sĩ của Trump) ghi như sau: Đương sự hiện đang bị tra xét kỹ lưỡng bởi các công tố viên quận hạt Manhattan (NY), họ đang điều tra việc gian lận thuế xảy ra tại Trump Organization. Calamari, từng là vệ sĩ của Trump, đang bị các công tố viên điều tra vì bị cáo buộc nhận các khoản trợ cấp không đóng thuế từ Trump Organization.

✲ Tòa án Tối cao của Bang NY, Hạt New York ra phán quyết về vụ kiện của Cựu TT Trump nhằm ngăn chặn cuộc điều tra 'săn lùng phù thủy'

Ngày 17.2.2022 - Tóm lược trích đoạn theo bản văn của tòa án, nguồn chính bản kèm phía dưới - Theo phán quyết của Tòa Tối Cao bang New York, Hạt New York về vụ án số 451685/2020, phát sinh từ cuộc điều tra bắt đầu bởi Letitia James, Bộ Trưởng Tư Pháp của Bang New York (sau đây gọi là "OAG"), là nguyên đơn, điều tra về các hoạt động tài chính của bị đơn là Tổ chức Trump, nhân viên và các chi nhánh của Trump .



Cụ thể, OAG (VP Bộ Trưởng Tư Pháp) hiện đang điều tra xem liệu bị đơn có khai báo sai giá trị của một số tài sản trên báo cáo tài chính hàng năm, từ đơn xin vay tiền, tờ khai thuế, đến các tài liệu khác hay không, và liệu bị đơn có trình bày sai lệch nghiêm trọng nào khác cho bên thứ ba để bảo chứng các khoản vay vốn có lợi và về phạm vi bảo hiểm hay không và để nhận về các lợi ích thuế khóa và kinh tế khác.

OAG hiện tuyên bố rằng họ đã xác định được các dữ kiện bổ sung qua các cuộc điều tra cho thấy rằng các tài liệu nói trên và các tài liệu khác có sai lầm và thiếu sót nghiêm trọng và mâu thuẫn. OAG tuyên bố thêm rằng để xác định ai phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm và thiếu sót như vậy, vì thế đã tống đạt trát đòi hầu tòa để lấy lời khai và đòi cung cấp chứng từ của Donald J. Trump, Ivanka Trump và Donald Trump, Jr. (sau đây gọi là " bị đơn Trump ").

Hơn một năm trước, khi bắt đầu thủ tục tố tụng đặc biệt này, Tòa án này cho rằng cuộc điều tra của OAG, được thực hiện theo Luật New York Executive Law $ 63 (12), là hợp pháp. Bị đơn Trump yêu cầu Tòa án này kiểm tra lại tính hợp pháp của cuộc điều tra, với lập luận rằng OAG đang sử dụng các cuộc điều tra dân sự và hình sự song song để tước bỏ quyền của bị đơn Trump theo Hiến pháp Hoa Kỳ và Bang New York.

Kể từ lần cuối cùng Tòa án này ban hành Quyết định và ra lệnh trong trường hợp này, về bản chất cuộc điều tra của OAG đã mở rộng từ dân sự thuần túy sang dân sự / hình sự. Trong lá thư đề ngày 29 tháng 1 năm 2021, OAG đã thông báo cho bị đơn Trump và bị đơn Eric Trump rằng dựa vào bằng chứng thu thập đã dẫn đến việc qui trách nhiệm hình sự và khiến cho OAG mở cuộc điều tra h́nh sự. Sau đó, trong một lá thư đề ngày 27 tháng 4 năm 2021, OAG thông báo cho bị đơn Trump rằng ngoài cuộc điều tra dân sự đang diễn ra của COAG, [OAG] cũng đang thực hiện cuộc điều tra hình sự. (… ongoing civil investigation, [OAG] is also engaged in a criminal investigation." NYSCEF Doc. No. 572”).



Ngoài ra, OAG đã đưa ra nhiều tuyên bố công khai xác nhận sự hỗ trợ liên tục của họ đối với cuộc điều tra tội phạm của Biện lý quận Manhattan đối với Tổ chức Trump. Xem tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp James về Cáo trạng Hình sự của Tổ chức Trump và Giám đốc tài chính Weisselberg tại: https://ag.ny.gov/press-release/2021/statement-attorney-general-james-criminalindictment-trump-organization-and-cfotruy cập nhật lần cuối vào ngày 16 tháng 2 năm 2022. …

Mục tiêu của một cuộc điều tra dân sự / hình sự hỗn hợp không thể sử dụng Tu chính án thứ Năm như một thanh kiếm hay lá chắn; một lá chắn chống lại các câu hỏi và một thanh kiếm chống lại cuộc điều tra. Chỉ khi bị từ khước, bị đơn Trump mới có quyền từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà họ cho rằng có thể buộc họ và việc từ chối đó không được đưa ra bình luận hoặc sử dụng để chống lại họ trong vụ truy tố hình sự. Tuy nhiên, không có gì bất công khi cho phép Hội thẩm trong vụ án dân sự biết những lời từ chối này và tự mình đưa ra kết luận.



Theo đó, Tòa án, theo quyết định của mình, từ chối đưa ra quyết định ngừng cuộc điều tra dân sự của OAG đối với bị Trump.



Tòa án đã xem xét các lập luận của bị đơn Trump, bao gồm cả việc xem xét liệu OAG có vi phạm quyền được bảo vệ bình đẳng của họ hay không, và Tòa án nhận thấy rằng các lập luận đó là không khả thi và / hoặc không phù hợp.



Trong phân tích cuối cùng, Bộ trưởng Tư pháp Tiểu bang bắt đầu điều tra một thực thể kinh doanh, khi phát hiện ra nhiều bằng chứng về sự gian lận tài chính và muốn các chủ sở hữu phải hữu thệ cung khai về các thực thể đó. Bà ta rõ ràng có quyền để làm như vậy (She has the clear right to do so). (Các trang 1,2 và 8/8).[7]

✲ Vụ kiện về cuộc bạo loạn ngày 6.1.2021 tại trụ sở Quốc Hội

Ngày 18.2.2022 - Ngoài vụ thua kiện nêu trên nhằm hủy bỏ trát hầu tòa của OAG (17.2.2022), một ngày sau (18.2.2022) Tòa án Liên Bang thuộc Hạt Thủ Đô HTĐ đã bác bỏ yêu cầu của cựu TT Trump muốn tòa hủy bỏ vụ kiện về cuộc bạo loạn tại trụ sở Quốc Hội ngày 06.1.2021. Phần sau là tóm lược trích đoạn theo hồ sơ lưu tại tòa Hạt DC, số: 21-cv-00400(APM), số: 21-cv-00586(APM), và số: 21-cv-858(APM) ( hồ sơ 112 trang).

Ngày 6 tháng 1 năm 2021 được cho là ngày đánh dấu sự chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Sự kiện đã diễn ra theo cách đó trong hơn hai thế kỷ qua, một chính quyền tổng thống chuyển giao một cách hòa bình cho người kế nhiệm. Tổng thống Ronald Reagan trong bài phát biểu nhậm chức đầu tiên của mình đã mô tả việc chuyển giao quyền lực một cách có trật tự "là" không hơn gì một phép màu ". Bạo lực và gián đoạn đã xảy ra ở các nước khác, nhưng không phải ở đây. Đây là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, và nó không bao giờ có thể xảy ra tại nền dân chủ của chúng ta. Nhưng nó đã xảy ra buổi chiều ngày 6 tháng 1. Vào khoảng 1:30 chiều, hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống Donald J. Trump đã tiến đến tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, nơi Quốc hội đã triệu tập Phiên họp lưỡng viện để chứng nhận phiếu bầu của cử tri đoàn. Đám đông có mặt tại công viên để tham dự một cuộc biểu tình "Cứu nước Mỹ", nơi Tổng thống Trump phát biểu. Cuối bài phát biểu ông ta đã nói với những người tham gia cuộc biểu tình rằng: "Chúng ta chiến đấu, chúng ta chiến đấu như địa ngục, và nếu bạn không chiến đấu như địa ngục, quốc gia sẽ không còn nữa. ” Sau đó, Tổng thống chỉ đạo hàng nghìn người tụ tập diễu hành tới Điện Capitol - một ý tưởng do chính ông ta nghĩ ra. Khoảng 45 phút sau khi họ đến nơi, hàng trăm người ủng hộ Tổng thống đã tiến vào tòa nhà Capitol. Để chống lại sự kháng cự của nhân viên công lực, nhiều người trong đám biểu tình đã tấn công dữ dội vào Cảnh sát Capitol Hoa Kỳ ("Cảnh sát Capitol") bằng nắm đấm và vũ khí. Những người đi sau chỉ đơn giản bước vào như thể những vị khách được mời. Khi Cảnh sát Capitol anh dũng chống trả và ngăn chặn những kẻ bạo loạn, các thành viên của Quốc hội đã hoãn phiên họp chung và chạy đến nơi an toàn.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng vậy, người đã có mặt ở đó ngày hôm đó với tư cách là Chủ tịch Thượng viện để chủ trì buổi họp chứng nhận. Kết quả của cuộc bạo loạn khiến 5 người chết, hàng chục sĩ quan cảnh sát bị tổn thương về thể chất và tinh thần và thiệt hại đáng kể đối với tòa nhà Capitol. Nhưng cuối cùng, sau khi lực lượng thực thi pháp luật thành công trong việc giải tỏa những kẻ bạo loạn khỏi tòa nhà, Quốc hội đã triệu tập lại vào tối hôm đó và chứng nhận Tổng thống và Phó Tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ. Cuộc chuyển giao quyền lực đầu tiên của tổng thống bị tàn phá bởi bạo lực đã kết thúc. Những người có liên quan, bất kể là ai, phải chịu trách nhiệm dân sự về biến cố ngày 6 tháng Giêng. Các nguyên đơn trong những trường hợp này là mười một thành viên của Hạ viện với tư cách cá nhân của họ và hai sĩ quan Cảnh sát Capitol, James Blassingame và Sidney Hemby (“ Nguyên đơn ”). Tổng hợp lại, họ đã nêu tên các bị đơn: Tổng thống Trump; con trai của Tổng thống , Donald Jr., Rudolph W. Giuliani; Dân biểu Mo Brooks; và các nhóm dân quân và tổ chức khác nhau-Proud Boys, Oath Keepers, Warboys cũng như thủ lĩnh của Proud Boys, Enrique Tarrio. ( Trang 2 và 3/112) [8a]

Tổng thống đã phát biểu trong 75 phút, ông ta nói với những người có mặt rằng cuộc bầu cử là "gian lận" và "bị đánh cắp". Ông ta nói với những người tham dự ngay từ đầu rằng “chiến thắng trong cuộc bầu cử của chúng tôi” đã bị tước đoạt, “chúng tôi đã thắng cuộc bầu cử này” và “ chúng tôi đã không thua”. Ông ta kêu gọi đám đông, "Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ. Điều đó không bao giờ xảy ra. Bạn không thừa nhận khi có liên quan đến trộm cắp .... Chúng tôi sẽ không chấp nhận nó .... Chúng tôi sẽ ngăn chặn hành vi ăn cắp. " Ông ta nói rằng các cuộc bầu cử ở “Các nước thuộc Thế giới Thứ ba” “trung thực hơn” so với cuộc bầu cử vừa diễn ra. Sau đó, ông nói với đám đông điều cần thiết để thắng cuộc bầu cử là "nếu Mike Pence làm điều đúng đắn, chúng tôi sẽ thắng cuộc bầu cử. Tất cả những gì Mike Pence cần phải làm là gửi nó trở lại các tiểu bang để chứng nhận lại, và chúng tôi trở thành tổng thống, và bạn là những người hạnh phúc nhất. Và ông ta cảnh báo điều gì sẽ xảy ra nếu Phó Tổng Thống không hành động: “ Chúng tôi phải sống với điều đó trong bốn năm nữa. Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra". (Trang 89/112). [8b]

Dựa vào những sự kiện liệt kê nêu trên, nguyên đơn đòi hỏi bị đơn Trump phải chịu trách nhiệm pháp lý, phải bồi thường theo luật lệ hiện hành về hành vi đã hỗ trợ và tiếp tay vào vụ bạo loạn.

Bài phát biểu ngày 6 tháng 1 của Tổng thống Trump được cho là đã bao gồm "những từ gợi ý" nhằm "gieo mầm bất mãn dẫn đến hành động" và được nói bởi một người ở vị trí có thẩm quyền. Các Nguyên đơn đã cáo buộc rằng nếu Tổng thống không kêu gọi những người tham dự cuộc biểu tình tuần hành đến Điện Capitol, thì cuộc tấn công vào tòa nhà Capitol sẽ không xảy ra. Yếu tố này tạo chứng cớ cáo buộc trách nhiệm về sự hỗ trợ và tiếp tay của bị đơn Trump.



Tổng thống Trump yêu cầu tòa án xem xét kỹ lưỡng các yếu tố liên quan đến trách nhiệm về sự hỗ trợ và tiếp tay mà nguyên đơn đã nêu ra, đổ lỗi bị đơn (Trump). (Trang 105/112).[8c]

Vì những sự kiện dẫn thượng, tòa án phán quyết từ chối các yêu cầu của Tổng thống Trump đưa ra. Qui trách nhiệm cho Trump đã chỉ đạo / hỗ trợ và tiếp tay vào cuộc tấn công - vi phạm các quy định về an toàn công cộng (directing/ aiding and abetting assault - violations of public safety statutes) . Cố ý gây đau khổ về mặt tinh thần - bồi thường thiệt hại (intentional infliction of emotional distress - punitive damages), và: civil conspiracy in violation of common law.

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

Amit P. Mehta

Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ. (trang 111 và 112/112).[8d]

✲ Tường thuật của báo New York Post về phán quyết Tòa án Liên Bang Hạt DC

Ngày 18.2.2022 - Theo báo New York Post - Cựu Tổng thống Donald Trump đã thua kiện hôm thứ Sáu để tung ra các vụ kiện buộc ông phải chịu trách nhiệm về việc kích động cuộc tấn công vào Điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Thẩm phán Liên bang Amit Mehta đã bác bỏ yêu cầu của Trump nhằm hủy bỏ các vụ kiện dân sự với tuyên bố rằng ông có quyền miễn trừ tuyệt đối vì ông đang đương nhiệm vào thời điểm đó.



“Để từ chối quyền miễn trừ của Tổng thống đối với các thiệt hại dân sự là một bước không nhỏ,” Mehta viết trong một phán quyết dài 112 trang. “Tòa án hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của quyết định của mình. Nhưng các tình tiết bị cáo buộc trong trường hợp này là chưa có tiền lệ, và tòa án tin rằng quyết định của mình là phù hợp với luật lệ hiện hành về quyền miễn trừ. " Mehta, thẩm phán Tòa án Liên Bang quận hạt DC, được bổ nhiệm thời TT Obama, đã phán quyết rằng Trump bị kiện vì đã tiếp tay kích động bạo loạn ở Điện Capitol qua bài phát biểu kêu gọi "Ngăn chặn việc ăn cắp" của ông trước khi diễn ra cuộc tấn công vào tòa nhà quốc hội.[9]

✲ Cựu TT Trump kháng án lên TCPV Hoa Kỳ về hồ sơ vụ bạo loạn 6.1.2021

Tóm lược dựa theo hồ sơ của Tối Cao Pháp Viện, bản văn dài 195 trang - Vào ngày 18 tháng 10 năm 2021, cựu Tổng thống Trump đã nạp đơn kiện tại Tối Cao Pháp Viện, về phán quyết của Tòa án Liên Bang hạt DC nhằm ngăn chặn việc chuyển giao các tài liệu cho Ủy ban ngày 6 tháng Giêng ( UB Hạ Viện cần các hồ sơ này để tìm hiểu vai trò của TT Trump trong ngày 6.1.2021) . Ông Trump đã đệ đơn kiện đứng “ trên cương vị chính thức của mình với tư cách là một Tổng thống”. Cựu Tổng thống Trump lập luận rằng yêu cầu của Ủy ban tìm đọc hồ sơ được bảo vệ bởi đặc quyền Hành pháp là thiếu yếu tố lập pháp hợp lệ.

Ông Trump yêu cầu tòa Tối Cao Pháp Viện/TCPV đưa ra phán quyết rằng yêu cầu của Ủy ban Hạ Viện là không hợp lệ và không thể thực hiện, cũng như ban hành lệnh ngăn cản Ủy ban “thực hiện bất kỳ hành động nào để thực hiện yêu cầu - hoặc “sử dụng * * * bất kỳ thông tin nào do yêu cầu mà có được- ”Và cấm nhân viên Văn khố cung cấp thông tin theo yêu cầu” ( của Ủy Ban Hạ Viện)



Ngày hôm sau, ông Trump đệ đơn yêu cầu TCPV Hoa Kỳ ban hành lệnh sơ bộ cho phép " Bị đơn từ chối thực thi hoặc từ chối tuân thủ yêu cầu của Ủy ban. ” Ông ta lập luận rằng Ủy ban “không có yếu tố lập pháp hợp pháp” khi tìm kiếm “thông tin được bảo vệ bởi (người có) nhiều đặc quyền ”. Theo hồ sơ TCPV trang 64/195. [10]

✲Tối Cao Pháp Viện Phán quyết về kháng án của cựu TT Trump

Ngày 22.2.2022 - Vụ số : 21-932 TRUMP, DONALD J. V. THOMPSON, BENNIE G., ET AL. - TUESDAY, FEBRUARY 22, 2022 - The motion of States United Democracy Center, et al. for leave to file a brief as amici curiae is granted. The petition for a writ of certiorari is denied. [11]

Có nghĩa là, mặc dù cựu TT Trump viện dẫn " được bảo vệ bởi đặc quyền Hành pháp" nhưng tòa Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ vẫn đưa ra phán quyết giữ nguyên án lệnh của Tòa Hạt DC, chấp thuận cho Văn khố giao nộp hồ sơ tòa Bạch Ốc thời TT Trump cho Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra về cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021.

Một câu hỏi được nêu ra là phán quyết của Tối Cao Pháp Viện nêu trên liệu có ảnh hưởng đến việc cựu TT Trump một khi kháng án phán quyết của Tòa Hạt DC (18.2.2022) lại sẽ dùng " đặc quyền hành pháp" để yêu cầu bác bỏ trách nhiệm hỗ trợ ,tiếp tay vào cuộc bạo loạn 6,1,2021? ( Vì cuộc biểu tình dẫn đến "Kết quả của cuộc bạo loạn khiến 5 người chết, hàng chục sĩ quan cảnh sát bị tổn thương về thể chất và tinh thần", đã bị tòa Liên Bang hạt DC qui trách cho cựu TT Trump và bồi thường thiệt hại, chính bản kèm theo tại nguồn số [8] phía dưới.

– Đào Văn

Nguồn:

[1]- NY Post : Letitia James subpoenas banks for Trump Organization records

[2]- NY Post : NY AG Letitia James wants Trump to testify in civil fraud probe

[3]- US District Court of New York:Donald Trump and Trump Org.LLC, Plaintiffs V. Letitia James AG.NY, Defendantes.pdf

[4]- Supreme Court Of The State Of NY, County Of NY:Trump-supplemental-petition

[5]- NYPost: Accounting firm splits with Trump Org., claims financial statements ‘unreliable’

[6]- New York County Clerk:Letter from Mazars general counsel William Kelly to the Trump Organization

[7]- Supreme Court Of The State Of NY, County Of NY:Engoron ruling in Trump subpoena challenge.pdf

[8]- United States District Court For The DC (7a-7d): Amit Mehta ruling in ... Jan. 6,2021-pdf

[9]- NY Post: Judge rules Trump can face lawsuits alleging he incited Jan. 6 Capitol riot

[10]- Hồ sơ của tòa TCPV:On Petition For A Writ Of Certiorari To The United

States Court Of Appeals For The Dc Circuit.pdf

[11]- Phán quyết của TCPV: Order list:595 U.S.- Feb. 22,2022 - Certiorari Denied.pdf